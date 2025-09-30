Нов тест на сирените и BG-Alert

На 1 октомври от 11:00 до 11:30 часа ще бъдат тествани Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) и системата BG-Alert.
Чрез акустичните устройства на НСРПО ще бъдат излъчени „Национален сигнал за тревога“ и „Национален сигнал за край на тревогата“ на територията на градовете: София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора; в общини в областите Видин, Перник и Ямбол; в населените места в 30 km зона около АЕЦ „Козлодуй“.
Системата BG-Alert ще разпространи тестово съобщение на територията на цялата страна, съдържащо текст на български и английски език. Тестовите съобщения подлежат на управление от настройките на мобилните устройства.
За получаването им е необходимо активиране на канала с „Тестови сигнали“ чрез менюто на устройството от страна на потребителите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Начинаем концерт по вашим заявкам!
17:11 30.09.2025
2 Любопитен
Коментиран от #4
17:11 30.09.2025
3 Ам с теа сирени
17:12 30.09.2025
4 Делян Сорос
До коментар #2 от "Любопитен":БГ АЛЕРТА не е институция, а НПО.
17:13 30.09.2025
5 туман
17:15 30.09.2025
6 трябва да сте във постоянен стрес
нали така ви плаща сорос да правите? стрес на народа
17:16 30.09.2025
7 оня с коня
17:16 30.09.2025
8 оня с коня
17:16 30.09.2025
9 град КОЗЛОДУЙ
17:17 30.09.2025
10 Всичко
Немммаааа се плашиме.
17:17 30.09.2025
11 мдаа
17:30 30.09.2025
12 Миро
17:33 30.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ебаахти Държавата
17:38 30.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 На село
Е немаа стане. пущайте телефоните у кладенеца.
17:50 30.09.2025
18 ПцуваN moderatora
До коментар #16 от "Пак триете за да върви лъжата":Удрии по неговите пищали.
17:52 30.09.2025
19 Мюмюн
17:57 30.09.2025