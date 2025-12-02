Ивайло Мирчев: Даниел Митов трябва веднага да подаде оставка

Ивайло Мирчев, депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България", коментира пред Нова тв, че вътрешният министър Даниел Митов трябва веднага да подаде оставка.
Причината е неадекватната реакция на полицията по време на протеста, заяви Мирчев. Според него по никакъв начин не е бил подсигурен периметърът, когато е имало по-малки протести, е имало повече полицаи, които охраняват целия път. Мирчев посочи, че не е имало и ток в голяма част от пътя. Трябваше да звъня на министър Митов да го призова да изкара полицията, трябва да звъня на премиера Росен Желязков, на Борисов, посочи той.
Най-нормалното, което трябва да направи полицията , е да има адекватна реакция, заяви Ивайло Мирчев. Действията на полицията не бяха адекватни, държим отговорен вътрешния министър, посочи той. Ние организирахме мирен протест и благодарим на тези българи, които дойдоха с децата си, отбеляза Мирчев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дебелия
00:10 02.12.2025
2 Морален Стожер
Коментиран от #8
00:11 02.12.2025
3 Време е!
Коментиран от #12
00:12 02.12.2025
4 митка е от вашите
00:12 02.12.2025
5 Ааа
Коментиран от #7
00:12 02.12.2025
6 Данко Харсъзина
00:13 02.12.2025
7 Много и дашна,
До коментар #5 от "Ааа":поема го целия.
00:16 02.12.2025
8 Виждаш ли?
До коментар #2 от "Морален Стожер":И ти си провокатор. Зад клавиатурата си силен. Аде дай си адресчето лигльо, да ти дойда у вас, да видиш че си мишка.
00:18 02.12.2025
9 лалугер
00:18 02.12.2025
10 Кофти град
Коментиран от #16
00:20 02.12.2025
11 Горски
00:21 02.12.2025
12 баба Вуна
До коментар #3 от "Време е!":Тоя гнус?Сакън не думай.Само като се сетя колко пари отиват към Турция,взети от джоба ми тоя на детето ми и ми идва да се ефтанидзирам(щот не мога гнуста)
00:22 02.12.2025
13 Мда
Мирчев ти насочваше хората има те БНТ, не се прави на ущипан комунист
00:23 02.12.2025
14 Фен
00:24 02.12.2025
15 Морален Стожер
Коментиран от #18
00:25 02.12.2025
16 лалугер
До коментар #10 от "Кофти град":Ти да не си Колчо слепеца бе.Тия млади хора видя ли какви ги свършиха?Даже хич не биха,за мое разочарование.Да не им е бащиния че ще унищожават обществено имущество?Нали ние ще плащаме всичко?
00:27 02.12.2025
17 Анджо
00:31 02.12.2025
18 Анджо
До коментар #15 от "Морален Стожер":И ти си от това стадо.
00:33 02.12.2025
19 Морален Стожер
00:36 02.12.2025
20 И защо....
00:41 02.12.2025
21 Ами, ако...
00:43 02.12.2025