Протестът срещу Бюджет 2026 във Варна ескалира: Полетяха бомбички и бутилки

Протестът срещу Бюджет 2026 във Варна ескалира. Протестиращите са недоволни, тъй като смятат, че протестът се политизира и фокусът се поставя върху кмета Коцев, а не върху причината, заради която се събрали гражданите, а именно Бюджет 2026, предаде репортер на "Фокус".

Сред хората на протеста имаше представители на няколко футболни агитки, които организаторите многократно призоваха да не ескалират ситуацията. Въпреки това, че неколкократно беше подчертано, че протестът е срещу Бюджет 2026, напрежението ескалира и агитките започнаха да замерят журналисти и организатори с бутилки и да крещят. Голяма част от протестиращите напуснаха събитието именно заради бомбичките и напрежението.