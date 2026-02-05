Явор Куюмджиев: Завишените сметки за ток за януари не е масов проблем. По-скоро са единични случаи

Завишените сметки за ток за януари не e масов проблем. По-скоро са единични случаи. Вероятно има някаква грешка. Похвалното е, че КЕВР се самосезира и ще направи проверка. Потребителите обаче нямат опции, те трябва да платят сметката си, след което може да я обжалват – с жалба до ЕРП-то и след това жалба до КЕВР. Това каза бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджев в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.
Куюмджев посочи, че в сложната енергийна ситуация, в която се намира Европа, българската държава все пак полага грижи. И обясни: „Либерализираният пазар изобщо не е такъв. Създадоха трети сегмент към енергийната борса, където могат да участват само ЕРП-тата и държавните енергийни компании. На АЕЦ „Козлодуй” им се казва – няма да продавате на 123 евро, а 1/4 от енергията, която можете да произведете, ще продавате на ЕРП-тата на цена 30 евро. Това вече не е пазар. По тази логика на този сегмент се подържа непазарна цена, която е два пъти по-ниска. Например за януари средната цена беше близо 149 евро за мегават часа, а ние плащаме половината на това при сметките си.” Той допълни, че усещането за по-високи сметки понякога е субективно, а друг път – доказано.
Куюмджиев каза още, че цената на електричеството през януари е била висока.
Никъде другаде в Европейския съюз цената на свободния пазар не е по-висока от цената за битовите клиенти – ние сме единствената държава, която плаща толкова нисък ток вкъщи, заяви още бившият зам.-министър. И допълни, че в Европа обикновено бизнесът плаща по-ниска цена за електроенергия, отколкото гражданите, „нашата държава ни е спестила това”.
Куюмджиев обясни още, че когато АЕЦ „Козлодуй” се опита да продаде останалата енергия на свободния пазар, държавата слага таван на приходите. „Например централата би могла да продаде за 122 евро. Държавата слага таван на приходите от 60 евро. На другите 60 евро, които биха могли да реализират като приход, им слагат допълнителен данък”, обясни още той.
Експертът посочи още един детайл: „В края на годината, вместо законовите 80% данък дивидент, им взимат 100%. След това идват данъчните и казват – ти си продал енергия за 120 евро на пазар, затова плащай данъци върху 120 евро. А от централата посочват – не сме продали на 120, а на 60, защото другите ни ги взе държавата.”
Куюмджев коментира още, че ЕРП-тата имат дистанционна система на отчитане.
Експертът беше категоричен, че средногодишната цена на тока у нас не се различава толкова много от тази в останалите европейски страни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тоя
20:43 05.02.2026
2 илия
20:43 05.02.2026
3 Гост
20:52 05.02.2026
4 Иван
Ако има разминаване, тогава да ходи да се жалва.
Какво е това реване, какво е това чудо. С водомерите е същото. Само с "топлофикация" е мазало. Там никой не знае какво ти пишат.
Коментиран от #7, #24
20:56 05.02.2026
5 Гост
20:59 05.02.2026
6 ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ
21:01 05.02.2026
7 Да бе да
До коментар #4 от "Иван":И като видиш, че показанията съвпадат? А каква е реалната консумация? Факт - тъщата беше за коледа и нова година в къщи. В тях остана само един хладилник и какво се отчете - средна консумация до момента 70-75лв. а сега 140?! При положение че не е била в къщи?! Електромера си работи, но какво отчита той си знае(ЕВН). И това е всяка година януари.
Коментиран от #42
21:01 05.02.2026
8 Българин
21:02 05.02.2026
9 Такали
21:06 05.02.2026
10 факт
Коментиран от #30
21:06 05.02.2026
11 тома
21:06 05.02.2026
12 Кой ли е р
21:07 05.02.2026
13 НЯКОЙ
21:11 05.02.2026
14 НЯКОЙ
Коментиран от #43
21:11 05.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Църхо и Страхота
21:35 05.02.2026
19 Споков
21:36 05.02.2026
20 Деций
21:39 05.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 гражданин
21:40 05.02.2026
23 ЯКО НИ ЛЪЖАТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ!
21:41 05.02.2026
24 Иванчов
До коментар #4 от "Иван":Какво ще видиш като коефициенти за грешка се местят от автомобил с дистанционно в ръцете на служител на енергото . След дни пак ти намаля коефициента и ти може само да си стоиш и гледаш , а ако се жалваш е пак до този който те краде . Даже и ще си платиш демонтаж ,монтаж и проверката като услуга. Коефициента е от 1 до 3 умножено на истинското потребление . Тези хора са изгорели с точно х2 . А служителите в Енергото освен добрите заплати мисля ,че имат и бонуси от събраното . Нагли са и в собствените им малки населени места са непоносими с държанието си . Видимо рязко забогатяха и с тях не се говори , но вида на имотите им се промени драстично. Това не е само от вдигнатите за една година с около 30 процента цени.
Коментиран от #26
21:45 05.02.2026
25 Петър
21:49 05.02.2026
26 Манипулират ли електромерите?
До коментар #24 от "Иванчов":Искаш да кажеш че от Енергото могат да манипулират електромерите да отчитат ПОВЕКЕ и после пак да ги оправят да отчитат нормално? Напълно е възможно със съответен софтуер. Дай подробности, или е само предположения?
Коментиран от #29
21:54 05.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Накратко
До коментар #26 от "Манипулират ли електромерите?":Да. Откакто смениха старите електромеханичните електромери с модерни цифрови.
Коментиран от #38
22:03 05.02.2026
30 Луксът
До коментар #10 от "факт":Е присъщ за богатите, а ние сме от тях... НАЛИ сме в "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".
22:04 05.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Лукумджиев
22:05 05.02.2026
33 И да
Сметките ни няма да намалеят.
22:05 05.02.2026
34 Георги Илиев Митев
22:11 05.02.2026
35 То това
До коментар #31 от "ИСТИНАТА":На всички ни е ясно.
Но пак ще питам: Защо ББ не е задържан и разпитан?
Всеки може да си отговори на този въпрос.
И се надявам Сретен най-накрая да си свърши работата.
Тогава цяла година веселба без край
22:11 05.02.2026
36 Никой
Атомните реакции ли поскъпнаха. Нещо ни "гъбаркат" - някакви сметки невъзможно високи.
22:21 05.02.2026
37 Лизач на комунистите от ГЕРБ
22:25 05.02.2026
38 Манипулират ли електромерите?
До коментар #29 от "Накратко":Как можем да го докажем това и как да се предпазим от манипулиране? Трябва да има начин.
Коментиран от #40
22:39 05.02.2026
39 Физика 5 клас
Коментиран от #41
23:05 05.02.2026
40 За съжаленеи не можем
До коментар #38 от "Манипулират ли електромерите?":И хляба, и ножа е в тях (в ЕРПтата). Просто е по-добре да сте наясно каква е схемата, и как ви лъжат, вместо да се чудите защо сметките са ви неоправдано по-високи при почти еднаква консумация спрямо предходен месец и непроменени цени.
23:53 05.02.2026
41 Факт
До коментар #39 от "Физика 5 клас":Слаб 2 по физика
01:16 06.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 На ЕВН съм
До коментар #14 от "НЯКОЙ":Сметката ми за януари е с 15% по-висока от декемврийската. Периодът на отчитане обхваща Коледа и Нова година. При съседите в блока е същото. Никой не е изненадан, освен един вечно мрънкащ бивш военен.
01:36 06.02.2026
44 Да се забрани на всякакви
Коментиран от #45
02:11 06.02.2026
45 Излишно е
До коментар #44 от "Да се забрани на всякакви":Няма полза от собствен контролен електромер. От ЕРП-то и държавните прос.институции, де, никога няма да ги го признаят с аргументите, че не е сертифициран, не е правилно тариран или нещо подобно.
03:15 06.02.2026
46 До коментар 45 излишно е
05:34 06.02.2026
47 коки
Всички с които общувам последните дни се оплакват от почти удвоени сметки.
Моята също е с 40% нагоре, при условие че коледните празници когато се консумира най-много не бяхме в града.
Това тука е енергийна джунгла.
05:44 06.02.2026
48 На тебе
05:44 06.02.2026
49 Винкел
10:34 06.02.2026
50 Споко гражданъе
10:56 06.02.2026