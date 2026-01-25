Проф. Иво Христов: Европа се самоунижава сама. Само вижте европейските лидери

Светът се пренарежда. Ще има няколко големи акули в световния океан, САЩ искат да са най-голямата и да отръфат най-голямото парче.
Така описа ситуацията в света анализаторът проф. Иво Христов в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. С тези думи той обясни желанието на президента Тръмп САЩ да придобият Гренландия.
Той поясни, че в момента съотношението на силите се изменя, центъра на силата се изменя решително от западния свят в посока тихоокеанския.
На въпрос защо този процес трябва да мине през унижението на Европа, Христов каза: "Европа се самоунижава сама. Само вижте европейските лидери сега".
"Ако Европа не се стегне ще се превърне от субект край масата в меню на масата. С този елит това е повече от сигурно", каза той.
Според него за мира в Украйна пречат европейските лидери. "Европа е големия губещ".
Христов посочи, че без САЩ не би могло да има НАТО. "НАТО е книжен тигър, без Америка този съюз е нищо", каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
09:59 25.01.2026
2 Тоя проруски тръбар
Коментиран от #13, #17, #20
10:00 25.01.2026
3 Ей досаднико
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нямаш ли друга работа бе?
Коментиран от #14
10:00 25.01.2026
4 Дрън-дрън
10:01 25.01.2026
5 Урсула
10:02 25.01.2026
6 Гай Турий
Да вярваме, че Р. Радев ще ни извлече от тяхното блато.
10:02 25.01.2026
7 Фори
А Руснаците се плашат от разширението на Нато. Или този лъже или руснаците ни лъжат!
10:03 25.01.2026
8 Име
10:04 25.01.2026
9 Някой
Жалко, че и България се число към тази кочина.
10:05 25.01.2026
10 Дедо ви...
10:06 25.01.2026
11 Нищо ново
Коментиран от #16
10:10 25.01.2026
12 Хахаха
10:11 25.01.2026
13 Защото казва истината
До коментар #2 от "Тоя проруски тръбар":Затова ли е проруски. Аман от жълтопаветни.
10:16 25.01.2026
14 Ха ха ха
До коментар #3 от "Ей досаднико":Вечерно време мие чинийте в някаква кръчма.....
10:20 25.01.2026
15 Хмм
10:26 25.01.2026
16 когато си т@п@нар
До коментар #11 от "Нищо ново":е трудно да признаеш,че има умни хора!
Коментиран от #18
10:28 25.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Точно
До коментар #16 от "когато си т@п@нар":Точно умните хора могат да направят много поразии.
10:33 25.01.2026
19 Профсъюз
Коментиран от #21
10:35 25.01.2026
20 Тити на Кака
До коментар #2 от "Тоя проруски тръбар":Пак демонстрираш безсилието си да възразиш по същество?
Нормално 😂😂😂😂
Коментиран от #23
10:36 25.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ТИГО
10:39 25.01.2026
23 Кака Пена
До коментар #20 от "Тити на Кака":Човекът с две думи е казал всичко. Как да коментираш някого, повтаряйки пистоянно, че черното е бяло и бялото черно. Просто подплатен болшевишки nponaнгатор, на щат анализатор. Толкоз.
10:43 25.01.2026