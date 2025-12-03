Ицо Хазарта: Телевизиите показаха 50 провокатора вместо стотиците хиляди протестиращи

Евродепутатът от групата "Обнови Европа" Христо Петров, известен като Ицо Хазарта, направи остро изказване от трибуната на Европейския парламент (ЕП) относно медийното затъмнение на масовите протести в България. В речта си той разкритикува националните телевизии за това, че подменят реалността и обслужва интересите на "мафията", вместо да отразяват обективно гражданското недоволство.
"Вчера в България по улиците излязоха стотици хиляди хора да протестират срещу мафията, която владее моята страна. Новините и на трите национални телевизии не показаха тези хора, вместо това показаха 50 провокатора, които чупеха витрини и полицейски коли", заяви Христо Петров пред колегите си в Брюксел.
Според евродепутата, манипулацията на общественото мнение се извършва чрез изместване на фокуса от същността на протеста към дребни хулигански прояви.
"Казаха: "Ето ги - това са протестиращите", допълни той, описвайки репортажите, които игнорират масовото присъствие на мирни граждани за сметка на малка група провокатори.
Петров подчерта, че зрителите на централните емисии няма да видят истинската картина на случващото се в страната. Вместо това, по думите му, медиите са принудени да следват друг дневен ред.
"Тази вечер в новините на България хората отново няма да видят реалността, понеже вместо това водещите за пореден път ще трябва да прочетат Фейсбук статуса на един мафиот", каза още Петров в емоционалното си обръщение.
В изказването си Христо Петров засегна и темата за състоянието на свободата на словото в България. Той описа тежката атмосфера, в която работят малкото останали независими журналисти.
"Малкото останали достойни и смели журналисти в България са следени от службите, унижавани от сайтовете на мафията, заплашвани с уволнение и накрая уволнявани от подкупните им началници", заяви той.
В края на речта си евродепутатът отправи директен въпрос към Европейския парламент относно ефективността на европейското законодателство в български контекст. Той попита дали Европейският акт за медийна свобода може реално да защити журналистите в държава като България.
"От това, което до момента виждам - той не им помага никак", заключи Христо Петров.
Коментиран от #12
07:28 03.12.2025
07:28 03.12.2025
07:29 03.12.2025
07:29 03.12.2025
07:31 03.12.2025
07:32 03.12.2025
07:32 03.12.2025
07:33 03.12.2025
10 Протестите доказват
Или да си събират багажа или народа ще си събере неговия, да видим кой ше ви работи за полицаите, военниете и администрацията
07:33 03.12.2025
07:34 03.12.2025
12 Дреме му Ицо
До коментар #1 от "Ице.....":Заглади косъма, взема по 20 хиляди евро на месец, от време на време мъцва по нещо, за да разберем че още мърда, а ние си останахме със спомените за големите протести през 2020 г., след които дойде и любовната целувка на ДБ и ПП с Тиквата Борисов и ПееФ.
07:34 03.12.2025
13 Това е ИСТИНАТА
Да сочиш счупени прозорци, докато стотици хиляди българи ти показват вратата е проява на феодално дебелокожие.
Историята е категорична: нито една авторитарна власт не си е тръгвала само с песни.
Ако искаме реална промяна, този път само оставка не е достатъчна.
Необходими са предсрочни избори, но не по старите правила. Условие „нула“ за нови избори е възстановяване на машинното гласуване. Без компромиси, без принтери, а честни и проверяеми избори.
Хората трябва да са готови за масови протести за по-дълъг период от време.
Присъствието на Борисов и Пеевски в политическия живот, със всичките им зависимости и концентрация на власт, е постоянен източник на огромна нестабилност и дразнение за обществото.
ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.
07:35 03.12.2025
Само яки протести и бунтове ще то свалят
07:36 03.12.2025
15 Събирайте си Багажа
07:36 03.12.2025
07:37 03.12.2025
07:38 03.12.2025
07:38 03.12.2025