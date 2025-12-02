Новини
Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към народа

2 Декември, 2025 16:09 4 226 117

  • румен радев-
  • обръщение към нацията

Той осъди провокациите по време на протестите срещу проектобюджета за следващата година, като каза, че са организирани от мафията

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев ще направи обръщение към българския народ във вторник в 17 часа.

В понеделник вечертa държавният глава призова за оставката на управляващите и провеждането на предсрочни избори.

Той осъди провокациите по време на протестите срещу проектобюджета за следващата година, като каза, че са организирани от мафията.


България
  • 1 Време е

    47 36 Отговор
    за Алтернатива за България !

    16:11 02.12.2025

  • 2 Зайче от гората

    69 27 Отговор
    Освен да призовеш армията, не виждам какво повече можеш да ни кажеш. Ти си обезвластен и нищо не зависи от теб. Двамата дебели решават съдбите ни.

    16:11 02.12.2025

  • 3 1111

    50 6 Отговор
    Кой вторник, бе, мисирки? Днес е вторник!

    16:12 02.12.2025

  • 4 честен ционист

    48 37 Отговор
    Пак ще вдигне юмручето.

    Коментиран от #17

    16:12 02.12.2025

  • 5 Следващият

    43 37 Отговор
    куролапач.Като всички останали куролапачи и той иска да управлява.

    16:14 02.12.2025

  • 6 Чичо Румене

    20 10 Отговор
    Помилвай ме, като пуйките в белия дом-малко ми остава.....

    Коментиран от #10

    16:14 02.12.2025

  • 7 Нека

    41 26 Отговор
    вдигне юмрука и по главите на дебелите !

    Коментиран от #57

    16:14 02.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Момчил

    55 18 Отговор
    Следващия път няма да са протести, а революция.
    240 глави добитък в кофите за боклук.
    БУКВАЛНО

    Коментиран от #67

    16:15 02.12.2025

  • 10 Пеев ски

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Чичо Румене":

    Съм аз

    16:15 02.12.2025

  • 11 Само Минаващ

    30 28 Отговор
    Човекът е от същото котило - евроатлантик. Поне не е заблуден левичар. Не е реална алтернатива, но е по-малкото зло в сравнение с двамата шопари.

    Коментиран от #37, #84, #95

    16:16 02.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тояпък

    38 46 Отговор
    Скрий се бе, продукт на чужди служби! Решетников те е създал и руснаците ти опъват конците....
    Протестите са и срещу теб!!!

    Коментиран от #40, #111

    16:16 02.12.2025

  • 14 лошото е

    26 23 Отговор
    че копейки яхат протеста от трън на глог ...

    16:16 02.12.2025

  • 15 Боби

    15 13 Отговор
    Да го сложа на мйката ти, драскач нещастен на мижава заплата, червен боклук!

    16:17 02.12.2025

  • 16 Няма какво да го слушаме тоя измамник

    35 32 Отговор
    Няма какво да го слушаме този путинист, предател на България, източил милиарди чрез схемата Боташ и корупцията в митниците когато управлява чрез служебните кабинети.

    Коментиран от #48

    16:18 02.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БРАВО,Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!

    36 24 Отговор
    ВРЕМЕ Е ДА ИЗРИНЕМ БОКЛУКА!

    Коментиран от #42, #86

    16:20 02.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хан Ауспух

    26 30 Отговор
    тоя ypoдливв Мунчо да го арестуват и да отиде в пандиза докато не изгниee!

    16:21 02.12.2025

  • 21 пожелание

    25 18 Отговор
    ДА ПРАВИ ПАРТИЯ И ДА ПОМЕТЕ ТИКВИТЕ И СВИНЕТЕ !!

    Коментиран от #26

    16:21 02.12.2025

  • 22 Електра

    23 19 Отговор
    Тоя Кретен да не е решил да върне комисионните от договора с Боташ...

    Коментиран от #39

    16:22 02.12.2025

  • 23 Мазол мишев

    6 8 Отговор
    Аз страдам от тежка депресия.нямам топки да взема пушка и да ида да се бия с гадните блатни орки,а само лав като чихуа хуа със страшен дрезгав глас и това ме кара да се приемам като страхлива мишка

    16:22 02.12.2025

  • 24 Хан Ауспух

    16 24 Отговор
    caмо пълна ooтppenка , наpkoманни, нечистоплътни същества биха гласували за тоя ypoдливв болшевишки ooттпадъkk!

    16:22 02.12.2025

  • 25 Вовата

    18 20 Отговор
    Тоя безхаберник пак се е взел насериозно. Освен да разбърка фекалиите отново, друго няма да направи

    16:23 02.12.2025

  • 26 Рамбо

    19 16 Отговор

    До коментар #21 от "пожелание":

    Колкото ги помете със шарлатаните. Другаря Боташ е бил цял живот на столова храна, и не може дори да си разкопчае дюкяна, без чужда помощ.

    Коментиран от #31, #44

    16:24 02.12.2025

  • 27 Офф

    16 19 Отговор
    На тоз руснаците са му казали, че ако не успее да спре еврото, ще лети от прозорец. До 01.01.26 ще вряка през час. Спасява си животеца, човека...

    16:25 02.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Горски

    11 10 Отговор
    Протести до смяна на кодекса и намаляване на манипулирания вот. 9 пъти ви ходихме по изборите да валят павета доде не се изкорени тая корупция и морална мизерия у политиката. Да обясня на матряла, щото той горкия е ошашавен. Лойко и Прасчо са дали дупе на Брюкселските помияри и Лондон сити. ПП тата и Радев в момента бутат влиянието на САЩ. ТВА Е. ОПРАВЯЙТЕ СА. Нито едните, нито другите ви мислят ДОБРОТО. И едните и другите ЩЕ ВИ ЗАКОПАЯТ. Никой не говори за системата затова че населението няма абсолютно никакъв контрол над избираните народни представители. Ние ги избираме и никога повече не ги виждаме. Нямат офиси в избирателните си райони, тел, или електронни пощи. Населението няма абсолютно представа как работи системата. Идват нови избраници и пак те продължават по старому, защото системата не ни позволява да ги контролираме. Боже, душици. Те лапнали пустия бюджет и цепят ризки. Сбъркали, извинявали се. Ама хората не искат никого. Нито дебелаците крадливи, нито хравардите негодни. Как не го разбрахте вече? Държавата тотално е абдикирала от всичките си функции. Нужен е респект. Как не им го увират главите прости и на упраеляващи, и на опозиция. Накрая наистина ше стане голям кютек от малоумието им. Избори, протести, избори, протести, докато не дойде нещо ново.

    16:26 02.12.2025

  • 30 Факт

    6 2 Отговор
    До нов бюджет остава в сила старият коригиран с инфлацията! С Еврозоната какво става?

    16:26 02.12.2025

  • 31 Вовата

    11 14 Отговор

    До коментар #26 от "Рамбо":

    Абсолютно си прав! От фатмак ръководител не става, няма капацитет. А точно тоя е даже посредствен фатмак. Обаче раята е проста и пак ще се върже

    Коментиран от #47

    16:27 02.12.2025

  • 32 референдум дум дум

    24 10 Отговор
    Само референдум за еврото ! Цялата работа дойде от там , че строго забраниха референдума и народа изперка , а цените станаха х 10. Народа не иска еврото , разберете го най после . Вие всички в политиката сте на заплата от народа , защо не чувате ?

    Коментиран от #33

    16:29 02.12.2025

  • 33 Офф

    10 14 Отговор

    До коментар #32 от "референдум дум дум":

    Стига говори от името на народа, ей.

    16:30 02.12.2025

  • 34 1488

    7 9 Отговор
    ужас
    няма отърване от този наркоман

    Коментиран от #56

    16:31 02.12.2025

  • 35 родител 1

    17 4 Отговор
    Незабавно да се намали възраста и стажа за пенсиониране , че хората ще ходят с проходилки на работа . Във Франция и другите държави е 60 години , защо при нас е повече ! Защо доходите в България са толкова ниски , а цените толкова високи ? Насочете незабавно референдума за еврото ! НЕЗАБАВНО !

    16:32 02.12.2025

  • 36 аМорален Плонжер,

    12 1 Отговор

    До коментар #28 от "Морален Стожер":

    Измий си устата!

    Коментиран от #87

    16:33 02.12.2025

  • 37 Ти да видиш

    9 9 Отговор

    До коментар #11 от "Само Минаващ":

    Мунчо не е "по-малкото зло". Този ще затрие държавата, ако някак си успее да се докопа до властта.

    16:34 02.12.2025

  • 38 Тръпна

    2 2 Отговор
    Изтръпнах!!!

    16:35 02.12.2025

  • 39 Лара Крофт

    7 7 Отговор

    До коментар #22 от "Електра":

    Какво е това Боташ? Ако е някакъв документ, кой го е подписал? Някакъв гербер като служебен премиер ли? Отговаряй, троле.

    16:35 02.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 бай Бончо

    13 6 Отговор
    Българите си милеят за социализма , защото можеха да си построят къщи на по 3 ката , да ходят на почивки , парите им стигаха без да има ДДС и Винетки и се пенсионираха на по 54 години със 20 години стаж . Защо търпяхме да ни увеличат стажа двойно , кой е виновен ? Ако демокрацията беше запазила доходите и придобивките на хората , отдавна щяха да са забравили социализма

    Коментиран от #54, #71, #77

    16:36 02.12.2025

  • 42 Дааа....

    4 7 Отговор

    До коментар #18 от "БРАВО,Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!":

    Време е, наистина. Да започнем от "Дондуков" 2, което трябваше да бъде свършено отдавна - още 2020 г.

    16:36 02.12.2025

  • 43 Хипотетично

    7 0 Отговор
    Всички ползват услугите на ултрасите и официално дори предварително гузно публично се отричат от тях.

    16:37 02.12.2025

  • 44 Арнолд

    7 4 Отговор

    До коментар #26 от "Рамбо":

    Какво е това Боташ? Ако е някакъв документ, кой го е подписал? Някакъв гербер като служебен премиер ли? Отговаряй, троле.

    16:37 02.12.2025

  • 45 въпрос

    7 3 Отговор
    Чичо Румене , къде са двамата големи ? Никакви ги няма днес , в България ли са ?

    Коментиран от #97

    16:38 02.12.2025

  • 46 Бай Димчо

    4 6 Отговор
    Власт от мафията налазила държавата се взема само с Гражданска война и кой остане,ако мислите че със свиркане ще става Нема да стане!

    Коментиран от #76

    16:39 02.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Чефо

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Няма какво да го слушаме тоя измамник":

    да ти го туура в устата герберуго

    16:41 02.12.2025

  • 49 избирател

    8 4 Отговор
    Голямото Д искаше чичо Румен да излезе .Ами ето го ..излезе , а ти къде си ?

    16:41 02.12.2025

  • 50 Пешо 1

    5 0 Отговор
    Най после се усети и си дава оставката.

    16:41 02.12.2025

  • 51 Официалния сайт на

    1 0 Отговор
    Град Пловдив

    16:41 02.12.2025

  • 52 8814

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Морален Стожер":

    Отивай си в Цигания, циганино.

    16:42 02.12.2025

  • 53 Румен Радев

    2 2 Отговор
    Зеленият сертификат ви прави свободни.

    Толкоз и за тоз мафиот.

    16:42 02.12.2025

  • 54 различно мнение

    5 5 Отговор

    До коментар #41 от "бай Бончо":

    Българите не познават "удобствата" при социализма и затова си фантазират собствени представи, а прослойка наследници на соц. велможи умело се възползват от това незнание в домогванията до управлението.

    16:42 02.12.2025

  • 55 ГРИНГО

    6 6 Отговор
    ДА ИДВА ЛЕТЕЦА И ДА ПРИКЛЮЧВА ТАЯ МЪКА И ВСИЧКИ ПРАСЕТА ПО ЗАТВОРИТЕ ДО ЕДИН ЩЕ ПОСТРОЙМ И БЕЛЯНЕ 2

    16:42 02.12.2025

  • 56 8814

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "1488":

    Изчезвай, циганино, нямаш място в България.

    16:44 02.12.2025

  • 57 Промяна

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Нека":

    7 РАДЕВ НЕ Е СОБСТВЕНИК НА БЪЛГАРИЯ

    16:44 02.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 .......

    5 11 Отговор
    В 17:00 руският президент в България ще направи обръщение във връзка с договора с Боташ!

    16:45 02.12.2025

  • 61 МрснтА руска гни...

    6 6 Отговор
    .... да изпълзя от септичната яма....

    16:45 02.12.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Плюйте, плюйте на воля,

    8 6 Отговор
    само че всички социологически проучвания показват най-висок рейтинг именно за президента, и то с голяма разлика. Така че жалкият ви вой очевидно дава нулев резултат, а може би дори обратен.

    16:45 02.12.2025

  • 64 Народен съд

    11 5 Отговор
    За всички атлантици от последните 36 години... Съсипаха държавата

    16:45 02.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ААААА НЕ СПИРАМ АЛКОХОЛА край

    0 4 Отговор
    ДОКАТО ИЗТРЕЗНЕЯ МИСЛЕХ
    ЧЕ ВЕЧЕ СМЕ...23.50/31.12.25
    И СЪМ ПРОСПАЛ ЧНГ ЧЕСТИТКАТА
    НА ТОДОР ЖИВ ДА Е....

    16:46 02.12.2025

  • 67 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Момчил":

    Постоянно ще палите София за да властвашарлатанската мафия ли

    16:46 02.12.2025

  • 68 Иван Асен

    9 3 Отговор
    Тези погроми и аз вярвам, че са дело на милиционерското котило, но ние вече знаем сценариите им! Хората няма да допуснат прасето и пожарникаря да променят "за добро" държавата ни. Търпението се изчерпа. Съдебната система е за тотален ремонт и рестарт. МВР е останала в развитието си някъде в зародиш, а здравеопазването ни с 1 180 000 лв здравно неосигурени, но ползващи през спешна помощ пълна медицинска грижа е най-голямата прасе-касичка. Да изписваш по пътеки, т.е. да точиш Здравна каса едно лекарство за 200 лв, което държавната болница го купува за 2 лв е углавно престъпление, а ако не е да стане...веднага. не може преди 10 г. бюджета на НЗОК да е 3 млрд, а сега почти 11 милиарда?!? Това е тотален грабеж на бюджета. А цифрата, която скоро споменаха, че оборота на хазарта е 44 млрд ни определя, като най хазартната нация спрямо БВП. А това е упадъчно и гибелно за цялата ни нация.

    Коментиран от #94, #113

    16:47 02.12.2025

  • 69 Протеста снощи каза тежката си дума

    0 2 Отговор
    За вас г-н президент

    16:47 02.12.2025

  • 70 Скрий се бе...

    5 7 Отговор
    Злобен и некадърен продажнико, само ти липсваше в този момента... руска подлого😡

    16:47 02.12.2025

  • 71 Анджо

    5 6 Отговор

    До коментар #41 от "бай Бончо":

    Защо фалираме, комунистите сами си здадоха власта и си направиха преврат. Парите къде са, пак при тях. Едно време ми го каза баш комунист, нема нищо да направите защото парата е в нас. Не виждате ли колко е нагъл и гаден този президент.

    16:48 02.12.2025

  • 72 Как

    5 5 Отговор
    Знаем какво ще каже.Поредните опорки на Митрофановная.Нали и е подчинен.Не може да има друго мнение агента на чужда държава.

    16:48 02.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Стига толкова

    5 4 Отговор
    Народа е срещу модела „модела Пеевски-Борисов “ Оставка веднага !

    Коментиран от #80

    16:50 02.12.2025

  • 75 Отвратен

    8 3 Отговор
    Е Тоя не можа да издържи до Нова година , Явно има разстройство и го напъва !

    16:50 02.12.2025

  • 76 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Бай Димчо":

    ЧЕ ПО ГОЛЯМА МАФИЯ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ НЯМА СНОЩИ ЯВНО СЕ ВИДЯ ПАЛЯТ БИЯТ МЕТЕЖ ТЕРОР ТОВА Е МАФИЯ И ВЕЧЕ НЕ СЕ КРИЯТ МАФИЯТА ОЗВЕРЯЛА ИСКА ВЛАСТТА С МЕГЕЖИ

    16:51 02.12.2025

  • 77 Забравил

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "бай Бончо":

    е бай Бончо, че жител от село няма право нито да живее, нито да работи в столицата, защото няма ""софийско жителство"".
    Но в пушека при доменните пещи на Кремиковци, може, както могат и неполитически затворници да работят там.

    16:51 02.12.2025

  • 78 Референдум веднага!

    6 5 Отговор
    Никаква еврозона и пари за НАТЮ и Украйна

    Коментиран от #83, #106

    16:51 02.12.2025

  • 79 ВЕЛИНСКИ

    0 2 Отговор
    ЛЕЛЕ БЪРЗОО
    ОТИВАМ ДА СИ ИЗПЛАКНА
    ОРАЛНАТА ПРОТЕЗА
    ЗА ДА ЧУВАМ ПО ДОБРЕ....👍

    16:52 02.12.2025

  • 80 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #74 от "Стига толкова":

    ТИ НЕ СИ НАРОДА А СИ МАФИЯТА ШАРЛАТАНСКА ВЪН

    16:52 02.12.2025

  • 81 Смешник

    4 3 Отговор
    Най после е дошло време Мунчо да се задейства

    16:52 02.12.2025

  • 82 хмммм

    3 0 Отговор
    Тоя пак ли почна да насъсква хората както стана 2020г. ?

    16:52 02.12.2025

  • 83 Промяна

    5 1 Отговор

    До коментар #78 от "Референдум веднага!":

    ЛЕЛЕЛЕ ТИ ПЪК ОТКЪДЕ ИЗПЪЛЗЯ

    16:52 02.12.2025

  • 84 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Само Минаващ":

    Как успя добре да формулираш мнението ми за Радев ?!

    16:52 02.12.2025

  • 85 Он лайн съд

    2 3 Отговор
    И да се изпълнят присъдите моментално

    Коментиран от #115

    16:53 02.12.2025

  • 86 Промяна

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "БРАВО,Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!":

    Я ГЛЕДАЙ МЕТЕЖНИЦИТЕ РЕШИЛИ ЧЕ МОГАТ ДА ПАЛЯТ И БЕЗЧИНСТВАТ ВСЕКИ ДЕН ИМПИЙЧМЪНТ

    16:54 02.12.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Боташко Решетников

    6 4 Отговор
    хич да не си отваря устата.

    16:54 02.12.2025

  • 89 Гн.Президент

    5 4 Отговор
    Военен режим за 10 години
    Евроатлантиците в зандана

    16:54 02.12.2025

  • 90 Артилерист

    2 3 Отговор
    България бавно и полека потъва демократико-атлантически. Все трябва да се намери някой, който да се прежали и да надигне глас сред удобно снишаващите се лакеи, подлоги и предатели. Само със заеми държавата е в грешната посока.

    16:55 02.12.2025

  • 91 Ще каже

    3 4 Отговор
    Танковете да идват!

    16:55 02.12.2025

  • 92 ясновидец

    3 4 Отговор
    Ясна е работата , ще обявим голямото Д за издирване , защото чичо Румен излиза .

    16:56 02.12.2025

  • 93 не протестиращ

    8 1 Отговор
    А БОТАШ БЕ !!!!!! КОЙ ГО ПЛАЩА ПРОТЕСТЪРИ АААААААААА??????

    Коментиран от #99

    16:56 02.12.2025

  • 94 Промяна

    5 1 Отговор

    До коментар #68 от "Иван Асен":

    ПЛАТЕНИ ШАРЛАТАНСКИ МАФИОТСКИ ИЗСТЪПЛЕНИЯ ТУК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ

    Коментиран от #101

    16:56 02.12.2025

  • 95 Не е

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Само Минаващ":

    тоя е кремльовска мушица

    16:56 02.12.2025

  • 96 За нова година прасе със зеле

    3 2 Отговор
    Няма да го помилваме като пуйка. Няма!

    16:57 02.12.2025

  • 97 мишкуват

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "въпрос":

    Покрили са се в миша дупка.

    16:57 02.12.2025

  • 98 наивник

    5 0 Отговор
    Аз не можах да разбрера .Миналата седмица момчето каза -Народен съд няма да има .Сноши на протеста казаха , че ще има .Последно ще има ли Народен съд или няма да има ?

    16:58 02.12.2025

  • 99 Кажи,

    4 1 Отговор

    До коментар #93 от "не протестиращ":

    Какво е това Боташ? Ако е някакъв документ, кой го е подписал? Някакъв гербер като служебен премиер ли? Отговаряй, троле.

    16:59 02.12.2025

  • 100 КАРАДЖАТА

    3 2 Отговор
    СЛЕД 35 ГОДИШНИЯ КРИМИНАЛЕН ПРЕХОД ВРЕМЕ Е ДА ДОЙДЕ ЛЕТЕЦА И ДА ПРИКЛЮЧИ ТАЯ МЪКАА!МЪКОООО МОЯ!

    17:01 02.12.2025

  • 101 Иван Асен

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Промяна":

    И кое е шарлатанско и не е истина? Дайте подробности?

    17:01 02.12.2025

  • 102 Танковете

    3 1 Отговор
    ТАНКОВЕТЕ ДА ИДВАВТ !!!

    17:02 02.12.2025

  • 103 Излъганите и огорчени избиратели

    2 2 Отговор
    Или ще получат оставка или ще стане страшно и никакво НСО няма да ги спаси.

    17:04 02.12.2025

  • 104 Хаха

    5 0 Отговор
    Нещата са сериозни щом активираха румбата да прави изявления към народа.

    17:05 02.12.2025

  • 105 Промяна

    3 1 Отговор
    РАДЕВ БИЛ ПРОМЯНАТА ХАХАХАХАХАХА АЛА БАЛАТА ШАРЛАТАНИТЕ ИЗМАМНИЗИТЕ БОЖКОВ ПАЛЕЖИТЕ СНОЩИ ИМПИЙЧМЪНТ

    17:06 02.12.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Промяна

    2 2 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ

    17:07 02.12.2025

  • 108 Промяна

    2 2 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ

    17:08 02.12.2025

  • 109 Референдум, ващу мааами ей

    2 2 Отговор
    Няма да търпим парламентарна атлантическа диктатура . Просто си го избийте от кратуните

    17:08 02.12.2025

  • 110 оня с коня

    2 1 Отговор
    Радев в бързината не успява да уточни че НЯМА КАК да се обърне към Целокупното население по простата причина че само малка част от това Население е гласувало за него.Естествено че Той се обръща ЕДИНСТВЕНО към Феновете си,но останалата НЕСРАВНИМО ПО-ГОЛЯМА част от Народа просто не го смята за нейн Президент.

    17:10 02.12.2025

  • 111 Ежко

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Тояпък":

    Решетников не е гласувал за Радев!За него е гласувал българския народ и то мажоритарно!И то без платен вот!Тази опорка с Решетников, може да си я повтаряте колкото искате, да оправдавате несъстоятелността си!Радев,не е цвете,но в сравнение с останалите политици е на много по- високо ниво!Като излезе на терен,пробвайте се да го победите,но толкова сте окаяни,че шансовете са ви малки!

    17:12 02.12.2025

  • 112 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Разваленият казармен продукт,кремълската подводница в президентството не каза нищо ново. Той отново заложи на разединението, отново иска да ни вкара в спиралата на "избори до дупка". Какво ни предлага, коя е опозицията която евентуално ще вземе властта? Иска сглобката да бъде заменена със сбирщина псевдопатриоти, проевропейска мафия и откровени прокремълски безродници. На това хората му викат от трън та на глог. Ккакво е замаскирано, което фатмакът не смее да каже на глас, но заради което отново прибегна до услугите на Черепа - това е пълен отказ от ЕС и еврото и завой към нацисткия Кремъл . Благодаря, но НЕ!

    17:16 02.12.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    РЕZИДЕНТА МИСТЪР КЕШ , ГОВОРИ ZA .......................... OЛИГАРСИ , БОБОКОВ И ЧЕРЕПА СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ МУ ........................... ФИНАНСОВИ ПОДДРЪЖНИЦИ ....................... ТОZ ТЪП ВОЕНЕН СРАМ НЯМА ............................. ФАКТ !

    17:24 02.12.2025

  • 115 Смех

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Он лайн съд":

    Ок. Първо децата ти.

    17:24 02.12.2025

  • 116 Ламаринка Тенекеджиева

    0 0 Отговор
    Тен си акорат муже вилизат задек!

    17:25 02.12.2025

  • 117 Ако беше чист тоя екскурзиант

    0 0 Отговор
    щеше да даде Пеевски на съд за обидите, които му нанася , а тоя дамски полов орган се е свил и дума не обелва, че му викат мистър БОТАШ и КЕШ !

    17:31 02.12.2025

