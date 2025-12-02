Божидар Божанов: Ще има нови демонстрации

След снощните масови протести в София и страната и призива на президента Румен Радев за оставка на кабинета, съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че управляващите са загубили легитимност и предстоят нови демонстрации, както и внасяне на вот на недоверие.
Божанов коментира речта на президента Радев, който по-рано днес заяви, че властта е изгубила обществена подкрепа и предсрочните избори са неизбежни.
„Президентът повтори това, което ние казваме от месеци – управлението е скъсало връзката с гражданите. То е бламирано. Оставката и предсрочните избори са единственият път напред“, каза Божанов.
Той отрече възможност за политически съюз с президента, но посочи, че „позициите за този конкретен казус съвпадат“.
„Критикували сме президента за негови позиции. По тази тема ние сме на тази позиция и няма причина да спорим с президента по нея.“
По думите на Божанов „Да, България“ ще внесе вот на недоверие, ако оставка не бъде подадена доброволно.
„Да, вероятно няма да мине. Но това е задължение на опозицията – да покаже ясно, че тази власт е загубила доверие“, уточни той.
Божанов коментира, че в управляващото мнозинство има „пропуквания“, които ще станат видими в пленарната зала.
Според него инцидентите в края на снощния протест, при които групи маскирани лица предизвикаха напрежение са заради това, че не е имало полиция там, където е имали и провокатори.
„Тези провокатори бяха там, за да може някой политически да използва случилото се.“, смята той.
Според Божанов именно председателят на ДПС Делян Пеевски е първият, който е превърнал инцидентите в аргумент за твърда линия на властта.
Божанов твърди, че действията около протеста показват „схеми, които не могат да се случат без институционална намеса“ и даде примери със спиране на тока на големи части от центъра на София, както и опит за хакване на акаунти, излъчващи на живо протеста.
„Обикновен гражданин няма как да знае коя подстанция да взриви, за да спре тока точно в момента, в който шествието минава. Това е работа на хора с много специфични знания“, заяви той.
Според Божанов бюджетът, който предизвика вълната от недоволство, е белязан от „данък Пеевски“ – пари, които ще се насочат към „контролирани общини, фирми и проекти“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
18:36 02.12.2025
2 Дориана
Коментиран от #6
18:38 02.12.2025
3 И аз съм на същото мнение
До коментар #1 от "Последния Софиянец":но Божанов забравя, че Тиквата Борисов и Пеевски са едно и също нещо. Нещо много щади простата и крадлива Тиква.
18:38 02.12.2025
4 Не вярвайте на Румен радев БОТАШ-а
Коментиран от #15
18:39 02.12.2025
5 Башибузука на Прасето
18:40 02.12.2025
6 Ще те допълня
До коментар #2 от "Дориана":Само Румен Радев може да прогони двамата Мазни и крадливи екземпляра, Пеевски и жена му Борисов.
18:40 02.12.2025
7 Престъпниците
18:40 02.12.2025
8 Румен Резидента
Коментиран от #17
18:41 02.12.2025
9 Бай Благой
18:41 02.12.2025
10 Абе какъв вот на недоверие ще чакаме
Продължаваме с протестите до като тия тримата актьора Борисов Пеевски и Радев не бъдат вкарани в затвора. Ще чакаме ние вот на недоверие или нови избори, пълни глупости
18:43 02.12.2025
11 Ужасяващо е
18:43 02.12.2025
12 Британия
18:44 02.12.2025
13 Цвете
18:46 02.12.2025
14 Мдаа
18:47 02.12.2025
15 Не гласувам повече зашарлатаните от ППДБ
До коментар #4 от "Не вярвайте на Румен радев БОТАШ-а":Кои са повече: три хиляди на площада които протестират или шест и половина милиона които не протестират? Проста логика. Не се връзвам повече на шарлатаните Асен и Киро. На протеста е имало само 3500 човека заедно с полицаите и платените ултраси. Това е смешно малък протест за 2 милионна София. Няма д ме излъжат този път фантазьорите на Да България и измамниците от ПП.
18:48 02.12.2025
16 Истината за протеста
Коментиран от #20
18:49 02.12.2025
17 Ще те допълня
До коментар #8 от "Румен Резидента":55 милиона на ден плаща България заради огромните кредити изтеглени от това пеевско-герберски правителство. И част от парите потъват в банковите сметки на Тиквата Борисов и ПееФ.
18:49 02.12.2025
18 Анджо
18:50 02.12.2025
19 Да се потърси отговорност
18:51 02.12.2025
20 Де факто
До коментар #16 от "Истината за протеста":Де факто никой не разбра че това не е спонтанен протест а предварително организиран от олигарси, анти евро шарлатани като Радев, Възраждане, величие и ППДБ които бяха най-малобройни. А най-глупави излязоха от Меч и Величие които вече с претопени и при нови избори когато и да са те, остават извън Парламента.
Коментиран от #21
18:52 02.12.2025
21 Протестираха едва 0.06%от всички българи
До коментар #20 от "Де факто":Кои са повече: три хиляди на площада които протестират или шест и половина милиона които не протестират? Това прави едва едва 0.06% от населението на България.Проста логика. Не се връзвам повече на шарлатаните Асен и Киро. На протеста е имало само 3500 човека заедно с полицаите и платените ултраси. Това е смешно малък протест за 2 милионна София. Няма д ме излъжат този път фантазьорите на Да България и измамниците от ПП.Извод това е опит за държавен преврат, но заради малкото протестиращи е буря в чаша вода. Всичко е предварително уговорено и планувано и подплатено с манипулационни клипове в Тикток и манипулационни репортажи в телевизиите. Но няма масовост и няма причини за протести за сваляне на Правителството.
Коментиран от #22
19:02 02.12.2025
22 Прав си!
До коментар #21 от "Протестираха едва 0.06%от всички българи":Милиони окрадени хора от Тиквата Борисов и Пеевски искат да ги видят в затвора.
19:06 02.12.2025