Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към народа

Шефът на НАТО: Надявам се на прекратяване на огъня в Украйна или споразумение за мир преди лятото

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази днес надежда преговорите за мир в Украйна да постигнат прекратяване на огъня или мирно споразумение п ...