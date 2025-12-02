Николай Василев: Бюджет за следваща година не се готви между 30 октомври и 5 ноември. Планира се между пролетта и есента

Бюджет за следваща година не се готви между 30 октомври и 5 ноември. План-сметката се планира между пролетта и есента. През цялата година правителството категорично отказва да прави, дори да споменава реформи. Такова мнение изрази в студиото на "Твоя ден" по NOVA NEWS бивш вицепремиер и министър на икономиката. По думите му не е имало "толкова бързане, а по-скоро суперзакъснение относно обсъждането на парите за догодина.

И определи изготвянето на план-сметката за 2026 година като "свинщина".

"Нека се върнем януари 2025 година. Влязохме без бюджет. Интересното е, че министрите и депутати от сегашното мнозинство и правителство тогава говориха точно като мен. Че трябва да има орязване на разходи, оплакваха се от наследството, споменаваше се думата балансиран бюджет. Март месец защо вкараха още по-популистки бюджет? Не мога да ви кажа. Цяла година какво правиха?" попита Василев.

"Не е вярно, че като раздаваш много пари на всички, печелиш обществената подкрепа и даже се купуваш следващите избори. Колко пъти казвам, че това изобщо не работи така. Хората, които най-много са раздавали пари, видно и сегашните, очевидно, нищо не печелят от това. Напротив, точно обратното. И второ, протестите сега като че ли започнаха по темата за бюджета, но бързо излязох от нея. 50% от протестиращите искат оставка на кабинета", поясни той.

И допълни, че критикува всички бюджети от 2021 година досега, защото, по думите му, са еднакви.

"Катастрофата става все по-голяма и никой не иска да я спре. Държавата беше различна преди Асен Василев. Имаше излишъци. Не казвам, че беше идеална, но в бюджетно отношение, беше в изключително добра форма. Асен Василев засили скоростта надолу, а сегашните не я спряха и избраха да бъдат готини. Ето ви сега протест. Това получаваш като искаш да си готин”, заключи Василев.