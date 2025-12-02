Новини
България »
Божидар Божанов: Ще има нови демонстрации

Божидар Божанов: Ще има нови демонстрации

2 Декември, 2025 18:36

Управляващите са един протест назад, пресметна съпредседателят на "Да, България"

Божидар Божанов: Ще има нови демонстрации - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След снощните масови протести в София и страната и призива на президента Румен Радев за оставка на кабинета, съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че управляващите са загубили легитимност и предстоят нови демонстрации, както и внасяне на вот на недоверие.

Божанов коментира речта на президента Радев, който по-рано днес заяви, че властта е изгубила обществена подкрепа и предсрочните избори са неизбежни.

„Президентът повтори това, което ние казваме от месеци – управлението е скъсало връзката с гражданите. То е бламирано. Оставката и предсрочните избори са единственият път напред“, каза Божанов.

Той отрече възможност за политически съюз с президента, но посочи, че „позициите за този конкретен казус съвпадат“.

„Критикували сме президента за негови позиции. По тази тема ние сме на тази позиция и няма причина да спорим с президента по нея.“

По думите на Божанов „Да, България“ ще внесе вот на недоверие, ако оставка не бъде подадена доброволно.

„Да, вероятно няма да мине. Но това е задължение на опозицията – да покаже ясно, че тази власт е загубила доверие“, уточни той.

Божанов коментира, че в управляващото мнозинство има „пропуквания“, които ще станат видими в пленарната зала.

Според него инцидентите в края на снощния протест, при които групи маскирани лица предизвикаха напрежение са заради това, че не е имало полиция там, където е имали и провокатори.

„Тези провокатори бяха там, за да може някой политически да използва случилото се.“, смята той.

Според Божанов именно председателят на ДПС Делян Пеевски е първият, който е превърнал инцидентите в аргумент за твърда линия на властта.

Божанов твърди, че действията около протеста показват „схеми, които не могат да се случат без институционална намеса“ и даде примери със спиране на тока на големи части от центъра на София, както и опит за хакване на акаунти, излъчващи на живо протеста.

„Обикновен гражданин няма как да знае коя подстанция да взриви, за да спре тока точно в момента, в който шествието минава. Това е работа на хора с много специфични знания“, заяви той.

Според Божанов бюджетът, който предизвика вълната от недоволство, е белязан от „данък Пеевски“ – пари, които ще се насочат към „контролирани общини, фирми и проекти“.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Оставка и затвор за Бойко Борисов и Шиши!

    Коментиран от #3

    18:36 02.12.2025

  • 2 Дориана

    5 2 Отговор
    Пеевски сам си повярва , че като повтаря като рефрен – „ Аз работя за хората” ще се изкачи до Министър – председател. Санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция в списъка Магнитски, хванал за гушата Борисов си въобрази , че може да хване в смъртна хватка и целия български народ.Но, народа вчера на масовия протест му показа червен картон. Поиска оставката на Борисов и Пеевски , защото никой не иска да живее в корумпирана държава и пълзяща диктатура. Всеки уважаващ себе си човек след този народен гняв на масовия протест би си подал оставката веднага. Но, не и Борисов и Пеевски, защото алчността и жаждата им за власт са пословични. Нещо повече стигнаха до там да омаловажат исканията на хората и да натопят за техните провокатори Радев и ППДБ. Подкупиха силовите структури с пари без реформи за да си осигурят безпроблемно купуване на гласове и фалшифициране на изборите , разделиха народа чрез бюджета на принципа – Разделяй и владей. Подмениха демокрацията с пълзяща диктатура, изтеглиха заеми за милиони, които горкия български народ трябва да плаща, изгониха инвеститорите, сринаха икономиката, напомпиха инфлацията и с цялата си наглост искат да продължават в същия дух. Само, че времето им вече свърши. Ако, не искат или не могат да го осъзнаят ще го разберат по трудния начин.

    Коментиран от #6

    18:38 02.12.2025

  • 3 И аз съм на същото мнение

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    но Божанов забравя, че Тиквата Борисов и Пеевски са едно и също нещо. Нещо много щади простата и крадлива Тиква.

    18:38 02.12.2025

  • 4 Не вярвайте на Румен радев БОТАШ-а

    5 2 Отговор
    Иска нови избори, за да върне легално Борисов и Пеевски в парламента, този филм вече сме го играли. СТИГА! Те вече са нагласили схемите и парите за манипулиране и на новите избори. Протести до като не бъдат вкарани в затвора Борисов Пеевски и Радев, който не направи нищо чрез служебните си правителства през годините, за да им се противопостави.

    Коментиран от #15

    18:39 02.12.2025

  • 5 Башибузука на Прасето

    4 1 Отговор
    потуши Априлското въстание!

    18:40 02.12.2025

  • 6 Ще те допълня

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Само Румен Радев може да прогони двамата Мазни и крадливи екземпляра, Пеевски и жена му Борисов.

    18:40 02.12.2025

  • 7 Престъпниците

    5 0 Отговор
    съсипали България и българския народ , лъгали го ежедневно , грабили с пълни шепи милиарди , предназначени за него от ЕС , за да има шансове в Родината , за улесняване на живота му , трябва колкото е възможно по - бързо да бъдат изринати завинаги !

    18:40 02.12.2025

  • 8 Румен Резидента

    5 3 Отговор
    Плащайте на Боташ и Резидента!

    Коментиран от #17

    18:41 02.12.2025

  • 9 Бай Благой

    4 0 Отговор
    И на децата е ясно кой прати провокаторите и защо.За да се прикрие истината пърхотко НАРЕДИ на полицията да не иска записи от телевизиите от протеста

    18:41 02.12.2025

  • 10 Абе какъв вот на недоверие ще чакаме

    3 2 Отговор
    народа?
    Продължаваме с протестите до като тия тримата актьора Борисов Пеевски и Радев не бъдат вкарани в затвора. Ще чакаме ние вот на недоверие или нови избори, пълни глупости

    18:43 02.12.2025

  • 11 Ужасяващо е

    4 0 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    18:43 02.12.2025

  • 12 Британия

    3 0 Отговор
    Не че ми пука особено,но обикновено с толкова много омраза инат завист и злоба от протестърите към нищо ползотворно не се води само вреди и щети накрая,но добре е и на хубаво ще бъде че има протести ,от България винаги е полезно да излизат такива новини за цялата година

    18:44 02.12.2025

  • 13 Цвете

    4 1 Отговор
    ПРОВОКАТИВНАТА РИЗОВА ОТНОВО ИСКАШЕ ДА " ЗАСЕНЧИ " С ВЪПРОСИТЕ СИ БОЖАНОВ, НО И ТОЗИ ПЪТ НЕ Й СЕ ПОЛУЧИ.🍀👍🇧🇬

    18:46 02.12.2025

  • 14 Мдаа

    1 1 Отговор
    Също така е добре да се обърне внимание, дали случайно предишните дни не е изнасяно нещо от централите на Боко и Шиши.

    18:47 02.12.2025

  • 15 Не гласувам повече зашарлатаните от ППДБ

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Не вярвайте на Румен радев БОТАШ-а":

    Кои са повече: три хиляди на площада които протестират или шест и половина милиона които не протестират? Проста логика. Не се връзвам повече на шарлатаните Асен и Киро. На протеста е имало само 3500 човека заедно с полицаите и платените ултраси. Това е смешно малък протест за 2 милионна София. Няма д ме излъжат този път фантазьорите на Да България и измамниците от ПП.

    18:48 02.12.2025

  • 16 Истината за протеста

    1 2 Отговор
    Всички манипулатори да млъкнат. Снимките са проверени със софтуер. Официално на протеста е имало около 3500 души в това число органите на реда които не са част от него. Триъгълникът на властта от Булбанк Централни хали до бившият партиен дом може да събере едва 4 000 хиляди души и то в плътни колони. Панорамните снимки показват около 3500 човека. ППДБ както винаги не могат фа съберат повече от 1000-1500 човека. Противниците на еврото от Възраждане, хора на Радев, заедно с платени агитки. Финансирани от Бобоков, Черепа и други олигарси чиито интереси бяха засегнати от предложението за увеличени дивиденти са решили че по-евтино ще им е да атакуват бюджета вместо да плащат по-висок данък. Към тях са се присъединили от Величие и Меч и Радев. Дефакто симпатизантите на ППДБ са малката част от този протест. По-голямата са противниците на еврото, платени от олигарси ултраси и русофилите на Радев.

    Коментиран от #20

    18:49 02.12.2025

  • 17 Ще те допълня

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Румен Резидента":

    55 милиона на ден плаща България заради огромните кредити изтеглени от това пеевско-герберски правителство. И част от парите потъват в банковите сметки на Тиквата Борисов и ПееФ.

    18:49 02.12.2025

  • 18 Анджо

    2 0 Отговор
    Има ли идиоти да гласуват за този изстръсляк.

    18:50 02.12.2025

  • 19 Да се потърси отговорност

    2 0 Отговор
    За това прекомерно увеличаване н а заплатите на полицаи и др. ! Че и по двайсет заплати при пенсиониране, откъде накъде?! И никакъв Денков и Сие повече, а Пеевски да не се изказва, щото арогантността му повече не се търпи

    18:51 02.12.2025

  • 20 Де факто

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Истината за протеста":

    Де факто никой не разбра че това не е спонтанен протест а предварително организиран от олигарси, анти евро шарлатани като Радев, Възраждане, величие и ППДБ които бяха най-малобройни. А най-глупави излязоха от Меч и Величие които вече с претопени и при нови избори когато и да са те, остават извън Парламента.

    Коментиран от #21

    18:52 02.12.2025

  • 21 Протестираха едва 0.06%от всички българи

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Де факто":

    Кои са повече: три хиляди на площада които протестират или шест и половина милиона които не протестират? Това прави едва едва 0.06% от населението на България.Проста логика. Не се връзвам повече на шарлатаните Асен и Киро. На протеста е имало само 3500 човека заедно с полицаите и платените ултраси. Това е смешно малък протест за 2 милионна София. Няма д ме излъжат този път фантазьорите на Да България и измамниците от ПП.Извод това е опит за държавен преврат, но заради малкото протестиращи е буря в чаша вода. Всичко е предварително уговорено и планувано и подплатено с манипулационни клипове в Тикток и манипулационни репортажи в телевизиите. Но няма масовост и няма причини за протести за сваляне на Правителството.

    Коментиран от #22

    19:02 02.12.2025

  • 22 Прав си!

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Протестираха едва 0.06%от всички българи":

    Милиони окрадени хора от Тиквата Борисов и Пеевски искат да ги видят в затвора.

    19:06 02.12.2025

