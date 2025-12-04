Четирима от задържаните на протеста остават в ареста

Софийския районен съд остави в ареста четирима от задържаните при протеста от първи декември, съобщи бТВ.

Според прокуратурата от събраните доказателства младежите са замеряли полицейски служители с камъни, бомбички и стъклени бутилки. Роднини на част от задържаните твърдят, че те са задържани без да са извършили хулигански действия.

Държавното обвинение иска постоянен арест на петима от задържаните зарази предишни криминални прояви. На свобода бяха пуснати други петима, трима с парична гаранция и двама с подписка. Един от тях е Божидар Бобоков, син на бизнесменът Атанас Бобоков, който беше обвинен за палеж на кофа.

Предстои да бъде гледана мярката и на Николай Алексиев, чиято майка твърди, че е бит в ареста.