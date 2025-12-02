Ген. Василев за протеста: Полицията изтърва нещата. Но не можеш да се опазиш от провокатори

Беше ясно, че ще има безредици - групи, на които единственият враг им е полицията. Не всички, които снощи чупеха, са от футболни агитки, но са хора, които не признават закона. Те са и хората, които счупиха централата на ДПС-НН и един офис на ГЕРБ. Това заяви пред БТВ бившият директор на Националната полиция генерал Васил Василев.

"Полицията изтърва нещата. Но не можеш да се опазиш от провокатори."

В Германия и Франция полицията размазва, а тук не знаем къде е линията, каза още той.

"Аз не мога да кажа колко хора протестираха, но се знаеше, че този митинг ще е огромен, знаеше се и че недоволството ще е огромно. Хората набраха гняв срещу шикалкавенето."