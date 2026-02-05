Иван Таков: Няма вътрешни битки в БСП

Истината е, че не изглеждаме много добре и затова аз и други социалисти искахме да проведем Конгрес. Това може да ни даде въздух и да се върнем на изборите с нов заряд, каза в предаването "Още от деня" по БНТ зам.-председателят на БСП Иван Таков, цитиран от novini.bg.

Няма вътрешни битки в БСП, имаше две различни тези - дали Конгресът да бъде преди или след изборите. Този въпрос получи своя еднозначен отговор на Националния съвет, добави той.

Той коментира и участието на "червените" в кабинета "Желязков".

БСП-Обединена левица не може да стои и да гледа безучастно как се срутва държавата. Ние положихме усилия като отговорна партия, постъпихме политически смислено в онзи момент. Сега е лесно да се критикува. Дължим извинение на нашите избиратели за работата, която не успяхме да свършим, но и времето не ни стигна. Не смятам, че имахме някакви сериозни грешки, макар че не всичко беше положително. Голяма част от нещата, които бяха предвидени да се свършат от правителството, като майчинските, бяха във втория бюджет, извиняваме се, че не беше приет, посочи Таков.

В отговор на въпрос той отбеляза, че не знае кой иска оставка на лидера на БСП Атанас Зафиров: "Оставката е личен акт. Националният съвет взе решение и просто в дневния ред на Конгреса има точка за избор на председател".

На Конгреса не трябва да говорим за влизане или невлизане в парламента, а за връщане на доверието в партията. Вече виждам такава енергия в партията и съм сигурен, че ще направим един добър резултат, каза социалистът.

Председателят е пръв сред равни. Аз имам много номинации от страната, за което благодаря, но те са ефект от 20-годишната ми работа в партията. В тази кампания има много достойни кандидати и аз мога да работя с всеки един тях. Очаквам да чуя на Конгреса техните виждания за развитието на партията. Задължително новият председател трябва да обедини партията. Имаме качествени хора и БСП ще излезе по-обединена от този Конгрес, увери Иван Таков.

Попитан дали БСП ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова за президент, той заяви: "Тази тема ще бъде обсъждана, когато му дойде времето. Г-жа Йотова, разбира се, че е естествена номинация за нас, но това го решават колективните органи на партията. Тя е дългогодишен наш член. Смятам, че тя би била една много подходяща кандидатура за нас".

Във връзка с отношенията на БСП с очакваната формация на Румен Радев, Таков посочи: "На тези избори ще ни е конкурент, както всяка една друга партия. След изборите можем да водим разговори за сътрудничество".