Желязков: Членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е следващата задача пред обществото ни

5 Февруари, 2026 17:10 1 688 39

ОИСР е организацията, която обединява 38 развити страни в целия свят, каза Желязков. По думите му в момента сме в края на третата пътна карта, като първата пътна карта беше за периода 2018 - 2020, втората за периода – 2021 - 2023 г., а третата за – 2023 - 2025 г.

Желязков: Членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е следващата задача пред обществото ни - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е следващата голяма икономическа и политическа задача пред нашето общество, която намира подкрепа във всяко едно правителство от началото на работата на Координационния механизъм през 2018 г. Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков на пресконференция в Министерския съвет, на която генералният секретар на ОИСР Матиас Корман представи годишния доклад за икономическото развитие на България. Присъстваха още и министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев и министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова, предават от БТА.

ОИСР е организацията, която обединява 38 развити страни в целия свят, каза Желязков. По думите му в момента сме в края на третата пътна карта, като първата пътна карта беше за периода 2018 - 2020, втората за периода – 2021 - 2023 г., а третата за – 2023 - 2025 г. Условно има 25 тематични групи, по които се водят разговорите и по които показателите за напредък се отчитат. До началото на 2025 г. от тези 25 тематични групи седем бяха с приключили досиета, съобщи премиерът в оставка.
Той каза, че до настоящия момент за 2025 г. страната ни е приключила следващите девет досиета плюс две, които всеки момент ще бъдат приключени, тоест общо 11. Остават ни още седем, които тази година щяха или ще бъдат приключени успешно, за да може България да стане част от тази организация. Според Желязков това не е просто въпрос на престиж, а и огромна предпоставка за инвеститорския потенциал на страната за средата, в която се развива нашето общество и условията, за които българският бизнес може да изпълнява своята успешна роля.

Големите предизвикателства, които стоят пред нас са свързани с конкурентоспособността, а предпоставките за конкурентоспособността на страната се коренят в по-доброто образование, по-добрата инвестиционна среда, по-добрия пазар на труда, всичко онова, което е свързано с по-доброто функциониране на публичната администрация, заяви българският премиер в оставка. Той уточни, че става въпрос за онези предпоставки, които могат да създадат по-голяма добавена стойност и по-голяма продуктивност на работната сила в България като се отчитат и всички предизвикателства в това число и демографските такива, както и предизвикателствата пред социалните системи на страната.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 няма държава

    21 2 Отговор
    Како азт ,какви пет лв. Само кажете за 40 дена колко големи завода затвориха врати и отидоха в Румъния .

    Коментиран от #4

    17:18 05.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    20 3 Отговор
    Една пържола в хотела на Росен Желязков струва 140 евро.

    Коментиран от #6, #31

    17:20 05.02.2026

  • 3 Самохвалко

    15 1 Отговор
    Много съм горд с Желязков. Дали ще ме остави да се къпна на водопади да си направя една ножка там на прага.

    Коментиран от #7

    17:20 05.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "няма държава":

    Бизнеса бяга от високите разходи в еврозоната.

    Коментиран от #23

    17:20 05.02.2026

  • 5 Дориана

    25 2 Отговор
    А, нашата задача Желязков е такива като теб, Борисов и Пеевски да Не бъдете в управлението и политиката на България. Поредни патерици като теб изпълняващи нарежданията на Борисов и Пеевски вредят и не са нужни на България.

    Коментиран от #16

    17:21 05.02.2026

  • 6 Ей търтей

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    В твоите 17 ресторанта, да не би всичко да е на аванта? Я питай съдружника ти как опъва по цял ден и каиша че и женка ти.

    17:22 05.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    20 2 Отговор

    До коментар #3 от "Самохвалко":

    Шумът на водопада пречи на подслушвателните устройства.Там ще се събира Мафията на заседание.

    Коментиран от #10

    17:22 05.02.2026

  • 8 от село

    14 1 Отговор
    Снощи отивам в хоремага , и там салата гисело зеле -4 евра , а мастиката -3 !! Няма дъжава ,а мафиотска територия сме

    Коментиран от #15

    17:22 05.02.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    Остава последната продажба, така ли?!

    Явно съм глупав да си мисля, че цел на държавата трябва да е просперитета на гражданите, здравето и доходите и морала, а не къде ще ходи да се снима продажника джИляскоФ!

    Имаме леко разминаване с продажния жълтопаветен планктон явно...

    17:23 05.02.2026

  • 10 Самохвалко

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Ти гледай да не те удавят там. Кво става ще влизаш ли в партията на президента за да чешеш топките на Бареков?

    17:24 05.02.2026

  • 12 Хаяши

    17 0 Отговор
    да се съсредоточи върху оставката

    17:25 05.02.2026

  • 13 Лост

    6 0 Отговор
    Да видим още какви ще ги сътвори екскурзианта Демирев.Сега се движел по поредната пътна карта.

    17:27 05.02.2026

  • 14 изчезването на тикви и шопари и парашути

    11 1 Отговор
    е следващата задача пред обществото ни

    17:30 05.02.2026

  • 15 Брях,

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "от село":

    да му се невиди! И в наше село същото.

    17:32 05.02.2026

  • 16 Дориан Грей

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    А нашата задача е такива като твоите малоумни и крадливи ПП - та никога повече да не са фактори!

    17:48 05.02.2026

  • 17 КВО ОБЩЕСТВО БЕ

    6 1 Отговор
    Каун. Та вие решавате всичко шиша и тупа. Народа сам гледа Нищо не решава.

    17:48 05.02.2026

  • 18 На Роско жената съм

    8 0 Отговор
    - Аз съм фиксирана само върху самото членство на членовете!

    17:49 05.02.2026

  • 19 Кажи честно ... 🤣

    7 1 Отговор
    Ако някой се чуди кой е човека вдясно на снимката, това е Премиера на България в оставка.
    Именно той, по заповед от пеевки и борисов, извърши национално предателство, което може да се оприличи единствено с решението на правешкия ceляндyp байтошУ, България да стане 16-та Република на СССР.

    17:51 05.02.2026

  • 20 Оракул

    5 1 Отговор
    Този ще има скоро среща или с бай Ставри или със св. Петър.
    Това чака всички подлоги на ковчежника на руската мафия Пеевски ! Типично по московски - ползвай и унищожавай като стане непотребен.

    Коментиран от #22

    17:56 05.02.2026

  • 21 38 страни в света, а Варна няма лекари з

    7 0 Отговор
    Варна остава без лекари за да лекуват оперират българските деца!
    В НИКАКВИ СЪЮЗИ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ЧЛЕНУВА БЪЛГАРИЯ
    БЕЗ ДА СЕ ПРОВЕДЕ РЕФЕРЕНДУМ!
    Този съюз за богатите не е за България - ние сме бедна държава откъм
    ччовешки ресурси и нисък стандарт на живот.

    БЛИЗО 1 МИЛИОН ДУШИ СА ЕНЕРГИЙНО БЕДНИ И РАЗЧИТАТ НА ПОМОЩИ!
    Но територията е богата на природни ресурси и
    чуждите примляскват за нашите богатства,
    природните ресурси им трябват - не българите.
    Щот ще си внесат мургавите от индо-пакистанската раса.

    НИКАКВИ СЪЮЗИ ПОВЕЧЕ ЗА БЪЛГАРИЯ!

    ЗАЩО ЧУЖДИТЕ НЕБЪЛГАРИ - НЕ ИСКАТ ДА СЕ ПИТА
    БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А ЖЕЛЯЗКОВ?!

    17:58 05.02.2026

  • 23 селяк

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Така е. Ама еврогейтаците друго реват :Д ся бизнесо ша дое при назе :Д щее :Д на 36ти в шестък. еФтината работна ръка вече не е толко еФтина

    18:05 05.02.2026

  • 24 Гост

    10 0 Отговор
    Кой си ти бе, че ще казваш коя е следващата задача пред обществото? Кой си ти бе, жалък слуга. Ти си пълен с господари бе, рецепционистче. Всичко ще направиш за да продадеш е тва общество, за което говориш. Ти си смешник

    18:09 05.02.2026

  • 25 Следващата задача

    8 0 Отговор
    Е ясна , строг но справедлив … Тогава ще разбереш какво иска обществото .

    18:15 05.02.2026

  • 26 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Чиба бе,Хаяши.

    18:30 05.02.2026

  • 27 Тома

    4 0 Отговор
    Вярно ли е роско че България ще е на задна скорост в Европа

    18:31 05.02.2026

  • 28 ЖЕЛЯЗКОВ

    6 0 Отговор
    Е ВРЕДЕН ЗА БЪЛГАРИЯ И ЗА БЪЛГАРИТЕ.
    МЯСТОТО МУ Е В ПАНДЕЛАТА.

    19:28 05.02.2026

  • 29 Ново начало

    7 0 Отговор
    Желязков е разследван за упражняване на непозволена власт за да принуди търговско дружество да прехвърли на занижена цена търговски активи на бившата му съпруга. В един момент Желязков се оказа по богат от Балъков и сега ще видим какъв му е таланта

    20:11 05.02.2026

  • 30 дядото

    7 0 Отговор
    на кое общество.на мутрите и мафията ли.

    20:28 05.02.2026

  • 31 защото е

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    човек от народа за който се бори!!

    20:49 05.02.2026

  • 32 Теменужка цъфнала

    6 0 Отговор
    Милиони от бюджета отиват за членство в организации за да се разхождат чиновници и да се отъркват в богаташите, а страната обеднява, нищо не се произвежда, всичко е внос. Само за Тръмп вноската е милиард, няколко заема за по 300млн. Знае ли някой в колко организации държавата плаща членства, вноски и такси, и др.?

    22:24 05.02.2026

  • 33 Гриин Гоблин

    5 0 Отговор
    Този гоблин докога и в качеството си на какъв ще ни набутва в губещи организации. За два месеца стандартът ни на живот падна двойно.

    23:18 05.02.2026

  • 35 Тошев

    3 0 Отговор
    Че и компанията от Герб-НН помъкнал. Нали сте в оставка с заповед за уволнение в джоба . Какви набутвания в организации и какви пари пак ще влачиш за " Бизнеса " след като всички знаят ,че това са ваши партийни дейности . На разните му там депутати и олигархията ви . Уволнени сте бре Джилязко . Много сте нахални и нагли. Стига сте пилели пари за екскурзии .

    23:43 05.02.2026

  • 37 След изборите

    3 0 Отговор
    новият парламент трябва да анулира всички безумни договори подписани от суетно комедийния премиер в оставка, като противоречиви на българското законодателство. Да се потърси и наказателна отговорност, независимо от това кой му дърпа конците.

    00:09 06.02.2026

  • 38 Нора

    1 0 Отговор
    Изчезвай Водопад,че ще гътнеш дръвцето.Ти ще надминеш по наглост и бруталност господарите си двата шопара.Ти си в оставка и няма да казваш кое накъде .Дори екскурзиите Нали седна вече до тъпана Тръмп сега като Тиквуний може да си съчиняваш приказки какъв приятел ти е този извратеняк от досиетата на Епщайн.Жалкия Путин е използвал агента на КГБ Епщайн за компрометиране на любовника Тръмп.Е как зависим човек може да взема адекватни решения?Като Тиквуний ще козирува на всички и дано цръна маца не му мине пътя.

    04:00 06.02.2026

