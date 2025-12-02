Ивайло Мирчев: Даниел Митов трябва веднага да подаде оставка

Ивайло Мирчев, депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България", коментира пред Нова тв, че вътрешният министър Даниел Митов трябва веднага да подаде оставка.

Причината е неадекватната реакция на полицията по време на протеста, заяви Мирчев. Според него по никакъв начин не е бил подсигурен периметърът, когато е имало по-малки протести, е имало повече полицаи, които охраняват целия път. Мирчев посочи, че не е имало и ток в голяма част от пътя. Трябваше да звъня на министър Митов да го призова да изкара полицията, трябва да звъня на премиера Росен Желязков, на Борисов, посочи той.

Най-нормалното, което трябва да направи полицията , е да има адекватна реакция, заяви Ивайло Мирчев. Действията на полицията не бяха адекватни, държим отговорен вътрешния министър, посочи той. Ние организирахме мирен протест и благодарим на тези българи, които дойдоха с децата си, отбеляза Мирчев.