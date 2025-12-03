"Галъп": 75% от българите оправдават протестите за Бюджет 2026

Три четвърти от българските граждани смятат, че протестите срещу параметрите на Бюджет 2026 са справедливи. Това показват експресните данни от социологическо проучване на агенция "Галъп Интернешънъл Болкан", представени тази вечер в предаването "Референдум" по БНТ.

Допитването идва на фона на масовото социално напрежение, което изведе на улицата синдикати, работодатели и служители в сектор "Сигурност" през изминалата седмица.

Според данните на социолозите, общественото мнение застава категорично зад исканията на протестиращите.

75% от анкетираните определят протестите като справедливи.

Едва 8% са на мнение, че недоволството е неоснователно.

Останалите анкетирани се колебаят или нямат категорично мнение.

Високият процент на подкрепа е сигнал за натрупаното социално напрежение и притесненията на хората относно покупателната способност и инфлацията, която според икономически анализи надхвърля 5% на годишна база.

Въпреки острата реакция на улицата, обществото запазва умерен оптимизъм за изхода от бюджетната криза. На въпроса дали очакват разбирателство между властта и недоволните:

59% от запитаните смятат, че може да се постигне компромис за Бюджет 2026.

25% обаче са песимисти и не виждат възможност за сближаване на позициите.

Данните идват в деня, в който финансовият министър Теменужка Петкова поднови диалога със социалните партньори.

Протестната вълна беше провокирана от първоначалните разчети на Министерството на финансите, които предвиждаха само 5% увеличение на заплатите в бюджетния сектор и вдигане на осигурителната тежест. Синдикатите настояват за минимум 10% ръст на възнагражденията, за да се компенсира инфлацията, докато бизнесът се обяви категорично против вдигането на данък дивидент и промените в осигуровките. След масовия протест в София, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви спиране на бюджетната процедура до постигане на консенсус.