Проф. Иво Христов: Европа се самоунижава сама. Само вижте европейските лидери

25 Януари, 2026 10:43, обновена 25 Януари, 2026 09:57 1 330 23

Светът се пренарежда. Ще има няколко големи акули, САЩ искат да са най-голямата, заяви анализаторът

Проф. Иво Христов: Европа се самоунижава сама. Само вижте европейските лидери - 1
Снимка: БНТ
Епицентър Епицентър

Светът се пренарежда. Ще има няколко големи акули в световния океан, САЩ искат да са най-голямата и да отръфат най-голямото парче.

Така описа ситуацията в света анализаторът проф. Иво Христов в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. С тези думи той обясни желанието на президента Тръмп САЩ да придобият Гренландия.

Той поясни, че в момента съотношението на силите се изменя, центъра на силата се изменя решително от западния свят в посока тихоокеанския.

На въпрос защо този процес трябва да мине през унижението на Европа, Христов каза: "Европа се самоунижава сама. Само вижте европейските лидери сега".
"Ако Европа не се стегне ще се превърне от субект край масата в меню на масата. С този елит това е повече от сигурно", каза той.

Според него за мира в Украйна пречат европейските лидери. "Европа е големия губещ".

Христов посочи, че без САЩ не би могло да има НАТО. "НАТО е книжен тигър, без Америка този съюз е нищо", каза той.


  • 1 Последния Софиянец

    16 11 Отговор
    Белгия последва България и Унгария в Борда за мир на Тръмп.Урсула трябва да се изнася от Брюксел.Язък за палатите строени с нашите левчета.

    Коментиран от #3

    09:59 25.01.2026

  • 2 Тоя проруски тръбар

    13 40 Отговор
    Коментира Европа.

    Коментиран от #13, #17, #20

    10:00 25.01.2026

  • 3 Ей досаднико

    9 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нямаш ли друга работа бе?

    Коментиран от #14

    10:00 25.01.2026

  • 4 Дрън-дрън

    14 32 Отговор
    Професор-трол.

    10:01 25.01.2026

  • 5 Урсула

    10 23 Отговор
    Когато някой ми каже как съм тъпа, аз го уволнявам! Професор Нищоправец нека си лае.

    10:02 25.01.2026

  • 6 Гай Турий

    36 8 Отговор
    Както винаги - феноменален анализ и изказ! Дано нашите управляващи мафиоти веднъж вникнат в присмеха на Христов, че са нищожества, закопали продажнически България с цел собственото си мерзко и гнусно оцеляване.
    Да вярваме, че Р. Радев ще ни извлече от тяхното блато.

    10:02 25.01.2026

  • 7 Фори

    9 19 Отговор
    "НАТО е книжен тигър, без Америка този съюз е нищо", каза той.

    А Руснаците се плашат от разширението на Нато. Или този лъже или руснаците ни лъжат!

    10:03 25.01.2026

  • 8 Име

    17 0 Отговор
    Сега е момента за силни политически партии. Квазимутрите трябва да бъдат озаптени със силни политически действия! Фиксирането в геополитиката остави правото и законността безпризорни!

    10:04 25.01.2026

  • 9 Някой

    32 5 Отговор
    Много прав е професора. Европа се самоунищожава - внос на мигранти, зелена сделка и санкции срещу Русия са само върха на айсберга.
    Жалко, че и България се число към тази кочина.

    10:05 25.01.2026

  • 10 Дедо ви...

    14 0 Отговор
    Така е и Тръмп им го донади.... Новата военна стратегия на САЩ е: Европа да се защитава сама оттук нататък

    10:06 25.01.2026

  • 11 Нищо ново

    4 24 Отговор
    Научено и нищо старо забравено.Просто един от хора на „Касного Кремля“ с претенцията за много знаещ.Бас държа, че ще бъде някаква фигура от бъдещия проект на Радев заедно със Слави Василев , Кузман Илиев, доц.Григор Сарийски и други видни червени трубадури!

    Коментиран от #16

    10:10 25.01.2026

  • 12 Хахаха

    5 22 Отговор
    Това руско пропагандисче пак го включиха да джафка !

    10:11 25.01.2026

  • 13 Защото казва истината

    23 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя проруски тръбар":

    Затова ли е проруски. Аман от жълтопаветни.

    10:16 25.01.2026

  • 14 Ха ха ха

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ей досаднико":

    Вечерно време мие чинийте в някаква кръчма.....

    10:20 25.01.2026

  • 15 Хмм

    2 2 Отговор
    женско царство

    10:26 25.01.2026

  • 16 когато си т@п@нар

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Нищо ново":

    е трудно да признаеш,че има умни хора!

    Коментиран от #18

    10:28 25.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Точно

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "когато си т@п@нар":

    Точно умните хора могат да направят много поразии.

    10:33 25.01.2026

  • 19 Профсъюз

    3 4 Отговор
    Този какъв е, че ни го навират. Нито блесги с интелект, нито е оригинален. Обикновен агитатор.

    Коментиран от #21

    10:35 25.01.2026

  • 20 Тити на Кака

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя проруски тръбар":

    Пак демонстрираш безсилието си да възразиш по същество?
    Нормално 😂😂😂😂

    Коментиран от #23

    10:36 25.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ТИГО

    1 3 Отговор
    Професор?? Европа се самоунижава .САМА !!! Интересно ако се самоунижаваш комшията ли те самоунижава ? Майко мила колко Taп народ се навъди !! Професор разбираш ли?

    10:39 25.01.2026

  • 23 Кака Пена

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тити на Кака":

    Човекът с две думи е казал всичко. Как да коментираш някого, повтаряйки пистоянно, че черното е бяло и бялото черно. Просто подплатен болшевишки nponaнгатор, на щат анализатор. Толкоз.

    10:43 25.01.2026

