14 души с обвинения за хулиганство след протеста в центъра на София

3 Декември, 2025 16:46 380 4

Шестима от задържаните са с криминални регистрации, двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотици и за трафик на бежанци, а други двама са с висящи досъдебни производства

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

14 души на възраст между 18 и 36 години са обвинени за хулигански действия след края на протеста в центъра на София в понеделник вечерта. Десет от тях са задържани за 72 часа, а останалите са на свобода с различни мерки за неотклонение.

От Софийската районна прокуратурата съобщиха, че са събрани доказателства за това как задържаните са замеряли полицейски служители и автомобили с камъни, пиротехника и стъклени бутилки и са обръщали контейнери за боклук.

Шестима от задържаните са с криминални регистрации, двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотици и за трафик на бежанци, а други двама са с висящи досъдебни производства.

По указание на наблюдаващите прокурори са изискани допълнителни записи от камери, разпитат се свидетели и са назначени експертизи.

След анализ на събраните доказателства ще се прецени за кои от задържаните ще се иска постоянен арест, уточняват от държавното обвинение.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
  • 1 Путин

    3 2 Отговор
    Cледващия път полицията да използва палките бои бои и само бои

    Коментиран от #3

    16:51 03.12.2025

  • 2 Дедо Джо

    3 0 Отговор
    Пеевски изкара башибозука и еничарите отново да колят българи. Най-големите агенти на дебелаците бяха техните теляци от ппдб, които яхнаха протеста.

    16:51 03.12.2025

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Бой се пише с й, неграмотнико!

    16:52 03.12.2025

  • 4 356

    1 0 Отговор
    На Бобоков сина в това число ли е или даде парички да не...?

    16:55 03.12.2025

