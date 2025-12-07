Избраха Мария Габриел за председател на ЕНП Жени

Мария Габриел бе избрана с огромно мнозинство за председател на ЕНП Жени.
Това обявиха от ГЕРБ в профила си във Facebook.
"Поредно голямо признание за ГЕРБ и Мария Габриел! Днес /б.р. в събота/, по време на изборния конгрес на ЕНП Жени, Мария беше избрана огромно мнозинство за председател на организацията. Поздравления, Мария! ГЕРБ твърдо подкрепя жените, които оформят бъдещето на България и Европа", пишат още от партията.
