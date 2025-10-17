В България пристигна четвъртият медицински хеликоптер

В България пристигна четвъртият хеликоптер, предназначен за спешна медицинска помощ по въздуха, съобщиха от здравното министерство.
От там уточняват, че новата въздушна линейка вече се намира в хангара на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Долна Митрополия, откъдето ще обслужва региона след завършване на съответните процедури.
У нас до края на годината трябва пристигане още един хеликоптер, а догодина - още три въздушни линейки, припомни БНР.
Продължава и изграждането на болничните хеликоптерни площадки, каквито е предвидено да има в 18 държавни лечебни заведения.
1 бай Бай
Много жертви ли се очакват??
16:13 17.10.2025
2 боян расате
16:14 17.10.2025
3 Българин
Коментиран от #10
16:18 17.10.2025
4 капиталистическа политика
16:18 17.10.2025
5 Какво щастие
През 70 -е живях близо 10 годтна в Лаос, ами че там основно се предвижваха хората с хеликоптери. Да не говорим, че линейките им бяха единствено по въздух.
Господа изиоти!
16:20 17.10.2025
6 БАВНО
ТО ХЕЛИКОПТЕРИ ,ТО F -КИ, ТО ХИПЕР ИНФЛАЦИЯ, ТО БЕЗВОДИЕ....
16:25 17.10.2025
7 Малии некой много краде
От банкя до окръжна борница щот там има площадка
16:26 17.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 алексбг
16:36 17.10.2025
10 Майора
До коментар #3 от "Българин":Някак си не ги помня тези неща. Израснал съм в семейство на военнослужещи и никога не сме били готови за ядрена война. Даже за едно замърсяване на въздуха от пожар или прашна буря не бяхме готови. Дори оцеляването на командния състав не беше гарантирано. За войничетата е ясно.
Относно вертолетите, сам знаеш, не е вярно. Чисто медицински хеликоптери нямаше, а дежурство в подкрепа на болничната система никога не е било организирано. Случаите на транспортиране на болни във военен хеликоптер са били изключения по повод крупни производствени аварии, които пък въобще не бяха изключения.
16:37 17.10.2025
11 12345
16:43 17.10.2025
12 Ицо
16:45 17.10.2025