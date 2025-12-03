Новини
България »
"Галъп": 75% от българите оправдават протестите за Бюджет 2026

"Галъп": 75% от българите оправдават протестите за Бюджет 2026

3 Декември, 2025 07:34 858 30

  • протест-
  • бюджет-
  • финанси-
  • оставка-
  • правителство

Протестната вълна беше провокирана от първоначалните разчети на Министерството на финансите

"Галъп": 75% от българите оправдават протестите за Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Три четвърти от българските граждани смятат, че протестите срещу параметрите на Бюджет 2026 са справедливи. Това показват експресните данни от социологическо проучване на агенция "Галъп Интернешънъл Болкан", представени тази вечер в предаването "Референдум" по БНТ.

Допитването идва на фона на масовото социално напрежение, което изведе на улицата синдикати, работодатели и служители в сектор "Сигурност" през изминалата седмица.

Според данните на социолозите, общественото мнение застава категорично зад исканията на протестиращите.

75% от анкетираните определят протестите като справедливи.

Едва 8% са на мнение, че недоволството е неоснователно.

Останалите анкетирани се колебаят или нямат категорично мнение.

Високият процент на подкрепа е сигнал за натрупаното социално напрежение и притесненията на хората относно покупателната способност и инфлацията, която според икономически анализи надхвърля 5% на годишна база.

Въпреки острата реакция на улицата, обществото запазва умерен оптимизъм за изхода от бюджетната криза. На въпроса дали очакват разбирателство между властта и недоволните:

59% от запитаните смятат, че може да се постигне компромис за Бюджет 2026.

25% обаче са песимисти и не виждат възможност за сближаване на позициите.

Данните идват в деня, в който финансовият министър Теменужка Петкова поднови диалога със социалните партньори.

Протестната вълна беше провокирана от първоначалните разчети на Министерството на финансите, които предвиждаха само 5% увеличение на заплатите в бюджетния сектор и вдигане на осигурителната тежест. Синдикатите настояват за минимум 10% ръст на възнагражденията, за да се компенсира инфлацията, докато бизнесът се обяви категорично против вдигането на данък дивидент и промените в осигуровките. След масовия протест в София, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви спиране на бюджетната процедура до постигане на консенсус.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е ИСТИНАТА

    19 1 Отговор
    Няколко преобърнати контейнера и счупени стъкла не са истинската щета, а откраднатите милиарди, които десетилетия спират развитието на България. Важно е, че протестите протичат без жертви – стъклата ще ги сменим, но ако оставим държавата да пропада, това е непоправимо.
    Да сочиш счупени прозорци, докато стотици хиляди българи ти показват вратата е проява на феодално дебелокожие.
    Историята е категорична: нито една авторитарна власт не си е тръгвала само с песни.
    Ако искаме реална промяна, този път само оставка не е достатъчна.
    Необходими са предсрочни избори, но не по старите правила. Условие „нула“ за нови избори е възстановяване на машинното гласуване. Без компромиси, без принтери, а честни и проверяеми избори.
    Хората трябва да са готови за масови протести за по-дълъг период от време.
    Присъствието на Борисов и Пеевски в политическия живот, със всичките им зависимости и концентрация на власт, е постоянен източник на огромна нестабилност и дразнение за обществото.
    ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    07:37 03.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ужасяващо е

    17 1 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА а ОТ ДОГОДИНА ОЩЕ 19 ПРОЦЕНТА??? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    Коментиран от #16

    07:37 03.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Протестите доказват

    18 1 Отговор
    Че ГЕРБ не е първа политическа сила. Резултата от купените избори излизат.
    Или да си събират багажа или народа ще си събере неговия, да видим кой ше ви работи за полицаите, военниете и администрацията

    07:37 03.12.2025

  • 6 Единственото спасение за България

    19 1 Отговор
    Единственото спасение за България е Борисов и Пеевски да излязат от Парламента и политиката. Те са доказано вредни. Друго спасение няма. Донесоха само корупция, мафия, диктатура, слаба икономика , системни кражби и застаряващо население, защото младите избягаха също както и инвеститорите.

    Коментиран от #26

    07:38 03.12.2025

  • 7 Държавата нямала пари.

    17 2 Отговор
    Ами, как ще има пари като Борисов и Пеевски повишиха двойно и тройно заплатите на всички силови структури за да си осигурят купуването и фалшифицирането на предстоящите избори, администрацията не плаща осигуровки, и се пълнят касите на ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново начало чрез заеми от държавата.Как ще има добър балансиран бюджет като Борисов и Пеевски умишлено разделиха народа чрез системата – „ Разделяй и владей”. Сега са уплашени от народния гняв превърнал се в революция срещу доказано вредния бюджет и своеволията на Борисов и Пеевски.

    07:38 03.12.2025

  • 8 ДА СЕ ЧЕТЕ

    12 2 Отговор
    95% от българите подкрепят протеста и искат нови избори.

    07:41 03.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стотици хиляди хора протестират

    10 1 Отговор
    в България по улиците излязоха стотици хиляди хора да протестират срещу мафията, която владее нашата страна.
    Новините и на трите национални телевизии не показаха тези хора, вместо това показаха 50 провокатора, които чупеха витрини и полицейски коли
    Зрителите на централните емисии няма да видят истинската картина на случващото се в страната
    Тази вечер в новините на България хората отново няма да видят реалността, понеже вместо това водещите за пореден път ще трябва да прочетат Фейсбук статуса на един мафиот
    Малкото останали достойни и смели журналисти в България са следени от службите, унижавани от сайтовете на мафията, заплашвани с уволнение и накрая уволнявани от подкупните им началници

    07:43 03.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 оня с коня

    0 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    08:04 03.12.2025

  • 20 Варна

    17 1 Отговор
    Ха добро утро! Сега ли разбрахте, че правителсто и депутати са на противоположната страна на народа.
    Никой не иска хем да крадат, хем да го лъжат, хем да го хокат, а сега и заплашват че ако протестират ще има нови избори. Ами Боко - това е целта, да се махнете със Шиши и да не ни пречите.

    08:06 03.12.2025

  • 21 Народът на България

    12 1 Отговор
    75% от българите оправдават протестите за Бюджет 2026
    И искат да свалят Мафията на Боко и Пеев от власт!

    08:06 03.12.2025

  • 22 Галъп ли?

    10 1 Отговор
    Щом Галъп го казва, значи цифрата е завишена и може би реално е над 90%, остават само държавни служители, прокурори и ченгентата с големите заплати.

    08:12 03.12.2025

  • 23 На Това Беззаконие !

    1 1 Отговор
    На Това Беззаконие !

    Трябва !

    Да Бъде Турен !

    Край !

    08:17 03.12.2025

  • 24 Протестиращ

    2 2 Отговор
    Какъв бюджет бе? Ние ще ги бесиме, те бюджет ще правят!

    08:20 03.12.2025

  • 25 Галъп

    1 1 Отговор
    А 100% подкрепят протеста срещу правителството!

    08:24 03.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хехе

    0 2 Отговор
    Българинът си има закон - ДА НЕ ИЗСТИНЕ И ДА НЕ СЕ МИНЕ! 90 % от Протеста бяха там единствено за Шоуто! За Бюджет ,ама друг път!

    08:31 03.12.2025

  • 28 Трол

    0 1 Отговор
    Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около фашистките партии от вида на Възраждане, ИТН, Величие, Меч, ВМРО, НФСБ, само че тези партии са на хранилката на същата олигархия от бизнес селяндурите, която стои зад корумпираните бизнес партии ГЕРБ БСП ДПС. Точка. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници. Преди това обаче някой трябва да прочисти надутата администрация от политическите калинки и от децата на мафията. Да, защото в тези институции, съд и прокуратура има цели организирани мафиотски фамилии семейства живеещи на хранилката на работещите и точно тези хора допринасят и за корупцията и политико-икономическата мафия. Вместо да работят срещу тях, те работят за тях, получавайки пари от народа. Някой трябва да възстанее срещу тези хора. Ако те си останат, всичко си остава същото. Няма ДБ, няма ПП, ако първопричинителите на корупцията не бъдат премахнати и не им бъде отрязан достъпа до държавни и европейски пари, те ще продължават да се

    Коментиран от #29

    08:40 03.12.2025

  • 29 Трол

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Трол":

    Те ще продължават да се самовъзпроизвеждат. Не може Лена Бориславова да сяда на една маса с детето на мафията Крум Зарков и да се разбират, че няма да пипат корупцията в КПКОНПИ! Какво е това нещо, когато идваш с идеята за Корупция Нула? На всеки корумпиран човек, който укрива пари и данъци за лична изгода. Разбирай за апартаменти и хотели накратко, и после ходи да се снимат с Радев и политически приятели? Такива хора нямат моралното право да насочват как да се развива държавата. Напротив, на тези хора трябва да бъде отнемано правото на гласуване на избори и референдуми за определени години спрямо тежестта на икономическите престъпления. Като във футболa, червен картон, няма право да участва в държавните институции дори като мияч на тоалетни, нито право на гласува на президентски и парламентарни избори. Много политици, съдии, прокурори, адвокати, полицаи, военни, лекари, олигарси, бизнесмени трябва да останат без тези права. Както и за големите икономически измамници в строителния бранш, фармацевтичния бранш и други браншове, отнемане на правото на преминава държавната граница за него и семейството, докато не върне парите. Защото пътуват по света, изучават си децата в Америка и Европа и после се връщат отново да разпространяват корупция и да се гаврят с обикновените хора.

    08:40 03.12.2025

  • 30 Калъп

    0 0 Отговор
    Да така е но от тези 75% 90% са против еврото!

    09:07 03.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове