Проф. Евелина Келбечева: Русия действа с позицията на сила, арогантност и системна фалшификация на историята

„Мирните договори се пишат от победителите.” Тази реплика на Румен Радев, с която той коментира предложенията за край на войната в Украйна предизвика широк обществен отзвук. Кой ако не историците знаят най-добре кога какви договори подписват победителите и най-важното, къде отива справедливостта. Темата коментира историкът проф. Евелина Келбечева в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS
Проф. Келбечева припомни, че малко народи като българския имат такъв драматичен опит с договори, диктувани от победителите. „Сан Стефано е абсолютен мит. Русия прави една жестока митология за българите и хвърля прах в очите им”, заяви тя.
Професорът подчертава, че руската геополитика последователно използва България като инструмент по пътя към контрол.Тайните споразумения, недовършените арбитражи и несбъднатите обещания водят до поредица от национални катастрофи, чиито последици усещаме до днес. „Това е геополитиката на Русия. Ние сме просто на пътя ѝ към проливите и мечтата за топло море”, допълни тя.
Келбечева насочи вниманието и към европейската дипломатическа традиция – от Виенския конгрес след Наполеон до усилията на XIX век да се решават конфликти чрез преговори. „Това е периодът на най-големия просперитет на Европа. За разлика от XX век – век на две световни войни”, напомни тя.
Тя направи паралел между Мюнхенската конференция от 1938 г., когато западните сили позволяват на Хитлер да анексира Судетите, и сегашните „мирни планове”, които предполагат териториални отстъпки от Украйна. „Путин използва дори израза „жизнено пространство”. Аналогиите са очевидни”, посочи тя.
Според историкът Будапещенският меморандум от 1994 г., който гарантира териториалната цялост на Украйна в замяна на ядреното ѝ разоръжаване, показва ясно, че „Русия нарушава собствените си подписани ангажименти”.
„В днешния конфликт има един агресор и една жертва. Русия действа с позицията на сила, арогантност и системна фалшификация на историята”, заяви категорично проф. Келебчиева.
По думите ѝ, тезата на президента Радев, че „победителите пишат мирните договори“, е част от проруска реторика, несъвместима с ценностите на България като член на ЕС и НАТО. Според нея подобни изказвания фактически означават призив за капитулация на Украйна.
23 ?????
"По думите ѝ, тезата на президента Радев, че „победителите пишат мирните договори“, е част от проруска реторика, несъвместима с ценностите на България като член на ЕС и НАТО. Според нея подобни изказвания фактически означават призив за капитулация на Украйна."
Ами опитайте вие да ги напишете тия мирни договори.
Опа. Никой не ви пита щото сте г-н Никой.
Пишат ги обекти, а не субекти на геополитиката.
Историчарката би трябвало да ги знае тия работи.
Или толкова е историчарка.
19:44 29.11.2025
