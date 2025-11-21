Новини
Учител от София стигна до ареста и остана без кола след фалшиво положителен тест за наркотици

Учител от София стигна до ареста и остана без кола след фалшиво положителен тест за наркотици

21 Ноември, 2025 11:06 2 238 49

„Държаха ме 4 часа на място, докато дойде следваща кола. Направи се втори тест, който отчете амфетамини. Бях съкрушен. Отведоха ме като престъпник с белезници да дам кръвна проба”, разказва мъжът

Учител от София стигна до ареста и остана без кола след фалшиво положителен тест за наркотици - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Учител от София стигна до ареста и остана близо година без автомобила си след фалшиво положителен тест за наркотици. Случаят е от 30 януари тази година.

Петър Матев разказа пред NOVA, че го спрели за проверка около моста „Чавдар”. Направени му били тестове за алкохол и наркотици. Те били отрицателни.

„Държаха ме 4 часа на място, докато дойде следваща кола. Направи се втори тест, който отчете амфетамини. Бях съкрушен. Отведоха ме като престъпник с белезници да дам кръвна проба”, разказва мъжът. В районното е задържан 24 часа.

Очаквал резултатите от кръвните тестове през юли, но срокът бил удължен с 3 месеца. Когато станали готови, доказали, че е невинен.

Така дошъл моментът да си вземе колата. Отишъл с негов приятел. „На 150 метра от паркинга ме спряха за проверка”, разказа още Матев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 адвокат

    111 1 Отговор
    Осъди държавата, защото трябва да спрат с тези фалшиви тестове за наркотици.

    Коментиран от #6, #9

    11:09 21.11.2025

  • 2 ддд

    103 1 Отговор
    За обикновените хора може, но за полицаите се прие че имало много фалшиви и затова те нямали да се проверяват с тях

    11:10 21.11.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    80 1 Отговор
    ДОКАТО БОКЛУЦИ НИ УПРАВЛЯВАТ
    НЯМА ОПРАВИЯ!

    Коментиран от #11

    11:12 21.11.2025

  • 4 Туту Рутка

    70 1 Отговор
    А полицайте се имунизираха....
    Защо ли ???

    11:13 21.11.2025

  • 5 ейййй

    65 3 Отговор
    Боко и шайката му са виновни

    Коментиран от #7

    11:14 21.11.2025

  • 6 честен ционист

    5 25 Отговор

    До коментар #1 от "адвокат":

    За да спрат тестовете, Ганчо ще трябва да си монтира за негова сметка във всяко лично МПС алкозамок, както е в Русия.

    Коментиран от #26

    11:16 21.11.2025

  • 7 туземец

    51 1 Отговор

    До коментар #5 от "ейййй":

    Падна ни се по-лош кръволок и от африканските диктатори.

    11:17 21.11.2025

  • 8 Мдаа!🤔

    47 2 Отговор
    Направили му тестове и те били отрицателни!!!! Държали го 4ч. и пак му правили тестове!!!🤨 Явно има някакъв проблем с катаджиите. Защо изобщо се съгласил да му правят повторен тест, не става ясно!

    Коментиран от #10, #12, #33

    11:18 21.11.2025

  • 9 Не че не трябва да

    46 2 Отговор

    До коментар #1 от "адвокат":

    го направи, но като я осъде ще платим ние.
    А на ония хрантутници и безполезници нищо няма да им се случи.

    Коментиран от #20

    11:20 21.11.2025

  • 10 др Гей Билтс

    42 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа!🤔":

    Така и по Ковида много народ излезе положителен след втория тест. Ръчкаха им по носовете на хорицата хидрогела и им заминаваха хипофизите. Малцина съумяха да излезат живи от Ковид отделенията.

    11:22 21.11.2025

  • 11 УПРАВЛЯВАЩИ КОРУПЦИОНЕРИ ФАЛШИВИ

    51 1 Отговор

    До коментар #3 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    СЪДИ ГИ ДО ДУПКА ТИЯ ТЮФЛЕЦИ ХРАНТУТНИЦИ ПАРАЗИТИРАЩИ ОТ МВР И ТОЯ КОРУПЦИОНЕР ДЕКА Е ВНЕСЪЛ ФАЛШИВИ ТЕСТОВЕ.

    11:22 21.11.2025

  • 12 Ха, проблем с КАТ-аджиите

    57 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа!🤔":

    Проблем с държавата.
    Направили му кръвен тест на 30 януари, очаквали резултатите юли.
    Та и удължили срока с три месеца.
    Тия тестове да би ядрени да са та изискват толкова време?

    Коментиран от #19

    11:22 21.11.2025

  • 13 Територията БГ

    63 1 Отговор
    Абсурда започва със чакането на кръвните проби. Цели шест месеца, че дори и повече? Не е нормална тази държава…

    Коментиран от #34

    11:23 21.11.2025

  • 14 Цвете

    50 1 Отговор
    11:23 21.11.2025

  • 15 незнайко

    48 1 Отговор
    Трябва да се съди ДЪРЖАВАТА ! Всички пострадали по този начин трябвада се обединят по някакъв начин и да осъдят институциите в СТРАСБУРГ за нанесените щети и неудобства от липсата на автомобил и свидетелство за управление на такъв !

    Коментиран от #24

    11:23 21.11.2025

  • 16 Цвете

    20 2 Отговор
    ТОВА НЕ СА ЛИ ТЕЗИ, КОИТО ПОЛУЧИХА УВЕЛИЧЕНИЕ ОТ 50 % И СКОРО ОЩЕ 12 % ЗА ПРЕКРАСНАТА РАБОТА, КОЯТО ВЪРШАТ ДЕНОНОЩНО? 🚔МИ ТЕ СА, КОЙ БИ ДРУГ СЕ ИЗГАВРИЛ НА ПЪТЯ, АКО НЕ Е НЯКОЙ ДРОГИРАН.🚔🚔🚔

    11:25 21.11.2025

  • 17 Марко

    38 1 Отговор
    Добър адвокат и моментален иск за компенсация на всички щети!
    Само това е начинът / някои колеги вече са специализирани в областта и успяват добре да изтръскат системата!/.
    Разбира се, в разумна, неполицейска държава, е налице практиката обезщетенията след полицейски произвол да се заплащат от бюджета на полицията. У нас, обаче, не е точно така. Управляват ни синове и внуци на милиционери, справка - съставът на правителство, президентство, парламент и общини

    11:27 21.11.2025

  • 18 Дориана

    36 1 Отговор
    Пълен провал с тези тестове.Кой некадърен политик измисли тези тестове , за да напълни касичката на Борисов и Пеевски , това ли беше замисъла от фалшивите тестове? Побъркаха народа.

    11:30 21.11.2025

  • 19 Модерни роби

    33 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ха, проблем с КАТ-аджиите":

    Башибозука е жив. Вече не е на кон със ятаган в ръка а в кола със униформа. Зад гърба си има протекция, защото фалшивия тест е виновен а той е оневинен по закон.

    11:31 21.11.2025

  • 20 Трябва като осъди държавата

    28 1 Отговор

    До коментар #9 от "Не че не трябва да":

    парите да се вземат от бюджета на Министерството на вътрешните работи - и така в един момент на милиционерите ще им набият канчетата по-бързо да действат и да не използват ФАЛШИВИ тестове с които да притисняват хората които им плащат заплатите ( т.е. да започнат да мислят ако има с какво )!

    Коментиран от #48

    11:32 21.11.2025

  • 21 Чакаме Митьо къдравия

    24 0 Отговор
    безполезник да вземе отношение по случая.

    11:33 21.11.2025

  • 22 случва се

    10 3 Отговор
    ако е фалшив и неверен резултатапосле кръвната проба показва че няма дрога . медиците са виновни . дето са го произвели да забогатеят на гърба на бегейци . така меверейци тестват много народ . а този явно нещо е объркал . но няма на кой да се оплаче . слаб е като наркоман . но няма разширени зеници . може да уволнят ченгетата .

    11:35 21.11.2025

  • 23 БГ ПУЯК

    13 1 Отговор
    Статията завъшва с типичен за пернатите членове на гилдията начин на редактиране и публикуване!

    Коментиран от #25

    11:38 21.11.2025

  • 24 И още може

    22 1 Отговор

    До коментар #15 от "незнайко":

    Също и пропуснати ползи за този период, плюс психически травми и ментални проблеми, паник атаки и загуба доверието в институциите. Иск за 100 000 евро срещу държавата директно в Страсбург. Съд до дупка от всеки неправоверно ощетен да им дойде акъла в главата.

    11:40 21.11.2025

  • 25 Мисироци, сър

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "БГ ПУЯК":

    Точно няма никакъв завършек или край.

    11:43 21.11.2025

  • 26 ВЕЛИНСКИ

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    В СЛУЧАЯ....НАРКОЗУМЕР...

    11:44 21.11.2025

  • 28 и сега какво

    4 9 Отговор
    меверейци писаха в други сайтове друга версия и нова история . лъготел даскала . а може да е някаква съвсем друга истината . хваща го патрула и висат 4 часа и половина . проверяват го . никой не бърза за никъде . и така решават да го пробват за дрога . сега е модерно . евтино . а и да ги наградят . и изведнъж положителен . в психиатрия или в токсикология . ама не са лекари . и в ареста без ток вода и с неприятна компания . на другия ден нямало наркотици в кръвта . и го пуснали на улицата . ако сега нападне някой . така хората бръмват .

    11:46 21.11.2025

  • 29 ЦНИ

    5 1 Отговор
    Лисицата е шефката на ЕВРОПОЛ

    11:47 21.11.2025

  • 30 Признах, че са

    33 2 Отговор
    Фалшиви и ги спряха за полицаите, но нас, гражданите, продължават да ни тормозят!!! Това как се нарича?!?

    Коментиран от #40

    11:50 21.11.2025

  • 31 Иван

    19 1 Отговор
    Това е държавен тероризъм !!!

    Коментиран от #36, #42, #44

    12:06 21.11.2025

  • 32 Некой

    18 1 Отговор
    Ако искат да проверяват за наркотици, веднага казвате че избирате кръвна проба. Ако настояват за бърз тест, уведомете ги, че това се приравнява на искане на рушвет.

    12:10 21.11.2025

  • 33 последици

    21 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа!🤔":

    Човека сподели в интервю,че преди време е бил полицай.Интересното в случая е защо чакат втора кола 4 часа,след като първата проба е отрицателна.Прилича на наказателна операция срещу бивш полицай.

    12:13 21.11.2025

  • 34 Сирма

    16 1 Отговор

    До коментар #13 от "Територията БГ":

    Това е способ за тероризиране на населението одобрен от правителството.

    12:19 21.11.2025

  • 35 МВР Ново начало

    8 0 Отговор
    Колегите си знаят работата!

    12:21 21.11.2025

  • 36 1453

    10 0 Отговор

    До коментар #31 от "Иван":

    Това от десетилетия се правеше в Кърджали, тогава беше нормално. Сега стана държавен терор. Ако не се противопоставиш на нещо лошо все някой ден те настига. Се лави.

    12:23 21.11.2025

  • 37 Емигрант

    9 2 Отговор
    Ами стойте пред компютрите и във вторник, не отивайте на протеста срещу тези престъпници Тиква/Намагнитен и чакайте да ви направят и на вас фалшиви тестове, да ви приберат автомобилът и след това още повече циврете тук какви некадърници и мутри ви управляват ! Трябва да сте изключителни ккретени за да не разбирате как се свалят мутри и мафиоти от властта по мирен начин имда не знаете значението и ефектът на думата "обединение" !

    Коментиран от #41

    12:35 21.11.2025

  • 40 Емигрант

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "Признах, че са":

    Питаш как се нарича това в този случай ? МИШКУВАНЕ се нарича, СТРАХ се нарича, НЕДОСТОЙНО ТЪРПЕНИЕ се нарича, БЕЗДУШНО И МАНИПУЛИРАНО СТАДО се нарича, ПОСЛУШЕН И НАВЕДЕН народ се нарича ! Сега разбра ли КА СЕ НАРИЧА ?

    Коментиран от #49

    12:42 21.11.2025

  • 41 Анонимен

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "Емигрант":

    Тестовете ги въведоха задружно с ПП, първите дни пепейци даже се хвалеха колко са ефективни. Сега мълчат и си траят, надяват се, че хората няма да си спомнят, че те също ги искаха точно тези тестове.

    Коментиран от #46

    12:46 21.11.2025

  • 43 истина ти казвам

    1 4 Отговор
    Ми кой те е карал да гълташ амфетамини???? И я съм даскал ама си шмъркам беличко! Понеже вече е демоде и никой не те проверява !

    12:49 21.11.2025

  • 46 Емигрант

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Анонимен":

    Не разбирам обаче как и тук се тестват шофьорите със същите тестове и няма такива случаи, защото ако имаше до сега да бяха ги забечранили под натиск на обществото с протести ! Също така тук се тестват и полицаите с тези тестове, няма за тях отхвърляне на тестване, по всичко личи, че вие в България сами сте си създали някакъв друг свят за живеене много различен от демократичния и свободен, вие мислите /ако може така да се нарече/ по съвсем друг начин, сравнявате всичко с вас, като, че ли по вас трябва да се сравнява целия свят ! Вас ви управляват съзнанието мутри чрез медиите, същите тези медии и ви озлобявате към ЕС и един към друг, което води до абсолютно разединение на суверенът от което печели само един МАФИЯТА на мутрите ! Когато осъзнаете това, че е така, може и да заприличате на разумни същества с достоен живот ! Симпатизирането към някоя политическа шайка не е като да си фен на някой футболен клуб, щом разбереш, че те будалкат и мамят можеш веднага да ги подмениш с друга или да станеш неутралитет ! Осъзнайте се, животът е кратък, не си заслужава да се навеждаше на всеки престъпник, изисква се и достойнство !

    13:28 21.11.2025

  • 47 Котьо

    1 1 Отговор
    Единсветовно полицаите не ги ловят тестовете, само за тях отмениха проба с тия измислени тестове.

    13:33 21.11.2025

  • 48 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Трябва като осъди държавата":

    Не,като ги осъди,трябва да се плати от тюфлеците назначили теста . В бели държави има други начини да бъде заподозрян шофьор и чак тогава следва тест и веднага кръвна проба която излиза за няколко дена. В белите държави,България не е такава .

    13:34 21.11.2025

  • 49 развратния мешчо пух

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Емигрант":

    Вие като сте такъв тигър що избягахте а не останахте да се борите за свобода и демокрация.Истината за мен е че точно вие сте слабаците.Нали плъховете първи напускали потъващия кораб.

    14:03 21.11.2025

