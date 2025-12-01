И Варна излезе на протест срещу проекта за държавен бюджет и с искане за оставка на управляващите

Жители на Варна излязоха на протест срещу проекта за държавен бюджет за 2026 година. Информация за демонстрацията бе разпространена в социалните мрежи на партиите "Да България“, "Продължаваме промяната" и местната структура на "Демократи за силна България“, предаде БТА.
Основното послание на протестиращите, които се събраха пред сградата на областната администрация в града, е да се спрат кражбите в бюджета.
Хората издигнаха плакати и скандираха искания за оставка на управляващите.
1 си дзън
всяка вечер с погача на вълнолома.
Коментиран от #3, #22
18:25 01.12.2025
2 питам
18:28 01.12.2025
3 Гумен Чеп за Обща употреба
До коментар #1 от "си дзън":Пак си пиян...
18:33 01.12.2025
4 Благой от СОФстрой
18:36 01.12.2025
5 варненец
Коментиран от #28
18:36 01.12.2025
6 Стоян
18:38 01.12.2025
7 Ужасяващо е
18:46 01.12.2025
8 Стою
18:47 01.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Анонимен
До коментар #9 от "Боруна Лом":А ТИ СИ НАЙ УМНИЯТ НАЛИ И
Коментиран от #20
18:51 01.12.2025
12 Промяна
18:51 01.12.2025
13 Пулицай
18:53 01.12.2025
14 Промяна
18:55 01.12.2025
15 Тотю
18:55 01.12.2025
16 Тервел
18:55 01.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тотю
19:01 01.12.2025
19 Боруна Лом
19:01 01.12.2025
20 Боруна Лом
До коментар #11 от "Анонимен":БЕЗУМНО ПРАВ!ТЪПАН.
19:02 01.12.2025
21 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH
Коментиран от #24
19:10 01.12.2025
22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "си дзън":Твърде вероятно е предците ти да са предавали комитите на турците, другарю!
19:11 01.12.2025
23 и ся последно,
Коментиран от #25
19:11 01.12.2025
24 Ти никога няма да се оправиш
До коментар #21 от "оня с коня":Тъп@ак!
19:13 01.12.2025
25 Бюджетирай!
До коментар #23 от "и ся последно,":За цялостно творчество!
19:15 01.12.2025
26 Инертност
19:23 01.12.2025
27 Промяна
19:31 01.12.2025
28 Защо кметът е
До коментар #5 от "варненец":На ППДБ, а не на Възраждане като е руска?
19:36 01.12.2025
29 мнение
19:44 01.12.2025