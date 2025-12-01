Новини
България »
Няколко хиляди души протестират на Ларгото в София СНИМКИ

Няколко хиляди души протестират на Ларгото в София СНИМКИ

1 Декември, 2025 17:46, обновена 1 Декември, 2025 18:32 2 590 46

  • протест-
  • софия-
  • бюджет

Хората се разгневиха, разбраха какъв е проблемът с бюджета и излязоха да протестират

Няколко хиляди души протестират на Ларгото в София СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няколко хиляди души се събраха на Ларгото в столицата, за да протестират срещу бюджета на управляващите.

Още от 17 часа Граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет за протеста срещу бюджета за 2026 г. Организатори на протеста са "Продължаваме промяната - Демократична България". Полицаи проверяват багажа на някои от хората, които се насочват към т.нар. Триъгълник на властта, където е мястото на протеста.

Движението на автомобили в района е блокирано. Има засилено полицейско присъствие.

С прожектор върху сградата на Народното събрание е изписано "Мафия", вижда се и глава на прасе и белезници, и надпис "Ела в понеделник. Да спрем кражбите от бюджета". На екрана на сцената излъчват различни видеоклипове, посветени на бюджета и протеста, както и изказвания на председателя на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски и кадри с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

В петък в кулоарите на парламента, след брифинг на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с проектобюджета, се стигна до словесен спор между него и лидерите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, като беше засегнат и протестът пред парламента миналия четвъртък. Лидерът на ГЕРБ каза, че той не е бил на ПП, а на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), на което представителите на ПП-ДБ реагираха с думите: „Наш е“. Айде тогава в понеделник да направим протест, да покажем на г-н Борисов чий е протестът, заяви Асен Василев.

В неделя в предаването „120 минути“ по бТВ Василев се обърна към министъра на вътрешните работи Даниел Митов с предупреждение, че за протеста днес се готвят провокации, които трябва да бъдат спрени, а от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да оттегли проектобюджета за 2026 г., за да не „взриви“ страната. „Вече има доста информация, че се готвят провокации на протеста. На миналия имаше провокации, в т.ч. и от полицейски служители, имаше и други, които се държаха много доблестно и спряха провокаторите. Протестът беше мирен, този протест също ще бъде мирен, но трябва да спрете провокаторите и да не позволите на „Новото начало“ и различните групи да инфилтрират провокатори“, каза председателят на ПП.Няколко хиляди души протестират на Ларгото в София СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Хората се разгневиха, разбраха какъв е проблемът с бюджета и излязоха да протестират. Това не беше партиен протест, не беше на работодателите, а на много млади хора. Това е новината - че поколението Z излезе на протеста. Те са друго поколение, което много бързо се разгневява. Мисля, че ще има много изненадани в понеделник след 18 ч.“, коментира съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, цитиран вчера в прессъобщение на формацията.

На брифинг по-рано днес главен комисар Любомир Николов, директор на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), съобщи, че ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които щателно ще бъдат проверявани всички с профил на агресивни граждани, които полицията познава от предишни протести.

Няколко хиляди души протестират на Ларгото в София СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Протести в София и в други градове на страната - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Ловеч, Велико Търново, Добрич, Благоевград и Сливен, се провеждат тази вечер, предаде БТА.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 джентъмен Джак

    18 43 Отговор
    Прибирайте се по къщите си , мушмуроци .

    17:51 01.12.2025

  • 2 И там

    20 9 Отговор
    ли ще нацвъкат КПП - та ? Резил голям !

    Коментиран от #33

    17:53 01.12.2025

  • 3 важно е на паветата

    11 8 Отговор
    да е турбо лудница...... провинцията немой да направи жега

    17:54 01.12.2025

  • 4 Дънкан Маклауд

    36 8 Отговор
    Аз ви казах , българина излиза като му бръкнат в джоба.Сега очаквам да вдигнат тока и тогава вече ще има наистина големи протести .

    17:55 01.12.2025

  • 5 джентъмен Джак

    15 23 Отговор
    Народен съд няма да има ! Прибирайте се !

    17:56 01.12.2025

  • 6 очаквам брадати мутри

    24 9 Отговор
    в палицайски униформи чакащи команда

    Коментиран от #8

    17:56 01.12.2025

  • 7 Тази вечер

    19 16 Отговор
    Всички настрани от ПП дб .те са само против бюджета а не срещу власта и се готвят за нова сглобка и предателдтво

    17:57 01.12.2025

  • 8 И с езици

    17 4 Отговор

    До коментар #6 от "очаквам брадати мутри":

    по една педя !

    17:57 01.12.2025

  • 9 статистик

    5 4 Отговор
    Важно е да се пазят жените и децата

    17:58 01.12.2025

  • 10 нннн

    23 4 Отговор
    Ха! Прасето на снимката ми изглежда познато. Но защо е без охрана на НСО?

    Коментиран от #24

    17:58 01.12.2025

  • 11 честен ционист

    8 12 Отговор
    След протестите НПО-тата ще бъдат обявени за външни агенти.

    17:59 01.12.2025

  • 12 Изостанали и заспал овце

    15 4 Отговор
    Гледам в цяла Европа, на тяхните мирни протести си бият политиците, а само в България се разбира друго под мирен протест.

    18:00 01.12.2025

  • 13 Горски

    33 4 Отговор
    Цяла България да се вдигне и да измете доказано вредните с години ГЕРБ-ДПС. Вече 15 години окрадоха милиарди, а искат още много. Ще заробят и нашите внуци даже. Протеста ще е не само за бюджета, но и за тяхната оставка. И разбира се, дебелаците ще вкарат провокатори. България отдавна е в състояние на институционална катастрофа – властта е узурпирана от нелегитимно правителство, функция на нелегитимен парламент; нелегитимен главен прокурор, нелегитимен висш съдебен съвет; зависим и подчинен Конституционен съд; служби, които вече са напълно подчинени и обезкървени, пазещи работните си места. Всичко това се случи с мълчаливото съгласие на обществото. Управляващите ни корумпирани крадливи предатели не разбират от мирни протести. Те са гьонсурати. В следствие на безобразното управление през последните 30 години, страната ни е на прага на фалит и национална катастрофа. Нямаме армия, намаме икономика, затънали сме в заеми. Пътищата са в ужасно състояние, селата и малките градове се обезлюдяват. Ядем и пием боклуци. Престъпност и безнаказаност се ширят навсякъде. Това не може да продължава повече. Трябва да се събудим!

    Коментиран от #31

    18:00 01.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 джентъмен Джак

    13 4 Отговор
    Нали чухте Байрам и Данчо какво ви казаха в Парламента .Прибирайте се ,няма само с вас да се разправяме .

    18:04 01.12.2025

  • 16 Последният софиянец

    17 10 Отговор
    Още преди 18 часа сме вече над 50 хиляди, очаква се в пика на протеста да сме над 100 хиляди. Тази вечер мафията си отива

    Коментиран от #18, #27

    18:04 01.12.2025

  • 17 софето

    5 9 Отговор
    Сякаш ми се вижда ,че няма много хора

    18:05 01.12.2025

  • 18 софето

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "Последният софиянец":

    Може и да не съм видял добре от терасата

    18:07 01.12.2025

  • 19 Хипотетично

    5 1 Отговор
    Стокхолмски синдром, протести в защита тезата на АсВас..... ще....

    18:08 01.12.2025

  • 20 Ний ша Ва упрайм

    7 6 Отговор
    ора на драгалевския лаборант, Гномъ и Кире у уставка ора без работа

    18:08 01.12.2025

  • 21 честен ционист

    6 11 Отговор
    Левичарите умни и красиви са си спретнали вечеринка с музичка и кино, докато МВР пълни водното оръдие. Последният Софиянец дано не си е забравил ключовете за кръчмето, че ще му се налага да се крие зад бара.

    18:10 01.12.2025

  • 22 факултето

    9 4 Отговор
    Пари раздават ли

    Коментиран от #23

    18:10 01.12.2025

  • 23 не у чистотата

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "факултето":

    а Факултето ще прати съгледвачи с таблети по улиците на разширената зелена софийска зона.

    18:14 01.12.2025

  • 24 Драго

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "нннн":

    Защото никой не харесва геюове , макар и маскирани като прасета !

    18:15 01.12.2025

  • 25 джентъмен Джак

    4 9 Отговор
    Бая хора има , обаче няма да ви се получат нещата.Народен съд няма има .Казах !

    18:16 01.12.2025

  • 26 Хи хи

    4 3 Отговор
    Асен Василев дали ще пее ?

    Коментиран от #36

    18:17 01.12.2025

  • 27 Мафиот

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Последният софиянец":

    Мафията си отиваме по именията в Симеоново и Драгалевци, а вии оФце блейте докато ви острижем до голо.

    18:17 01.12.2025

  • 28 джентъмен Джак

    6 7 Отговор
    Обиждате го на прасе , обаче ТОЙ ви притежава .Прибирайте се по къщята .

    18:18 01.12.2025

  • 29 статистик

    2 2 Отговор
    Отклоняване на вниманието , кои знае колко неща като Лукойл и тотото в момента се разделят, ама ви си викайте

    18:20 01.12.2025

  • 30 Сталин

    10 1 Отговор
    Днес пропадна опита на грабителската мафия на власт ГЕРБ- ДПС-ИТН- БСП да организира контрапротест отсреща срещу масовото народно недоволство. Ковчежника на пеев и кмет на Белица радослав ревански кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и техни емисари опитаха да наемат роми за предварително организираните автобуси. Водещия Ивелин Николов е публикувал отговорите на много роми - " Аааа не отиваме в софето, да ни бият за 100 лева ,ша има камери,телевизии ша ни снимат и запомнят и после намерят". Общинските съветници от град Велико Търново мъстън еминов от ДПС и момчил иванов от ИТН който беше кандидат министър на правосъдието в проекто кабинета на ИТН преди 4 години и който е сменил 17 партии преди това са посетили местната ромско-турска махала "Света гора" в опит да наемат контрапротестиращи но са прогонени от жителите. ДПС ,ИТН,БСП са клики с куха подкрепа, тоест без реална а ДПС получава единствено гласове на избори от купените роми и изказаните от местните кметове дерибеи. Това е. Народа победи

    18:20 01.12.2025

  • 31 Само предлагам

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    Ами я кажи кой да дойде след ГЕРБ Може би някой като Вучич

    Коментиран от #39

    18:21 01.12.2025

  • 32 Да бе да

    2 3 Отговор
    С кой акъл тия на площада са излезнали да бранят шарлатаните???Егати безумницште.Най-лошото е че не предлагат алтернотива.До ходя да грасувам за Асен и сие???По-добре да се евтаназирам,честно.

    18:21 01.12.2025

  • 33 Зъл пес

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "И там":

    Ами за плиткоумници и 100 са малко

    18:22 01.12.2025

  • 34 честен ционист

    2 6 Отговор
    Това не е протест, това е Прайда втора част.

    18:23 01.12.2025

  • 35 шорошко еврейче-гейче ,

    1 1 Отговор
    Розовите шорошки п•••расчета от ППДБ к,во правят на тези протести след като обявиха,че не искали оставка на свинското правителство.
    С тези жендърски пърфомманси без да се иска оставка на шопарската управляваща коалиция тоя протест тотално се обезсмисля...

    18:23 01.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Аз съм ПРОТИВ

    2 1 Отговор
    ...еврото...ЗА българският ЛЕВ СЪМ!
    А организаторите и тези ,които подкрепят протеста да ЗА ЕВРОТО...
    Така че...БЕЗ МЕН...

    Коментиран от #43

    18:24 01.12.2025

  • 38 зрител

    4 2 Отговор
    Всеки път едно и също , големи протести и накрая излиза един Байрам и ви гони , това е .

    18:24 01.12.2025

  • 39 Бастардо

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Само предлагам":

    И аз все това питам,но отговар,цъ.

    18:25 01.12.2025

  • 40 питанката

    2 0 Отговор
    Само да питам , сега ли свършва 36 годишния преход или пак нещо ще забаламосат народеца ?

    18:27 01.12.2025

  • 41 Спасение за България

    2 0 Отговор
    Мафията вън! Не на Прасето и Тиквата!

    18:28 01.12.2025

  • 42 Баба Яга

    1 0 Отговор
    Няма как бюджета да се прави отново от теменужката. Оставка на тая кифла. Тя е увредена от вирус лъжотис. Непоправима лъжкиня като хибридна развалена грамофонна плоча, едно и също свири постоянно. Нова плоча трябва, нов министър трябва да прави бюджета. Бардакът е пълен. Новият трябва с нови бърдачки.

    18:29 01.12.2025

  • 43 Бабка ти

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Аз съм ПРОТИВ":

    Ама то левчето ни отдавна зависимо бе джанъм.Много късно се сещаш,а може и да си толкова млад че да не знаеш.Чети малко,образовай се.

    18:29 01.12.2025

  • 44 закачалка

    0 0 Отговор
    Пак отивам да взема закачалка , да ви налагам по главите

    18:29 01.12.2025

  • 45 потребител

    0 0 Отговор
    Не Теменужка е направила бюджета ,нали сте наясно

    18:30 01.12.2025

  • 46 007

    1 0 Отговор
    Труден момент, но историята няма да прости на никого ако правителството не устои и се предаде на Радев и Василев, които са истинските "строители на разрушенията" последните поне 5 години. Никой не може да каже какво следва след войната и дали на Радев няма да му се отвори парашута и България никога повече да не стане част от Шенген. Вярвам, че ще се събуди чувството за самосъхранение в лидерите на провсъюзите и индустриалните сдружения и разберат, че уличните лентяи-купонджии, много от които нито работят или учат, не им пука какво ще стане утре. Гърция е добър пример, какво става, когато улицата "управлява". Разликата е, че ЕС на нас няма да помогне.

    18:31 01.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове