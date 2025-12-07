Новини
Избраха Мария Габриел за председател на ЕНП Жени

Избраха Мария Габриел за председател на ЕНП Жени

7 Декември, 2025 08:36, обновена 7 Декември, 2025 07:57 1 387 47

  • мария габриел-
  • енп-
  • герб

Тя получи поздравления от ГЕРБ

Избраха Мария Габриел за председател на ЕНП Жени - 1
Снимка: МС
Фокус Фокус

Мария Габриел бе избрана с огромно мнозинство за председател на ЕНП Жени.

Това обявиха от ГЕРБ в профила си във Facebook.

"Поредно голямо признание за ГЕРБ и Мария Габриел! Днес /б.р. в събота/, по време на изборния конгрес на ЕНП Жени, Мария беше избрана огромно мнозинство за председател на организацията. Поздравления, Мария! ГЕРБ твърдо подкрепя жените, които оформят бъдещето на България и Европа", пишат още от партията.


България
  • 1 ей аман бе

    74 0 Отговор
    пак ли тия щраус са го избрали за нещо си дето нищо няма да работи ама ще взема заплата?

    Коментиран от #10

    07:59 07.12.2025

  • 2 98798

    60 0 Отговор
    ут де го изкарахте тва плашило

    07:59 07.12.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    51 4 Отговор
    Ми да изберат и Радан за председател на ЕНП трети пол.🌈🛴🥳🤣👍

    08:00 07.12.2025

  • 4 побърканяк

    52 1 Отговор
    Хехе оставаше да я изберат за председател на ЕНП мъже, ама казва ли ти някой може па да е мъжки жирав.

    08:01 07.12.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    47 0 Отговор
    Тя пък една жена - като я погледнеш и ти се отщява веднага...

    08:01 07.12.2025

  • 6 транс дждъри Габита

    29 3 Отговор
    Звено ЕНП.Много сме,силни сме!

    08:01 07.12.2025

  • 7 МОМАТА ОТ СЕЛО

    44 1 Отговор
    Урсулата е елементарна женица, но и тя смята, че тази е тъпа.

    08:04 07.12.2025

  • 8 Боруна Лом

    40 0 Отговор
    ТАЗИ Е ТОТАЛНО КУКУ! ВИЖДАЛ СЪМ Я НА ЖИВО В МАГАЗИНА В БРЮКСЕЛ!

    08:04 07.12.2025

  • 9 Съдията

    40 0 Отговор
    Шайка ГРОБ това "острие" за какви ли постове не го предлагаха, но в Европа по един път се лъжат за калинките.😂

    08:05 07.12.2025

  • 10 Боруна Лом

    35 0 Отговор

    До коментар #1 от "ей аман бе":

    НЕ Е МНОГО ВИСОКА, САМО ВРАТЪТ И Е ДЪЛЪГ!

    Коментиран от #37

    08:05 07.12.2025

  • 11 Не ми дреме

    35 0 Отговор
    Жирафа към кой зоопарк е зачислена.
    Като не я набутаха в НАТО, зае някакъв синеКУРен пост, за който никой не се натиска!

    Коментиран от #24

    08:07 07.12.2025

  • 12 Щом почнаха и ЕНП да се роят

    37 0 Отговор
    Каква е точно разликата между ЕНП и ЕНП Жени? Това е някаква поредна глупост, която трябва да демонстрира разделението по полов признак ли? От една страна се борят за равнопоставеност на половете, а от друга си правят партийни крила по полов признак.

    08:08 07.12.2025

  • 13 Питане

    33 0 Отговор
    А за ЕНП - жендър - кой ???

    08:10 07.12.2025

  • 14 Да яхва метлата и да литва в облаците

    32 0 Отговор
    Отървахме се от това злобно същество

    08:12 07.12.2025

  • 15 Новак

    22 0 Отговор
    А останалите 38 председателина ЕНП еди-кои, кои са?

    08:13 07.12.2025

  • 16 Върти сучи

    21 0 Отговор
    В тая територия има едни около 200 на които на всяка цена трябва да се намери място в някакво ръководство. Толкова са Елит наречен от самите си тях . Кадърни ,несменяеми и незаменими . Със "синя " кръв били . А резултата -геноцид над Българския народ в който унищожиха над 3,5 милиона души. Липсват ,изпариха ги. Без война и природни катаклизми. Но ,тези все там . Народе нещастен ?

    08:14 07.12.2025

  • 17 глоги

    1 10 Отговор
    Мария Габриел бе избрана с огромно мнозинство за председателКА на ЕНП - Жени. Мария беше избрана С огромно мнозинство...

    08:16 07.12.2025

  • 18 К.К

    18 0 Отговор
    Ох, най- после я намърдаха на някакво постче, " милата". То големи зорове бяха толкова години. Ето, това е илюстрация на идеологията на Герб - високо платени постове на държавна хранилка, цял живот, а хората, с 250 евро на месец - " пей сърце". СРАМ! /не ме премахвайте поста!/



    .

    08:18 07.12.2025

  • 19 щурецъ

    6 0 Отговор
    Слагам си циципаса и бикинките тесни,опъвам се на метлата и ЧАО!

    08:18 07.12.2025

  • 20 Този

    10 0 Отговор
    звяр дали е жена ?

    08:19 07.12.2025

  • 21 Истински патриот

    5 6 Отговор
    Една истинска жена трябва да мирише на яхния, а един истински мъж трябва да мирише на мръсни чорапи!

    08:19 07.12.2025

  • 22 гръндж

    12 0 Отговор
    А начело на "ЕНП-Мъже" коя ще бъде на челото ,на партията?

    08:20 07.12.2025

  • 23 Ко речи ?

    16 0 Отговор
    Мария каква ?
    Май нещо се срамим от българските имена, но нямаме нищо против да цоцкаме от бг.държава.

    08:20 07.12.2025

  • 24 Дремакиев

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не ми дреме":

    Синекурен защото червенокурения беше зает от една нашенска европрокурорка ,но сега е свободен за следващата на Герб НН.

    08:21 07.12.2025

  • 25 То пък

    16 0 Отговор
    жена ли и Мара да видиш , то пък полза ли да видиш , то пък нещо положително ли има у нея ? НИЩО ! Както и у всички гербави , освен нагаждачество , двуличие и единствено лични интереси .

    08:22 07.12.2025

  • 26 Табаков

    8 0 Отговор
    Аз откъде да знам,дали е жена?! Не съм й вдигал полата.

    08:23 07.12.2025

  • 27 шпагат

    14 0 Отговор
    Дебели пачки в чантичката й и за пенсия няма да си мисли.Уредена е госпожата за години напред.

    08:25 07.12.2025

  • 28 Ко речи?

    10 0 Отговор
    Абр, тия що се делят на мъже и жени като едно време по турско? Мъжката одая и женската одая...

    08:28 07.12.2025

  • 29 Софиянец

    14 0 Отговор
    По-скоро ЕНП-Травестити 😂

    08:30 07.12.2025

  • 30 Само

    8 0 Отговор
    я виж тая стрина как се крепи за чашата с вода , не знаейки какво да прави с ръцете си за снимката ! Падение жени !

    08:32 07.12.2025

  • 31 куку

    3 0 Отговор
    Пародоксално...И сега какво България ще се възроди...след като точно такива "калинки" съсипаха тотално всичко..

    08:41 07.12.2025

  • 32 дедо Флашко

    3 0 Отговор
    Добре е,че не са я избрали за космонавтка!

    08:41 07.12.2025

  • 33 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Така награждават продажниците,некадърниците и българоубииците.Тази жалка женица не е засадила и едно дръвче в България през живота си,няма и да засади,но пък за благодарност към евро-фашистите ще направи всевъзможни мръсотии на българите също като Сталинка !

    08:45 07.12.2025

  • 34 Дедо ви ...

    4 0 Отговор
    От толкова коментари от които следващия е по, по най ще кажа само плашип.тарник

    08:47 07.12.2025

  • 35 бай Митко Ви моли да не триете

    5 0 Отговор
    Голям праз, че някаква си била нагласена някъде си! На тая опулена грозотия все и търсят службица добре платена, щото била гербаваджийка! Тая няма никаква визия – жена ли е, мъж ли е, щраус ли е!? Плащат и мазна заплатка и това е, ни се чува, ни се вижда какво толкова работи!? Голям праз за тая, тя ще лапа пък аз с минималната пенсия задължително трябва да и се възхищавам щото гербавите я аплодирали! Живота е проста работа, но гадното е, че прости хора ни управляват вече 36 години! Чакам 01.01. догодина, че като влезем в клуба на богатите /Бокича го каза/ и аз хърбата да се почувствам с джобове с хастара навънка!

    08:48 07.12.2025

  • 36 Сивата котка

    4 0 Отговор
    Ма тя жива била...

    08:49 07.12.2025

  • 37 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Боруна Лом":

    значи е чапла от село

    08:50 07.12.2025

  • 38 Майк Алън Патън

    6 0 Отговор
    Къде я скриха тази женица досега ?

    08:52 07.12.2025

  • 39 Тото 1 и Тото 2

    3 0 Отговор
    Герб - жени , младежи ГЕРБ ..................КАРИКАТУРИ , бойкови СЛУГИ , кариеристи , слагачи и целувачи на тиквен зад.ник и предник !

    08:56 07.12.2025

  • 40 фАНТОМасс

    2 1 Отговор
    Както каза Бойко - и магаре да СЛОЖА - ще го изберат !
    Ето ви го примера !

    Коментиран от #42, #46

    08:58 07.12.2025

  • 41 ПЪГУОШ

    5 0 Отговор
    Дали Бойко ще каже за нея - Проста Гаргамелова П0тка ?

    08:58 07.12.2025

  • 42 Няма го

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "фАНТОМасс":

    Бойко - няма магарета и магарици !

    09:03 07.12.2025

  • 43 ДЕНКОВ

    5 0 Отговор
    НАЙ НАКРАЯ И НАМЕРИХА РАБОТА,НА КОЛЕЖКАТА

    09:09 07.12.2025

  • 44 От заместник председател на енп,

    4 0 Отговор
    през заместник ген. секретар на НАТО, до кухи лейки ЕНП!

    09:20 07.12.2025

  • 45 Само да добавя

    1 0 Отговор
    Вече няма да се тревожим, че е безработна. Намериха й занимания.

    09:23 07.12.2025

  • 46 В конкретния случай

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "фАНТОМасс":

    Е жираф!

    09:27 07.12.2025

  • 47 Фиданка

    0 0 Отговор
    Една служба се грижи за нея и я тика по стълбата нагоре.

    09:31 07.12.2025

