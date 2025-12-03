Искането на Радев за референдум за еврото влиза отново в парламента

Предложението на президента Румен Радев за провеждане на национален референдум относно въвеждането на еврото ще влезе в парламентарна зала, след като председателката на Народното събрание Рая Назарян „размрази“ процедурата.
Искането на държавния глава е подадено на 12 май, но едва на 28 ноември Назарян го е разпределила по четири комисии – правна, за прякото участие на гражданите, по бюджет и финанси и по европейските въпроси – за да бъде подготвено за гласуване в пленарна зала, пише Dir.bg.
Това се случва след решението на Конституционния съд, който постанови, че предишната председателка на парламента Наталия Киселова е нарушила Конституцията, като самоволно е отказала да подложи предложението на президента на гласуване. Според КС тя не е имала право да взема решение вместо депутатите.
Въпреки това Киселова заяви, че би повторила действията си, аргументирайки се с „евроатлантическия път на страната“. След решението на КС от ГЕРБ настояха, че Радев трябва да внесе документите отново, тъй като Киселова ги била върнала. Радев опроверга тази теза, заявявайки, че документите никога не са напускали деловодството, и дори предложи да даде входящия номер, ако управляващите „не могат да го открият“.
Парламентът трябва да реши дали ще допусне референдум с въпроса:
„Съгласни ли сте България да въведе еврото през 2026 г.?“
Въпреки подновената процедура, шансът референдумът да бъде одобрен е минимален. Управляващото мнозинство около кабинета „Желязков“ разполага с 131 гласа, което е достатъчно да отхвърли предложението. ПП–ДБ, които подкрепят ускореното влизане на България в еврозоната, също ще гласуват против насрочването на референдум, дори ако ДПС–НН не дадат подкрепа този път.
Допълнителен аргумент срещу провеждането на референдум е времето – според юристи дори референдумът да бъде одобрен, той няма как да се проведе преди 1 януари, когато еврото така или иначе трябва да бъде въведено. Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че „времето е изтекло“, но парламентът е длъжен да доведе процедурата докрай, както изисква решението на КС.
1 Ъхъъъъъ
Избори на които да гласуват само грамотни и персонално за личност.
Лесно е.
Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН- то
собственоръчно
07:08 03.12.2025
9 Последния Софиянец
07:14 03.12.2025
10 Да на Българския ЛЕВ!!
Коментиран от #15
07:15 03.12.2025
11 Йеронимус БОШ
07:19 03.12.2025
12 Гориил
07:21 03.12.2025
13 оня с коня
Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !
07:24 03.12.2025
14 Ъъъъ
Било то за приемането или за отлагането на приемането?
07:24 03.12.2025
15 Виж сега,
До коментар #10 от "Да на Българския ЛЕВ!!":С евро или без евро все тая. Двете Угоени и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски окрадоха Родината ни.
07:24 03.12.2025
16 ЕвроАтнатически безродник
Тя е изцяло държавна собственост и първоначално има за основна цел да кредитира новото българско правителство.
През 1880 г. е приет Закон за правото на рязане на монети в Княжеството, с който се създава и българската парична единица – левът (състоящ се от 100 ст и равен по сила на 1 френски франк) и се утвърждава монополното право на банката в тази област, а през следващата година са отсечени първите български монети от 2, 5 и 10 стотинки.
А решението за самостоятелна,парична единица,не свързана с френския франк е по предложение на генерал- губернаторът княз Александър Дондуков- Корсаков.
Нa 1 aвгуcт 1885 г. в Caнкт Пeтeрбург e oтпeчaтaнa първaтa бългaрcкa бaнкнoтa c нoминaл 20 лeвa. Днec тaзи бaнкнoтa ce cъхрaнявa в Иcтoричecкия музeй Гaбрoвo.
07:24 03.12.2025
18 ТУ ТУУУ
07:25 03.12.2025
20 Край
С това страната ще се промени НО няма да ви го разрешат - трябва да го наложите ако искате Промяна.
07:26 03.12.2025
21 Безмилостния терор над българите!
СЛЕД КАТО СЕ ПЛАЩА САМО В ЛЕВА?!?!
Допълнителен безспирен и безмилостен терор и
тормоз над многострадалния български народ, възпитаван да не лъже
и да вярва да обещаната дадената дума на тези, които е избрал да го водят към доброто?!
И получил само измама в последните 35 години - всичко ни разрушиха,
всички ресурси ни взеха и продължават да издевателстват над търпението ни.
Факт.
Защо сме минус 3 милиона българи, т.е. 6 милиона днес,
а не сме плюс 3 милиона, т.е. 12 милиона българи
след като достигнахме 9 млн.българско население в 1990 г.?!
Презрени бъдете всички унищожители на Българската идентичност
и фенове на чуждото, подменящо Кириловата ни Българска азбука с
чуждата НЕбългарска латино-английска писменост -
вижте заглавията на фестивалите в България,
всички заглавия са на английски език - кой разпореди да се изписват на английски език,
нали тези събития са за българската публика, кирилоговоряща
празнуваща 24 май, като национален празник!?!
Презрени предатели продали се за 30 сребърника и
загробили собственото си бъдеще и на нацията като Българи и Българска!
07:26 03.12.2025
23 СТРАХ ТРЕСЕ КОЧИНАТА
07:27 03.12.2025
24 Принципно
За референдум е може би късно. Все пак Президенът да го насрочи до 1.1.26. Спрете еврото!
07:28 03.12.2025
25 Райка
07:28 03.12.2025
26 не е вярно
07:28 03.12.2025
27 Времето е
Коментиран от #36
07:29 03.12.2025
28 тиквенсониада
07:33 03.12.2025
29 Анонимен
07:33 03.12.2025
30 Играят си
07:33 03.12.2025
31 Смях и Сеир
07:35 03.12.2025
32 СЕГА Е МОМЕНТА ЗА ИЗБОРИ
07:35 03.12.2025
33 ?????
07:36 03.12.2025
34 така е
До Нова година няма време нито за организиране на референдум, нито за нови избори. Така че - да ви е честито Еврото и е крайно време рашките да се изнесете от България. Тука вече ви става много скъпо за живот.
07:38 03.12.2025
35 Пийпинг ТОМ
07:38 03.12.2025
36 Ние сме
До коментар #27 от "Времето е":в еврото от 2002 година, и беше кошмарно при пътувания да ходиш да си купуваш евро. Най- доброто нещо, което се случва на България. Добре, че бяха ПП ДБ да натиснат ГЕРБ за конвергентен доклад. А това, че цените нарастват, това си е от ковида насам и от войната на онзи фашист Путин, психично болен.
07:39 03.12.2025
37 жгвсои
07:39 03.12.2025
38 тиквенсониада
07:40 03.12.2025