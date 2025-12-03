14 души с обвинения за хулиганство след протеста в центъра на София

14 души на възраст между 18 и 36 години са обвинени за хулигански действия след края на протеста в центъра на София в понеделник вечерта. Десет от тях са задържани за 72 часа, а останалите са на свобода с различни мерки за неотклонение.

От Софийската районна прокуратурата съобщиха, че са събрани доказателства за това как задържаните са замеряли полицейски служители и автомобили с камъни, пиротехника и стъклени бутилки и са обръщали контейнери за боклук.

Шестима от задържаните са с криминални регистрации, двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотици и за трафик на бежанци, а други двама са с висящи досъдебни производства.

По указание на наблюдаващите прокурори са изискани допълнителни записи от камери, разпитат се свидетели и са назначени експертизи.

След анализ на събраните доказателства ще се прецени за кои от задържаните ще се иска постоянен арест, уточняват от държавното обвинение.