Новини
България »
Искането на Радев за референдум за еврото влиза отново в парламента

Искането на Радев за референдум за еврото влиза отново в парламента

3 Декември, 2025 07:06 1 021 38

  • рая назарян-
  • референдум-
  • румен радев

Рая Назарян "размрази" процедурата

Искането на Радев за референдум за еврото влиза отново в парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Предложението на президента Румен Радев за провеждане на национален референдум относно въвеждането на еврото ще влезе в парламентарна зала, след като председателката на Народното събрание Рая Назарян „размрази“ процедурата.

Искането на държавния глава е подадено на 12 май, но едва на 28 ноември Назарян го е разпределила по четири комисии – правна, за прякото участие на гражданите, по бюджет и финанси и по европейските въпроси – за да бъде подготвено за гласуване в пленарна зала, пише Dir.bg.

Това се случва след решението на Конституционния съд, който постанови, че предишната председателка на парламента Наталия Киселова е нарушила Конституцията, като самоволно е отказала да подложи предложението на президента на гласуване. Според КС тя не е имала право да взема решение вместо депутатите.

Въпреки това Киселова заяви, че би повторила действията си, аргументирайки се с „евроатлантическия път на страната“. След решението на КС от ГЕРБ настояха, че Радев трябва да внесе документите отново, тъй като Киселова ги била върнала. Радев опроверга тази теза, заявявайки, че документите никога не са напускали деловодството, и дори предложи да даде входящия номер, ако управляващите „не могат да го открият“.

Парламентът трябва да реши дали ще допусне референдум с въпроса:

„Съгласни ли сте България да въведе еврото през 2026 г.?“

Въпреки подновената процедура, шансът референдумът да бъде одобрен е минимален. Управляващото мнозинство около кабинета „Желязков“ разполага с 131 гласа, което е достатъчно да отхвърли предложението. ПП–ДБ, които подкрепят ускореното влизане на България в еврозоната, също ще гласуват против насрочването на референдум, дори ако ДПС–НН не дадат подкрепа този път.

Допълнителен аргумент срещу провеждането на референдум е времето – според юристи дори референдумът да бъде одобрен, той няма как да се проведе преди 1 януари, когато еврото така или иначе трябва да бъде въведено. Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че „времето е изтекло“, но парламентът е длъжен да доведе процедурата докрай, както изисква решението на КС.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъъ

    16 2 Отговор
    А дали не е по добре да се махнат всички и да има нови избори.
    Избори на които да гласуват само грамотни и персонално за личност.
    Лесно е.
    Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН- то
    собственоръчно

    07:08 03.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Снощи пред президентството се събраха организации близки до президента и той излезе да ги посрещне

    07:14 03.12.2025

  • 10 Да на Българския ЛЕВ!!

    13 4 Отговор
    Не на Еврото! Кораба с Еврото Потъва! Франция, Италия се набалбукаха вече! БалтийскитеПудели преживяват на Подаяния на Бисквидки!

    Коментиран от #15

    07:15 03.12.2025

  • 11 Йеронимус БОШ

    8 0 Отговор
    Бойковото протеже с чудесния английски е великолепен пример за това какво значи понятието КАЛИНКА !

    07:19 03.12.2025

  • 12 Гориил

    4 0 Отговор
    Но за въвеждането на еврото в България вече са похарчени няколкостотин милиона?Самото изхвърляне и унищожаване на лъва струва повече от два милиона евро.

    07:21 03.12.2025

  • 13 оня с коня

    10 3 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие !
    Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    07:24 03.12.2025

  • 14 Ъъъъ

    3 1 Отговор
    Чакай бе, нали с месеци разправяха че не можело да има референдум?
    Било то за приемането или за отлагането на приемането?

    07:24 03.12.2025

  • 15 Виж сега,

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Да на Българския ЛЕВ!!":

    С евро или без евро все тая. Двете Угоени и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски окрадоха Родината ни.

    07:24 03.12.2025

  • 16 ЕвроАтнатически безродник

    5 0 Отговор
    Българска народна банка е основана на 25 януари 1879 г. от Временното руско управление в България.
    Тя е изцяло държавна собственост и първоначално има за основна цел да кредитира новото българско правителство.
    През 1880 г. е приет Закон за правото на рязане на монети в Княжеството, с който се създава и българската парична единица – левът (състоящ се от 100 ст и равен по сила на 1 френски франк) и се утвърждава монополното право на банката в тази област, а през следващата година са отсечени първите български монети от 2, 5 и 10 стотинки.
    А решението за самостоятелна,парична единица,не свързана с френския франк е по предложение на генерал- губернаторът княз Александър Дондуков- Корсаков.
    Нa 1 aвгуcт 1885 г. в Caнкт Пeтeрбург e oтпeчaтaнa първaтa бългaрcкa бaнкнoтa c нoминaл 20 лeвa. Днec тaзи бaнкнoтa ce cъхрaнявa в Иcтoричecкия музeй Гaбрoвo.

    07:24 03.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ТУ ТУУУ

    3 1 Отговор
    Тамън вчера си взех пакетчето с евромонети от банката. Отидоха фира.

    07:25 03.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Край

    4 0 Отговор
    В изборите трябва да участват само грамотни и само такива които си плащат данъците и осигуровките в България. Изборите трябва да са мажоритарни в 2 тура. Депутатите 180 човека и за не повече от 3 мандата.
    С това страната ще се промени НО няма да ви го разрешат - трябва да го наложите ако искате Промяна.

    07:26 03.12.2025

  • 21 Безмилостния терор над българите!

    3 0 Отговор
    ЗА КАКВО Е ДВОЙНОТО ЕТИКИРАНЕ,
    СЛЕД КАТО СЕ ПЛАЩА САМО В ЛЕВА?!?!
    Допълнителен безспирен и безмилостен терор и
    тормоз над многострадалния български народ, възпитаван да не лъже
    и да вярва да обещаната дадената дума на тези, които е избрал да го водят към доброто?!
    И получил само измама в последните 35 години - всичко ни разрушиха,
    всички ресурси ни взеха и продължават да издевателстват над търпението ни.
    Факт.
    Защо сме минус 3 милиона българи, т.е. 6 милиона днес,
    а не сме плюс 3 милиона, т.е. 12 милиона българи
    след като достигнахме 9 млн.българско население в 1990 г.?!

    Презрени бъдете всички унищожители на Българската идентичност
    и фенове на чуждото, подменящо Кириловата ни Българска азбука с
    чуждата НЕбългарска латино-английска писменост -
    вижте заглавията на фестивалите в България,
    всички заглавия са на английски език - кой разпореди да се изписват на английски език,
    нали тези събития са за българската публика, кирилоговоряща
    празнуваща 24 май, като национален празник!?!
    Презрени предатели продали се за 30 сребърника и
    загробили собственото си бъдеще и на нацията като Българи и Българска!

    07:26 03.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 СТРАХ ТРЕСЕ КОЧИНАТА

    3 0 Отговор
    След СПОНТАННИЯ И ГРАНДИОЗЕН ПРОТЕСТ. Боко и Шиши видяха колко те ненавиждат хората.

    07:27 03.12.2025

  • 24 Принципно

    2 1 Отговор
    Ако се съберсем 300х и да искаме връщане в чакалнята на еврото само чресз едно писмо.. За това трябва да се настоява, а не за дребни каузи. Това е единственото спасение от еврото за бъдещето на БГ. Жалко, че зависи от продажни Нар. събрание и правителство.

    За референдум е може би късно. Все пак Президенът да го насрочи до 1.1.26. Спрете еврото!

    07:28 03.12.2025

  • 25 Райка

    2 0 Отговор
    ще се цупи , ще нервничи , ще простее , ще злобее , ще тъпее и всичко това Мутрьо го поднесе на България и българите на трибуната на Народното събрание ?! И в чужбина се представи - сричайки от лист нещо неразбираемо на "английски" . Оставка и стига гаври с обществото ни и по света !

    07:28 03.12.2025

  • 26 не е вярно

    3 2 Отговор
    Референдум може да се проведе, а влизането в еврозоната да се отложи до резултатът от него. България трябва да бъде спасена, дори това да е в последния възможен момент. Никой насила не може да ни накара да влезем в клуба на фалиращите. Франция е потънала, след нея потъва и Германия, което означава разпад на еврозоната. Да видим сега имаме ли политици с т.опки или ни управляват продажни мишки.

    07:28 03.12.2025

  • 27 Времето е

    0 2 Отговор
    Кьсно е вече всичко е подготвено банкнотите са напечатани и докарани..Когато някой има интерес от това те действат бьрзо и тихо.Натресоха го това ненужно евро защото не сме готови но кой ни пита нас.Как се живее сьс 310евро пенсия и 500 евро мин заплата питам а цените по маркетите са колкото на Запад та даже и отгоре.Това е геноцид.

    Коментиран от #36

    07:29 03.12.2025

  • 28 тиквенсониада

    0 2 Отговор
    Ама защо тоз лош Радев пита пак за лева ? Не знае ли , че бат Бойко е напълнил всички чекмеджета само с евро по 500 и кюлчета злато !? Защо му бърка така спестяванията ?

    07:33 03.12.2025

  • 29 Анонимен

    1 2 Отговор
    Хора, нямаме път назад! Видяхте колко лесно се оттегля бюджет след протест! Протести до дупка, това евро не трябва никога да бъде въвеждани тук!

    07:33 03.12.2025

  • 30 Играят си

    2 0 Отговор
    на процедури. КС също е в нарушение на конституцията. Киселова не е нарушила конституцията, а процедурата. И тази конституция трябва да се замени с нова, адекватна на съвремието ни.

    07:33 03.12.2025

  • 31 Смях и Сеир

    1 1 Отговор
    Рая може ли да говори самостоятелно ? Или нейната функция е да стои , да се оглежда и да се усмихва неловко ?

    07:35 03.12.2025

  • 32 СЕГА Е МОМЕНТА ЗА ИЗБОРИ

    0 2 Отговор
    И после демократичен арест на бандитите и престъпниците, дето даже и Конституцията промениха в своя полза.

    07:35 03.12.2025

  • 33 ?????

    1 1 Отговор
    Както обикновено подличко изпълняват чужди поръчки, а волята на 600 000 българи кучетата я яли.

    07:36 03.12.2025

  • 34 така е

    1 0 Отговор
    До Нова година всичко ще ескалира, че има да се оправдават едни пари. После нещата ще се оправят.
    До Нова година няма време нито за организиране на референдум, нито за нови избори. Така че - да ви е честито Еврото и е крайно време рашките да се изнесете от България. Тука вече ви става много скъпо за живот.

    07:38 03.12.2025

  • 35 Пийпинг ТОМ

    0 0 Отговор
    Райче , гледай много-много да не говориш , че много бързо ти личи колко си куха и несъстоятелна ! Не го мисли толкова , че това не ти е силата. Не бой се , той Бойко ще си те използва по предназначение , ама не в това , за което си сложена на поста !

    07:38 03.12.2025

  • 36 Ние сме

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Времето е":

    в еврото от 2002 година, и беше кошмарно при пътувания да ходиш да си купуваш евро. Най- доброто нещо, което се случва на България. Добре, че бяха ПП ДБ да натиснат ГЕРБ за конвергентен доклад. А това, че цените нарастват, това си е от ковида насам и от войната на онзи фашист Путин, психично болен.

    07:39 03.12.2025

  • 37 жгвсои

    0 1 Отговор
    НА ГЕРБ боклуците тъпите пиески. Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, като видя народа и много набързо пресметна че ще влезе в затвора за 0 време. Мръсния ГЕРБ циганин сега е готов на всякакви акробатики за да остане да се прави на мъдрец. Не иска в затвора. Не иска конфискация на милиардите. Всичко "дава". Той нищо няма но "дава". И референдум иска??? Сетил се боклука мръсен. И водопада и той гледа като мишка в трици. И той дава. Всички дават само да останат още малко. Слава на Господ Иисус Христос, всеки българин им вижда муцуните. Ако ги изритат утре, сме загубили още 1 ден от живота си. С разбойници не става. Доказаха го от 2009 г до днес.

    07:39 03.12.2025

  • 38 тиквенсониада

    0 0 Отговор
    Бойко й е наредил да РАЗМРАЗИ Еврото , за да успее да ЗАМРАЗИ протестите срещу себе си и да запази своя приятел-свиня ШИШИ ли ?

    07:40 03.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове