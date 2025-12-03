14 души с обвинения за хулиганство след протеста в центъра на София

14 души на възраст между 18 и 36 години са обвинени за хулигански действия след края на протеста в центъра на София в понеделник вечерта. Десет от тях са задържани за 72 часа, а останалите са на свобода с различни мерки за неотклонение.
От Софийската районна прокуратурата съобщиха, че са събрани доказателства за това как задържаните са замеряли полицейски служители и автомобили с камъни, пиротехника и стъклени бутилки и са обръщали контейнери за боклук.
Шестима от задържаните са с криминални регистрации, двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотици и за трафик на бежанци, а други двама са с висящи досъдебни производства.
По указание на наблюдаващите прокурори са изискани допълнителни записи от камери, разпитат се свидетели и са назначени експертизи.
След анализ на събраните доказателства ще се прецени за кои от задържаните ще се иска постоянен арест, уточняват от държавното обвинение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #3
16:51 03.12.2025
2 Дедо Джо
16:51 03.12.2025
3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #1 от "Путин":Бой се пише с й, неграмотнико!
16:52 03.12.2025
4 356
16:55 03.12.2025