Тестваха петия български медицински хеликоптер

Тестваха във въздуха петия български хеликоптер за спешна медицинска помощ, съобщиха от ЦСМПВ.
Петият български медицински хеликоптер премина летателни тестове пред българската комисия, която е на посещение в базата на Leonardo S.p.A, в италианския град Верджате.
Комисията включва трима представители на Министерството на здравеопазването, както и представители на авиационния оператор „България Хели Mед Сървиз” ЕАД.
Те трябва да извършат т.нар. техническо приемане на летателната машина, оборудването и медицинската апаратура. След това ще започне и организация по прелитането до България.
