Костадин Ангелов предупреди: Ако БСП излязат от властта, предсрочните избори няма да са 8, а 16

"В момента има една много сложна конструкция като управление - леви и десни партии в името на държавата. Представете си все едно да смесиш олио с вода и да получиш хомогенна смес - невъзможно е". Това заяви заместник-председателят на 51-ото Народно събрание и председател на Съвета за съвместно управление Костадин Ангелов пред bTV, цитиран от news.bg.

По думите му тристранния диалог е възстановен за бюджета и ще доведе до резултати. Според него и работодатели, и синдикати ходят в централата на ГЕРБ, като се аргументира с това, че Бойко Борисов бил държавник и успявал да изслуша всички искания.

Ангелов повтори, че Бюджет 2026 е единственият възможен бюджет, който е сечение на всички партии. Той открои, че това, което може да отпадне от бюджета е данък "дивидент", СУПТО и да се запази подоходното увеличаване на заплатите.

"Едно мъничко движение и се казва от БСП, че ще преосмислят участието си в управлението. Ако някой е решил да преосмисли решението да участва във властта, вместо 8 пъти да са предсрочните избори, 16 пъти ще са предсрочни избори", предупреди той.

И добави, че четвъртата партия, подкрепяща управляващото мнозинство - ДПС-Ново начало, предлагала само политики и се съобразявала с решенията на ГЕРБ, БСП и ИТН.

Костадин Ангелов се заяде с ДБ за тяхната съдебна реформа, изготвена от бившия лидер на партията Христо Иванов. "Сега виждаме резултата от нея", посочи той.