Няколко хиляди души протестират на Ларгото в София СНИМКИ

Няколко хиляди души се събраха на Ларгото в столицата, за да протестират срещу бюджета на управляващите.

Още от 17 часа Граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет за протеста срещу бюджета за 2026 г. Организатори на протеста са "Продължаваме промяната - Демократична България". Полицаи проверяват багажа на някои от хората, които се насочват към т.нар. Триъгълник на властта, където е мястото на протеста.

Движението на автомобили в района е блокирано. Има засилено полицейско присъствие.

С прожектор върху сградата на Народното събрание е изписано "Мафия", вижда се и глава на прасе и белезници, и надпис "Ела в понеделник. Да спрем кражбите от бюджета". На екрана на сцената излъчват различни видеоклипове, посветени на бюджета и протеста, както и изказвания на председателя на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски и кадри с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

В петък в кулоарите на парламента, след брифинг на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с проектобюджета, се стигна до словесен спор между него и лидерите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, като беше засегнат и протестът пред парламента миналия четвъртък. Лидерът на ГЕРБ каза, че той не е бил на ПП, а на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), на което представителите на ПП-ДБ реагираха с думите: „Наш е“. Айде тогава в понеделник да направим протест, да покажем на г-н Борисов чий е протестът, заяви Асен Василев.

В неделя в предаването „120 минути" по бТВ Василев се обърна към министъра на вътрешните работи Даниел Митов с предупреждение, че за протеста днес се готвят провокации, които трябва да бъдат спрени, а от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да оттегли проектобюджета за 2026 г., за да не „взриви" страната. „Вече има доста информация, че се готвят провокации на протеста. На миналия имаше провокации, в т.ч. и от полицейски служители, имаше и други, които се държаха много доблестно и спряха провокаторите. Протестът беше мирен, този протест също ще бъде мирен, но трябва да спрете провокаторите и да не позволите на „Новото начало" и различните групи да инфилтрират провокатори", каза председателят на ПП.

„Хората се разгневиха, разбраха какъв е проблемът с бюджета и излязоха да протестират. Това не беше партиен протест, не беше на работодателите, а на много млади хора. Това е новината - че поколението Z излезе на протеста. Те са друго поколение, което много бързо се разгневява. Мисля, че ще има много изненадани в понеделник след 18 ч.“, коментира съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, цитиран вчера в прессъобщение на формацията.

На брифинг по-рано днес главен комисар Любомир Николов, директор на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), съобщи, че ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които щателно ще бъдат проверявани всички с профил на агресивни граждани, които полицията познава от предишни протести.

Снимка: БГНЕС

Протести в София и в други градове на страната - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Ловеч, Велико Търново, Добрич, Благоевград и Сливен, се провеждат тази вечер, предаде БТА.