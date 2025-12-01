Новини
И Варна излезе на протест срещу проекта за държавен бюджет и с искане за оставка на управляващите

1 Декември, 2025 18:23 1 415 29

Хората издигнаха плакати и скандираха искания за оставка на управляващите

И Варна излезе на протест срещу проекта за държавен бюджет и с искане за оставка на управляващите - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Жители на Варна излязоха на протест срещу проекта за държавен бюджет за 2026 година. Информация за демонстрацията бе разпространена в социалните мрежи на партиите "Да България“, "Продължаваме промяната" и местната структура на "Демократи за силна България“, предаде БТА.

Основното послание на протестиращите, които се събраха пред сградата на областната администрация в града, е да се спрат кражбите в бюджета.

Хората издигнаха плакати и скандираха искания за оставка на управляващите.


Оценка 4.4 от 25 гласа.
Оценка 4.4 от 25 гласа.
  • 1 си дзън

    12 25 Отговор
    В руския анклав Варна протестиращите са по-малко от тези, които чакат руснаците
    всяка вечер с погача на вълнолома.

    Коментиран от #3, #22

    18:25 01.12.2025

  • 2 питам

    14 5 Отговор
    А потник на протеста ли е или е задържан в ареста !!

    18:28 01.12.2025

  • 3 Гумен Чеп за Обща употреба

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Пак си пиян...

    18:33 01.12.2025

  • 4 Благой от СОФстрой

    9 14 Отговор
    Варна и варненско са рашляшката провинция на путлера в БеГето на тази териториоя!!!

    18:36 01.12.2025

  • 5 варненец

    10 7 Отговор
    Варна е руска !

    Коментиран от #28

    18:36 01.12.2025

  • 6 Стоян

    15 2 Отговор
    Обаче в Софийския анклав са баш вождовете, ДП и ББ,

    18:38 01.12.2025

  • 7 Ужасяващо е

    13 4 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    18:46 01.12.2025

  • 8 Стою

    7 3 Отговор
    Само че, кмета на Вн не е от Руския анклав, тука тия където се изхождате от градове с Гербеурунгелски кметове, като 1, сте точно от тоя анклав.

    18:47 01.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    А ТИ СИ НАЙ УМНИЯТ НАЛИ И

    Коментиран от #20

    18:51 01.12.2025

  • 12 Промяна

    5 7 Отговор
    ФАКТИ БГ ЗАЩО НЕ НАПИШЕТЕ ЧЕ ИМА ПРОТЕСТ СРЕЩУ АСЕН ВАСИЛЕВ И ШАРЛАТАНИТЕ

    18:51 01.12.2025

  • 13 Пулицай

    5 0 Отговор
    На заплата, пенсия и добавки съм предоволен хи хи хи

    18:53 01.12.2025

  • 14 Промяна

    3 2 Отговор
    ТРОЛ СЪМ ТРОЛЯ ЗА ПАРИ

    18:55 01.12.2025

  • 15 Тотю

    5 1 Отговор
    На вълнолома чакат надървени, да посрещнат такива като си дзън, носи си някакъв лубрикант, в случая върши работа и за такива като тебе консервена кутия може и с грес.

    18:55 01.12.2025

  • 16 Тервел

    6 5 Отговор
    И кво Пеевски и Борисов си го преместиха в другия крачол. Къде са ония от Възраждане, мечове Величия и всякакви други клоунски партии на Митрофанова

    18:55 01.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тотю

    2 0 Отговор
    Като си си дзън, не вярвам да си китаец, тамън ще ти се опънът очите и кожата. Можеш да тръгваш знаеш къде да ме намериш.

    19:01 01.12.2025

  • 19 Боруна Лом

    4 2 Отговор
    ТЕМЕНУЖКЕ,ПРО......СТА ТАБУРЕТКА ГН......УСНА!

    19:01 01.12.2025

  • 20 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    БЕЗУМНО ПРАВ!ТЪПАН.

    19:02 01.12.2025

  • 21 оня с коня

    1 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH

    Коментиран от #24

    19:10 01.12.2025

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Твърде вероятно е предците ти да са предавали комитите на турците, другарю!

    19:11 01.12.2025

  • 23 и ся последно,

    4 2 Отговор
    за какво протестират, за бюджета или за оставка?!? Аз не разбрах, вие разбрахте ли?!?

    Коментиран от #25

    19:11 01.12.2025

  • 24 Ти никога няма да се оправиш

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Тъп@ак!

    19:13 01.12.2025

  • 25 Бюджетирай!

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "и ся последно,":

    За цялостно творчество!

    19:15 01.12.2025

  • 26 Инертност

    2 2 Отговор
    Варналии са най глупави

    19:23 01.12.2025

  • 27 Промяна

    0 0 Отговор
    ФАКТИБГ ЗАЩО НЕ НАПИШЕТЕЧ ЕСЪМКАП УТ?

    19:31 01.12.2025

  • 28 Защо кметът е

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "варненец":

    На ППДБ, а не на Възраждане като е руска?

    19:36 01.12.2025

  • 29 мнение

    2 1 Отговор
    Считам, че народът натри носовете на Борисов и Пеевски. Тези двамата, ако имат капка достойнство, трябва да подадат оставки и да се скрият някъде, където да дочакат старините си. Теменужка си изпя песента - тези протести са камъни в нейната градина.

    19:44 01.12.2025

