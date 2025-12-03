Граждани излязоха на протести срещу властта в няколко града у нас

Продължават протестите в София и други градове срещу управлението на страната.

Припомня ме, че по-рано днес единодушно - с 201 гласа "за", парламентът даде съгласие за оттегляне на законопроектите за държавния бюджет, за Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и за държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.

София

Граждани се събраха в пространството пред Министерски съвет на протест срещу правителството. Те скандират „Мафия“, „Оставка“. В района има засилено полицейско присъствие.

Организирани са два протеста – единият във Фейсбук от Гражданска инициатива „Будители“, а другият – от граждани в сайт, предназначен за протеста в понеделник и за този днес.

От Столичната община уточниха за NOVA, че не е постъпило искане за разрешение за протестни действия.

Ямбол

За трета поредна вечер ямболци излязоха на протест, организиран в социалните мрежи. Основното искане е за оставка на правителството, но се чуха и мнения против приемането на еврото.

Десетки хора на различна възраст се събраха пред сградата на Народно читалище „Съгласие 1862“. Те издигнаха плакати с надписи „Оставка“, „Прасетата са в кочината, не в парламента“, „Лев, свобода, България“ и др.

Присъстваха и активисти на партиите „Възраждане“, „Величие“ и „Продължаваме промяната“, които отбелязаха пред медиите, че са в качеството си на граждани и протестът не е партиен.

„Обстановката в страната е изключително тежка. Нашите политици безчинстват в нашата държава. Бюджетът, който почти бяха приели, щеше да се отрази много зле на икономиката на България. Ние няма да се откажем, ще продължим да се борим, защото мафията е завладяла цялата държава“, каза 20-годишният Росен Георгиев, който е организатор на протеста .

„Като абсолютно свободен гражданин, без никакви политически настроения и намерения съм тук. Протестирам за оставка на правителството и за бъдещето ни. Писна ни да търпим абсолютно корумпирани, некадърни и продажни към българския народ хора да ни управляват“, посочи Нели Илчева.

„Ние сме тук за доброто бъдеще на нашите деца, да има справедливост и да падне правителството“, посочи Христина Христова. „Искаме нашите баби и дядовци да имат спокойни и достойни старини, да имаме всички по-високи доходи“, каза Иван Петков.

Монтана

Граждани протестираха тази вечер на площад „Жеравица“ пред сградата на Областна администрация в Монтана с искане за оставка на правителството и провеждане на предсрочни избори.

Протестът беше организиран от млади хора от града и региона в социалните мрежи, без участието на партии. Организаторите разпънаха огромно национално знаме, с което покриха стъпалата на областната управа.

Оратори на протеста заявиха, че Монтана вече се е събудила и заедно с други градове издига гласа си за оставка на правителството. Изтъкнато беше, че хората в града не искат повече да ги управляват Борисов, Пеевски и техните „патерици“, а се обявяват за прозрачно управление в полза на народа. Имаше скандирания „Мафия“, „Мутри вън“, „Оставка“. Протестиращите носеха плакати „Не се ли наядохте“, „Искам да остана в България – дайте ми причина“, „Бъдеще за децата ни“.

Полицията охраняваше протеста, който премина мирно и без инциденти. По наблюдения на полицаите, охранявали протеста, на него са присъствали приблизително около 500 души.

Шумен

Граждани излязоха на протест пред сградата на Община Шумен с национални знамена и скандирания "Мафия", "Мафията вън" и "Българи юнаци". Те носят плакати с надписи: "Не на Д", "Ядосахте грешното поколение", "Искаме бъдеще в България". Протестът продължава. По информация от охраняващите протеста полицаи на събитието са около 100 души.

Шуменци се събраха на пореден протест пред Общината. Граждани организираха в социалните мрежи протест и на 1 декември. Той продължи около час и половина.

Русе

Протест против увеличение на местните данъци и срещу проекта за държавен бюджет за 2026 г. започна в Русе. Той е организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България" пред сградата на Областната и общинската администрация в града. В него участват и представители на местните структури на МЕЧ, Величие и граждани. Към него се присъединиха и младежи, участвали в шествието, организирано по-рано с искания за смяна на системата. Присъстващите скандираха "Оставка" и "Мафия".

Те държаха плакати с надписи "Държавата е наша, а не тяхна", "Отпор срещу диктатурата", "Вън Сарафов от властта", "Мафия", "Оставка", както и карикатури на кмета на Русе Пенчо Милков.

Кметът на Русе Пенчо Милков обяви още вчера чрез официалната си страница във фейсбук, че оттегля внесеното предложение за увеличаването на ставката на данъка върху недвижимите имоти и на имуществената компонента на данъка върху превозните средства.

"Относно такса битови отпадъци - в проекта за Държавен бюджет за 2026 г. бяха предложени текстове, които отлагат въвеждането на принципа "замърсителят плаща“, но те нямат действие, защото законопроектът беше оттеглен и не е приет. Затова Община Русе изчаква окончателното решение на Народното събрание", посочва още Милков.