Няколко хиляди души протестират на Ларгото в София СНИМКИ

Няколко хиляди души се събраха на Ларгото в столицата, за да протестират срещу бюджета на управляващите.
Още от 17 часа Граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет за протеста срещу бюджета за 2026 г. Организатори на протеста са "Продължаваме промяната - Демократична България". Полицаи проверяват багажа на някои от хората, които се насочват към т.нар. Триъгълник на властта, където е мястото на протеста.
Движението на автомобили в района е блокирано. Има засилено полицейско присъствие.
С прожектор върху сградата на Народното събрание е изписано "Мафия", вижда се и глава на прасе и белезници, и надпис "Ела в понеделник. Да спрем кражбите от бюджета". На екрана на сцената излъчват различни видеоклипове, посветени на бюджета и протеста, както и изказвания на председателя на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски и кадри с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
В петък в кулоарите на парламента, след брифинг на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с проектобюджета, се стигна до словесен спор между него и лидерите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, като беше засегнат и протестът пред парламента миналия четвъртък. Лидерът на ГЕРБ каза, че той не е бил на ПП, а на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), на което представителите на ПП-ДБ реагираха с думите: „Наш е“. Айде тогава в понеделник да направим протест, да покажем на г-н Борисов чий е протестът, заяви Асен Василев.
„Хората се разгневиха, разбраха какъв е проблемът с бюджета и излязоха да протестират. Това не беше партиен протест, не беше на работодателите, а на много млади хора. Това е новината - че поколението Z излезе на протеста. Те са друго поколение, което много бързо се разгневява. Мисля, че ще има много изненадани в понеделник след 18 ч.“, коментира съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, цитиран вчера в прессъобщение на формацията.
На брифинг по-рано днес главен комисар Любомир Николов, директор на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), съобщи, че ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които щателно ще бъдат проверявани всички с профил на агресивни граждани, които полицията познава от предишни протести.
Протести в София и в други градове на страната - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Ловеч, Велико Търново, Добрич, Благоевград и Сливен, се провеждат тази вечер, предаде БТА.
