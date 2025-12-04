Новини
Четирима от задържаните на протеста остават в ареста

4 Декември, 2025 16:51 553 7

  • протест-
  • арест

Предстои да бъде гледана мярката и на Николай Алексиев, чиято майка твърди, че е бит в ареста

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийския районен съд остави в ареста четирима от задържаните при протеста от първи декември, съобщи бТВ.

Според прокуратурата от събраните доказателства младежите са замеряли полицейски служители с камъни, бомбички и стъклени бутилки. Роднини на част от задържаните твърдят, че те са задържани без да са извършили хулигански действия.

Държавното обвинение иска постоянен арест на петима от задържаните зарази предишни криминални прояви. На свобода бяха пуснати други петима, трима с парична гаранция и двама с подписка. Един от тях е Божидар Бобоков, син на бизнесменът Атанас Бобоков, който беше обвинен за палеж на кофа.

Предстои да бъде гледана мярката и на Николай Алексиев, чиято майка твърди, че е бит в ареста.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Полицията арестува напълно случайни хора на улицата за да запълни ареста.От 71 арестувани само 4 в ареста.Кой ще се извини на останалите невинни хора?

    Коментиран от #7

    16:56 04.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    На приятел са му скачали върху крака с ботуши в полицейският бус и са му счупили крака

    16:58 04.12.2025

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Набива се на очи "ефективната" работа на полицията - от 71 задържани, само 4 остават! Като бракониери в резерват - хвърлят мрежата и каквото дойде!

    Коментиран от #4

    17:07 04.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    След полунощ ловяха случайни хора на улицата за да запълнят ареста.

    17:08 04.12.2025

  • 5 ако бяха убили палицай

    0 0 Отговор
    щяха да ги пуснат

    17:16 04.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    София тъне в боклук.Направихме услуга че запалихме боклука.

    17:21 04.12.2025

  • 7 Курд Околянов

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти си случаен софиянец и даже ни си софиянец, а присаден столичанин. Цивилните полицаи през цялото време са гледали и снимали, друг е въпроса дали са събрали годни доказателства за пред съда.

    17:26 04.12.2025

