"Ще ядем прасе"! И благоевградчани на протест срещу Бюджет 2026

Започна протестът на благоевградчани срещу проекта за Бюджет 2026 г., предаде репортер на "Фокус". Малко след 19:00 часа на площад "Георги Измирлиев", пред сградата на Община Благоевград, се събраха граждани, които се обявиха срещу фискалната политика на управляващото мнозинство.
В областния център протестът се организира от студенти, които се обучават във висшите учебни заведения в града. Протестиращите скандират "Ще ядем прасе!" и "Мафия".
"Благодаря ви, че сте тук, за да изкажем нашата гражданска позиция. Не очаквахме толкова много хора и се радваме, че виждаме площада пълен. Искам да ви кажа, че ще бъдем чути и нашите искания ще бъдат уважени", казаха организаторите на протеста.
Към момента гражданското недоволство протича мирно. Полицейското присъствие е засилено.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И ко му е на бюджета
Коментиран от #13
19:21 01.12.2025
2 си дзън
19:22 01.12.2025
3 Защо
Нали трябва да защитавате гражданите,от които ви зависят заплатите????
Коментиран от #23
19:23 01.12.2025
4 1488
Коментиран от #15, #16
19:24 01.12.2025
5 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH
Коментиран от #8
19:24 01.12.2025
6 гойко митич
ЩЕ ВИ ПРАТИ БИЯЧИТЕ И ЩЕ сеНАСЕРЕТЕ докато бягате ха ха ха
Коментиран от #10
19:25 01.12.2025
7 град КОЗЛОДУЙ
19:25 01.12.2025
9 овчи мозъци
19:30 01.12.2025
10 Познах те
До коментар #6 от "гойко митич":Ти си фен на Угоените и Мазни крадливи парчета, Пеевски и Тиквата Борисов. Ха..ха..ха.
Коментиран от #19
19:30 01.12.2025
11 "Ще ядем прасе"! за съжаление
ще му се размине както и преди както и на тиквата
ако помнят някои преди 15г станишко мишко го предложи за шеф на антикорупционната комисия
тогава имаше даже по големи протести
но нищо не му случи макар с орден магнитски
19:31 01.12.2025
12 Ужасяващо е
19:33 01.12.2025
13 Нищо му няма
До коментар #1 от "И ко му е на бюджета":на бюджета как "ко му е" просто е празен като кратуната ти !
19:33 01.12.2025
14 ама сега има банани и евро левчета
Коментиран от #21
19:34 01.12.2025
16 само питам
До коментар #4 от "1488":ХУЯмиЛи ще ядат?
като не ядат свинско?
19:36 01.12.2025
17 Ниско виво хора
19:36 01.12.2025
18 Промяна
19:47 01.12.2025
19 Промяна
До коментар #10 от "Познах те":РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ДА НЕ Е ЗАСЛАБНАЛ ХАХАХАХАА МИРЧЕВ НИЩОПРАВЕЩИ ЛЪЖЦИ СА А ВИЕ СТЕ ЗАБЛУДЕНИ
19:48 01.12.2025
20 Нико
19:50 01.12.2025
21 Не на гадните тикви и ПРАСЕТА!
До коментар #14 от "ама сега има банани и евро левчета":НАРОДА ИСКА КРАДЛИВИТЕ ТИКВИ ОТ ШАЙКАТА И ПРАСЕТАТА НОВО НАЧАЛО В ЗАТВОРА! ПП И НА ТЕХ НЕ ВЕРВАМ, АРЕСТУВАХА ТИКВАТА И ПОСЛЕ ГО ИЗПРАХА, А СЕГА РЕВАТ ПРОТИВ НЕГО. НЕ МОГА ДА ГО РАЗБЕРА ТОВА СЛАГАЧЕСТВО НА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА!
19:52 01.12.2025
22 Закс
Коментиран от #28
19:52 01.12.2025
23 Защитават
До коментар #3 от "Защо":Заплатите си, а не хората
19:54 01.12.2025
24 Прасето
19:55 01.12.2025
25 Тракиец 🇺🇦
20:01 01.12.2025
26 Гладни сме...
20:03 01.12.2025
27 прасето на колене
20:03 01.12.2025
28 Тинко Тюхчев
До коментар #22 от "Закс":Като не ядът свинско, да ми ядът.... у.........
20:05 01.12.2025