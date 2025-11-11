Правителството ускорява изграждането на четирилентов път Асеновград- Смолян

Изграждането на скоростен път от Асеновград до Смолян и подобряването на транспортната достъпност на населените места в района на Родопите беше във фокуса на работното съвещание на министър-председателя Росен Желязков с председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков и народните представители от Смолян Красимир Събев и Халил Летифов.
В работното съвещание участваха също кметът на Смолян Николай Мелемов, кметовете на населените места от областта, областният управител на област Смолян Захари Сираков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и председателят на УС на АПИ Йордан Вълчев.
От страна на правителството беше поет ангажимент да съдейства за реализирането на ключовата за региона пътна инфраструктура. Към момента има изготвен технически проект и от следващата 2026 година стартират процедурите по възлагане, като целта е в максимално кратки срокове да е готово частичното разширяване с трета лента на пътя Асеновград – Смолян, включително обхода на Чепеларе. Паралелно с това се изготвя технически проект и се подготвят всички необходими процедури за допълнително увеличаване на габаритите, така че целият път да бъде разширен до четирилентов, скоростен път.
В хода на разговора беше подчертан също потенциалът за развитие на региона чрез привличане на повече инвестиции и създаване на трайни работни места. Акцентирано беше върху значението на транспортната свързаност за подобряването на условията за правене на бизнес.
1 Гост
Коментиран от #13, #18
14:51 11.11.2025
2 Цвете
14:52 11.11.2025
3 Цвете
Коментиран от #5
14:52 11.11.2025
4 бръмбарски рояк
14:53 11.11.2025
5 КОЙ ЩЕ СТРОИ
До коментар #3 от "Цвете":как кой?
наша фирма гребава
с заеми дето тиквените миряни ще ги плащат
14:54 11.11.2025
6 МИР
И КАК ТОЧНО ЩЕ ГО ОСЪЩЕСТВИТЕ ТОВА БЕ ЛЪЖЛИВИ МИШКИ???
14:56 11.11.2025
7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
15:04 11.11.2025
8 ?????
Те Хемус не могат да построят дето вече е на равно място, а се наточили да правят магистрала от Станимака до Смолян.
След колко години ще я бъде?
След 500?
15:11 11.11.2025
9 Далавера
Коментиран от #10
15:12 11.11.2025
10 Далавера
До коментар #9 от "Далавера":за гепене !
15:13 11.11.2025
11 Оня с коня
15:14 11.11.2025
12 Бойко от Банкя
15:23 11.11.2025
13 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Гост":Тва само китайците могат да ни го направят,отиде ни и убавата планина
15:24 11.11.2025
14 име
15:25 11.11.2025
15 Желяско
15:27 11.11.2025
16 койдазнай
15:44 11.11.2025
17 И за кво ни е тоя
15:53 11.11.2025
18 СЗО
До коментар #1 от "Гост":Може, може. Кметовете са на герб и дпс.
15:55 11.11.2025
19 Трите тунела
15:56 11.11.2025