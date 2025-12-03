Новини
Ицо Хазарта: Телевизиите показаха 50 провокатора вместо стотиците хиляди протестиращи

Ицо Хазарта: Телевизиите показаха 50 провокатора вместо стотиците хиляди протестиращи

3 Декември, 2025

Дали Европейският акт за медийна свобода може реално да защити журналистите в държава като България

Ицо Хазарта: Телевизиите показаха 50 провокатора вместо стотиците хиляди протестиращи - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Евродепутатът от групата "Обнови Европа" Христо Петров, известен като Ицо Хазарта, направи остро изказване от трибуната на Европейския парламент (ЕП) относно медийното затъмнение на масовите протести в България. В речта си той разкритикува националните телевизии за това, че подменят реалността и обслужва интересите на "мафията", вместо да отразяват обективно гражданското недоволство.

"Вчера в България по улиците излязоха стотици хиляди хора да протестират срещу мафията, която владее моята страна. Новините и на трите национални телевизии не показаха тези хора, вместо това показаха 50 провокатора, които чупеха витрини и полицейски коли", заяви Христо Петров пред колегите си в Брюксел.

Според евродепутата, манипулацията на общественото мнение се извършва чрез изместване на фокуса от същността на протеста към дребни хулигански прояви.

"Казаха: "Ето ги - това са протестиращите", допълни той, описвайки репортажите, които игнорират масовото присъствие на мирни граждани за сметка на малка група провокатори.

Петров подчерта, че зрителите на централните емисии няма да видят истинската картина на случващото се в страната. Вместо това, по думите му, медиите са принудени да следват друг дневен ред.

"Тази вечер в новините на България хората отново няма да видят реалността, понеже вместо това водещите за пореден път ще трябва да прочетат Фейсбук статуса на един мафиот", каза още Петров в емоционалното си обръщение.

В изказването си Христо Петров засегна и темата за състоянието на свободата на словото в България. Той описа тежката атмосфера, в която работят малкото останали независими журналисти.

"Малкото останали достойни и смели журналисти в България са следени от службите, унижавани от сайтовете на мафията, заплашвани с уволнение и накрая уволнявани от подкупните им началници", заяви той.

В края на речта си евродепутатът отправи директен въпрос към Европейския парламент относно ефективността на европейското законодателство в български контекст. Той попита дали Европейският акт за медийна свобода може реално да защити журналистите в държава като България.

"От това, което до момента виждам - той не им помага никак", заключи Христо Петров.


  • 1 Ице.....

    4 2 Отговор
    Трупай пачки, приятелю! Не е както през 2020 г. Имаше сглобка и оонеже си далеко от България, тука двете Мазни и Дебели парчета, Тиквата Борисов и Пеевски са изпрани и не слизат от екраните.

    Коментиран от #12

    07:28 03.12.2025

  • 2 ЕвроАтнатически безродник

    0 1 Отговор
    Българска народна банка е основана на 25 януари 1879 г. от Временното руско управление в България.
    Тя е изцяло държавна собственост и първоначално има за основна цел да кредитира новото българско правителство.
    През 1880 г. е приет Закон за правото на рязане на монети в Княжеството, с който се създава и българската парична единица – левът (състоящ се от 100 ст и равен по сила на 1 френски франк) и се утвърждава монополното право на банката в тази област, а през следващата година са отсечени първите български монети от 2, 5 и 10 стотинки.
    А решението за самостоятелна,парична единица,не свързана с френския франк е по предложение на генерал- губернаторът княз Александър Дондуков- Корсаков.
    Нa 1 aвгуcт 1885 г. в Caнкт Пeтeрбург e oтпeчaтaнa първaтa бългaрcкa бaнкнoтa c нoминaл 20 лeвa. Днec тaзи бaнкнoтa ce cъхрaнявa в Иcтoричecкия музeй Гaбрoвo.

    07:28 03.12.2025

  • 3 оня с коня

    0 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH

    07:29 03.12.2025

  • 4 ?????

    5 1 Отговор
    Стотиците хиляди скоро ще станат милиони.

    07:29 03.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Така е

    2 1 Отговор
    в "свободна и демократична" България. Но въпреки всичко не можаха да заблудят нито нашия народ , нито чуждите държави ! На лъжата краката са къси ! Оставка !

    07:31 03.12.2025

  • 7 Благо Джизъса

    0 0 Отговор
    Господин министър напиши ми факс...

    07:32 03.12.2025

  • 8 Ужасяващо е

    2 2 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА а ОТ ДОГОДИНА ОЩЕ 19 ПРОЦЕНТА??? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    07:32 03.12.2025

  • 9 минало незабравимо

    1 4 Отговор
    Ми , то "провокаторите" са твои рожби , бе Хазартче , нали ти ги насърчаваше да имат "Нон стоп , нон стоп марихуана в задният ми джоб" .

    07:33 03.12.2025

  • 10 Протестите доказват

    1 0 Отговор
    Че ГЕРБ не е първа политическа сила. Резултата от купените избори излизат.
    Или да си събират багажа или народа ще си събере неговия, да видим кой ше ви работи за полицаите, военниете и администрацията

    07:33 03.12.2025

  • 11 Единственото спасение за България

    2 0 Отговор
    Единственото спасение за България е Борисов и Пеевски да излязат от Парламента и политиката. Те са доказано вредни. Друго спасение няма. Донесоха само корупция, мафия, диктатура, слаба икономика , системни кражби и застаряващо население, защото младите избягаха също както и инвеститорите.

    07:34 03.12.2025

  • 12 Дреме му Ицо

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ице.....":

    Заглади косъма, взема по 20 хиляди евро на месец, от време на време мъцва по нещо, за да разберем че още мърда, а ние си останахме със спомените за големите протести през 2020 г., след които дойде и любовната целувка на ДБ и ПП с Тиквата Борисов и ПееФ.

    07:34 03.12.2025

  • 13 Това е ИСТИНАТА

    2 0 Отговор
    Няколко преобърнати контейнера и счупени стъкла не са истинската щета, а откраднатите милиарди, които десетилетия спират развитието на България. Важно е, че протестите протичат без жертви – стъклата ще ги сменим, но ако оставим държавата да пропада, това е непоправимо.
    Да сочиш счупени прозорци, докато стотици хиляди българи ти показват вратата е проява на феодално дебелокожие.
    Историята е категорична: нито една авторитарна власт не си е тръгвала само с песни.
    Ако искаме реална промяна, този път само оставка не е достатъчна.
    Необходими са предсрочни избори, но не по старите правила. Условие „нула“ за нови избори е възстановяване на машинното гласуване. Без компромиси, без принтери, а честни и проверяеми избори.
    Хората трябва да са готови за масови протести за по-дълъг период от време.
    Присъствието на Борисов и Пеевски в политическия живот, със всичките им зависимости и концентрация на власт, е постоянен източник на огромна нестабилност и дразнение за обществото.
    ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    07:35 03.12.2025

  • 14 Шиши

    0 1 Отговор
    Си купи спокойствие щото държавата вече е негова
    Само яки протести и бунтове ще то свалят

    07:36 03.12.2025

  • 15 Събирайте си Багажа

    2 0 Отговор
    Колко нахално и нагло провален политик като Делян Добрев да твърди в ефир, че държавата нямала пари. Ами, как ще има пари като Борисов и Пеевски повишиха двойно и тройно заплатите на всички силови структури за да си осигурят купуването и фалшифицирането на предстоящите избори, администрацията не плаща осигуровки, и се пълнят касите на ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново начало чрез заеми от държавата.Как ще има добър балансиран бюджет като Борисов и Пеевски умишлено разделиха народа чрез системата – „ Разделяй и владей”. Сега са уплашени от народния гняв превърнал се в революция срещу доказано вредния бюджет и своеволията на Борисов и Пеевски.

    07:36 03.12.2025

  • 16 nuцо зарче

    0 0 Отговор
    мелеарди !

    07:37 03.12.2025

  • 17 Новак

    0 0 Отговор
    Хазарта пак не е разбрал. В началото на всички новини имаше обширни репортажи от протестите. Когато започнаха провокации репортажите бяха за тях. И ето да пусне едно окръжно до медиите и да се знае.

    07:38 03.12.2025

  • 18 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Търсят си сензацииката, ако седиш и подскачаш с плакат, не си интересен, ако ходиш да чупиш си атракция

    07:38 03.12.2025

