Протестът срещу Бюджет 2026 във Варна ескалира: Полетяха бомбички и бутилки

1 Декември, 2025 20:22

Хората са недоволни, тъй като смятат, че протестът се политизира и фокусът се поставя върху кмета Коцев, а не върху причината, заради която се събрали гражданите, а именно Бюджет 2026

Протестът срещу Бюджет 2026 във Варна ескалира: Полетяха бомбички и бутилки - 1
Снимка: Агенция Фокус
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестът срещу Бюджет 2026 във Варна ескалира. Протестиращите са недоволни, тъй като смятат, че протестът се политизира и фокусът се поставя върху кмета Коцев, а не върху причината, заради която се събрали гражданите, а именно Бюджет 2026, предаде репортер на "Фокус".

Сред хората на протеста имаше представители на няколко футболни агитки, които организаторите многократно призоваха да не ескалират ситуацията. Въпреки това, че неколкократно беше подчертано, че протестът е срещу Бюджет 2026, напрежението ескалира и агитките започнаха да замерят журналисти и организатори с бутилки и да крещят. Голяма част от протестиращите напуснаха събитието именно заради бомбичките и напрежението.


  • 1 Удрии

    23 2 Отговор
    искам да гори

    20:24 01.12.2025

  • 2 🤜🏻🎃🤛🏻

    35 6 Отговор
    Бойко разбира само от сила 🖕

    20:24 01.12.2025

  • 3 Бащата на някаква Саяна

    12 18 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #16

    20:26 01.12.2025

  • 4 Дааа

    41 7 Отговор
    Браво на варненци! Трябва ескалация, за да пуснем надолу ескалатора за двете прасета Шиши и Боко и другите две прасета Зафирчо и Славуца...

    20:26 01.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 славуцана

    12 4 Отговор
    ма защо така бе патриоти мои

    20:27 01.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    14 13 Отговор
    Май ще бият организаторите на протеста. Ще го отнесат и мисирките.

    20:28 01.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Станчо

    23 1 Отговор
    Объркали са посоката. Зад гърба им е имота на Дънката и от там идват бедите им. Кметовете са една от главите на ламята която изгони децата Ви и унищожи народа. Оправете си трибуквията варненци.

    Коментиран от #14

    20:28 01.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тъй тъй

    15 4 Отговор
    А догодина като се изпразнят и хладилниците и резервоарите Ганю ще освирепее съвсем. Ше идват от натовските бази да въдворяват ред.

    20:31 01.12.2025

  • 14 Сталин

    13 5 Отговор

    До коментар #11 от "Станчо":

    Кметовете са най корумпираните негодници ,веднага след Тиквата и Прасето

    Коментиран от #34

    20:31 01.12.2025

  • 15 фйнатр

    20 4 Отговор
    То това не са журналисти, това е измет и слуги напазарувани с нашите пари от лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и другата свиня. Тези нямат право да казват че са журналисти. Добре е да им наместят чакрите. Докато грабиха България тези мишки хвалеха разбойниците и си вземаха сребърниците. Слава на Господ Иисус Христос, българите не искат повече да ги грабят.

    Коментиран от #22

    20:32 01.12.2025

  • 16 Да,бе

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Бащата на някаква Саяна":

    Направи си дъщеря и след като някой ти я убие се оскуби и под кръста...Все тая.

    20:33 01.12.2025

  • 17 Протестът

    16 2 Отговор
    Не е срещу бюджета.Протестът е срещу крадливите ни политици,високите цени,еврото.Протестът е и ако щете срещу чиновниците в Брюксел слепи и глухи за безобразията на корумпираната шайка управляваща у нас.

    Коментиран от #23

    20:33 01.12.2025

  • 18 Винету

    18 2 Отговор
    Вържи прасето да е мирна кочината.

    20:33 01.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ХВАЛА!!!

    17 1 Отговор
    на такива люде!!!

    20:33 01.12.2025

  • 21 Николова , София

    17 7 Отговор
    Браво Варна ,големи сте ! Благо Коцев беше ударен от мафията !

    20:34 01.12.2025

  • 22 бойко

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "фйнатр":

    нали затуй ги нарече мисири и мисирки?

    20:36 01.12.2025

  • 23 КОЛЕДНО 🐷 И ПЕЧЕНА ТИКВА!

    19 4 Отговор

    До коментар #17 от "Протестът":

    НАРОДА ИСКА КРАДЛИВИТЕ ТИКВИ ОТ ШАЙКАТА И ПРАСЕТАТА НОВО НАЧАЛО В ЗАТВОРА! ПП И НА ТЕХ НЕ ВЕРВАМ, АРЕСТУВАХА ТИКВАТА И ПОСЛЕ ГО ИЗПРАХА, А СЕГА РЕВАТ ПРОТИВ НЕГО. НЕ МОГА ДА ГО РАЗБЕРА ТОВА СЛАГАЧЕСТВО НА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА!

    20:36 01.12.2025

  • 24 Величии

    5 7 Отговор
    Варна не знае какво се се случва.Селяндури.

    Коментиран от #27

    20:42 01.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сатана Z

    5 3 Отговор
    "Протестиращите хвърлят бутилки по журналисти"
    Засега само с бутилки, за съжаление.

    20:45 01.12.2025

  • 27 Балък

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Величии":

    Кво се случва? Украинизират България

    20:46 01.12.2025

  • 28 Кой не скача

    5 5 Отговор
    Е дебело прасе..

    20:47 01.12.2025

  • 29 Точен

    5 5 Отговор
    Защо е този лош бюджет? Нали, като приехме еврото, щяхме да забогатеем? Значи ПП/ДБ протестират срещу себе си, защото 51 % бюджетът е лош заради Ненавременното приемане на еврото! ВЪЗРАЖДАНЕ предупреждаваше, но управляващите, тогава и ПП/ДБ, бяха високомерни. Иначе НН Новият бардак веднага трябва да се ликвидира...

    Коментиран от #32

    20:57 01.12.2025

  • 30 Стенли

    2 7 Отговор
    Е добре де ама какво ни чака след Нова година всички цени нагоре ето пример предлагат водата в Старозагорска област да поскъпне с над един лев за кубик сега чета че това правителство предлага и увеличаване на ДДС та питам се аз докога ще тупат брашнения чувал защо няма по ниско ДДС за храните защо няма лимит за по евтина вода и електричество както беше предложело едно предишно служебно правителство ама иначе все Путин ни виновен и все него борим и най важното че сме в клуба на богатите 😁

    20:57 01.12.2025

  • 31 ДЕРЗАЙТЕ

    3 2 Отговор
    Варна доказа че е инертна провинция.Много ниско ниво.Халал да им е кмета

    20:59 01.12.2025

  • 32 Стенли

    2 6 Отговор

    До коментар #29 от "Точен":

    Много точно казано ВЪЗРАЖДАНЕ са единствената що годе читава партия в този парламент и донякъде меч а че с тази прословута еврозона ще гризнем дръвчето не се и съмнявам

    21:01 01.12.2025

  • 33 Хахахаха

    2 6 Отговор
    Копейки, защо правите Майдан??? Колко ви плаща тьотя? Явно Ердо трябва да влиза да ви асвабаждава, защото искате да сваляте законно избрано правителство! Нали така беше, копейки? Защо правите Майдан? За курабийки ли?

    21:06 01.12.2025

  • 34 Прав си!

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Затвор за двамата Мазни и Охранени екземпляра, Тиквата Борисов и Пеевски. Да влизат в зандана на мястото на кмета Коцев.

    21:08 01.12.2025

  • 35 Копейки в действие

    4 2 Отговор
    Атакуват, бият и трошат

    21:15 01.12.2025

  • 36 ЦИРК

    4 1 Отговор
    Варна ще бъде първият Български град в който ще има масови безредици и размирици. София ще го последва. Дано да не съм прав, защото няма да е добре за никой.

    Просто управляващите прекалиха с наглостта си през 2025. Както каза Радев цитирайки Славейков "Всичко което се прави за народа, без народа, не е праведно, не е законно". Първо насилственото налагане да се приеме еврото, после вдигане на данъци, червени, сини, зелени пембени зони, бюджет с безумни политики в него, всичко това води до гняв и силно недоволство в хората. В момента голяма част от хората са отчаяни и озлобени, и обществото е като буре с барут.

    Най-доброто е да се замразят всички "новости", парламента да се разпусне и да отидем на избори. Ако управляващите продължат по същият път може да станем свидетели на най-лошата част от историята на България от както сме членове на ЕС. В момента аз лично не виждам сила или друго действие което да успокои народа, а всяка ескалация ще има лавинообразен характер и все повече негативизъм, злоба и ярост ще се отприщва.

    Коментиран от #38

    21:17 01.12.2025

  • 37 $мърт на Фашизма

    2 1 Отговор
    $тига демокрация, време е за народовластие. Или магаретата ще носят колкото им натоварят ?

    21:25 01.12.2025

  • 38 Ти не си в ред

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "ЦИРК":

    Нека си спомним Сергей Станишев който гениално откри че асфалта не се яде. Презастрояването и липсата на паркоместа е вследствие на строителната мафия, разбирай Димитър Станишев. А зоните ги разширява кмета на София с кърваво червен произход наложен за кмет от ПП/ДБ. Когато България имаше нещастието да бъде управлявана от ПП/ДБ парите за магистрала Хемус бяха раздадени и предизвикаха инфлация като ранния Жан Виденов, а магистралата я няма. Ако те блъснат на пътя или убият детето ти на пътя ходи протестирай срещу ПП/ДБ.

    21:29 01.12.2025

