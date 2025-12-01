Протестът срещу Бюджет 2026 във Варна ескалира: Полетяха бомбички и бутилки

Протестът срещу Бюджет 2026 във Варна ескалира. Протестиращите са недоволни, тъй като смятат, че протестът се политизира и фокусът се поставя върху кмета Коцев, а не върху причината, заради която се събрали гражданите, а именно Бюджет 2026, предаде репортер на "Фокус".
Сред хората на протеста имаше представители на няколко футболни агитки, които организаторите многократно призоваха да не ескалират ситуацията. Въпреки това, че неколкократно беше подчертано, че протестът е срещу Бюджет 2026, напрежението ескалира и агитките започнаха да замерят журналисти и организатори с бутилки и да крещят. Голяма част от протестиращите напуснаха събитието именно заради бомбичките и напрежението.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Удрии
20:24 01.12.2025
2 🤜🏻🎃🤛🏻
20:24 01.12.2025
3 Бащата на някаква Саяна
Коментиран от #16
20:26 01.12.2025
4 Дааа
20:26 01.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 славуцана
20:27 01.12.2025
9 Данко Харсъзина
20:28 01.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Станчо
Коментиран от #14
20:28 01.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тъй тъй
20:31 01.12.2025
14 Сталин
До коментар #11 от "Станчо":Кметовете са най корумпираните негодници ,веднага след Тиквата и Прасето
Коментиран от #34
20:31 01.12.2025
15 фйнатр
Коментиран от #22
20:32 01.12.2025
16 Да,бе
До коментар #3 от "Бащата на някаква Саяна":Направи си дъщеря и след като някой ти я убие се оскуби и под кръста...Все тая.
20:33 01.12.2025
17 Протестът
Коментиран от #23
20:33 01.12.2025
18 Винету
20:33 01.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ХВАЛА!!!
20:33 01.12.2025
21 Николова , София
20:34 01.12.2025
22 бойко
До коментар #15 от "фйнатр":нали затуй ги нарече мисири и мисирки?
20:36 01.12.2025
23 КОЛЕДНО 🐷 И ПЕЧЕНА ТИКВА!
До коментар #17 от "Протестът":НАРОДА ИСКА КРАДЛИВИТЕ ТИКВИ ОТ ШАЙКАТА И ПРАСЕТАТА НОВО НАЧАЛО В ЗАТВОРА! ПП И НА ТЕХ НЕ ВЕРВАМ, АРЕСТУВАХА ТИКВАТА И ПОСЛЕ ГО ИЗПРАХА, А СЕГА РЕВАТ ПРОТИВ НЕГО. НЕ МОГА ДА ГО РАЗБЕРА ТОВА СЛАГАЧЕСТВО НА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА!
20:36 01.12.2025
24 Величии
Коментиран от #27
20:42 01.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сатана Z
Засега само с бутилки, за съжаление.
20:45 01.12.2025
27 Балък
До коментар #24 от "Величии":Кво се случва? Украинизират България
20:46 01.12.2025
28 Кой не скача
20:47 01.12.2025
29 Точен
Коментиран от #32
20:57 01.12.2025
30 Стенли
20:57 01.12.2025
31 ДЕРЗАЙТЕ
20:59 01.12.2025
32 Стенли
До коментар #29 от "Точен":Много точно казано ВЪЗРАЖДАНЕ са единствената що годе читава партия в този парламент и донякъде меч а че с тази прословута еврозона ще гризнем дръвчето не се и съмнявам
21:01 01.12.2025
33 Хахахаха
21:06 01.12.2025
34 Прав си!
До коментар #14 от "Сталин":Затвор за двамата Мазни и Охранени екземпляра, Тиквата Борисов и Пеевски. Да влизат в зандана на мястото на кмета Коцев.
21:08 01.12.2025
35 Копейки в действие
21:15 01.12.2025
36 ЦИРК
Просто управляващите прекалиха с наглостта си през 2025. Както каза Радев цитирайки Славейков "Всичко което се прави за народа, без народа, не е праведно, не е законно". Първо насилственото налагане да се приеме еврото, после вдигане на данъци, червени, сини, зелени пембени зони, бюджет с безумни политики в него, всичко това води до гняв и силно недоволство в хората. В момента голяма част от хората са отчаяни и озлобени, и обществото е като буре с барут.
Най-доброто е да се замразят всички "новости", парламента да се разпусне и да отидем на избори. Ако управляващите продължат по същият път може да станем свидетели на най-лошата част от историята на България от както сме членове на ЕС. В момента аз лично не виждам сила или друго действие което да успокои народа, а всяка ескалация ще има лавинообразен характер и все повече негативизъм, злоба и ярост ще се отприщва.
Коментиран от #38
21:17 01.12.2025
37 $мърт на Фашизма
21:25 01.12.2025
38 Ти не си в ред
До коментар #36 от "ЦИРК":Нека си спомним Сергей Станишев който гениално откри че асфалта не се яде. Презастрояването и липсата на паркоместа е вследствие на строителната мафия, разбирай Димитър Станишев. А зоните ги разширява кмета на София с кърваво червен произход наложен за кмет от ПП/ДБ. Когато България имаше нещастието да бъде управлявана от ПП/ДБ парите за магистрала Хемус бяха раздадени и предизвикаха инфлация като ранния Жан Виденов, а магистралата я няма. Ако те блъснат на пътя или убият детето ти на пътя ходи протестирай срещу ПП/ДБ.
21:29 01.12.2025