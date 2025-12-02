Новини
Ген. Василев за протеста: Полицията изтърва нещата. Но не можеш да се опазиш от провокатори

Ген. Василев за протеста: Полицията изтърва нещата. Но не можеш да се опазиш от провокатори

2 Декември, 2025 08:43 2 892 41

  • генерал васил василев-
  • протест-
  • безредици

Не всички, които снощи чупеха, са от футболни агитки, но са хора, които не признават закона. Те са и хората, които счупиха централата на ДПС-НН и един офис на ГЕРБ

Ген. Василев за протеста: Полицията изтърва нещата. Но не можеш да се опазиш от провокатори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Беше ясно, че ще има безредици - групи, на които единственият враг им е полицията. Не всички, които снощи чупеха, са от футболни агитки, но са хора, които не признават закона. Те са и хората, които счупиха централата на ДПС-НН и един офис на ГЕРБ. Това заяви пред БТВ бившият директор на Националната полиция генерал Васил Василев.

"Полицията изтърва нещата. Но не можеш да се опазиш от провокатори."

В Германия и Франция полицията размазва, а тук не знаем къде е линията, каза още той.

"Аз не мога да кажа колко хора протестираха, но се знаеше, че този митинг ще е огромен, знаеше се и че недоволството ще е огромно. Хората набраха гняв срещу шикалкавенето."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    45 12 Отговор
    Полицията е провокатор.Скочиха на децата с палки и газ но нещата се обърнаха и ядоха павета и тояги.Кореместите еничари на Шиши не очакваха съпротива от свободни хора.

    Коментиран от #11, #39, #41

    08:45 02.12.2025

  • 3 Ужасяващо е

    42 7 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРЪКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    08:45 02.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стефко

    35 0 Отговор
    Въпроса тук , е Кой уговори, организира и изпрати тези провокатори на мирния протест.

    Коментиран от #7

    08:49 02.12.2025

  • 6 Разруха в България

    28 3 Отговор
    Ден на ярост, ден на гняв ,идва на нащастната поробена територия. Незабавна оставка и избори.

    08:51 02.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    29 9 Отговор

    До коментар #5 от "Стефко":

    Полицаите бяха провокатори . Децата си ядяха кротко дюнери срещу централата на ДПС а полицията им скочи с палки и газ.Хората се ядосаха и разбиха полицията.

    Коментиран от #15

    08:51 02.12.2025

  • 8 Сила

    26 2 Отговор
    Откъде го изкопахте тоя запратък , ортака на Тиквата в контрабандата на цигари ??! Може ли да го показвате това нещо по телевизията им да му давате трибуна въобще по какъвто и да е повод !!? Затова сме на това дередже , защото тоя отдавна трябваше да е изгнил в затвора а той си купи огромна къща в Центъра на София срещу старото Американско посолство и си харчи милионите от контрабанда и далавери необезпокоявано и никой не му търси сметка .....!!!???!!!

    08:51 02.12.2025

  • 9 свидетел

    24 4 Отговор
    на милицията й бе разпоредено да "изтърве нещата" ! просто беше ОЧЕВАДНО !!!

    Коментиран от #14

    08:52 02.12.2025

  • 10 Че що да се намесва полицията?!

    23 4 Отговор

    До коментар #4 от "педерасвасилеф":

    Че те и без това си получават големите заплатки...!

    08:52 02.12.2025

  • 11 Очевидец

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Провокатори, тен хем те биха, хем те е.. с палките.

    Коментиран от #20

    08:52 02.12.2025

  • 12 жокасл

    26 4 Отговор
    Милиционерите за огромно съжаление са част от мафията на ГЕРБ и ДПС Шишко. Прокуратура, Съд, ДАНС, КПК, МВР, мисири и мисирки всичко е напазарувано от крадливата мафия на ГЕРБ и ДПС -Шишко. С парите на всички българи са ги накупили да бранят крадливата мафия на ГЕРБ. Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя го снимаха с чекмедже с евро и злато, а КПК арестува Величие и Ивелин Михайлов, защото казва че ГЕРБ и ДПС са разбойници???Ограбиха България некадърниците и всеки българин го усеща и с кожата си. Крадат от всичко. Слава на Господ Иисус Христос всеки иска справедливост и нормален живот. Стига са ни бутали в ямата.

    08:53 02.12.2025

  • 13 Аз не помня мирен протест до сега

    17 6 Отговор
    да е променил нещо в държавата

    Коментиран от #16, #28

    08:53 02.12.2025

  • 14 Ами ДА...!

    26 2 Отговор

    До коментар #9 от "свидетел":

    Къдравата Сю е на подчинение на Шиши!
    Просто човекът изпълнява заповеди...

    08:54 02.12.2025

  • 15 Очевидец

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Провокаторе, тебе хем те биха, хем те е.. с палките

    08:54 02.12.2025

  • 16 Напълно съм съгласен

    10 15 Отговор

    До коментар #13 от "Аз не помня мирен протест до сега":

    Ако в Украйна протестираха мирно, още щеше да ги управлява руската хунта чрез Янукович

    08:54 02.12.2025

  • 17 Мизерабъл

    10 16 Отговор
    Мисля че полицията изчака да се махнат мирно протестиращите за да не пострада невинен човек,и после предприеха действия срещу биткадджиите,поведени от простите харварди.

    08:55 02.12.2025

  • 18 иван костов

    6 12 Отговор
    За, каква полиция говори тоя, щом превратаджията мирчев е на свобода?

    08:55 02.12.2025

  • 19 Боко и шиши най-харесват мирни протести

    20 1 Отговор
    па ако ще и 1 млн да излезем на площада в София
    Седят и дОма и го местят от единия в другия

    08:56 02.12.2025

  • 20 Последния Софиянец

    10 5 Отговор

    До коментар #11 от "Очевидец":

    Примамихте полицията в малките улички и ги бихме на части.Бяха се качили децата по покривите и мятаха керемиди по главите им.Английската гимназия така и не я превзеха

    Коментиран от #23, #29

    08:56 02.12.2025

  • 21 ???

    12 2 Отговор
    И тоя ли , се излюпи на екрана. Отврат.

    08:58 02.12.2025

  • 22 Пурата

    14 2 Отговор
    Този не го показвайте.При него изчезнала границата между закона и мафията.
    Затова и на 73г. още е на хранилка в БФС 79от благодарност

    08:58 02.12.2025

  • 23 Кабаиванов

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Ленко, разпознат си, стига си лъгал.

    08:59 02.12.2025

  • 24 Пич

    10 4 Отговор
    Глупак !!! Изтъркахте се с тези провокатори !!! Нали на протестите срещу Тиквата отново от провокатори ревяхте !!! Какви са тогава тези провокатори , които веднъж са угоди , друг път - не ?! Относно полицията - тя си свърши много добре работата , защото не окървави протеста въпреки "провокацията" !!!

    09:00 02.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ИВАН

    12 2 Отговор
    Тоя как иска хората да спазват закона, когато самите законотворци не го спазват, така че мир не може да има, щом цари беззаконие.

    09:02 02.12.2025

  • 27 Цвете

    10 1 Отговор
    ПРАВ СИ ВАСКО. НЕ Е КАТО ЕДНО ВРЕМЕ ПРИ НДК. СПОМНЯШ ЛИ СИ? ТАЗИ ПРОВОКАЦИЯ ЩЕ ИМ ИЗЛЕЗЕ СОЛЕНО НА СТАРО НАЧАЛО И ГЕРБЕРИТЕ. 🇧🇬🥀🇧🇬

    09:02 02.12.2025

  • 28 Хмхмхмхмхм

    4 9 Отговор

    До коментар #13 от "Аз не помня мирен протест до сега":

    Аз пък не помня нормални работещи хора да са присъствали на подобни протести. Законният протест е до 22 ч. след това става незаконен, или казваш- ааа, закона е врАта у пОле, затова не го спазваш и умишлено го нарушаваш, ама когато останеш безработен, ИЗИСКВАШ от държавата България да ти плаща ЗАКОННО социалки, нали така- тогава хора като теб врещят, че имат ПРАВА, но забравят за ЗАДЪЛЖЕНИЕТО си да спазват законите... Чупете всичко в Бъ;лгария, но СЛЕД ТОВА- останете ТУК да си го поправите, иначе- един зад врата и така се поправят недоразуменията на човешката природа....

    09:02 02.12.2025

  • 29 Хмхмхмхмхм

    7 4 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Бе ти нормален ли си. ве- как ще се праскаш, че си биел ПОЛИЦИЯТА. след като полицията може да те смаже като гладна въшка, ако реши НАИСТИНА да действа.а... Смешен си, имаш ли 12 години или не....

    09:04 02.12.2025

  • 30 Иво Инджев

    7 4 Отговор
    Асен премиер без нови избори, и ще забрани Величие и Възраждане, и ще има сваляне и съд за Радев. И голяма армия за Украйна.

    09:04 02.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 123456

    8 3 Отговор
    Очевидно беше , че е постановка ! Келешите чупят и палят, а полицаите стоят като мишки ! Оставиха кофите да горят нарочно - за да има повече напрежение и тревога в хората от квартала. А после и тока спря . Гледай ти ! Постановки!

    09:06 02.12.2025

  • 33 Ихаааа

    8 3 Отговор
    Полицията знае как да се само провокира. Плащат им по калпак пари за да бият и смазват. Чичко Ленин го е казал. В една държава полицаите вземат ли повече от учителите не е държава. Затова им напълниха гушките, да ги пазят. Хора без образование стават полицаи. Цял живот един закон и един правилник не могат да научат, но могат да бият.

    09:10 02.12.2025

  • 34 Един наивник

    4 5 Отговор
    Бойко изтърва нещата. Не може на всеки протест когато си свършат работата все да се обвинява полицията. Трябваше да има стоп патрони с боя отцепване н агитките и ел шок. Арест на тези които го правят. Така мислят логично нормалните хора. Но ЕПЧне мисли така както и стимулира такива действия на депутатите Възраждане които са с най голям опит в тези неща и сега дори не са осъдени защото имали право така да се изразяват. А никой МВРшеф и полицай няма да нареди и това да се изпълни защото вместо винивните те ще пострадат със сигурност. На интервютата по телевизиите се видяха много пияни и надрусни протестиращи. Ако това е ПП категорично не искам да ги виждам камоли нещо повече. Ако пък ББ пак хвърли кърпата при първия удар и тръгне не избори сега ще се затвърди като страхливец

    Коментиран от #35

    09:12 02.12.2025

  • 35 Така е

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Един наивник":

    Бойко им плати огромните заплати, а те си бъркаха в носа и се ослушваха като мишки в тръстика. Може би нпо-то на ппдб плаща повече?

    09:19 02.12.2025

  • 36 бях там

    3 1 Отговор
    почти до десет и нямаше никакви провокации

    09:35 02.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 бай Митко

    4 1 Отговор
    Не мога да разбера едно, какво толкова се чудите: кой е изпратил провокаторите, кой е хвърлил полицията срещу протеста и какво са виновни полицаите, че са им увеличили заплатите!?!?
    Първо: Заплатите на полицията са увеличени от властимащите, за да ги пази безропотно!
    Второ: Оня с голямото "Д" разпорежда на Тиквуний и провокаторите започват да действат всред протестиращите!
    Трето: И за да се овладее нарушеният обществен ред, срещу протестиращите Митов хвърля полицаите с газ и палки /разбирасе с благословията на Тиквата/!
    Ей на това е истината! А колкото до криещите се юначаги шиши, боко, ментата, байряма и други тем подобни нека да излязат сред хората вместо да пискат пред мисирките, че работят денонощно за хората! Държи ли им! Защо ли!

    10:01 02.12.2025

  • 39 странджата

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Точен и красноречив си!

    10:05 02.12.2025

  • 40 Да,бе

    1 1 Отговор
    От пускане на бради и кореми им остава време само за някоя татуировка на горките милиСионерчета...Останалото е криеница по храсталаците с камерите и дотам.

    10:19 02.12.2025

  • 41 Като гледам

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Си малко неграмотен. Поне се научи къде се слагат запетайки. Нали знаеш, че една запетайка може да е разликата между живота и смъртта.

    10:31 02.12.2025

