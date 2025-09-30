Новини
Нов тест на сирените и BG-Alert

30 Септември, 2025 17:06 658 19

  • тест-
  • сирени-
  • bg-alert

Той ще се проведе на 1 октомври

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 1 октомври от 11:00 до 11:30 часа ще бъдат тествани Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) и системата BG-Alert.

Чрез акустичните устройства на НСРПО ще бъдат излъчени „Национален сигнал за тревога“ и „Национален сигнал за край на тревогата“ на територията на градовете: София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора; в общини в областите Видин, Перник и Ямбол; в населените места в 30 km зона около АЕЦ „Козлодуй“.

Системата BG-Alert ще разпространи тестово съобщение на територията на цялата страна, съдържащо текст на български и английски език. Тестовите съобщения подлежат на управление от настройките на мобилните устройства.

За получаването им е необходимо активиране на канала с „Тестови сигнали“ чрез менюто на устройството от страна на потребителите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    След сирената ще има и съобщение:
    Начинаем концерт по вашим заявкам!

    17:11 30.09.2025

  • 2 Любопитен

    11 0 Отговор
    Спрете гаврата с хората чрез тези абсурдни тестове. Ако някой се обади на 112 като даде фашиво обаждане за да тества след колко време ще дойде линейката става подсъдим. А когато някоя институция пуска шокира хората с фалшиви тестови съобщения като BGAlert съд и присъда няма. Откъде този двоен аршин?

    Коментиран от #4

    17:11 30.09.2025

  • 3 Ам с теа сирени

    3 0 Отговор
    Пак ли ставаме прави, като за Ботев?

    17:12 30.09.2025

  • 4 Делян Сорос

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    БГ АЛЕРТА не е институция, а НПО.

    17:13 30.09.2025

  • 5 туман

    10 0 Отговор
    Аман от тия малоумници

    17:15 30.09.2025

  • 6 трябва да сте във постоянен стрес

    8 0 Отговор
    всеки ден трябва да вият тия сирени и да се казва че русия скоро ще ни нападне


    нали така ви плаща сорос да правите? стрес на народа

    17:16 30.09.2025

  • 7 оня с коня

    2 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    17:16 30.09.2025

  • 8 оня с коня

    5 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    17:16 30.09.2025

  • 9 град КОЗЛОДУЙ

    8 0 Отговор
    руснаците идват, месете погачите

    17:17 30.09.2025

  • 10 Всичко

    1 0 Отговор
    Съм премахнал.

    Немммаааа се плашиме.

    17:17 30.09.2025

  • 11 мдаа

    8 0 Отговор
    Искат да плаша хората по всякакви начини. Що не си я пробват без да вдигат аларма?

    17:30 30.09.2025

  • 12 Миро

    3 2 Отговор
    Текстът ще бъде :Вече не сме държава! Радев я разби и разграби!

    17:33 30.09.2025

  • 15 Ебаахти Държавата

    4 0 Отговор
    Сметище + Гробище

    17:38 30.09.2025

  • 17 На село

    2 0 Отговор
    Нямам обхват те искат да ни плашат.

    Е немаа стане. пущайте телефоните у кладенеца.

    17:50 30.09.2025

  • 18 ПцуваN moderatora

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пак триете за да върви лъжата":

    Удрии по неговите пищали.

    17:52 30.09.2025

  • 19 Мюмюн

    0 0 Отговор
    ша ма тествате ама на куково лято. С копчета съм. Не съм българин според вас.

    17:57 30.09.2025

