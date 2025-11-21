Учител от София стигна до ареста и остана без кола след фалшиво положителен тест за наркотици

Учител от София стигна до ареста и остана близо година без автомобила си след фалшиво положителен тест за наркотици. Случаят е от 30 януари тази година.
Петър Матев разказа пред NOVA, че го спрели за проверка около моста „Чавдар”. Направени му били тестове за алкохол и наркотици. Те били отрицателни.
„Държаха ме 4 часа на място, докато дойде следваща кола. Направи се втори тест, който отчете амфетамини. Бях съкрушен. Отведоха ме като престъпник с белезници да дам кръвна проба”, разказва мъжът. В районното е задържан 24 часа.
Очаквал резултатите от кръвните тестове през юли, но срокът бил удължен с 3 месеца. Когато станали готови, доказали, че е невинен.
Така дошъл моментът да си вземе колата. Отишъл с негов приятел. „На 150 метра от паркинга ме спряха за проверка”, разказа още Матев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 адвокат
Коментиран от #6, #9
11:09 21.11.2025
2 ддд
11:10 21.11.2025
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЯМА ОПРАВИЯ!
Коментиран от #11
11:12 21.11.2025
4 Туту Рутка
Защо ли ???
11:13 21.11.2025
5 ейййй
Коментиран от #7
11:14 21.11.2025
6 честен ционист
До коментар #1 от "адвокат":За да спрат тестовете, Ганчо ще трябва да си монтира за негова сметка във всяко лично МПС алкозамок, както е в Русия.
Коментиран от #26
11:16 21.11.2025
7 туземец
До коментар #5 от "ейййй":Падна ни се по-лош кръволок и от африканските диктатори.
11:17 21.11.2025
8 Мдаа!🤔
Коментиран от #10, #12, #33
11:18 21.11.2025
9 Не че не трябва да
До коментар #1 от "адвокат":го направи, но като я осъде ще платим ние.
А на ония хрантутници и безполезници нищо няма да им се случи.
Коментиран от #20
11:20 21.11.2025
10 др Гей Билтс
До коментар #8 от "Мдаа!🤔":Така и по Ковида много народ излезе положителен след втория тест. Ръчкаха им по носовете на хорицата хидрогела и им заминаваха хипофизите. Малцина съумяха да излезат живи от Ковид отделенията.
11:22 21.11.2025
11 УПРАВЛЯВАЩИ КОРУПЦИОНЕРИ ФАЛШИВИ
До коментар #3 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":СЪДИ ГИ ДО ДУПКА ТИЯ ТЮФЛЕЦИ ХРАНТУТНИЦИ ПАРАЗИТИРАЩИ ОТ МВР И ТОЯ КОРУПЦИОНЕР ДЕКА Е ВНЕСЪЛ ФАЛШИВИ ТЕСТОВЕ.
11:22 21.11.2025
12 Ха, проблем с КАТ-аджиите
До коментар #8 от "Мдаа!🤔":Проблем с държавата.
Направили му кръвен тест на 30 януари, очаквали резултатите юли.
Та и удължили срока с три месеца.
Тия тестове да би ядрени да са та изискват толкова време?
Коментиран от #19
11:22 21.11.2025
13 Територията БГ
Коментиран от #34
11:23 21.11.2025
14 Цвете
11:23 21.11.2025
15 незнайко
Коментиран от #24
11:23 21.11.2025
16 Цвете
11:25 21.11.2025
17 Марко
Само това е начинът / някои колеги вече са специализирани в областта и успяват добре да изтръскат системата!/.
Разбира се, в разумна, неполицейска държава, е налице практиката обезщетенията след полицейски произвол да се заплащат от бюджета на полицията. У нас, обаче, не е точно така. Управляват ни синове и внуци на милиционери, справка - съставът на правителство, президентство, парламент и общини
11:27 21.11.2025
18 Дориана
11:30 21.11.2025
19 Модерни роби
До коментар #12 от "Ха, проблем с КАТ-аджиите":Башибозука е жив. Вече не е на кон със ятаган в ръка а в кола със униформа. Зад гърба си има протекция, защото фалшивия тест е виновен а той е оневинен по закон.
11:31 21.11.2025
20 Трябва като осъди държавата
До коментар #9 от "Не че не трябва да":парите да се вземат от бюджета на Министерството на вътрешните работи - и така в един момент на милиционерите ще им набият канчетата по-бързо да действат и да не използват ФАЛШИВИ тестове с които да притисняват хората които им плащат заплатите ( т.е. да започнат да мислят ако има с какво )!
Коментиран от #48
11:32 21.11.2025
21 Чакаме Митьо къдравия
11:33 21.11.2025
22 случва се
11:35 21.11.2025
23 БГ ПУЯК
Коментиран от #25
11:38 21.11.2025
24 И още може
До коментар #15 от "незнайко":Също и пропуснати ползи за този период, плюс психически травми и ментални проблеми, паник атаки и загуба доверието в институциите. Иск за 100 000 евро срещу държавата директно в Страсбург. Съд до дупка от всеки неправоверно ощетен да им дойде акъла в главата.
11:40 21.11.2025
25 Мисироци, сър
До коментар #23 от "БГ ПУЯК":Точно няма никакъв завършек или край.
11:43 21.11.2025
26 ВЕЛИНСКИ
До коментар #6 от "честен ционист":В СЛУЧАЯ....НАРКОЗУМЕР...
11:44 21.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 и сега какво
11:46 21.11.2025
29 ЦНИ
11:47 21.11.2025
30 Признах, че са
Коментиран от #40
11:50 21.11.2025
31 Иван
Коментиран от #36, #42, #44
12:06 21.11.2025
32 Некой
12:10 21.11.2025
33 последици
До коментар #8 от "Мдаа!🤔":Човека сподели в интервю,че преди време е бил полицай.Интересното в случая е защо чакат втора кола 4 часа,след като първата проба е отрицателна.Прилича на наказателна операция срещу бивш полицай.
12:13 21.11.2025
34 Сирма
До коментар #13 от "Територията БГ":Това е способ за тероризиране на населението одобрен от правителството.
12:19 21.11.2025
35 МВР Ново начало
12:21 21.11.2025
36 1453
До коментар #31 от "Иван":Това от десетилетия се правеше в Кърджали, тогава беше нормално. Сега стана държавен терор. Ако не се противопоставиш на нещо лошо все някой ден те настига. Се лави.
12:23 21.11.2025
37 Емигрант
Коментиран от #41
12:35 21.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Емигрант
До коментар #30 от "Признах, че са":Питаш как се нарича това в този случай ? МИШКУВАНЕ се нарича, СТРАХ се нарича, НЕДОСТОЙНО ТЪРПЕНИЕ се нарича, БЕЗДУШНО И МАНИПУЛИРАНО СТАДО се нарича, ПОСЛУШЕН И НАВЕДЕН народ се нарича ! Сега разбра ли КА СЕ НАРИЧА ?
Коментиран от #49
12:42 21.11.2025
41 Анонимен
До коментар #37 от "Емигрант":Тестовете ги въведоха задружно с ПП, първите дни пепейци даже се хвалеха колко са ефективни. Сега мълчат и си траят, надяват се, че хората няма да си спомнят, че те също ги искаха точно тези тестове.
Коментиран от #46
12:46 21.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 истина ти казвам
12:49 21.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Емигрант
До коментар #41 от "Анонимен":Не разбирам обаче как и тук се тестват шофьорите със същите тестове и няма такива случаи, защото ако имаше до сега да бяха ги забечранили под натиск на обществото с протести ! Също така тук се тестват и полицаите с тези тестове, няма за тях отхвърляне на тестване, по всичко личи, че вие в България сами сте си създали някакъв друг свят за живеене много различен от демократичния и свободен, вие мислите /ако може така да се нарече/ по съвсем друг начин, сравнявате всичко с вас, като, че ли по вас трябва да се сравнява целия свят ! Вас ви управляват съзнанието мутри чрез медиите, същите тези медии и ви озлобявате към ЕС и един към друг, което води до абсолютно разединение на суверенът от което печели само един МАФИЯТА на мутрите ! Когато осъзнаете това, че е така, може и да заприличате на разумни същества с достоен живот ! Симпатизирането към някоя политическа шайка не е като да си фен на някой футболен клуб, щом разбереш, че те будалкат и мамят можеш веднага да ги подмениш с друга или да станеш неутралитет ! Осъзнайте се, животът е кратък, не си заслужава да се навеждаше на всеки престъпник, изисква се и достойнство !
13:28 21.11.2025
47 Котьо
13:33 21.11.2025
48 Гост
До коментар #20 от "Трябва като осъди държавата":Не,като ги осъди,трябва да се плати от тюфлеците назначили теста . В бели държави има други начини да бъде заподозрян шофьор и чак тогава следва тест и веднага кръвна проба която излиза за няколко дена. В белите държави,България не е такава .
13:34 21.11.2025
49 развратния мешчо пух
До коментар #40 от "Емигрант":Вие като сте такъв тигър що избягахте а не останахте да се борите за свобода и демокрация.Истината за мен е че точно вие сте слабаците.Нали плъховете първи напускали потъващия кораб.
14:03 21.11.2025