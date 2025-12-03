Новини
България »
Граждани излязоха на протести срещу властта в няколко града у нас

Граждани излязоха на протести срещу властта в няколко града у нас

3 Декември, 2025 20:15 1 592 40

  • протести-
  • правителство-
  • бюджет

По-рано днес единодушно - с 201 гласа "за", парламентът даде съгласие за оттегляне на законопроектите за държавния бюджет

Граждани излязоха на протести срещу властта в няколко града у нас - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължават протестите в София и други градове срещу управлението на страната.

Припомня ме, че по-рано днес единодушно - с 201 гласа "за", парламентът даде съгласие за оттегляне на законопроектите за държавния бюджет, за Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и за държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.

София

Граждани се събраха в пространството пред Министерски съвет на протест срещу правителството. Те скандират „Мафия“, „Оставка“. В района има засилено полицейско присъствие.

Организирани са два протеста – единият във Фейсбук от Гражданска инициатива „Будители“, а другият – от граждани в сайт, предназначен за протеста в понеделник и за този днес.

От Столичната община уточниха за NOVA, че не е постъпило искане за разрешение за протестни действия.

Ямбол

За трета поредна вечер ямболци излязоха на протест, организиран в социалните мрежи. Основното искане е за оставка на правителството, но се чуха и мнения против приемането на еврото.

Десетки хора на различна възраст се събраха пред сградата на Народно читалище „Съгласие 1862“. Те издигнаха плакати с надписи „Оставка“, „Прасетата са в кочината, не в парламента“, „Лев, свобода, България“ и др.

Присъстваха и активисти на партиите „Възраждане“, „Величие“ и „Продължаваме промяната“, които отбелязаха пред медиите, че са в качеството си на граждани и протестът не е партиен.

„Обстановката в страната е изключително тежка. Нашите политици безчинстват в нашата държава. Бюджетът, който почти бяха приели, щеше да се отрази много зле на икономиката на България. Ние няма да се откажем, ще продължим да се борим, защото мафията е завладяла цялата държава“, каза 20-годишният Росен Георгиев, който е организатор на протеста .

„Като абсолютно свободен гражданин, без никакви политически настроения и намерения съм тук. Протестирам за оставка на правителството и за бъдещето ни. Писна ни да търпим абсолютно корумпирани, некадърни и продажни към българския народ хора да ни управляват“, посочи Нели Илчева.

„Ние сме тук за доброто бъдеще на нашите деца, да има справедливост и да падне правителството“, посочи Христина Христова. „Искаме нашите баби и дядовци да имат спокойни и достойни старини, да имаме всички по-високи доходи“, каза Иван Петков.

Монтана

Граждани протестираха тази вечер на площад „Жеравица“ пред сградата на Областна администрация в Монтана с искане за оставка на правителството и провеждане на предсрочни избори.

Протестът беше организиран от млади хора от града и региона в социалните мрежи, без участието на партии. Организаторите разпънаха огромно национално знаме, с което покриха стъпалата на областната управа.

Оратори на протеста заявиха, че Монтана вече се е събудила и заедно с други градове издига гласа си за оставка на правителството. Изтъкнато беше, че хората в града не искат повече да ги управляват Борисов, Пеевски и техните „патерици“, а се обявяват за прозрачно управление в полза на народа. Имаше скандирания „Мафия“, „Мутри вън“, „Оставка“. Протестиращите носеха плакати „Не се ли наядохте“, „Искам да остана в България – дайте ми причина“, „Бъдеще за децата ни“.

Полицията охраняваше протеста, който премина мирно и без инциденти. По наблюдения на полицаите, охранявали протеста, на него са присъствали приблизително около 500 души.

Шумен

Граждани излязоха на протест пред сградата на Община Шумен с национални знамена и скандирания "Мафия", "Мафията вън" и "Българи юнаци". Те носят плакати с надписи: "Не на Д", "Ядосахте грешното поколение", "Искаме бъдеще в България". Протестът продължава. По информация от охраняващите протеста полицаи на събитието са около 100 души.

Шуменци се събраха на пореден протест пред Общината. Граждани организираха в социалните мрежи протест и на 1 декември. Той продължи около час и половина.

Русе

Протест против увеличение на местните данъци и срещу проекта за държавен бюджет за 2026 г. започна в Русе. Той е организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България" пред сградата на Областната и общинската администрация в града. В него участват и представители на местните структури на МЕЧ, Величие и граждани. Към него се присъединиха и младежи, участвали в шествието, организирано по-рано с искания за смяна на системата. Присъстващите скандираха "Оставка" и "Мафия".

Те държаха плакати с надписи "Държавата е наша, а не тяхна", "Отпор срещу диктатурата", "Вън Сарафов от властта", "Мафия", "Оставка", както и карикатури на кмета на Русе Пенчо Милков.

Кметът на Русе Пенчо Милков обяви още вчера чрез официалната си страница във фейсбук, че оттегля внесеното предложение за увеличаването на ставката на данъка върху недвижимите имоти и на имуществената компонента на данъка върху превозните средства.

"Относно такса битови отпадъци - в проекта за Държавен бюджет за 2026 г. бяха предложени текстове, които отлагат въвеждането на принципа "замърсителят плаща“, но те нямат действие, защото законопроектът беше оттеглен и не е приет. Затова Община Русе изчаква окончателното решение на Народното събрание", посочва още Милков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ангелогласний

    19 3 Отговор
    Какво искане за разрешение за протестни действия??
    Протестите са на уведомителен, а не разрешителен режим.
    Лукови глави пишещи глупости.

    20:17 03.12.2025

  • 2 1488

    7 3 Отговор
    у делиурмана си траеме

    Коментиран от #4

    20:17 03.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    22 5 Отговор
    Цяла България излезе срещу Мафията.

    Коментиран от #5

    20:19 03.12.2025

  • 4 Шиши

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Там са моите братя.

    20:19 03.12.2025

  • 5 НЕ СПИРАЙТЕ!

    22 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    МАФИЯТА БЕШЕ ЦЕЛИ 24 ЧАСА В СТУПОР И ПАК ЗАПОЧНА ДА ЛАЕ!

    20:20 03.12.2025

  • 6 си дзън

    13 25 Отговор
    Русията обяви БГ за вражеска държава!!!
    Корупцията в БГ винаги е свързна с руснаците. За да я махнем първо трябва всички руснаци
    да бъдат изгонени от БГ.

    Коментиран от #25

    20:20 03.12.2025

  • 7 младежа

    16 5 Отговор
    Време е за барикади и палткови лагери.Непркъснат протест !

    Коментиран от #8, #17, #35

    20:23 03.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    13 5 Отговор

    До коментар #7 от "младежа":

    Камъни и дърве

    20:23 03.12.2025

  • 9 КЪДЕ СИ СОФИЯ!

    12 3 Отговор
    В МНОГО ГРАДОВЕ НАРОДА ПРОТЕСТИРА!

    Коментиран от #14, #19

    20:26 03.12.2025

  • 10 Добри Чинтулов

    14 2 Отговор
    Стани, стани юнак балкански, от сън дълбок се събуди!

    20:27 03.12.2025

  • 11 Хаха

    1 1 Отговор
    Въй? Че то много студено,бе?

    20:28 03.12.2025

  • 12 ДрайвингПлежър

    6 5 Отговор
    Зако се абите бе серсеми! ПП-ДБ си легнаха с Прасьо!
    Прасьо и Тиквун остават! Ваши са си!

    20:28 03.12.2025

  • 13 След еничарите на Прасето

    6 10 Отговор
    ще изметем руските еничари!

    20:29 03.12.2025

  • 14 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "КЪДЕ СИ СОФИЯ!":

    И в София има протест пред парламента.

    Коментиран от #31

    20:30 03.12.2025

  • 15 Курнелия Ниновска

    8 2 Отговор
    Комунягите ни учеха, че власт с кръв се взима и с кръв се дава!

    Коментиран от #36

    20:31 03.12.2025

  • 16 от село

    11 2 Отговор
    Докато двете прасета не станат за мезета , и крачка напред няма да мръднем !

    20:31 03.12.2025

  • 17 Цървул

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "младежа":

    Какви барикади , с днешното гласуване ппдб ви се изплюха в очите . Ще защитавате партийни дивиденти , печалбите на бизнеса и синдикатите и накрая за вас нищо няма да остане . А парите ви , те пак ще си ги вземат .

    20:32 03.12.2025

  • 18 Веселин

    18 0 Отговор
    Поведението на Боко и Пеефски още повече ще ядоса хората и те ще излязат на протест през следващите дни отново.

    20:33 03.12.2025

  • 19 Племето гледа по БТВ

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "КЪДЕ СИ СОФИЯ!":

    " Колко ми даваш"!

    20:34 03.12.2025

  • 20 Кмета на Монтана е издигнат от ГЕРБ какв

    4 0 Отговор
    Какво ще го правите?

    Коментиран от #22

    20:38 03.12.2025

  • 21 ВИЕ НЕ МИСЛИТЕ ЛИ

    1 3 Отговор
    ЧЕ ВИЕ СТЕ 1ИЛИ 2%ОТ ГЛАСУВАЩИТЕ В БГ,ТА И ДРУГИ МОГАТ ДА ПРОТЕСТИРАТ НАПРИМЕ.Р ОТ ГЕРБ , БСП, ИТН, И НАЙ НАКРАЯ 600000 ОТ ДПС/НН.ТА МИСЛЕТЕ С ГЛАВИТЕ СИ.

    20:39 03.12.2025

  • 22 Монтана

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кмета на Монтана е издигнат от ГЕРБ какв":

    Б0й,еб@..е и сръбска музика.

    20:49 03.12.2025

  • 23 Един

    4 4 Отговор
    Да фанем бас?
    Ако има избори новата сглобка ще е ГЕРБ + ППДБ + ДПС!!!

    Коментиран от #30, #32

    20:52 03.12.2025

  • 24 Хахахаха

    3 8 Отговор
    Ще напомня на някои протестиращи, ясно е че не сте съгласни с управляващите, но не забравяйте, че тези протести обслужват руски интереси също! Така, че да не стане да останете пак излъгани българи! Протестирате срещу правителството, а изведнъж идва руско правителство.

    20:56 03.12.2025

  • 25 Ха-ха-ха

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Ти си провокатор. Отклоняваш вниманието . Шиши и Бойко вън от България. Урсулките вън от ЕС. Искаме проспериращи България и ЕС.

    Коментиран от #26

    20:57 03.12.2025

  • 26 КзББ и ДП

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ха-ха-ха":

    Да той е или платен провокатор или малоумник за 4 километър

    21:02 03.12.2025

  • 27 Горски

    2 1 Отговор
    От ПП искаха да сплашат Боко и Шиши, че може да им разклатят стола, а с гласуването против референдума искаха да им кажат следното: Ето, ние може да бъдем и на ваша страна, стига да не закачате нашите хора, да ги арестувате и вкарвате в затвора. Да ми припомни някой какво направиха жълтопаветните тъпаци за последните четири години за държавата. Едно голямо нищо!
    Освен потрошените пътища, повредената конституция, провалената съдебна реформа, фалиралата енергетика, репресивните структури които сега преследват самите тях и нефелните им закони, не се сещам за друго нещо. А,и документните измами също!
    Да се сърдят на себе си най-вече! Имаха 25% народно доверие и го пропиляха по-най левашкия начин. Пълни аматьори, крадци и лузъри!

    21:02 03.12.2025

  • 28 ВЕЛИНСКИ

    1 4 Отговор
    ПЪРФОРМАНСЪТ Е ПОД НАСЛОВ
    ХВЪРЛЕТЕ ОСТАВКИ
    ИНАЧЕ
    ХВЪРЛЯМЕ ПЕНЬЮАРИТЕ...

    21:04 03.12.2025

  • 29 Факт

    1 1 Отговор
    Видяхме!

    21:05 03.12.2025

  • 30 Както беше!

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Един":

    ГЕРБ и ДПС в изолатора!

    Коментиран от #33

    21:06 03.12.2025

  • 31 Ку-ку

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Има, има.....около 200 заблудени и премръзнали си мислят, че може да определят бъдещето на няколко милиона....🤣🤣🤣

    Коментиран от #34

    21:10 03.12.2025

  • 32 Даката

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Един":

    Ако има избори единственият печеливш ход на България е цялостно управление на ГЕРБ, без сглобки и коалиции, толкова години управление показаха че го могат и ще стабилизират страната ни.

    ПП ДБ ги видяха всички, че са подмолни, подли същества, които не се интересуват от добруването на България, а само и единствено от своите интереси, мафиотски и незаконни.

    За русофилските партии "Възраждане, Величие, Меч, се видя че са повече с Русия отколкото с България и ще продължат с опитите да дестабилизират страната ни точно преди финалната права при приемането на еврото януари 2026... както са им наредили от Кремъл.

    21:11 03.12.2025

  • 33 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Както беше!":

    мечти - няма да стане така!
    Помни, че ПП веднъж вече изпраха Бойко - ще го направят отново този път с ДБ.
    бъдещата коалиция ще е ППДБ-ГЕРБ, а Прасчо в сенките ще дърпа конци! Обръщате лицето на една и съща монета

    21:13 03.12.2025

  • 34 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ку-ку":

    Ботев е слязъл на Козлодуй с 200 човека.

    21:16 03.12.2025

  • 35 Даката

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "младежа":

    Предполагам, че това го пишеш от Русия... предишното беше защо не нападнете Македония и не си я вземете като нас Украйна.
    А няма ли да е по-добре да приемем еврото като национална валута през януари 2026?

    21:18 03.12.2025

  • 36 абе, да

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Курнелия Ниновска":

    Комунягите сдадоха властта мирно и кротко, въпреки че с кръв са я взели. Тези взеха властта без кръв, по втория начин, но ще я дадат с кръв. Хора се самозапалваха и изгоряха като факли, деца зад колоните биха, хора изчезваха безследно, но те още са на власт и са все по-нагли и все по.жестоки. Никакво сравнение с онази народна власт не може да става дума. Тук нещата са откровено бандитски.

    21:22 03.12.2025

  • 37 Даката

    0 3 Отговор
    Мислете, каква е алтернативата ако това правителство подаде оставка... България затъва, това е така желано от Русия и българските русофили, които от край време работят срещу това да сме в Европейският съюз и НАТО, ставаме лесна плячка за Русия... мислете добре, не излизайте на протест в това много важно за бъдещето на България време... мислете добре.

    21:26 03.12.2025

  • 38 Тити

    1 0 Отговор
    Крайно време е тези мафиоти Боко и Шиши да си ходят право към панделата.

    21:27 03.12.2025

  • 39 Тъпото руско говедо

    0 1 Отговор
    Толкова много русофилска сган се е изходила под тази статия, че просто не е истина.

    21:28 03.12.2025

  • 40 Пълен смях

    0 0 Отговор
    Пълен смях. Излезли по 20 човека на протест. Че то общо всичките протестиращи от всички градове не могат да съберат 500 или хиляда души. 😂😂😂😂😂. Голяма забава с фантазиите на либералната секта и розовите от ППДБ.

    21:29 03.12.2025

