Новини
България »
В България пристигна четвъртият медицински хеликоптер

В България пристигна четвъртият медицински хеликоптер

17 Октомври, 2025 16:12 658 12

  • българия-
  • медицински хеликоптер-
  • спешна медицина-
  • спешна медицинска помощ

У нас до края на годината трябва пристигане още един хеликоптер, а догодина - още три въздушни линейки

В България пристигна четвъртият медицински хеликоптер - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В България пристигна четвъртият хеликоптер, предназначен за спешна медицинска помощ по въздуха, съобщиха от здравното министерство.

От там уточняват, че новата въздушна линейка вече се намира в хангара на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Долна Митрополия, откъдето ще обслужва региона след завършване на съответните процедури.

У нас до края на годината трябва пристигане още един хеликоптер, а догодина - още три въздушни линейки, припомни БНР.

Продължава и изграждането на болничните хеликоптерни площадки, каквито е предвидено да има в 18 държавни лечебни заведения.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    2 3 Отговор
    Хм, хмммммм....
    Много жертви ли се очакват??

    16:13 17.10.2025

  • 2 боян расате

    3 3 Отговор
    Заедно с Русия, българските политици ще ни съсипят преди еврото помнете ми думата. Те вече го правят.

    16:14 17.10.2025

  • 3 Българин

    0 4 Отговор
    Когато имахме държава, имахме и 120 медицински вертолета. Бяхме готови за ядрена война, в която да загинат милиони!

    Коментиран от #10

    16:18 17.10.2025

  • 4 капиталистическа политика

    1 2 Отговор
    Вече на полицай сме с по два автомобила.Догодина по хеликоптер за всеки.Нека плаща народа.Той е пекан.

    16:18 17.10.2025

  • 5 Какво щастие

    0 2 Отговор
    Ще се напря от възхвищение.
    През 70 -е живях близо 10 годтна в Лаос, ами че там основно се предвижваха хората с хеликоптери. Да не говорим, че линейките им бяха единствено по въздух.
    Господа изиоти!

    16:20 17.10.2025

  • 6 БАВНО

    0 1 Отговор
    НО СИГУРНО СЕ ПРИБЛИЖАВАМЕ КЪМ "КЛУБА НА БОГАТИТЕ"....
    ТО ХЕЛИКОПТЕРИ ,ТО F -КИ, ТО ХИПЕР ИНФЛАЦИЯ, ТО БЕЗВОДИЕ....

    16:25 17.10.2025

  • 7 Малии некой много краде

    1 2 Отговор
    Вертолети площадки ние лекари нямаме и обикновенни линейки тия тука с хеликоптер
    От банкя до окръжна борница щот там има площадка

    16:26 17.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 алексбг

    2 0 Отговор
    А пък копейките у нас казваха ,че хеликоптери ,нямало да има и че "Фантоми",за армията също и че били още ..чертеж.-;)-:)

    16:36 17.10.2025

  • 10 Майора

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Някак си не ги помня тези неща. Израснал съм в семейство на военнослужещи и никога не сме били готови за ядрена война. Даже за едно замърсяване на въздуха от пожар или прашна буря не бяхме готови. Дори оцеляването на командния състав не беше гарантирано. За войничетата е ясно.

    Относно вертолетите, сам знаеш, не е вярно. Чисто медицински хеликоптери нямаше, а дежурство в подкрепа на болничната система никога не е било организирано. Случаите на транспортиране на болни във военен хеликоптер са били изключения по повод крупни производствени аварии, които пък въобще не бяха изключения.

    16:37 17.10.2025

  • 11 12345

    0 0 Отговор
    копейките не харесват и това. Едно време при байтошо имахме 80 хеликоптера!

    16:43 17.10.2025

  • 12 Ицо

    1 0 Отговор
    А ще има ли кой да ги пилотира?!

    16:45 17.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове