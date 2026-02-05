Новини
Явор Куюмджиев: Завишените сметки за ток за януари не е масов проблем. По-скоро са единични случаи

5 Февруари, 2026

Никъде другаде в Европейския съюз цената на свободния пазар не е по-висока от цената за битовите клиенти – ние сме единствената държава, която плаща толкова нисък ток вкъщи, заяви още бившият зам.-министър

Явор Куюмджиев: Завишените сметки за ток за януари не е масов проблем. По-скоро са единични случаи - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Завишените сметки за ток за януари не e масов проблем. По-скоро са единични случаи. Вероятно има някаква грешка. Похвалното е, че КЕВР се самосезира и ще направи проверка. Потребителите обаче нямат опции, те трябва да платят сметката си, след което може да я обжалват – с жалба до ЕРП-то и след това жалба до КЕВР. Това каза бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджев в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Куюмджев посочи, че в сложната енергийна ситуация, в която се намира Европа, българската държава все пак полага грижи. И обясни: „Либерализираният пазар изобщо не е такъв. Създадоха трети сегмент към енергийната борса, където могат да участват само ЕРП-тата и държавните енергийни компании. На АЕЦ „Козлодуй” им се казва – няма да продавате на 123 евро, а 1/4 от енергията, която можете да произведете, ще продавате на ЕРП-тата на цена 30 евро. Това вече не е пазар. По тази логика на този сегмент се подържа непазарна цена, която е два пъти по-ниска. Например за януари средната цена беше близо 149 евро за мегават часа, а ние плащаме половината на това при сметките си.” Той допълни, че усещането за по-високи сметки понякога е субективно, а друг път – доказано.
Куюмджиев каза още, че цената на електричеството през януари е била висока.

Никъде другаде в Европейския съюз цената на свободния пазар не е по-висока от цената за битовите клиенти – ние сме единствената държава, която плаща толкова нисък ток вкъщи, заяви още бившият зам.-министър. И допълни, че в Европа обикновено бизнесът плаща по-ниска цена за електроенергия, отколкото гражданите, „нашата държава ни е спестила това”.

Куюмджиев обясни още, че когато АЕЦ „Козлодуй” се опита да продаде останалата енергия на свободния пазар, държавата слага таван на приходите. „Например централата би могла да продаде за 122 евро. Държавата слага таван на приходите от 60 евро. На другите 60 евро, които биха могли да реализират като приход, им слагат допълнителен данък”, обясни още той.

Експертът посочи още един детайл: „В края на годината, вместо законовите 80% данък дивидент, им взимат 100%. След това идват данъчните и казват – ти си продал енергия за 120 евро на пазар, затова плащай данъци върху 120 евро. А от централата посочват – не сме продали на 120, а на 60, защото другите ни ги взе държавата.”
Куюмджев коментира още, че ЕРП-тата имат дистанционна система на отчитане.

Експертът беше категоричен, че средногодишната цена на тока у нас не се различава толкова много от тази в останалите европейски страни.


България
Оценка 1.3 от 32 гласа.
Оценка 1.3 от 32 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тоя

    57 3 Отговор
    ЛЪЖЕ!!!

    20:43 05.02.2026

  • 2 илия

    40 3 Отговор
    Тъй ли бе .

    20:43 05.02.2026

  • 3 Гост

    40 3 Отговор
    Mushmul! Поредния....., експерт! Гладен...

    20:52 05.02.2026

  • 4 Иван

    7 35 Отговор
    Всеки си има електромер. Като му се струва голяма сметката, да отиде и да види показанията на електромера и да ги сравни с показанията на фактурата.
    Ако има разминаване, тогава да ходи да се жалва.
    Какво е това реване, какво е това чудо. С водомерите е същото. Само с "топлофикация" е мазало. Там никой не знае какво ти пишат.

    Коментиран от #7, #24

    20:56 05.02.2026

  • 5 Гост

    36 1 Отговор
    Тариката му е лесно, щото има кеш

    20:59 05.02.2026

  • 6 ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ

    42 1 Отговор
    Това е резултатът от такива управленци. За 35 години не са забили един пирон в системата .А кашата става все по-голяма. сега чакайте следващото интервю от Хиновски.

    21:01 05.02.2026

  • 7 Да бе да

    43 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    И като видиш, че показанията съвпадат? А каква е реалната консумация? Факт - тъщата беше за коледа и нова година в къщи. В тях остана само един хладилник и какво се отчете - средна консумация до момента 70-75лв. а сега 140?! При положение че не е била в къщи?! Електромера си работи, но какво отчита той си знае(ЕВН). И това е всяка година януари.

    Коментиран от #42

    21:01 05.02.2026

  • 8 Българин

    38 0 Отговор
    на БУНТ!!!!

    21:02 05.02.2026

  • 9 Такали

    37 2 Отговор
    Имам една, единствена камера на един електромер. Всеки месец тока е 96стотинки. Сега е 1.30 лева. Може ли някой да ми отговори, защо ми е завишена сметката? Или се страхуват да кажат, че плащаме тока на уссрайна?

    21:06 05.02.2026

  • 10 факт

    40 2 Отговор
    Токът в България стана лукс. Водата също е лукс. Храната също е лукс. Да живееш в България вече е лукс.

    Коментиран от #30

    21:06 05.02.2026

  • 11 тома

    33 1 Отговор
    Че на този на лицето му пише мошенник.Нали и той цуца от завишените сметки за ток

    21:06 05.02.2026

  • 12 Кой ли е р

    33 1 Отговор
    Кой плаща тока на мургавите и на укррррраинците?

    21:07 05.02.2026

  • 13 НЯКОЙ

    28 0 Отговор
    Проблема е масов поне в EVN

    21:11 05.02.2026

  • 14 НЯКОЙ

    23 0 Отговор
    Проблема е масов поне в EVN

    Коментиран от #43

    21:11 05.02.2026

  • 18 Църхо и Страхота

    8 2 Отговор
    Винаги е така от 20г

    21:35 05.02.2026

  • 19 Споков

    14 0 Отговор
    Не се притеснявайте . Масово ще стане след месец .

    21:36 05.02.2026

  • 20 Деций

    3 26 Отговор
    Няма завишени сметки,електромера измерва енергия.Има завишено потребление,свикнахме с леките зими,сега имаше няколко студени денонощия и по високите сметки са закономерни.Масивите сметки на гражданите утоляващи се на ток са 250/400 лв.Еее кое е много,на 80/90 квадрата жилище думкат два или три климатика,бойлер, пералня,два три пъти седмично,лампи хладилник други консуматори и цената се вързва .Сега това са усреднено. 10/13 лв на денонощието за топло.Ьа цигари и кафета 20 лв не са им много ама за тока ревем.Моята сметка не е завишена 45/60 лв ми е консумацията но не се топля с климатици а плащам централен ТЕЦ,който като го прибавим към тока и е горе долу същата работа.И сега не сме на свободен пазар,а какви да каже бизнеса с тези цени,там си е таковало майката.Стояхме като хипнотизирани когато онази вещица Кунева заедно с онзи олигофрен ферхойген затвориха реакторите,и след това няколкото ненаситни лешояди окупираха гори,балкани и полета за да правят фотоволтаици и перки и от там и високата цена.Това не са базови мощности .Проблема идва от високият им дял в общата енергийна мрежа.

    21:39 05.02.2026

  • 22 гражданин

    22 2 Отговор
    Явор ЛУКУМджиев е абсолютен лъжец и продажник!

    21:40 05.02.2026

  • 23 ЯКО НИ ЛЪЖАТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ!

    25 0 Отговор
    ТОЯ Е ТОТАЛЕН ЛЪЖЕЦ ПУСНАТ ОТ ШАЙКАТА КРАДЛИВА И ЛЪЖЛИВА! НОЕМВРИ АМЕТКАТА МИ БЕШЕ 79 ЛЕВА А ДЕКЕМВРИ Е 99 ЕВРА КОЕТО СИ Е НАДУТА НАД ДВА ПЪТИ! ГОСПОДИН ЛЪЖЕЦ ЯВОР КЮМЮРДЖИЕВ КАКВО Е ТОВА ? НОРМАЛНО ЛИ Е?

    21:41 05.02.2026

  • 24 Иванчов

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Какво ще видиш като коефициенти за грешка се местят от автомобил с дистанционно в ръцете на служител на енергото . След дни пак ти намаля коефициента и ти може само да си стоиш и гледаш , а ако се жалваш е пак до този който те краде . Даже и ще си платиш демонтаж ,монтаж и проверката като услуга. Коефициента е от 1 до 3 умножено на истинското потребление . Тези хора са изгорели с точно х2 . А служителите в Енергото освен добрите заплати мисля ,че имат и бонуси от събраното . Нагли са и в собствените им малки населени места са непоносими с държанието си . Видимо рязко забогатяха и с тях не се говори , но вида на имотите им се промени драстично. Това не е само от вдигнатите за една година с около 30 процента цени.

    Коментиран от #26

    21:45 05.02.2026

  • 25 Петър

    12 0 Отговор
    Еи клепар а за заплатите нещо да кажеш

    21:49 05.02.2026

  • 26 Манипулират ли електромерите?

    15 0 Отговор

    До коментар #24 от "Иванчов":

    Искаш да кажеш че от Енергото могат да манипулират електромерите да отчитат ПОВЕКЕ и после пак да ги оправят да отчитат нормално? Напълно е възможно със съответен софтуер. Дай подробности, или е само предположения?

    Коментиран от #29

    21:54 05.02.2026

  • 29 Накратко

    14 0 Отговор

    До коментар #26 от "Манипулират ли електромерите?":

    Да. Откакто смениха старите електромеханичните електромери с модерни цифрови.

    Коментиран от #38

    22:03 05.02.2026

  • 30 Луксът

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "факт":

    Е присъщ за богатите, а ние сме от тях... НАЛИ сме в "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".

    22:04 05.02.2026

  • 32 Лукумджиев

    8 0 Отговор
    О ненаядений крадци ! " Куюмджев коментира още, че ЕРП-тата имат дистанционна система на отчитане." Даже и дистанционно променяне на коефициента за скорост на въртене на цифричките и ефективно често го ползват . А как са живели хората без всичките Ви останали надписани редове във фактурите с които обирате народа ,направо не ми е ясно. Ха сега обясни защо е начислена такса преносна мрежа след като аз отговарям за всичко след Електромера във вашето пломбирано табло. След него ли е загубата нещастнико крадлив . Като хванете някой ,че е крал отново си го съдите и си вземате тройно Вашето Въпреки ,че загубите са начислени на всеки като процент върху потреблението . Що не върнете парите от осъдените на тези от които вие сте събрали загубите си ? Не става нали ? Ви е само смучете и въобще системата ви е убийствено заробваща . Няма други които те крадат и да подаваш молба до същия за разглеждане на казус ,при това да си плащаш отново за услугата на жалване / сваляне , проверка при крадеца , монтаж / и през това време с контролен или осреднено плащане . Дори и повреден или неправилна сметка пари не връщате. Прихващате ги от следващи сметки , а на хора с невъзможност да платят обърканото вадите душата . Енергото , застрахователите ,таксите на банките ,промилите в данъци за такса смет , мръсната вода за пиене или платения пре скъпо въздух в чешмите са основните неща които принуждават хората да напускат територията , а Вие си правете още по-скъп ток .

    22:05 05.02.2026

  • 33 И да

    8 0 Отговор
    Триете
    Сметките ни няма да намалеят.

    22:05 05.02.2026

  • 34 Георги Илиев Митев

    3 5 Отговор
    Не всички пенсионери са изкукали ! Това са само единични случаи ! Само че пенсионерите, наркоманите , алкохолиците и политиците се смятат за богове и всеки друг им е виновен за психическите и физическите им отклонения и навици !

    22:11 05.02.2026

  • 35 То това

    12 0 Отговор

    До коментар #31 от "ИСТИНАТА":

    На всички ни е ясно.
    Но пак ще питам: Защо ББ не е задържан и разпитан?
    Всеки може да си отговори на този въпрос.
    И се надявам Сретен най-накрая да си свърши работата.
    Тогава цяла година веселба без край

    22:11 05.02.2026

  • 36 Никой

    12 0 Отговор
    Токът беше 20 лева - за 1 лаптоп и 1 хладилник и 1 пералня и 1 печка. 3-4 осветителни "крушки".

    Атомните реакции ли поскъпнаха. Нещо ни "гъбаркат" - някакви сметки невъзможно високи.

    22:21 05.02.2026

  • 37 Лизач на комунистите от ГЕРБ

    9 0 Отговор
    Пиленце шарено, агънце мило, прасенце недохранено още ли си живо, защото явно не си здраво !

    22:25 05.02.2026

  • 38 Манипулират ли електромерите?

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Накратко":

    Как можем да го докажем това и как да се предпазим от манипулиране? Трябва да има начин.

    Коментиран от #40

    22:39 05.02.2026

  • 39 Физика 5 клас

    2 7 Отговор
    Ама кой ви излъга че климатика топлел Да ако навън е плюс под нулата харчи много енергия да се размразява пък вътре духа хладно Ама не ми обяснявайте че вашия бил от най висок клас. Така и с колите тука стана африкански жеги а климатрониците са нагодени за Северна Европа плюс Авто радиаторите стават все по малки

    Коментиран от #41

    23:05 05.02.2026

  • 40 За съжаленеи не можем

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "Манипулират ли електромерите?":

    И хляба, и ножа е в тях (в ЕРПтата). Просто е по-добре да сте наясно каква е схемата, и как ви лъжат, вместо да се чудите защо сметките са ви неоправдано по-високи при почти еднаква консумация спрямо предходен месец и непроменени цени.

    23:53 05.02.2026

  • 41 Факт

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Физика 5 клас":

    Слаб 2 по физика

    01:16 06.02.2026

  • 43 На ЕВН съм

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "НЯКОЙ":

    Сметката ми за януари е с 15% по-висока от декемврийската. Периодът на отчитане обхваща Коледа и Нова година. При съседите в блока е същото. Никой не е изненадан, освен един вечно мрънкащ бивш военен.

    01:36 06.02.2026

  • 44 Да се забрани на всякакви

    3 0 Отговор
    бивши министри , зам. и темподобни , /защото станаха почти всеки втори /да дават акъл по нерешени от тях проблеми, когато са били действащи.Надписванито на сметките в случай и да 100%, е факт не от януари, а от началото на новия отоплителен сезон.Една от причините може би са новите електромери монтирани на места през лятото .Фрапиращо високите цени на база сравнение със същия период миналата година и същата консумация са от ноември и декември. Какво наложи нови електромери, умници от ЧЕЗ. Слагайте си контролни електромери в жилищата, докато не са ги забранили или наложили глоби за тях .

    Коментиран от #45

    02:11 06.02.2026

  • 45 Излишно е

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Да се забрани на всякакви":

    Няма полза от собствен контролен електромер. От ЕРП-то и държавните прос.институции, де, никога няма да ги го признаят с аргументите, че не е сертифициран, не е правилно тариран или нещо подобно.

    03:15 06.02.2026

  • 46 До коментар 45 излишно е

    3 0 Отговор
    Това ,че няма да го признаят е известно. Кой крадец е признал , че краде. Важното е, че ще разберем не само ,че ни крадат пладнешки, но и с КОЛКО ! Поне да се знае .С примиренчество и не съпротивление на злато , доникъде

    05:34 06.02.2026

  • 47 коки

    4 0 Отговор
    ЛЪЖЕЦ!
    Всички с които общувам последните дни се оплакват от почти удвоени сметки.
    Моята също е с 40% нагоре, при условие че коледните празници когато се консумира най-много не бяхме в града.
    Това тука е енергийна джунгла.

    05:44 06.02.2026

  • 48 На тебе

    4 0 Отговор
    Кой ти каза?Не си приказвай наизуст.Навсякъде да масово надписвани,особено в ЕВН.Крадци как не спряхте с номерата си.?Трябва да спрем да Ви плащаме и да не получавате заплати.Така или иначе мръзнем,за да ни остане някакъв лев за храна Не излизай неподготвен да напомнящ за себе си и белким някой те забележи пак да те прибере на министерска заплата.Куч.... синове алчни.

    05:44 06.02.2026

  • 49 Винкел

    1 0 Отговор
    Ей,бо кл учаро,глей да не минеш през Перник Не били масови .Само у квартало сме над 200 къщи с по 40-50 евро отгоре.

    10:34 06.02.2026

  • 50 Споко гражданъе

    1 0 Отговор
    Споко! Ваше чудо, тепърва се задава.Нали французина вече ви засече водомерите.Двойна засечка.Ще му платите и топлата вода,народ студена,плюс другата,от студен водомер.По 2,5 евро кубик и мало више.Защото и там има върволица от допълнителни екстри - извеждане,довеждане,почистване + ДДС.Ще ви сурвака но за Великден и топлото.Където замерването е Абра: кадабра с тези Пунта Мара топломери.Колкото ти напишат,толкова! А топлата водица над 23 евро за кубик.Като добавите и 2,5 евро като студена, направо ще хълцате от щастие.Включително и еуглените ще хълцат- силни привърженици на еврозоната.Къде са ви заплатите бе,рогати? Нали бочко ви заяви тържествено,че сте богати? Делено на две,там сте.Със тенденция да замръзнат поне една година.Ако ги повишат,ще бъде с мижави проценти.На рогато между 20-30 евро.Да си плати картата за ГТ.

    10:56 06.02.2026

