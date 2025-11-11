Новини
България »
Правителството ускорява изграждането на четирилентов път Асеновград- Смолян

Правителството ускорява изграждането на четирилентов път Асеновград- Смолян

11 Ноември, 2025 14:50 1 176 19

  • правителство-
  • четирилентов път-
  • асеновград-
  • смолян

Паралелно с това се изготвя технически проект и се подготвят всички необходими процедури за допълнително увеличаване на габаритите

Правителството ускорява изграждането на четирилентов път Асеновград- Смолян - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изграждането на скоростен път от Асеновград до Смолян и подобряването на транспортната достъпност на населените места в района на Родопите беше във фокуса на работното съвещание на министър-председателя Росен Желязков с председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков и народните представители от Смолян Красимир Събев и Халил Летифов.

В работното съвещание участваха също кметът на Смолян Николай Мелемов, кметовете на населените места от областта, областният управител на област Смолян Захари Сираков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и председателят на УС на АПИ Йордан Вълчев.

От страна на правителството беше поет ангажимент да съдейства за реализирането на ключовата за региона пътна инфраструктура. Към момента има изготвен технически проект и от следващата 2026 година стартират процедурите по възлагане, като целта е в максимално кратки срокове да е готово частичното разширяване с трета лента на пътя Асеновград – Смолян, включително обхода на Чепеларе. Паралелно с това се изготвя технически проект и се подготвят всички необходими процедури за допълнително увеличаване на габаритите, така че целият път да бъде разширен до четирилентов, скоростен път.

В хода на разговора беше подчертан също потенциалът за развитие на региона чрез привличане на повече инвестиции и създаване на трайни работни места. Акцентирано беше върху значението на транспортната свързаност за подобряването на условията за правене на бизнес.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    14 1 Отговор
    И как ще се случи това? Невъзможно...

    Коментиран от #13, #18

    14:51 11.11.2025

  • 2 Цвете

    10 1 Отговор
    А ПОПИТАХТЕ ЛИ ГИ, КОЙ ЩЕ СТРОИ И ЗА КОЛКО МИЛИОНА???? ЯВНО САМО ТУК ЕДИН КИЛОМЕТЪР СТРУВА....МИЛИОН. 🫤😠🙈🙉🙊

    14:52 11.11.2025

  • 3 Цвете

    8 0 Отговор
    А ПОПИТАХТЕ ЛИ ГИ, КОЙ ЩЕ СТРОИ И ЗА КОЛКО МИЛИОНА???? ЯВНО САМО ТУК ЕДИН КИЛОМЕТЪР СТРУВА....МИЛИОН. 🫤😠🙈🙉🙊

    Коментиран от #5

    14:52 11.11.2025

  • 4 бръмбарски рояк

    15 0 Отговор
    ускорява се изграждането на четирилентово чекмедже

    14:53 11.11.2025

  • 5 КОЙ ЩЕ СТРОИ

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    как кой?
    наша фирма гребава
    с заеми дето тиквените миряни ще ги плащат

    14:54 11.11.2025

  • 6 МИР

    10 0 Отговор
    ГРЪМКИ ИЗКАЗВАНИЯ И ГОЛЕМИ ОБЕЩАНИЯ ЗА ДА СИ ВЪРЖАТ ГАЩИТЕ АКО ИМА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ!
    И КАК ТОЧНО ЩЕ ГО ОСЪЩЕСТВИТЕ ТОВА БЕ ЛЪЖЛИВИ МИШКИ???

    14:56 11.11.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 0 Отговор
    ТУРЕТЕ ИМ И ЕДИН ВОДОПАД ЗА РАЗКОШ

    15:04 11.11.2025

  • 8 ?????

    14 1 Отговор
    Ха ха.
    Те Хемус не могат да построят дето вече е на равно място, а се наточили да правят магистрала от Станимака до Смолян.
    След колко години ще я бъде?
    След 500?

    15:11 11.11.2025

  • 9 Далавера

    5 0 Отговор
    за цепене , нищо друго от тия !

    Коментиран от #10

    15:12 11.11.2025

  • 10 Далавера

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Далавера":

    за гепене !

    15:13 11.11.2025

  • 11 Оня с коня

    1 2 Отговор
    дано скоро гръмне АЕЦ-а и да затрие тоя продажен и гаден БЪЛГАРСКИ ген

    15:14 11.11.2025

  • 12 Бойко от Банкя

    6 0 Отговор
    Едно срутване между Устово и Черна вече години не могат да отстранят тръгнали четири лентов път да правят! Момци не забелязахте ли че е в скалите, трябват ви двеста години пробив!

    15:23 11.11.2025

  • 13 Kaлпазанин

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Тва само китайците могат да ни го направят,отиде ни и убавата планина

    15:24 11.11.2025

  • 14 име

    5 0 Отговор
    Звучи добре, но за да има още по-голяма полза от този път, спрете водата на наглите гърци и веднага ще отворят пътя Рудозем-Ксанти

    15:25 11.11.2025

  • 15 Желяско

    6 0 Отговор
    Наистина е падал от крушата по глава! Трайно е увреден и в Карлуково не могат да помогнат! Но явно будали се управляват лесно все пак е марионетка!

    15:27 11.11.2025

  • 16 койдазнай

    1 0 Отговор
    Сега сме 2025-та. Ако не се случи някой проблем, до 2075 та ще са стигнали, ако не село Хвойна, то Наречен със сигурност!

    15:44 11.11.2025

  • 17 И за кво ни е тоя

    0 0 Отговор
    скоростен път от Асеновград до Смолян ?

    15:53 11.11.2025

  • 18 СЗО

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Може, може. Кметовете са на герб и дпс.

    15:55 11.11.2025

  • 19 Трите тунела

    0 0 Отговор
    Асеновград -Смолян четирилентови и скоростни а? Тея да не са пили негасена вар?

    15:56 11.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове