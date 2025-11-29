Новини
Костадин Ангелов предупреди: Ако БСП излязат от властта, предсрочните избори няма да са 8, а 16

Костадин Ангелов предупреди: Ако БСП излязат от властта, предсрочните избори няма да са 8, а 16

29 Ноември, 2025

Ангелов повтори, че Бюджет 2026 е единственият възможен бюджет, който е сечение на всички партии. Той открои, че това, което може да отпадне от бюджета е данък "дивидент", СУПТО и да се запази подоходното увеличаване на заплатите.

Костадин Ангелов предупреди: Ако БСП излязат от властта, предсрочните избори няма да са 8, а 16 - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

"В момента има една много сложна конструкция като управление - леви и десни партии в името на държавата. Представете си все едно да смесиш олио с вода и да получиш хомогенна смес - невъзможно е". Това заяви заместник-председателят на 51-ото Народно събрание и председател на Съвета за съвместно управление Костадин Ангелов пред bTV, цитиран от news.bg.

По думите му тристранния диалог е възстановен за бюджета и ще доведе до резултати. Според него и работодатели, и синдикати ходят в централата на ГЕРБ, като се аргументира с това, че Бойко Борисов бил държавник и успявал да изслуша всички искания.

Ангелов повтори, че Бюджет 2026 е единственият възможен бюджет, който е сечение на всички партии. Той открои, че това, което може да отпадне от бюджета е данък "дивидент", СУПТО и да се запази подоходното увеличаване на заплатите.

"Едно мъничко движение и се казва от БСП, че ще преосмислят участието си в управлението. Ако някой е решил да преосмисли решението да участва във властта, вместо 8 пъти да са предсрочните избори, 16 пъти ще са предсрочни избори", предупреди той.

И добави, че четвъртата партия, подкрепяща управляващото мнозинство - ДПС-Ново начало, предлагала само политики и се съобразявала с решенията на ГЕРБ, БСП и ИТН.

Костадин Ангелов се заяде с ДБ за тяхната съдебна реформа, изготвена от бившия лидер на партията Христо Иванов. "Сега виждаме резултата от нея", посочи той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Гласуване по телефона и пряка демокрация.

    Коментиран от #17

    17:00 29.11.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    28 1 Отговор
    тоА гаргите ли плаши или наистина не знае къде е ❗
    Падането на правителството не означава непременно нови.избори❗

    Коментиран от #13

    17:01 29.11.2025

  • 3 Супер

    23 1 Отговор
    Мисъл в стил Боко ми тече да кажа

    17:01 29.11.2025

  • 4 бургазлия

    44 1 Отговор
    А ако някой ми докаже ,че има и един герберистки депутат който става на нещо ,ще му изпратя 10 л. бургаска мускатова

    17:02 29.11.2025

  • 5 Деций

    39 3 Отговор
    Пълни глупости,изборите ще са само едни,идва Радев и ви измита,съд затвор,а който избяга преследване по целият свят и като Троцки в Мексико!Не , че Радев е цвете,но е много по приемлив от вас.

    17:03 29.11.2025

  • 6 побърканяк

    37 2 Отговор
    Измисления професор продължава да повтаря като темеРутка петкова, че това е единствения възможен бюджет. Истината е че БСП и ИТН ще гледат парламента отвън , а феномена ще излапа гербавите за десерт.

    17:03 29.11.2025

  • 7 Тотал

    28 3 Отговор
    Развалихте социализма , окрадохте народа (ще ви го конфискуваме ) и сега я забадачихте .Започваме с Фалкона и караме наред .Референдума ще ни спират ?

    17:04 29.11.2025

  • 8 Ермак

    14 3 Отговор
    Отива на фронта ,за да изкупи греховете си. Ви Рене е и предателите сглобкаджии по дб да последват идола си

    17:05 29.11.2025

  • 9 Няма

    19 1 Отговор
    да излизат , не се прави на ударен , бе , крадльо ! Кьор фишеци , на Зафировото му платиха яко да глашатайства , Боко се стресна , че от тройка в колектива ще останат двойка и на другия ден каза , че позорния бюджет няма да се пипа !

    17:05 29.11.2025

  • 10 Лост

    30 1 Отговор
    Ако трябва и 24 да са . Важно е такива като теб да не са депутати.

    17:06 29.11.2025

  • 11 Разговор пред телевизора

    24 0 Отговор
    Костадинчо Ковидов, колко хора изби с инжекциите?

    17:07 29.11.2025

  • 12 хихи

    23 1 Отговор
    Спомям си времето 1980-198.. години Италия беше така... мафия, правителства нови всеки месец.
    Имаха пари като вестници и инфлация... Беше ми много страннно...

    После чухме за Джовани Фалконе и Паоло Борселино ... и нещата се нормализираха

    П.С. всяка прилика с истински лица и събития е случайна..

    Коментиран от #18, #23

    17:07 29.11.2025

  • 13 Ха..ха..ха

    22 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Меката китка Костадин Ангелов, докато се се чуди жена ли е или мъж, изговаря някоя поредна глупост. Ха..ха..ха

    17:09 29.11.2025

  • 14 Новак

    19 0 Отговор
    Костадин Ангелов предупреди: Ако БСП излязат от властта, предсрочните избори няма да са 8, а 16
    и това ще ми наруши процедурите за ботокс.

    17:10 29.11.2025

  • 15 Горски

    20 2 Отговор
    Най - справедливо е да се съкрати администрацията ,а които останат да си плащат здравните и пенсионни осигуровки. Лекуващият го лекар го е занемарил този, а бюджет закърпен с теглене на безконтролни заеми.

    17:10 29.11.2025

  • 16 знаещ

    15 0 Отговор
    Голямата буква много се обърка с Лукойл и сега заради нещо ще ни сринат държавата

    17:12 29.11.2025

  • 17 Коментиращ

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ППДБ ще бъдат против, щото те са свикнали "демокрацията" им да бъде грантова!

    Не се подвеждайте по ппдб, които "водеха" скорошните протести! Те се борят да станат ОТНОВО част от седящите на масата с баницата!
    Не мога да повярвам, че кокорчо и мирчев говореха от трибуната на протестиращите, без да бъдат затрупани от народната "любов"?!

    17:14 29.11.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 0 Отговор

    До коментар #12 от "хихи":

    Там Тото Риина заложи за Фалконе един тон взрив, а тук една шашка за ГешЕF дето дори не го одраска❗
    И мафията пак дойде на власт❗

    Коментиран от #20

    17:14 29.11.2025

  • 19 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬

    9 13 Отговор
    Понеделник, в 18:00 в София - Парламента, Пловдив и Варна - Областна управа, може и в др. градове.
    Носете си знамена на България, ЕС и НАТО, със здрави прътове.
    Стига са ни управлявали тези komyнистически иZчадия, чрез техните охранители, шофьори и прислуга !!!

    Коментиран от #25, #26, #56

    17:15 29.11.2025

  • 20 хихи

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Така е!? Изгори за да светиш.....

    Коментиран от #34

    17:16 29.11.2025

  • 21 Да бе да, знаем .....

    10 1 Отговор
    единственият възможен бюджет.....и балансиран естествено инспектор Коста, разбирачо от всичко

    17:16 29.11.2025

  • 22 Лампата на Аладин

    17 1 Отговор
    И да излязат и да не излязат, корумпираната партия БСП са вече отдавна компрометирани. Както обичат да се изразяват вътре са цели поколения, обаче бизнес калинки и безделници, адвокати, хотелиери и деца на мафията. Не са нищо по различно от братушките им по корупция ГЕРБ.

    17:17 29.11.2025

  • 23 хихи

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "хихи":

    Шиши! Ти ли цъкна минус!?

    17:17 29.11.2025

  • 24 предсрочните избори,

    13 1 Отговор
    Са лекарството а не диагнозата ! Въпроса е има ли ляво ?

    17:18 29.11.2025

  • 25 Мунчо

    11 3 Отговор

    До коментар #19 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":

    Нема по-големи комунета от гербппдбдпсбспитн. А най-големият комунист в европа е фашисткия урсул.

    17:18 29.11.2025

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":

    Да ти светна ламБата❗
    В Шопия Парламентът от години е в ремонт, който още не е започнал❗ А деПУТЬОвците се настаниха в ПАРТИЙНИЯ ДОМ на омразната им БКП❗
    Да си знаете истината деца ❗

    17:19 29.11.2025

  • 27 Грешиш

    8 1 Отговор
    Много по малко. Парите в зайчарника са малко.

    17:19 29.11.2025

  • 28 Ей пишлеме

    12 1 Отговор
    А да ни лекуват по телефона за 195 лв. може а? Ама кви шутове заслужавате....

    17:19 29.11.2025

  • 29 1357

    10 1 Отговор
    Жестоко се лъжеш само едни ще.са и ще.ви изметат повече Влас няма видите тикви и 🐷

    17:20 29.11.2025

  • 30 А бе

    10 0 Отговор
    Тоя не беше ли разбирач по ковид...?

    17:20 29.11.2025

  • 31 оня с питон.я

    5 1 Отговор
    да не забравяме че комунистите от ппдб изпраха бойко и седнаха в скута на шиши. и превърнаха софия в село от бангладеш. а сега видиш ли водели протеста. евтини селски номерца за жълтопаветния планктон.

    17:20 29.11.2025

  • 32 От какво точно разбира

    6 0 Отговор
    инспектор Коста ? Питам ....

    17:21 29.11.2025

  • 33 потребител

    8 1 Отговор
    Ако ще ни пробутвате за управник главната буква , не мерси ! Гонене до дупка и връщане на заграбеното и тогава , даже ще сме на излишък .Теглят заеми за да крадат и да летят с Фалкони , ай стига толкова ,а ! Съсипват следващото поколение .Народен съд ще има , въпреки , че някой твърди обратното

    17:21 29.11.2025

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "хихи":

    В ЕсеС назначиха Кьовеши дето изпоосъди политиците в Румъния, но защо ли в ЕсеС не осъди нито един политик🤔

    17:21 29.11.2025

  • 35 Ами няма !

    7 1 Отговор
    Продажната БСП-ОЛ , няма да преосмислят участието си в управлението..... Тези хора са позор за лявото

    17:23 29.11.2025

  • 36 Хаха

    4 0 Отговор
    Едните и другите са избирани да служат на България. Кви са тия вода и олио. Ай махайте се като не милеете за България

    17:24 29.11.2025

  • 37 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗

    8 1 Отговор
    Ботокса с оскубаните вежди не беше ли доктор ?
    От къде и той почна да разбира от бюджети ?

    17:24 29.11.2025

  • 38 Тоя пуяк

    8 1 Отговор
    Списваше едно списание и след това вече е пълна нула. Преди това пък ходеше като медик по шоу програми и простотии...преди това пък беше "инспектор" за общежитията на студентите.... абсолютен нещастник

    17:28 29.11.2025

  • 39 12340

    9 1 Отговор
    Какво му разбира главата на тоя от Тото, че иска да го приватизира?

    17:28 29.11.2025

  • 40 Въпрос

    3 3 Отговор
    Защо под поредната повърняза костя копейкин коментарите са забранени за пореден път?

    Коментиран от #45, #46

    17:29 29.11.2025

  • 41 Здрасти

    4 0 Отговор
    Идеално, поне дълга няма да скача така

    17:30 29.11.2025

  • 42 дядото

    5 1 Отговор
    каквото и да е,само вие и самообявилите за лидери дебелаци,ояли се от власт и пари да ви няма.

    17:33 29.11.2025

  • 43 Коста, както е казал класика

    6 2 Отговор
    Събличаш се и лягаш по корем... Рая Назарян питай ако не се сещаш

    17:34 29.11.2025

  • 44 Банкята

    7 2 Отговор
    Този да върне откраднатите 70 милиона на Александровска болница и тогава да се изказва като герберски политик. Буци си ги прибира точно тскива крадци, за да се си пасват по "идеология".

    17:34 29.11.2025

  • 45 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "Въпрос":

    Защото патерицата на бойко се прави на негов критик и го притеснява какво мислят хората за това .

    Коментиран от #48

    17:36 29.11.2025

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Въпрос":

    Прочете ли статията🤔❓
    Ами заради истините по адрес на Буци и Шиши❗
    Или ти.про.100 искаш да плюеш по Ко.пекйин❗

    17:37 29.11.2025

  • 47 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    6 1 Отговор
    ТОЗИ НЕ Е ДОКТОР. ТОЙ Е ПОЛИЦАЙ, ЗАВЪРШИЛ ШКОЛАТА В СИМЕОНОВО ЗАДОЧНО.

    17:37 29.11.2025

  • 48 а и затова

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    дето окраде субсидията

    17:38 29.11.2025

  • 49 Винету от рода Крадли

    3 1 Отговор
    Ангелче, реанимирайте си златния пръст на Волен и Обединените патриоти! Винету ги е определи като политически трупове, слугували му срещу заплащане. Избирателите ги изритаха от парламента!

    17:45 29.11.2025

  • 50 ЕЙ КАПАЦИТЕТ С ГЛАВНО ПЕ... ...И

    3 1 Отговор
    ДО СЕГА ТРЯБВАШЕ ДАСИ ОСЪДЕН И ВКАРАН В ЗАТВОРА А БЛИЗНАЧКАТА ЩЕШИ ДА СЕ НАМЕРИ КОЙ Й ДА Я ОТЕШАВА .

    17:46 29.11.2025

  • 51 Т.КОЛЕВ

    2 1 Отговор
    НАЙ ДОБРЕ ДА НАПИШЕТЕ ИСТИНАТА КАКВО ИСКАТ ОТ.БСП А ТО Е ДА НЕ СЕ ОРЯЗВАТ ПИПАТ СОЦИАЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ МОЙКИ,ДЕЦА И Т.Н. АКО ТИЯ ГЕРБОВЕ И ДПСТА ГРУПИЧКАТА РЕШЪТ ДРУГО КАТО ДА.ПРОДАЛЖАВАТ ДА НАЛИВАТ ПАРИ В КАЦА БЕЗ ДЪНО И ДА ГИ КРАДЪТ В ОБЩИНИТЕ ЧРЕЗ ОБЩИНИТЕ КОЙТО СА С КМЕТОВЕ ОТ ГЕРБ ДПС ПОВЕЧЕТО ЩЕ ПРЕОСМИСЛЯТ ПРЕСТОЯ СИ В МНОЗИНСТВОТО.

    17:48 29.11.2025

  • 52 Не знам !

    2 2 Отговор
    Не знам !

    Какъв е Резултата !

    Но Такова Беззаконие !

    Не Е Било До сега !

    Отнемане На Човешките Права !

    На Всяка Крачка !

    И Ти си Единия От !

    Тях !

    При Това За !

    Най-Важгното !

    Здравето на Хората !

    Толкова Некадърни лекари !

    Които Не си Познават Занаята !

    Не съм Предполагал !

    Че Ще излизат !

    От Медицинските Висши !

    Учебни Заведения !

    ----

    Къде са ?

    Професорите ?

    И Академиците !

    Които Трябва да Си Познават !

    Занаята !

    17:50 29.11.2025

  • 53 Дориана

    1 1 Отговор
    Точно от такива некадърни подмазвачи залепени като гербова марка зад гърба на Борисов , България се срива надолу.

    Коментиран от #55

    18:04 29.11.2025

  • 54 Промяна

    1 0 Отговор
    ФАКТИ БГ ЗАЩО ГОЛЕМИЯТ СМЕЛЧАК ПУТИНИСТ СИ Е ПЛАТИЛ ТУК ДА МУ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ПРОСТАЩИНИТЕ ТОЗИ ПУТИНИСТ Е ВРЕМЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ СЪС ЗАКОН

    18:15 29.11.2025

  • 55 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Дориана":

    Е ШАРЛАТАНИНО ПРОПУСНАРИ СА ТЕБ ДА ПОТЪРСЯТ ЛИ ЗАЩО НЕ СЕ ПРЕДЛОЖИШ НА ВАСИЛЕВ РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР

    18:17 29.11.2025

  • 56 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":

    ТИ НЕЩО СИ СЕ ОБЪРКАЛ ТУК Е ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ ХУЛИГАНИ ТЕРОРИСТИ НАСИЛНИЦИ ИМА СИ ЗАКОНИ ЗА ТЯХ ТУК 19

    18:21 29.11.2025

  • 57 Чочо

    0 0 Отговор
    Безочливо,финансово неграмотно леке.
    Такива,ме карат все повече да ненавиждам ГЕРБ.
    Дадат им "листчето"..…и повтарят като папагали.

    18:24 29.11.2025

