Костадин Ангелов предупреди: Ако БСП излязат от властта, предсрочните избори няма да са 8, а 16

"В момента има една много сложна конструкция като управление - леви и десни партии в името на държавата. Представете си все едно да смесиш олио с вода и да получиш хомогенна смес - невъзможно е". Това заяви заместник-председателят на 51-ото Народно събрание и председател на Съвета за съвместно управление Костадин Ангелов пред bTV, цитиран от news.bg.
По думите му тристранния диалог е възстановен за бюджета и ще доведе до резултати. Според него и работодатели, и синдикати ходят в централата на ГЕРБ, като се аргументира с това, че Бойко Борисов бил държавник и успявал да изслуша всички искания.
Ангелов повтори, че Бюджет 2026 е единственият възможен бюджет, който е сечение на всички партии. Той открои, че това, което може да отпадне от бюджета е данък "дивидент", СУПТО и да се запази подоходното увеличаване на заплатите.
"Едно мъничко движение и се казва от БСП, че ще преосмислят участието си в управлението. Ако някой е решил да преосмисли решението да участва във властта, вместо 8 пъти да са предсрочните избори, 16 пъти ще са предсрочни избори", предупреди той.
И добави, че четвъртата партия, подкрепяща управляващото мнозинство - ДПС-Ново начало, предлагала само политики и се съобразявала с решенията на ГЕРБ, БСП и ИТН.
Костадин Ангелов се заяде с ДБ за тяхната съдебна реформа, изготвена от бившия лидер на партията Христо Иванов. "Сега виждаме резултата от нея", посочи той.
Падането на правителството не означава непременно нови.избори❗
Имаха пари като вестници и инфлация... Беше ми много страннно...
После чухме за Джовани Фалконе и Паоло Борселино ... и нещата се нормализираха
П.С. всяка прилика с истински лица и събития е случайна..
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Меката китка Костадин Ангелов, докато се се чуди жена ли е или мъж, изговаря някоя поредна глупост. Ха..ха..ха
и това ще ми наруши процедурите за ботокс.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ППДБ ще бъдат против, щото те са свикнали "демокрацията" им да бъде грантова!
Не се подвеждайте по ппдб, които "водеха" скорошните протести! Те се борят да станат ОТНОВО част от седящите на масата с баницата!
Не мога да повярвам, че кокорчо и мирчев говореха от трибуната на протестиращите, без да бъдат затрупани от народната "любов"?!
До коментар #12 от "хихи":Там Тото Риина заложи за Фалконе един тон взрив, а тук една шашка за ГешЕF дето дори не го одраска❗
И мафията пак дойде на власт❗
Носете си знамена на България, ЕС и НАТО, със здрави прътове.
Стига са ни управлявали тези komyнистически иZчадия, чрез техните охранители, шофьори и прислуга !!!
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Така е!? Изгори за да светиш.....
До коментар #12 от "хихи":Шиши! Ти ли цъкна минус!?
До коментар #19 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":Нема по-големи комунета от гербппдбдпсбспитн. А най-големият комунист в европа е фашисткия урсул.
До коментар #19 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":Да ти светна ламБата❗
В Шопия Парламентът от години е в ремонт, който още не е започнал❗ А деПУТЬОвците се настаниха в ПАРТИЙНИЯ ДОМ на омразната им БКП❗
Да си знаете истината деца ❗
До коментар #20 от "хихи":В ЕсеС назначиха Кьовеши дето изпоосъди политиците в Румъния, но защо ли в ЕсеС не осъди нито един политик🤔
От къде и той почна да разбира от бюджети ?
До коментар #40 от "Въпрос":Защото патерицата на бойко се прави на негов критик и го притеснява какво мислят хората за това .
До коментар #40 от "Въпрос":Прочете ли статията🤔❓
Ами заради истините по адрес на Буци и Шиши❗
Или ти.про.100 искаш да плюеш по Ко.пекйин❗
До коментар #45 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":дето окраде субсидията
52 Не знам !
Какъв е Резултата !
Но Такова Беззаконие !
Не Е Било До сега !
Отнемане На Човешките Права !
На Всяка Крачка !
И Ти си Единия От !
Тях !
При Това За !
Най-Важгното !
Здравето на Хората !
Толкова Некадърни лекари !
Които Не си Познават Занаята !
Не съм Предполагал !
Че Ще излизат !
От Медицинските Висши !
Учебни Заведения !
----
Къде са ?
Професорите ?
И Академиците !
Които Трябва да Си Познават !
Занаята !
До коментар #53 от "Дориана":Е ШАРЛАТАНИНО ПРОПУСНАРИ СА ТЕБ ДА ПОТЪРСЯТ ЛИ ЗАЩО НЕ СЕ ПРЕДЛОЖИШ НА ВАСИЛЕВ РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР
До коментар #19 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":ТИ НЕЩО СИ СЕ ОБЪРКАЛ ТУК Е ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ ХУЛИГАНИ ТЕРОРИСТИ НАСИЛНИЦИ ИМА СИ ЗАКОНИ ЗА ТЯХ ТУК 19
Такива,ме карат все повече да ненавиждам ГЕРБ.
Дадат им "листчето"..…и повтарят като папагали.
