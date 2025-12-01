И Варна излезе на протест срещу проекта за държавен бюджет и с искане за оставка на управляващите

Жители на Варна излязоха на протест срещу проекта за държавен бюджет за 2026 година. Информация за демонстрацията бе разпространена в социалните мрежи на партиите "Да България“, "Продължаваме промяната" и местната структура на "Демократи за силна България“, предаде БТА.

Основното послание на протестиращите, които се събраха пред сградата на областната администрация в града, е да се спрат кражбите в бюджета.

Хората издигнаха плакати и скандираха искания за оставка на управляващите.