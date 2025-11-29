Мая Манолова: Бюджет на 26-те секунди. Той беше наложен с арогантен маниер. И взриви социалния диалог

Новини
29 Ноември, 2025 14:25 688 17

"Едни получават 60% увеличение на заплатите, други - 5%. Разделяш и бизнеса. Монополите се явяват галеното дете на този бюджет. Докато ударени са малките", коментира бившият омбудсман

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджет на 26-те секунди. Той беше наложен с арогантен маниер. Бюджет, който взриви социалния диалог. Бюджет на разделението, защото наказва работещите в реалния сектор и възнаграждава публичния сектор, това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" бившият омбудсман Мая Манолова. Допълни, че на фона на растящите цени да намалиш дохода на тези, които реално работят наистина е "брутално и арогантно".

"Едни получават 60% увеличение на заплатите, други - 5%. Разделяш и бизнеса. Монополите се явяват галеното дете на този бюджет. Докато ударени са малките фирми".

Това управление събра антагонистичните настроения срещу себе си и според нея е абсолютно неприемливо за българските граждани. Била предупредила, че "ако няма ясен контрол на цените този протест ще изглежда просто като импровизация пред това, което предстои".

Според Манолова България е единствената държава, която не е предприела никакви мерки за овладяването на цените, а "в същото време ще се влиза в еврозоната".

За бившия омбудсман протестът е бил, както срещу бюджета, така и срещу управлението.

"Това беше протест и срещу бюджета, който е еманация на стила на управление, арогантен и с репликата "не ни интересува какво мислите - ние ще го наложим, а вие ще плащате на работодателите". На българите не им харесва начина, по който функционира държавата. На този фон това, което предстои - лавинообразното поскъпване на живота и цените - това ще бъде следващият повод за голям протест".

По думите на Мая Манолова всеки ден на управление лявото обединение "търпи щети".

Обяви се "за" излизане от управлението.

Мая Манолов заяви, че "има надежда след успехите на гражданското общество".


  • 1 Ти коя

    6 5 Отговор
    Беше Ма

    Коментиран от #8

    14:31 29.11.2025

  • 2 Кюстендилската слива спец по всичко

    9 6 Отговор
    Мислех, че още в палатката пази МОЧА !

    14:31 29.11.2025

  • 3 историк

    9 4 Отговор
    дДокато боко и шиши са на свобода ,бял ден няма да види тази страна !!

    14:32 29.11.2025

  • 4 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Не чакайте 1 януари а си сменяйте отсега парите докато ги има.

    14:36 29.11.2025

  • 5 А ТИ ОТ КОИ СИ?!?!ДА ОТ бсп

    5 0 Отговор
    на новото начало. И ти със зафчо и гуцИ ИИИ СЕ ОБЛАЖИХТЕ ЯКО КАТО ПРОДАДОХТЕ И ПАРТИЯ И ХОРАТА СИ

    14:38 29.11.2025

  • 6 Патка такава

    7 1 Отговор
    България е в това състояние именно заради такива като теб менте социалисти, коалиционни другари на Пеевски.

    ДПС + БСП - вечна незабравима платена любов.

    Майо ма, този път предложи другаря Пеевски не за шеф на ДАНС, а направо за премиер на Шопароландия.

    Проста Кюстендилска П.. тка, ако искате служите "У", ако искате дложете "А" и двете са верни.

    14:51 29.11.2025

  • 7 Пенчо

    5 0 Отговор
    Това тъпо нахално парче още ли шава... Иска и се 2020, с Бабикяни и за Черепа.... егати кухото пространство!!!

    14:53 29.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 007

    5 1 Отговор
    Какъвто и да е бюджета, дори и копие на един от тези на Асен Василев, протести щеше да има от ПП ДБ. Това е техният шанс да са нещо, защото зад тях няма никой, както зад Радев и националистите е Русия, зад Пеевски с етническата партия ДПС е Турция, зад ГЕРБ е ЕС и малко САЩ. Ако така продължава при ПП ДБ ще настъпи тишина ката на погребение.

    14:57 29.11.2025

  • 10 Плaмeн

    4 1 Отговор
    Мая Костинбродска Пеевска Галева Божкова няма право се обажда ..

    14:59 29.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Никой

    3 0 Отговор
    Изказва се - но тя самата е също - малко или много далеч от социалните неща.

    14:59 29.11.2025

  • 13 Всичко това съм го казвал сто пъти

    0 2 Отговор
    в мои постове във Факти но народа спи, са или протести или сто повече от същото!
    Понеделник, последния ден на Мутро правителството!

    15:13 29.11.2025

  • 14 Весело

    1 0 Отговор
    Мая Ма и Илияна Йотова в люта битка за ляв кандидат президент. И двете имат по-големи топки от Зафиров, Гуцанов, Драго Стойнев ...

    15:20 29.11.2025

  • 15 итн

    1 0 Отговор
    Сигурно Т@шко мандръса п@вела едва 26 сек и тя по навик (се) изпр@зни толкова бързо за бюджета

    15:22 29.11.2025

  • 16 Весело

    1 0 Отговор
    БСП=БКП е тежко психично заболяване предавано по наследство или по полов път.

    15:23 29.11.2025

  • 17 Б.си бokлyka !

    0 0 Отговор
    А, ето я Мая картечарката, завършила московската академия за снайперисти.
    "Аз предложих Пеевски за шеф на ДАНС" - спомняте ли си с каква гордост го каза ? Въпреки, че не беше тя, а зависимия от ковчежника на ВТБ (банката на путин) за България - дебелян наМагнитски.

    15:24 29.11.2025

