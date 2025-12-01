Новини
България »
Благоевград »
"Ще ядем прасе"! И благоевградчани на протест срещу Бюджет 2026

"Ще ядем прасе"! И благоевградчани на протест срещу Бюджет 2026

1 Декември, 2025 19:16 1 236 28

  • прасе-
  • благоевград-
  • протест-
  • бюджет 2026

Към момента гражданското недоволство протича мирно. Полицейското присъствие е засилено.

"Ще ядем прасе"! И благоевградчани на протест срещу Бюджет 2026 - 1
Снимка: Агенция Фокус
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Започна протестът на благоевградчани срещу проекта за Бюджет 2026 г., предаде репортер на "Фокус". Малко след 19:00 часа на площад "Георги Измирлиев", пред сградата на Община Благоевград, се събраха граждани, които се обявиха срещу фискалната политика на управляващото мнозинство.

В областния център протестът се организира от студенти, които се обучават във висшите учебни заведения в града. Протестиращите скандират "Ще ядем прасе!" и "Мафия".

"Благодаря ви, че сте тук, за да изкажем нашата гражданска позиция. Не очаквахме толкова много хора и се радваме, че виждаме площада пълен. Искам да ви кажа, че ще бъдем чути и нашите искания ще бъдат уважени", казаха организаторите на протеста.

Към момента гражданското недоволство протича мирно. Полицейското присъствие е засилено.


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ко му е на бюджета

    2 17 Отговор
    Много е социален, а това не се харесва на националните предатели ПП и ДБ.

    Коментиран от #13

    19:21 01.12.2025

  • 2 си дзън

    3 9 Отговор
    В червения Благоевград протестът мяза на флашмоб.

    19:22 01.12.2025

  • 3 Защо

    11 2 Отговор
    Засилено полицейски присъствие?????
    Нали трябва да защитавате гражданите,от които ви зависят заплатите????

    Коментиран от #23

    19:23 01.12.2025

  • 4 1488

    3 5 Отговор
    турците нали не ядяха свинско

    Коментиран от #15, #16

    19:24 01.12.2025

  • 5 оня с коня

    1 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH

    Коментиран от #8

    19:24 01.12.2025

  • 6 гойко митич

    1 5 Отговор
    ще ядете на праесено малкотоПИШЛЕ

    ЩЕ ВИ ПРАТИ БИЯЧИТЕ И ЩЕ сеНАСЕРЕТЕ докато бягате ха ха ха

    Коментиран от #10

    19:25 01.12.2025

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    4 2 Отговор
    1300 години безмислено съществевание

    19:25 01.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 овчи мозъци

    6 3 Отговор
    Щом е мирно ще духата супата на опг борисов и пеевски .Къде по света сте чули и видели мирен протест да даде резултатза каквото и да е .Забравете мирните протести ,ако искате да бъдете чути и проблемите да ви се решат ..Мирен протест се прави когато другата страна е към края на решаването на въпросите и потребностите на българския народ и исканията на протестиращите

    19:30 01.12.2025

  • 10 Познах те

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "гойко митич":

    Ти си фен на Угоените и Мазни крадливи парчета, Пеевски и Тиквата Борисов. Ха..ха..ха.

    Коментиран от #19

    19:30 01.12.2025

  • 11 "Ще ядем прасе"! за съжаление

    4 1 Отговор
    за това прасе дето си точите зъбите
    ще му се размине както и преди както и на тиквата

    ако помнят някои преди 15г станишко мишко го предложи за шеф на антикорупционната комисия
    тогава имаше даже по големи протести
    но нищо не му случи макар с орден магнитски

    19:31 01.12.2025

  • 12 Ужасяващо е

    4 3 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    19:33 01.12.2025

  • 13 Нищо му няма

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "И ко му е на бюджета":

    на бюджета как "ко му е" просто е празен като кратуната ти !

    19:33 01.12.2025

  • 14 ама сега има банани и евро левчета

    4 3 Отговор
    България имаше 9 млрд долара външен дълг и казаха, че е фалирала и трябва комунизма да си отиде. При приблизително 9 млн население, а сега около 6 млн. население. Е що сега при приблизително 50 млрд евро заем не сме фалирали с около 6 млн население пък тогава през 1989-а с 9 млрд долара и приблизително 9 млн население,бяхме? Що така?

    Коментиран от #21

    19:34 01.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 само питам

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    ХУЯмиЛи ще ядат?

    като не ядат свинско?

    19:36 01.12.2025

  • 17 Ниско виво хора

    4 1 Отговор
    Тия прасета са на нивото на прасетата.

    19:36 01.12.2025

  • 18 Промяна

    2 3 Отговор
    ЩЕ ЯДЕШ КАКВОТО СИ КУПИШ АНТИБЪЛГАРИН С РОЗОВ ПЕНЬОАР

    19:47 01.12.2025

  • 19 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Познах те":

    РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ДА НЕ Е ЗАСЛАБНАЛ ХАХАХАХАА МИРЧЕВ НИЩОПРАВЕЩИ ЛЪЖЦИ СА А ВИЕ СТЕ ЗАБЛУДЕНИ

    19:48 01.12.2025

  • 20 Нико

    3 1 Отговор
    Драскачи, ПРОТЕСТА Е СРЕЩУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОДАЖНАТА МАФИЯ НА СВИНЯТА И ТИКВАТА! НЕ Е СРЕЩИ БЮДЖЕТА!

    19:50 01.12.2025

  • 21 Не на гадните тикви и ПРАСЕТА!

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "ама сега има банани и евро левчета":

    НАРОДА ИСКА КРАДЛИВИТЕ ТИКВИ ОТ ШАЙКАТА И ПРАСЕТАТА НОВО НАЧАЛО В ЗАТВОРА! ПП И НА ТЕХ НЕ ВЕРВАМ, АРЕСТУВАХА ТИКВАТА И ПОСЛЕ ГО ИЗПРАХА, А СЕГА РЕВАТ ПРОТИВ НЕГО. НЕ МОГА ДА ГО РАЗБЕРА ТОВА СЛАГАЧЕСТВО НА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА!

    19:52 01.12.2025

  • 22 Закс

    2 0 Отговор
    мисюльманити свинско НЕ ядат...

    Коментиран от #28

    19:52 01.12.2025

  • 23 Защитават

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Защо":

    Заплатите си, а не хората

    19:54 01.12.2025

  • 24 Прасето

    3 1 Отговор
    Затвор за Борисов ,! Оставка !

    19:55 01.12.2025

  • 25 Тракиец 🇺🇦

    3 0 Отговор
    НЕКА ВИ ОБЯСНЯ ЗАЩО ТЕЗИ ПРОТЕСТИ СА ПЛАТЕНИ !!! ЧЕТЕТЕ ГО..ВЕ..ДА ДА ВИ СТАНЕ ЯСНО !! ВИЖТЕ И ПРЕБРОЙТЕ МНОГО ДОБРЕ СУБЕКТИТЕ ИЗДИГНАЛИ ПЛАКАТИ НА КОИТО ПИШЕ:::::::::::::- НЕ НА ЗАКОНА СУБТО !!!!! СЕГА, МИСЛИТЕ ЛИ ЧЕ ИМА ЕДИН БЪЛГАРИН КОЙТО ПЪРВО ЗНАЕ ЩО Е ТО СУБТО? АБРЕВИАТУРАТА МУ ,КАМО ЛИ ЗНАЧЕНИЕТО МУ ?? СУБТО КАСАЕ НА 100000% САМО И ЕДИНСТВЕНО ОЛИГАРХИЯТА НА МУТРО ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ КРИБ БСК И АИКБ БАРАБАР С ГЛАВНИЯ МУТРО ОЛИГАРХ ДОМУСЧИЕВ ,ПИОНКАТА МУ ДС БКП ЧЕНГЕТО ВЕЛЕВ И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ НАРИЧАЩА СЕБЕ СИ ,,,,,БИЗНЕС ,,,,....СУБТО НА ПР..ОСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОЗНАЧАВА ЗАКОН КОЙТО ИЗСВЕТЛЯВА СЛЕДИ И ПРОСЛЕДЯВА ДАНЪЧНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТОВА ДА СЕ СЕКНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНО НАБЛЮДЕНИЕ И СЛЕДЕНЕ ТАКА НАРЕЧЕНИЯ БИЗНЕС ДА НЕ УКРИВА ПОВЕЧЕ ДОХОДИ И ДА НЕ ИЗВЪРШВА ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ....ДЕМЕК ТОВА Е ЗАКОН КОЙТО Е В ПЪЛНА ПОЛОЖИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРИН ГРАЖДАНИН ДАНЪКОПЛАТЕЦ ПЕНСИОНЕР И БУДЕН ЧОВЕК ....ВИЖТЕ САМО В ПЛОВДИВ СОФИЯ ВАРНА И ДРУГИ ГРАДОВЕ КАК МАСОВО НА ПРОТЕСТИТЕ ИМА СУБЕКТИ СЪС ПЛАКАТИ И ТРАНСПЕРАНТИ НА КОИТО ПИШЕ -- НЕ НА СУБТО !!!! ::))) ХОРА....ЧЕ СМЕ ТЪ..ПИ ТЪ..ПИ СМЕ ..НО НЕ СМЕ ЧАК ТАКИВА Б..А..Л..Ъ..Ц..И ...... АЙДЕ НЯМА НУЖДА ..ДОМУСА ДА МЕ ПРАВИ НА Г..Л..У..П..А..К

    20:01 01.12.2025

  • 26 Гладни сме...

    1 0 Отговор
    Всичките прасета на мезета.... и наздраве! 🥃....

    20:03 01.12.2025

  • 27 прасето на колене

    0 0 Отговор
    Вие хубаво ще ядете прасе ама прасето е у Софето много силно се съмнявам някой да може да го намери.

    20:03 01.12.2025

  • 28 Тинко Тюхчев

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Закс":

    Като не ядът свинско, да ми ядът.... у.........

    20:05 01.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове