Новини
България »
Девети ден блокада на „Промахон“

Девети ден блокада на „Промахон“

12 Декември, 2025 08:20 563 6

  • промахон-
  • опашка-
  • блокада

Опашките са от над 20 км

Девети ден блокада на „Промахон“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Девети ден продължава блокадата на граничния пункт „Промахон“ заради протестите на гръцките фермери. Стотиците шофьори, които всеки ден преминават през границата, са принудени да чакат с часове, а загубите за транспортния сектор нарастват, съобщи бТВ.

Тази сутрин движението през граничния пункт беше временно свободно и в двете посоки за всички видове превозни средства – както за леки автомобили, така и за тежкотоварни камиони. Очакванията обаче са ситуацията да се промени още около обяд.

По установен вече модел гръцките фермери затварят границата всеки ден около 12 часа, като блокадата продължава между 7 и 8 часа. В този период от двете страни на пункта се образуват километрични опашки, които достигат 20–25 километра.

В първите дни от протестите много от шофьорите изразяваха солидарност с исканията на фермерите. С напредването на блокадата обаче напрежението сред превозвачите нараства. Чакането с часове води до сериозни финансови загуби, закъснели доставки и риск за превозваните стоки.

Засегнати са не само българските транспортни фирми. Граничният пункт „Промахон“ е ключов маршрут и за превозвачи от Полша, Румъния и Северна Македония, което превръща проблема в регионален.

Паралелно с блокадата на границата протестите на фермерите в Гърция се разрастват. В страната вече има над 50 блокади на национални пътища, пристанища и летища. На места се стигна и до сблъсъци с полицията – включително на остров Крит и в района на Солун. За днес е планиран и опит за блокиране на пристанището в Солун.

Причината за недоволството са неизплатени в пълен размер европейски субсидии към фермерите и земеделците. Забавянето е свързано с голям корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски разплащания, който избухна още през лятото.

През последната седмица имаше опити за диалог между гръцкото правителство и протестиращите, но до споразумение не се стигна. От Атина заявиха, че блокадите и възпрепятстването на други икономически сектори няма да доведат до трайно решение.

Очаква се в следващите дни да стане ясно дали ще бъде намерен изход от кризата и кога движението през „Промахон“ ще бъде окончателно възстановено.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щукар

    1 1 Отговор
    Промахваме ходенето в Греция.

    08:23 12.12.2025

  • 2 мъкаааа

    0 1 Отговор
    Блокират ни КПП-тата,пращат ни празни танкери по плажовете,да се чудим,какво да ги правим и т.н.Тъпа история! Иначе сме в Европейския Съюз.

    Коментиран от #3

    08:38 12.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 До 2 - Нямаш изглежда

    0 1 Отговор
    дори и безцветно вещество в крратуната си за да разбереш, че гърците не блокират твоето КПП, а тяхното, а къде е била бългадската охрана по морската граница за да спре влаченето на танкера в наши води и за тази безотговорност военния чукуунндур щял да награждава граничните и т.н.? Гърците затова са с достойнство пред света, защото знаят как да го доказват и пазят, а ние като теб смъррдим на мал(к)оумие и търсим все някой който да ни е виновен !

    08:55 12.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Магарту

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Цяло ято конски мухи да се изсипват на коня ти, че да те хвърли в някоя канавка.

    08:59 12.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове