В България пристигна четвъртият медицински хеликоптер

В България пристигна четвъртият хеликоптер, предназначен за спешна медицинска помощ по въздуха, съобщиха от здравното министерство.

От там уточняват, че новата въздушна линейка вече се намира в хангара на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Долна Митрополия, откъдето ще обслужва региона след завършване на съответните процедури.

У нас до края на годината трябва пристигане още един хеликоптер, а догодина - още три въздушни линейки, припомни БНР.

Продължава и изграждането на болничните хеликоптерни площадки, каквито е предвидено да има в 18 държавни лечебни заведения.