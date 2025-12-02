Новини
Ивайло Мирчев: Даниел Митов трябва веднага да подаде оставка

2 Декември, 2025 00:58, обновена 2 Декември, 2025 00:09 746 21

Причината е неадекватната реакция на полицията по време на протеста, заяви депутатът от ПП-ДБ

Ивайло Мирчев: Даниел Митов трябва веднага да подаде оставка - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Ивайло Мирчев, депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България", коментира пред Нова тв, че вътрешният министър Даниел Митов трябва веднага да подаде оставка.

Причината е неадекватната реакция на полицията по време на протеста, заяви Мирчев. Според него по никакъв начин не е бил подсигурен периметърът, когато е имало по-малки протести, е имало повече полицаи, които охраняват целия път. Мирчев посочи, че не е имало и ток в голяма част от пътя. Трябваше да звъня на министър Митов да го призова да изкара полицията, трябва да звъня на премиера Росен Желязков, на Борисов, посочи той.

Най-нормалното, което трябва да направи полицията , е да има адекватна реакция, заяви Ивайло Мирчев. Действията на полицията не бяха адекватни, държим отговорен вътрешния министър, посочи той. Ние организирахме мирен протест и благодарим на тези българи, които дойдоха с децата си, отбеляза Мирчев.


  • 1 Дебелия

    5 2 Отговор
    На суджуци

    00:10 02.12.2025

  • 2 Морален Стожер

    8 13 Отговор
    Никой нормален няма да си губи времето по такива сборища на които ходят само най-долнатaa и пропадналa иззмeeт от бълxappитe!

    Коментиран от #8

    00:11 02.12.2025

  • 3 Време е!

    7 3 Отговор
    Генерал Радев да вика танковете и да взима властта! Време е!

    Коментиран от #12

    00:12 02.12.2025

  • 4 митка е от вашите

    4 1 Отговор
    меки китки атлантически

    00:12 02.12.2025

  • 5 Ааа

    4 3 Отговор
    Къдравата Сю е срамежлива, не се надявайте😉

    Коментиран от #7

    00:12 02.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Мирча Кришан е грехота от Бога, човек да го коментира.

    00:13 02.12.2025

  • 7 Много и дашна,

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ааа":

    поема го целия.

    00:16 02.12.2025

  • 8 Виждаш ли?

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Морален Стожер":

    И ти си провокатор. Зад клавиатурата си силен. Аде дай си адресчето лигльо, да ти дойда у вас, да видиш че си мишка.

    00:18 02.12.2025

  • 9 лалугер

    7 1 Отговор
    Не бе гьон,много добре си реагираха полицаите.Изчакаха да се разкарат наистина мирните протестиращи,и тогава подпукаха поколение Z,дето про100киро иска да съсипе.

    00:18 02.12.2025

  • 10 Кофти град

    3 2 Отговор
    Искате полицията да бие млади хора?Изверги.

    Коментиран от #16

    00:20 02.12.2025

  • 11 Горски

    7 1 Отговор
    Оф, точно ти ли? Целият ти род са крадливи партийни секретари. Миналото няма как да се изтрие. Сигурен съм, че насаме с Боко ще се мазниш като путьовец, ама иначе го раздаваш мъжага. Тоя оземпик с чело два пръста и дебелата оперна дива асенка взеха да са изживяват като някакви тартори на цялата държава. денонощни интервюта при мисирките, непрестанни претенции, заплахи и заповеди, все дават акъл, все недоволни от някой, все искат оставки, все едно са спечелили избори, все едно ще спечелят някога избори.

    00:21 02.12.2025

  • 12 баба Вуна

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Време е!":

    Тоя гнус?Сакън не думай.Само като се сетя колко пари отиват към Турция,взети от джоба ми тоя на детето ми и ми идва да се ефтанидзирам(щот не мога гнуста)

    00:22 02.12.2025

  • 13 Мда

    4 0 Отговор
    МИрчве ела в демократична Европа да видиш как бият! Здраво и демократично, а нашите полицай слаба ракия
    Мирчев ти насочваше хората има те БНТ, не се прави на ущипан комунист

    00:23 02.12.2025

  • 14 Фен

    3 0 Отговор
    Абе ти там се чуй с Маджо. Да ти каже, защо ви прати ултрасите.

    00:24 02.12.2025

  • 15 Морален Стожер

    3 3 Отговор
    Бълxapитee са прости примитивни жалки подобия на същества! Бълxapитe другата срамни ориенталски хора, тричат кучета, кефят се на пангарски "спортове" като мазни пехливански борби, вдигане на железа и прочие простотии. Бълxapите никой не ги брои за хора, защото са жалки подообия. Примитивни, пppocти, нечистоплътни, първични, гнyccни.

    Коментиран от #18

    00:25 02.12.2025

  • 16 лалугер

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кофти град":

    Ти да не си Колчо слепеца бе.Тия млади хора видя ли какви ги свършиха?Даже хич не биха,за мое разочарование.Да не им е бащиния че ще унищожават обществено имущество?Нали ние ще плащаме всичко?

    00:27 02.12.2025

  • 17 Анджо

    1 0 Отговор
    Тоя е пълен нещастник. Има ли луди които да гласуват за такива утепани политици като тия от пп и дб. Още преди пет години ги видях ,че нищо не става от тия. Кокорчо тогава казваше , че в държавата е имало пари, а после изтегли 18 милиарда.

    00:31 02.12.2025

  • 18 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Морален Стожер":

    И ти си от това стадо.

    00:33 02.12.2025

  • 19 Морален Стожер

    1 0 Отговор
    Бълxapитee са прости примитивни жалки подобия на същества! Бълxapитe друсат срамни ориенталски хора, тричат кучета, варят ракия и се наливат като свинe, кефят се на пангарски "спортове" като мазни пехливански борби, вдигане на железа и прочие простотии. Бълxapите никой не ги брои за хора, защото са жалки подообия. Примитивни, пppocти, нечистоплътни, първични, гнyccни.

    00:36 02.12.2025

  • 20 И защо....

    1 0 Отговор
    МВР действа абсолютно АДЕКВАТНО !!!

    00:41 02.12.2025

  • 21 Ами, ако...

    0 0 Отговор
    Защо ли Кирил Петков поведе протеста по булевардите? Обратна на разумната логика. Така се създаде подходящ момент провокаторите да следват сценария. Случайно ли Петков направи нелогичното? След добре организирания протест логиката изискваше да се разпусне и така планираната провокация да се провали. Но дали е случайно или Кирил е глупав, едва ли. Помислете и анализирайте. Не бива вашите грешки да пропиляват гражданската енергия и надеждите на хората.Еуфорията не бива да ви завладява, губите проницателност. Доверие никому, не знаете кой, защо и кога ви предава.

    00:43 02.12.2025

