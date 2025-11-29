Новини
Делян Добрев: Държавата няма голям ресурс за публични инвестиции и икономическият растеж може да се осигури с концесии

29 Ноември, 2025 16:38 369 24

Преди четири години консервативният модел в управлението на публичните финанси беше опорочен от лявото правителство на "Продължаваме промяната", които похарчиха целия резерв на държавата и сега е много трудно да обърнем кораба в правилната посока, каза още Добрев

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Държавата няма голям ресурс за публични инвестиции и икономическият растеж може да се осигури чрез концесии. Това заяви председателят на парламентарната бюджетна комисия Делян Добрев пред младежките организации на ГЕРБ, които провеждат в Разлог последната за годината Национална академия, съобщават от БНР.

Преди четири години консервативният модел в управлението на публичните финанси беше опорочен от лявото правителство на "Продължаваме промяната", които похарчиха целия резерв на държавата и сега е много трудно да обърнем кораба в правилната посока, каза Делян Добрев.

"Ние не можем толкова бързо да завъртим кораба. Да насочим държавата в правилната посока. Да насочим държавата в посоката на икономическо развитие чрез инвестиции. Ние освен, че трябва да запазим достиженията по отношение на пенсии на доходи и т.н., не ме разбирайте грешно, никой не говори да се намаляват тези социални преимущество", коментира той.

В момента държавата няма възможност за мащабни публични инвестиции, каза председателят на бюджетната комисия и предложи как това може да се промени.

"За съжаление държавата няма пари за публични инвестиции, затова ние много смело трябва да кажем, че държавата трябва да расте чрез концесии. Най-хубавият пример е концесията на летище София. Този модел може да бъде приложен почти навсякъде в икономиката - от това да се строят ПАВЕЦ-и на концесии, през това да се концесионират тунели, магистрали, тотото. БДЖ, каквото се сетите. Ще бъдат например пенсионните фондове, тоест и пенсионерите през своите допълнителни пенсии ще спечелят от това, че в държавата се правят инвестиции, които носят допълнителен икономически растеж", заключи Делян Добрев.


  • 1 Страх и памперс

    9 0 Отговор
    ившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    16:45 29.11.2025

  • 2 Кандидат депутат

    7 0 Отговор
    Пък ние си мислехме че концесията са измислили за да "освоявате" каквото е останало , а то видиш ли след 36години демокрация ще започваме да расте икономически

    16:46 29.11.2025

  • 3 много запознат

    8 0 Отговор
    20 години дър ресурс се управлява от хора
    които не разбират абсолютно нищо
    чакащи си рушвета и заплатката в края
    на месеца

    16:47 29.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 0 Отговор
    "Ние наш Делян не го даваме!"-каза ПКП❗
    Нея я похарчиха, Делян остана🤔

    16:47 29.11.2025

  • 5 Пич

    8 0 Отговор
    Този дали е кретен , дали е идиот , или и двете !!! Гледам концесиите за златото ни големи пари носи на държавата !? Но безспорно - големи рушвети носи на някого !!! Концесиите за водата - също.Затова им се раздава държавата на концесия.......

    Коментиран от #11

    16:47 29.11.2025

  • 6 Много нагъл прос

    6 0 Отговор
    Неадекватен лизач на камъни и тикви. И лошото е, че на 90% от ГЕПАЧИТЕ с такива начело със вожда си. Правете затвори или отворете Белене.

    16:48 29.11.2025

  • 7 Много нагъл прос

    7 0 Отговор
    Неадекватен лизач на кауни и тикви. И лошото е, че на 90% от ГЕПАЧИТЕ са такива начело със вожда си. Правете затвори или отворете Белене.

    16:49 29.11.2025

  • 8 Горски

    7 0 Отговор
    Тези не спраха да лъжат. ППДБ са виновни за всичко в тази държава, нали. Не е като вие да управлявахте 10+ години, не е като после да не управлявахте с ППДБ. Защо не сте гласували против, като не искате нещо да се случва. За една година разсипахте държавата от крадене. Искат да дадат цяла България на концесия на мафията.

    16:49 29.11.2025

  • 9 Ха,ха

    6 0 Отговор
    Да те вземат и тебе на концесия и ще се оправим

    16:50 29.11.2025

  • 10 Х а с

    5 0 Отговор
    Какъв специалист е този х асковски каун? Чрез нахалство към "погрес" е девиза му. Горко ни с такива управници!

    16:50 29.11.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    На пръстите на едната ръка на стругар алкохолик се броят и държавите даващи БЕЗПЛАТНО територия за САШтински бази ❗

    За сведение на ПО ПЕЙКИТЕ
    БАЗИТЕ НЕ СА НА НАТьО❗

    Коментиран от #24

    16:51 29.11.2025

  • 12 за монополисти

    2 0 Отговор
    Концесиите за чуждестранните фирми са привлекателни за нашите редки метали, благородни метали, уникални енергийни комплекси като ПАВЕЦ или рафинерия, която държавата е продала за 330 милиона долара преди две и кусур десетилетия, също и за без алтернативната магистрала Тракия (няма алтернативни първокласни пътища).

    16:52 29.11.2025

  • 13 Дънкан Маклауд

    4 0 Отговор
    Преди да започнете да се упражнявате в управление , тока си беше 2 стотинки и имахме 6 работещи блока .Такова дране на народа , чрез сметките няма никъде по света , нито на запад , нито на изток .Налага се да ви се конфискува заграбеното и да украсите елхата в центъра на София

    16:52 29.11.2025

  • 14 оня с питон.я

    4 0 Отговор
    Ще освободим парите от чекмеджаците и средства ще има.

    16:52 29.11.2025

  • 15 съдеята Дред

    3 0 Отговор
    Този ,Сачева ,Дончев и Ангелов на по 50 г. затвор ,а гуруто им на сто !!!

    16:53 29.11.2025

  • 16 Прокурор

    3 0 Отговор
    дЯлан Добрев: Икономическия ГРАБЕЖ най-добре се реализира с концесии! Челопеч, Американските тецове, наред е тотото, Нефтохима, Магистралите, а за народа КОНЦЕРТ ЧАЛГА С КУКУ БЕНД И СЛАВУЦА!

    16:54 29.11.2025

  • 17 3.14К

    3 0 Отговор
    Измамника от Хасково, купувачът на гласове и убиеца на енергетиката, е първият след Борисов, който трябва да бъде осъден!

    16:55 29.11.2025

  • 18 народа

    0 0 Отговор
    С кое концесиите направиха държавта по богата .Какво нямаме ,че да си вадим златото сами .Камиони ли нямаме , техника ли , експерти ли , хора ли . Концесии ще ми раздават .мухлюфци . Питай Костов за БГА Балкан как го хариза за 150 000 долара .Кое не можем да си управляваме .Народа ли краде от бюджета ,че да връща заемите .Такава наглост , че вече заедно с Фалкона теглите кредити , за да крадете от кредитите .

    16:56 29.11.2025

  • 19 Бърньо

    0 0 Отговор
    и цялата му рода има - няма заграбиха милиард от държавата , ЕС и българските граждани ! Шайката им начело с Мутрьо са абсолютни пристъпницици , бетер мафията !

    16:56 29.11.2025

  • 20 фийакер

    0 0 Отговор
    Най хубаво се краде с концесии. Сега това е новата схема. Концесия за 15-30 г и скубеш българина до голо. Крадците от ГЕРБ и ДПС Шишко това измислиха. Вземат си държавата и грабят. А къде са ДАНС и КПК дето им дадоха 70 % увеличение на заплатите??? Не арестуваха Водопада с хотел за 55 милиона евро, не арестуваха Магнитски дето лети с частен самолет до Дубай, не аресуваха чекмеджето с евро и злато, а почнаха да арестуват Величие и Ивелин Михайлов дето не е взел и 1 лев държавни пари??? КПК раследва корупция обаче във Величие, дето нямат и един държавен пост и няма как и да са искали да злоупотребят с корупция и кражба. Крадците не ги пипат а удрят за кражба тези дето нямат и допир до държавни пари??? Каква е тази държава??? Къде сте българите??? Спите ли бре??? Слава на Господ Иисус Христос така няма да стане работата. Нека всеки да знае че така няма да я бъде. И нека които е замесен хубаво да си помисли какво прави, че този път ще настъпите мотиката много лошо.

    16:56 29.11.2025

  • 21 каунчо каунлиев

    0 0 Отговор
    икономическият растеж може да се осигури с концесии
    дадени на доверени чекмеджари

    16:56 29.11.2025

  • 22 Д-р Менгеме

    0 0 Отговор
    Тоя кога стана калайджия, кога му почерня з@д.ни.к@

    16:56 29.11.2025

  • 23 Мутата

    0 0 Отговор
    Каун

    16:57 29.11.2025

  • 24 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Хахаха....... Цялата световна Физика е в ступор ! Ти в едно изречение успя да опишеш абсолютното нищо !!!

    16:57 29.11.2025

