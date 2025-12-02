Ген. Василев за протеста: Полицията изтърва нещата. Но не можеш да се опазиш от провокатори

Беше ясно, че ще има безредици - групи, на които единственият враг им е полицията. Не всички, които снощи чупеха, са от футболни агитки, но са хора, които не признават закона. Те са и хората, които счупиха централата на ДПС-НН и един офис на ГЕРБ. Това заяви пред БТВ бившият директор на Националната полиция генерал Васил Василев.
"Полицията изтърва нещата. Но не можеш да се опазиш от провокатори."
В Германия и Франция полицията размазва, а тук не знаем къде е линията, каза още той.
"Аз не мога да кажа колко хора протестираха, но се знаеше, че този митинг ще е огромен, знаеше се и че недоволството ще е огромно. Хората набраха гняв срещу шикалкавенето."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #39, #41
08:45 02.12.2025
3 Ужасяващо е
08:45 02.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Стефко
Коментиран от #7
08:49 02.12.2025
6 Разруха в България
08:51 02.12.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Стефко":Полицаите бяха провокатори . Децата си ядяха кротко дюнери срещу централата на ДПС а полицията им скочи с палки и газ.Хората се ядосаха и разбиха полицията.
Коментиран от #15
08:51 02.12.2025
8 Сила
08:51 02.12.2025
9 свидетел
Коментиран от #14
08:52 02.12.2025
10 Че що да се намесва полицията?!
До коментар #4 от "педерасвасилеф":Че те и без това си получават големите заплатки...!
08:52 02.12.2025
11 Очевидец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Провокатори, тен хем те биха, хем те е.. с палките.
Коментиран от #20
08:52 02.12.2025
12 жокасл
08:53 02.12.2025
13 Аз не помня мирен протест до сега
Коментиран от #16, #28
08:53 02.12.2025
14 Ами ДА...!
До коментар #9 от "свидетел":Къдравата Сю е на подчинение на Шиши!
Просто човекът изпълнява заповеди...
08:54 02.12.2025
15 Очевидец
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Провокаторе, тебе хем те биха, хем те е.. с палките
08:54 02.12.2025
16 Напълно съм съгласен
До коментар #13 от "Аз не помня мирен протест до сега":Ако в Украйна протестираха мирно, още щеше да ги управлява руската хунта чрез Янукович
08:54 02.12.2025
17 Мизерабъл
08:55 02.12.2025
18 иван костов
08:55 02.12.2025
19 Боко и шиши най-харесват мирни протести
Седят и дОма и го местят от единия в другия
08:56 02.12.2025
20 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Очевидец":Примамихте полицията в малките улички и ги бихме на части.Бяха се качили децата по покривите и мятаха керемиди по главите им.Английската гимназия така и не я превзеха
Коментиран от #23, #29
08:56 02.12.2025
21 ???
08:58 02.12.2025
22 Пурата
Затова и на 73г. още е на хранилка в БФС 79от благодарност
08:58 02.12.2025
23 Кабаиванов
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Ленко, разпознат си, стига си лъгал.
08:59 02.12.2025
24 Пич
09:00 02.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ИВАН
09:02 02.12.2025
27 Цвете
09:02 02.12.2025
28 Хмхмхмхмхм
До коментар #13 от "Аз не помня мирен протест до сега":Аз пък не помня нормални работещи хора да са присъствали на подобни протести. Законният протест е до 22 ч. след това става незаконен, или казваш- ааа, закона е врАта у пОле, затова не го спазваш и умишлено го нарушаваш, ама когато останеш безработен, ИЗИСКВАШ от държавата България да ти плаща ЗАКОННО социалки, нали така- тогава хора като теб врещят, че имат ПРАВА, но забравят за ЗАДЪЛЖЕНИЕТО си да спазват законите... Чупете всичко в Бъ;лгария, но СЛЕД ТОВА- останете ТУК да си го поправите, иначе- един зад врата и така се поправят недоразуменията на човешката природа....
09:02 02.12.2025
29 Хмхмхмхмхм
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Бе ти нормален ли си. ве- как ще се праскаш, че си биел ПОЛИЦИЯТА. след като полицията може да те смаже като гладна въшка, ако реши НАИСТИНА да действа.а... Смешен си, имаш ли 12 години или не....
09:04 02.12.2025
30 Иво Инджев
09:04 02.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 123456
09:06 02.12.2025
33 Ихаааа
09:10 02.12.2025
34 Един наивник
Коментиран от #35
09:12 02.12.2025
35 Така е
До коментар #34 от "Един наивник":Бойко им плати огромните заплати, а те си бъркаха в носа и се ослушваха като мишки в тръстика. Може би нпо-то на ппдб плаща повече?
09:19 02.12.2025
36 бях там
09:35 02.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 бай Митко
Първо: Заплатите на полицията са увеличени от властимащите, за да ги пази безропотно!
Второ: Оня с голямото "Д" разпорежда на Тиквуний и провокаторите започват да действат всред протестиращите!
Трето: И за да се овладее нарушеният обществен ред, срещу протестиращите Митов хвърля полицаите с газ и палки /разбирасе с благословията на Тиквата/!
Ей на това е истината! А колкото до криещите се юначаги шиши, боко, ментата, байряма и други тем подобни нека да излязат сред хората вместо да пискат пред мисирките, че работят денонощно за хората! Държи ли им! Защо ли!
10:01 02.12.2025
39 странджата
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Точен и красноречив си!
10:05 02.12.2025
40 Да,бе
10:19 02.12.2025
41 Като гледам
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Си малко неграмотен. Поне се научи къде се слагат запетайки. Нали знаеш, че една запетайка може да е разликата между живота и смъртта.
10:31 02.12.2025