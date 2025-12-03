"Галъп": 75% от българите оправдават протестите за Бюджет 2026

Три четвърти от българските граждани смятат, че протестите срещу параметрите на Бюджет 2026 са справедливи. Това показват експресните данни от социологическо проучване на агенция "Галъп Интернешънъл Болкан", представени тази вечер в предаването "Референдум" по БНТ.
Допитването идва на фона на масовото социално напрежение, което изведе на улицата синдикати, работодатели и служители в сектор "Сигурност" през изминалата седмица.
Според данните на социолозите, общественото мнение застава категорично зад исканията на протестиращите.
75% от анкетираните определят протестите като справедливи.
Едва 8% са на мнение, че недоволството е неоснователно.
Останалите анкетирани се колебаят или нямат категорично мнение.
Високият процент на подкрепа е сигнал за натрупаното социално напрежение и притесненията на хората относно покупателната способност и инфлацията, която според икономически анализи надхвърля 5% на годишна база.
Въпреки острата реакция на улицата, обществото запазва умерен оптимизъм за изхода от бюджетната криза. На въпроса дали очакват разбирателство между властта и недоволните:
59% от запитаните смятат, че може да се постигне компромис за Бюджет 2026.
25% обаче са песимисти и не виждат възможност за сближаване на позициите.
Данните идват в деня, в който финансовият министър Теменужка Петкова поднови диалога със социалните партньори.
Протестната вълна беше провокирана от първоначалните разчети на Министерството на финансите, които предвиждаха само 5% увеличение на заплатите в бюджетния сектор и вдигане на осигурителната тежест. Синдикатите настояват за минимум 10% ръст на възнагражденията, за да се компенсира инфлацията, докато бизнесът се обяви категорично против вдигането на данък дивидент и промените в осигуровките. След масовия протест в София, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви спиране на бюджетната процедура до постигане на консенсус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това е ИСТИНАТА
Да сочиш счупени прозорци, докато стотици хиляди българи ти показват вратата е проява на феодално дебелокожие.
Историята е категорична: нито една авторитарна власт не си е тръгвала само с песни.
Ако искаме реална промяна, този път само оставка не е достатъчна.
Необходими са предсрочни избори, но не по старите правила. Условие „нула“ за нови избори е възстановяване на машинното гласуване. Без компромиси, без принтери, а честни и проверяеми избори.
Хората трябва да са готови за масови протести за по-дълъг период от време.
Присъствието на Борисов и Пеевски в политическия живот, със всичките им зависимости и концентрация на власт, е постоянен източник на огромна нестабилност и дразнение за обществото.
ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.
07:37 03.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ужасяващо е
Коментиран от #16
07:37 03.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Протестите доказват
Или да си събират багажа или народа ще си събере неговия, да видим кой ше ви работи за полицаите, военниете и администрацията
07:37 03.12.2025
6 Единственото спасение за България
Коментиран от #26
07:38 03.12.2025
7 Държавата нямала пари.
07:38 03.12.2025
8 ДА СЕ ЧЕТЕ
07:41 03.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Стотици хиляди хора протестират
Новините и на трите национални телевизии не показаха тези хора, вместо това показаха 50 провокатора, които чупеха витрини и полицейски коли
Зрителите на централните емисии няма да видят истинската картина на случващото се в страната
Тази вечер в новините на България хората отново няма да видят реалността, понеже вместо това водещите за пореден път ще трябва да прочетат Фейсбук статуса на един мафиот
Малкото останали достойни и смели журналисти в България са следени от службите, унижавани от сайтовете на мафията, заплашвани с уволнение и накрая уволнявани от подкупните им началници
07:43 03.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 оня с коня
Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН
08:04 03.12.2025
20 Варна
Никой не иска хем да крадат, хем да го лъжат, хем да го хокат, а сега и заплашват че ако протестират ще има нови избори. Ами Боко - това е целта, да се махнете със Шиши и да не ни пречите.
08:06 03.12.2025
21 Народът на България
И искат да свалят Мафията на Боко и Пеев от власт!
08:06 03.12.2025
22 Галъп ли?
08:12 03.12.2025
23 На Това Беззаконие !
Трябва !
Да Бъде Турен !
Край !
08:17 03.12.2025
24 Протестиращ
08:20 03.12.2025
25 Галъп
08:24 03.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хехе
08:31 03.12.2025
28 Трол
Коментиран от #29
08:40 03.12.2025
29 Трол
До коментар #28 от "Трол":Те ще продължават да се самовъзпроизвеждат. Не може Лена Бориславова да сяда на една маса с детето на мафията Крум Зарков и да се разбират, че няма да пипат корупцията в КПКОНПИ! Какво е това нещо, когато идваш с идеята за Корупция Нула? На всеки корумпиран човек, който укрива пари и данъци за лична изгода. Разбирай за апартаменти и хотели накратко, и после ходи да се снимат с Радев и политически приятели? Такива хора нямат моралното право да насочват как да се развива държавата. Напротив, на тези хора трябва да бъде отнемано правото на гласуване на избори и референдуми за определени години спрямо тежестта на икономическите престъпления. Като във футболa, червен картон, няма право да участва в държавните институции дори като мияч на тоалетни, нито право на гласува на президентски и парламентарни избори. Много политици, съдии, прокурори, адвокати, полицаи, военни, лекари, олигарси, бизнесмени трябва да останат без тези права. Както и за големите икономически измамници в строителния бранш, фармацевтичния бранш и други браншове, отнемане на правото на преминава държавната граница за него и семейството, докато не върне парите. Защото пътуват по света, изучават си децата в Америка и Европа и после се връщат отново да разпространяват корупция и да се гаврят с обикновените хора.
08:40 03.12.2025
30 Калъп
09:07 03.12.2025