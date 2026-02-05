Новини
Иван Таков: Няма вътрешни битки в БСП

5 Февруари, 2026 19:40 1 081 29

  • иван таков-
  • вътрешни битки-
  • бсп

Във връзка с отношенията на БСП с очакваната формация на Румен Радев, Таков посочи: "На тези избори ще ни е конкурент, както всяка една друга партия. След изборите можем да водим разговори за сътрудничество

Иван Таков: Няма вътрешни битки в БСП - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Истината е, че не изглеждаме много добре и затова аз и други социалисти искахме да проведем Конгрес. Това може да ни даде въздух и да се върнем на изборите с нов заряд, каза в предаването "Още от деня" по БНТ зам.-председателят на БСП Иван Таков, цитиран от novini.bg.
Няма вътрешни битки в БСП, имаше две различни тези - дали Конгресът да бъде преди или след изборите. Този въпрос получи своя еднозначен отговор на Националния съвет, добави той.
Той коментира и участието на "червените" в кабинета "Желязков".

БСП-Обединена левица не може да стои и да гледа безучастно как се срутва държавата. Ние положихме усилия като отговорна партия, постъпихме политически смислено в онзи момент. Сега е лесно да се критикува. Дължим извинение на нашите избиратели за работата, която не успяхме да свършим, но и времето не ни стигна. Не смятам, че имахме някакви сериозни грешки, макар че не всичко беше положително. Голяма част от нещата, които бяха предвидени да се свършат от правителството, като майчинските, бяха във втория бюджет, извиняваме се, че не беше приет, посочи Таков.

В отговор на въпрос той отбеляза, че не знае кой иска оставка на лидера на БСП Атанас Зафиров: "Оставката е личен акт. Националният съвет взе решение и просто в дневния ред на Конгреса има точка за избор на председател".
На Конгреса не трябва да говорим за влизане или невлизане в парламента, а за връщане на доверието в партията. Вече виждам такава енергия в партията и съм сигурен, че ще направим един добър резултат, каза социалистът.

Председателят е пръв сред равни. Аз имам много номинации от страната, за което благодаря, но те са ефект от 20-годишната ми работа в партията. В тази кампания има много достойни кандидати и аз мога да работя с всеки един тях. Очаквам да чуя на Конгреса техните виждания за развитието на партията. Задължително новият председател трябва да обедини партията. Имаме качествени хора и БСП ще излезе по-обединена от този Конгрес, увери Иван Таков.

Попитан дали БСП ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова за президент, той заяви: "Тази тема ще бъде обсъждана, когато му дойде времето. Г-жа Йотова, разбира се, че е естествена номинация за нас, но това го решават колективните органи на партията. Тя е дългогодишен наш член. Смятам, че тя би била една много подходяща кандидатура за нас".
Във връзка с отношенията на БСП с очакваната формация на Румен Радев, Таков посочи: "На тези избори ще ни е конкурент, както всяка една друга партия. След изборите можем да водим разговори за сътрудничество".


  • 1 Мурка

    16 0 Отговор
    ВЯРВАМ ТИ ----------------------ПУСКАМ ПЕСА У ПАРКА и ПАСЕ НА ВОЛЯ ---СТАНАЛ ВЕГАН

    19:45 05.02.2026

  • 2 историк

    13 6 Отговор
    На този и костите му са червени по наследство. Пеко Таков колеше и бесеше !

    Коментиран от #6, #27

    19:51 05.02.2026

  • 3 604

    16 2 Отговор
    ква битка с ваше 5% ве ....

    19:57 05.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    11 11 Отговор
    Бай Пеко беше читав чиляк. Беше приятел на баща ми. Но този ми се струва нефелен.

    19:57 05.02.2026

  • 5 Не...неее..

    13 1 Отговор
    Хич няма вътрешни битки.

    19:57 05.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "историк":

    Точно Пеко Таков нито е колил, нито е бесил.

    19:58 05.02.2026

  • 7 Това нещо на фотото

    19 1 Отговор
    Е най- тъпото в БСП.

    Коментиран от #9

    20:00 05.02.2026

  • 8 бивш гласоподавател

    12 3 Отговор
    БСП ТРЯБВА ДА УMPE!!!

    20:06 05.02.2026

  • 9 Същото нещо на фотото

    17 1 Отговор

    До коментар #7 от "Това нещо на фотото":

    отдаван вече работи за Шиши

    20:07 05.02.2026

  • 10 Вътрешни битки😂👋

    11 0 Отговор
    Мечтател ,вас вече ви няма 👋

    20:11 05.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да,бе

    9 1 Отговор
    Нямало вътрешни битки,ама друг път...Червеите се съревновават с трупното разложение.

    20:13 05.02.2026

  • 13 Крадлив мафиот дискредитиран си

    14 1 Отговор
    Смешник

    20:24 05.02.2026

  • 14 Новак

    7 3 Отговор
    Внук на комунист, непоправима генезисна увреденост.

    20:24 05.02.2026

  • 15 такоф

    9 1 Отговор
    как да има като сте на бунището??

    20:25 05.02.2026

  • 16 БСП Бойко Станко Петър

    5 2 Отговор
    Бойко Димитров
    Станко Тодоров
    Петър Младенов

    20:26 05.02.2026

  • 17 То не остана бсп ,бе пич

    11 2 Отговор
    Кви борби , кви пет лева.... Умрял кон не рита....

    20:32 05.02.2026

  • 18 ?????

    9 1 Отговор
    Ъхъ няма вътрешни битки в БСП.
    Има външни. Иван Таков ще разбере.
    Пак ще повторя четете Боян Дуранкев в Труд.
    И на Иван Таков ще му е от полза.
    Но всъщност едва ли.
    Милионери не могат да воюват за истински социализъм.
    Могат да воюват само за своите си банкови сметки.

    20:33 05.02.2026

  • 19 ШЕФА

    13 1 Отговор
    Сина на мошеника Янчо Таков и дядо Пеко Таков без нито един ден трудов стаж,цял живот паразит който се стреми само и единствено към държавната хранилка ще работи за електората на БСП да живее по добре хахааахаахахахааааааа.Яко някой вярва на политик което е синоним на престъпник е чисто луд.

    Коментиран от #21

    20:38 05.02.2026

  • 20 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 4 Отговор
    ТОЗИ ТАКОВ Е СТАЛИНИСТ (ФАШИСТ) , КАТО ..................... ДЯДО СИ ПЕКО И БАБА ВЪЛКА ПАРТИЗАНИ , ТЕРОРИСТИ .......................... ФАКТ !

    20:40 05.02.2026

  • 21 син на мошеник

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "ШЕФА":

    лае за правда/пари на амбразурата!

    20:41 05.02.2026

  • 22 Пазете се от червената аристокрация

    9 0 Отговор
    Владимир Илич Ленин

    20:49 05.02.2026

  • 23 Напомнящ

    4 0 Отговор
    След всичките резили,които натворихте в сатанинската сглобка,нямате никакъв път за връщане!!! Единственствената ви посока е към политическите гробища,където ви е истинското място!!! Гнусни демагози, лъжци и ментарджии,няма кой повече да ви повярва и за пет пари,не струвате и пет стотинки!!!

    21:21 05.02.2026

  • 24 Давидов

    1 0 Отговор
    А трябва да има . Трябва да се избивате за пари и власт както сте го правили в цялата си история още преди 82 години.

    22:33 05.02.2026

  • 25 Тянков

    1 0 Отговор
    Е поне телевизия си имате също като Атака и можете там да си гледате с умиление вождовете на милионерските бригади. Нея как ще я делите ? Коя агитка първо ще пропагандира от нея - ЦСК или Левски . ДАНС или Военно разузнаване.

    22:39 05.02.2026

  • 26 Георги Илиев Митев

    1 1 Отговор
    След като всички политици сте изчадия на комунистите от 9-ти Септември на 1944 година е логично да няма никакви битки между символните ви промени в имената !

    22:41 05.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този

    2 0 Отговор
    Отврат пак ли се изказва.Има хора от дума не разбират.Тоя,колкото се показва повече отвращава,ще повърна.Ех,ако беше наблизо щях да използвам за кошче.

    03:47 06.02.2026

  • 29 Браво

    1 0 Отговор
    За 20 години в тая партия и ти нищо полезно като БАНКЯТА не си направил за хората,хора,хората..Само търсите лични облаги и се фукаш като него,че някой го предлагал Къде ви предлагат ,бе боклуци?Да си ходите и тази страна да отлепи от последните места ,от дъното това е правилния ход,не до пенсия да смучеш наготово.Това са червени търтеи и милионери.

    05:35 06.02.2026

