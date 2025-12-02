Новини
Николай Василев: Бюджет за следваща година не се готви между 30 октомври и 5 ноември. Планира се между пролетта и есента

Николай Василев: Бюджет за следваща година не се готви между 30 октомври и 5 ноември. Планира се между пролетта и есента

2 Декември, 2025 11:52

"Катастрофата става все по-голяма и никой не иска да я спре. Държавата беше различна преди Асен Василев. Имаше излишъци. Не казвам, че беше идеална, но в бюджетно отношение, беше в изключително добра форма", коментира още бившият министър на икономиката

Ани Ефремова

Бюджет за следваща година не се готви между 30 октомври и 5 ноември. План-сметката се планира между пролетта и есента. През цялата година правителството категорично отказва да прави, дори да споменава реформи. Такова мнение изрази в студиото на "Твоя ден" по NOVA NEWS бивш вицепремиер и министър на икономиката. По думите му не е имало "толкова бързане, а по-скоро суперзакъснение относно обсъждането на парите за догодина.

И определи изготвянето на план-сметката за 2026 година като "свинщина".

"Нека се върнем януари 2025 година. Влязохме без бюджет. Интересното е, че министрите и депутати от сегашното мнозинство и правителство тогава говориха точно като мен. Че трябва да има орязване на разходи, оплакваха се от наследството, споменаваше се думата балансиран бюджет. Март месец защо вкараха още по-популистки бюджет? Не мога да ви кажа. Цяла година какво правиха?" попита Василев.

"Не е вярно, че като раздаваш много пари на всички, печелиш обществената подкрепа и даже се купуваш следващите избори. Колко пъти казвам, че това изобщо не работи така. Хората, които най-много са раздавали пари, видно и сегашните, очевидно, нищо не печелят от това. Напротив, точно обратното. И второ, протестите сега като че ли започнаха по темата за бюджета, но бързо излязох от нея. 50% от протестиращите искат оставка на кабинета", поясни той.

И допълни, че критикува всички бюджети от 2021 година досега, защото, по думите му, са еднакви.

"Катастрофата става все по-голяма и никой не иска да я спре. Държавата беше различна преди Асен Василев. Имаше излишъци. Не казвам, че беше идеална, но в бюджетно отношение, беше в изключително добра форма. Асен Василев засили скоростта надолу, а сегашните не я спряха и избраха да бъдат готини. Ето ви сега протест. Това получаваш като искаш да си готин”, заключи Василев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    3 7 Отговор
    новия ни финансов министър

    11:59 02.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ужасяващо е

    10 2 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    Коментиран от #8

    12:01 02.12.2025

  • 4 Вашето мнение

    5 2 Отговор
    Постната пица на тоя келеш ни докара царя, боци, шиши и всичката мизерия.

    Коментиран от #7

    12:03 02.12.2025

  • 5 Анонимен

    2 4 Отговор
    Ники Василев трябва да е финансов министър и да ореже парите за държавните кърлежи.Трябва ни истинско дясно управление.

    12:04 02.12.2025

  • 6 Да,бе

    4 1 Отговор
    По стара герберастка традиция преди години си деляха "излишъци"в последните дни на годината,а сега си делят предварително заеми...

    12:04 02.12.2025

  • 7 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Постната пица е Дянков.

    12:05 02.12.2025

  • 8 Тошо

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ужасяващо е":

    А този специалист Василев на всяка манджа мерудия. Няма да те направят пак министър, стига се пъчи Мук.

    12:06 02.12.2025

  • 9 Прав си Николай

    1 0 Отговор
    Но боко преди малко се огъна и го оттегли да умилостиви протестиращите

    12:06 02.12.2025

  • 10 Добър

    5 1 Отговор
    Не 50, а100 процента искат оставката на кабинета. Младите българи не искат и да чуят за управление на двете прасета. Какво не разбра бе другарю скрит комунист?

    Коментиран от #13

    12:07 02.12.2025

  • 11 ония без коня

    5 1 Отговор
    Трябва да се намаляват разходите а не да се вдигат данъците.

    12:07 02.12.2025

  • 12 дцуйив

    2 2 Отговор
    Нагло и нахално юпи ли си дуупи ли си, защо не си в затвора??? Сигурно си забравил ама вие/ти продадохте ЕРП на България, та сега ни дерат кожите. Сигурно си забравил ама вие казахте Йес и затворихте 3и 4 блок на АЕЦ. Сигурно си забравил но юпи или по скоро дуупи Милен 1 милиард лева направи загуба за България само от врътката с дълга. Дадохте и 25 хиляди лева за ремонт на къщичката за баба Яга, на цената на апартамент в София. Защо не си в затвора Ники Маус??? Слава на Господ Иисус Христос колкото и да лъжете все е напразно.

    12:09 02.12.2025

  • 13 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Добър":

    И с какво точно е комунист? Всичко което предлага са само десни мерки.

    12:10 02.12.2025

  • 14 Чорбара

    1 1 Отговор
    Йзрод!!!!!

    12:13 02.12.2025

Новини по градове:
