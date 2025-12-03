Новини
Тестваха петия български медицински хеликоптер

3 Декември, 2025 17:16 639 12

Петият български медицински хеликоптер премина летателни тестове пред българската комисия, която е на посещение в базата на Leonardo S.p.A, в италианския град Верджате

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тестваха във въздуха петия български хеликоптер за спешна медицинска помощ, съобщиха от ЦСМПВ.

Петият български медицински хеликоптер премина летателни тестове пред българската комисия, която е на посещение в базата на Leonardo S.p.A, в италианския град Верджате.

Комисията включва трима представители на Министерството на здравеопазването, както и представители на авиационния оператор „България Хели Mед Сървиз” ЕАД.

Те трябва да извършат т.нар. техническо приемане на летателната машина, оборудването и медицинската апаратура. След това ще започне и организация по прелитането до България.


България
  • 1 Ку-ку

    4 4 Отговор
    Хайде сега всички, които се подиграваха за това, че няма да пристигнат никога тези хеликоптери, както и F16 да си посипят главите с пепел и затворят устите....

    Коментиран от #4, #6

    17:21 03.12.2025

  • 2 питам

    5 1 Отговор
    А защо хеликоптерите няма лебедки !! Как ще кацат в планинските райони

    Коментиран от #7, #9

    17:22 03.12.2025

  • 3 незнайко

    1 1 Отговор
    Браво , ето това се казва изпълнение на договореностите а не както при САМОЛЕТИТЕ, които даже не са нови !!!

    17:33 03.12.2025

  • 4 незнайко

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ку-ку":

    Хеликоптери идват от ИТАЛИЯ а самолети така и нямаме, но те идват от САЩ !!!
    Може би си посипете Вие главата !

    17:35 03.12.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 2 Отговор
    Пари трябва да се дават на Урка да ни "пази" от Мецан .

    Какво е това разхищение за ненужни хиликанзери !!

    17:35 03.12.2025

  • 6 пешо

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ку-ку":

    а петия F16 кога

    Коментиран от #10

    17:39 03.12.2025

  • 7 Ко каза

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "питам":

    Внимателно ще кацат гусин експерт!

    17:40 03.12.2025

  • 8 Даниел

    1 0 Отговор
    Добре,че при тази сделка нищо не зависеше от Борисов,че и хеликоптери щяхме да имаме на кукуво лято !

    17:41 03.12.2025

  • 9 незнайко

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "питам":

    Нямат лебедки защото не са специализирани за планинско спасителни оперции . По желание се монтират и те . Колко хеликоптера ни трябват за нашите планини, може би 1 или 2 ?

    17:41 03.12.2025

  • 10 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "пешо":

    5-тия Ф16 пристигна в България на 29 октомври. Преди Коледа трябва да дойдат 7-ия и 8-ия.

    17:50 03.12.2025

  • 11 Родина

    0 0 Отговор
    Правителството е разрешило , полети до Пакистан.
    5 пъти , седмично от частен превозвач. Какво ще
    превозват ? Лесно е , евтина работна ръка. Честито
    на всички протестиращи . Пак ви използваха !

    17:58 03.12.2025

  • 12 жител

    0 0 Отговор
    Вършат чудесна работа,но защо ги нямаше до сега?Използват се от десетилетия.

    18:01 03.12.2025

