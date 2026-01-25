Проф. Иво Христов: Европа се самоунижава сама. Само вижте европейските лидери

Светът се пренарежда. Ще има няколко големи акули в световния океан, САЩ искат да са най-голямата и да отръфат най-голямото парче.

Така описа ситуацията в света анализаторът проф. Иво Христов в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. С тези думи той обясни желанието на президента Тръмп САЩ да придобият Гренландия.

Той поясни, че в момента съотношението на силите се изменя, центъра на силата се изменя решително от западния свят в посока тихоокеанския.

На въпрос защо този процес трябва да мине през унижението на Европа, Христов каза: "Европа се самоунижава сама. Само вижте европейските лидери сега".

"Ако Европа не се стегне ще се превърне от субект край масата в меню на масата. С този елит това е повече от сигурно", каза той.

Според него за мира в Украйна пречат европейските лидери. "Европа е големия губещ".

Христов посочи, че без САЩ не би могло да има НАТО. "НАТО е книжен тигър, без Америка този съюз е нищо", каза той.