Желязков: Българските евромонети ще са законно платежно средство от 1 януари и ще носят национални символи

„Българските евромонети ще бъдат законно платежно средство в цяла Европа и ще носят български национални символи. По този начин страната ни ще бъде част от европейското културно и монетно наследство“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който заедно с управителя на Българската народна банка Димитър Радев се запозна на място с производствения процес на българските евромонети в Монетния двор на БНБ.
Премиерът Желязков отбеляза, че всички евромонети имат еднаква лицева страна за цяла Европа, а на другата - национални символи, характерни за всяка страна членка на Еврозоната. В българската серия евромонети са включени утвърдени национални символи, личности и обекти от националната история и културното наследство на страната. На монетата с номинал 2 евро е изобразен Паисий Хилендарски – български монах, духовник и просветител, автор на възрожденското произведение „История славянобългарска“. Вдясно от изображението е изписано на кирилица „БЪЛГАРИЯ“, а вляво са разположени надписът „ЕВРО“ и годината на емисия „2025“. Надписът по гурта на монетата на едната половина е „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, а на другата – обърнато е изписан същият надпис.
Монетата с номинал 1 евро представя образа на свети Иван Рилски - духовен водач, отшелник и чудотворец, считан за небесен закрилник на българския народ. Монетите с номинал 50, 20, 10, 5 и 2 цента носят изображението на Мадарския конник – скален релеф от VIII век, включен в Списъка на световното културно наследство.
Министър-председателят Росен Желязков и управителят на БНБ се увериха на място, че Монетният двор на банката работи на изключително високо ниво и е въведен 24-часов производствен процес. Това гарантира качеството на монетите и достатъчни количества. „Готови сме напълно. С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас. Това е важна стъпка към успешно икономическо и социално развитие на страната ни”, подчерта още премиерът.
Управителят на Българската народна банка Димитър Радев заяви, че подготовката на банковия сектор и на Монетния център за въвеждането на еврото се осъществява по план. „Монетният център работи на пълен капацитет, осигурени са достатъчни количества евромонети. Ще има достатъчно монети – както в първоначалния пакет, така и впоследствие. Няма място за притеснения“, увери Димитър Радев.
1 гробар1418
17:01 06.12.2025
17:03 06.12.2025
17:04 06.12.2025
17:04 06.12.2025
17:06 06.12.2025
17:07 06.12.2025
17:08 06.12.2025
17:10 06.12.2025
17:10 06.12.2025
17:11 06.12.2025
Старата блудница Европа е бита карта и скоро няма да има нито интерес, нито възможност да ви спасява от гнева на народа!
17:12 06.12.2025
17:14 06.12.2025
17:15 06.12.2025
До коментар #7 от "Стенли":Аз не знам що въобще имаш съмнение :)
Една от месечните ми такси стана от 18.00 на 18,58, тия 60 стинки не са проблема... проблема е, че просто си занулиха евроцената на 9,50 "за удобство". Държавичката "закръгли" командировъчните на 22 евро, вместо на 20,50 и нещо - и ей така си закръгляваме... докато не стигнем старите цени в лева...
17:16 06.12.2025
17:16 06.12.2025
17:19 06.12.2025
17:20 06.12.2025
17:21 06.12.2025
До коментар #12 от "Горски":Колега, ако приемем, че 45 години стигат - спокойно може да приемем, че края на "Демокрацията" идва!
Нямам съмнение, че след няма и 10 години европа ще е достатъчно слаба, за да може да се откъснем и от тая тирания и най-накрая да изградим силна, самостоятелна, неутрална държава без господари!
17:23 06.12.2025
17:23 06.12.2025