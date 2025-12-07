Новини
Два влекача са в готовност да изтеглят танкера, блокиран край Ахтопол

7 Декември, 2025 10:00 905 28

  • ахтопол-
  • влекачи-
  • танкер

И да се види какво превозва

Два влекача са в готовност да изтеглят танкера, блокиран край Ахтопол - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Все още не са изяснени всички обстоятелства как танкерът, ударен от Украйна, е достигнал до българските води край Ахтопол. Това коментира пред бТВ вътрешният министър Даниел Митов.

“От информацията, с която разполагаме, не представлява опасност. Той е закотвен, в момента се намира в стабилно положение и състояние. Подготвени са два влекача, които са готови да отидат и да го изтеглят на вече съвсем безопасно място. И разбира се, да се види какво превозва този кораб. Но от това, което знаем, и информацията, която имаме - не представлява опасност, поне нямаме такива данни“, коментира Даниел Митов.

„Информацията, която имаме от преди 45 минути, е, че двата основни компонента върху които работим, са безопасността на екипажа и безопасността на нашето крайбрежие“, заяви в „Тази неделя“ Румен Николов, директор на ГД "Аварийно спасителни дейности" към ИА „Морска администрация“.

„Мога уверено да кажа, че и в двата случая ние нямаме сериозни проблеми. Екипажът декларира сутринта, че е в добро физическо и психическо състояние, има все още храна и вода и известни запаси от батерия за комуникационните средства“, посочи той.

По думите му ще бъде подготвена операция, с която най-вероятно по въздуха ще се осигури доставка до кораба на храна, вода и комуникационни средства.

„Благодарение на тази връзка, която беше при подхождането на кораба към нашите брегове, бяха изключително добре спазени указанията на Морския координационен център и екипажът успя да отдаде котвата си, в резултат на което корабът се намира в едно стабилно състояние“, обясни Румен Николов.

„Колкото и да ми се иска, към момента метеорологичните условия не позволяват изпълнение на операция по качване на допълнителни хора на борда на кораба, както и сваляне на хора от екипажа. В реалната ситуация вятърът е около 10-12 метра в секунда, с пориви на 18-20, а морето е 4-5 бала. Прогнозата сочи, че подобряване на времето можем да очакваме не по-рано от утрешния ден“, посочи още той.

„Ние ще подготвим операция на два етапа с качване на наши експерти и инспектори от състава на Министерството вътрешните работи, „Гранична полиция“ и „Морска администрация“, които да извършат огледа, да установят личен контакт с екипажа и оценявайки на място безопасността, което е изключително важно за нас, да се предприемат мерки за сваляне на част от екипажа - които са заявили, че имат такова желание“, разясни Румен Николов.

„Защо този танкер е на мястото, на което се намира, ще бъде изяснено най-вероятно утре от дипломатическите служби на България и Турция“, посочи още той.

„Предположението е, че корабът е бил закачен на буксир, което е факт. И при неизяснени към момента условия, след навлизането му в нашия отговорен район за търсене и спасяване и териториални води, връзката между танкера и буксиращия го турски кораб е прекъсната“, обясни Николов.

В този момент е започнала операцията по проследяване и набелязване на мерки за предотвратяване на по-тежки случаи.

„Нашата реакция започна веднага след като технически беше установено разделянето на двата плавателни съда. Тъй като танкерът продължи да се движи с около възел-възел и половина на север, а буксиращия го кораб се отправи на юг“, посочи още той.

Установен е контакт с посолството на Китай, а утре се очаква да бъде установена връзка и с корабособственика.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    Украйна пренесе войната на българска земя . Екокатастрофа.Край с туризма.

    Коментиран от #14, #20

    10:01 07.12.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    19 3 Отговор
    Карайте го в Цариград

    10:02 07.12.2025

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    16 2 Отговор
    То по плажовете ще се види какво превозва.

    10:02 07.12.2025

  • 4 Абе

    11 1 Отговор
    Един Куйрос за Данчето.

    10:03 07.12.2025

  • 5 Малтрапазин

    9 2 Отговор
    Тва незнам танкер ли е ам се разлага там. Целото е у ръжда го гледах по телевизията и се разкапва.

    Коментиран от #6, #23

    10:03 07.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "Малтрапазин":

    Не е ръжда а пепел от пожара .

    10:04 07.12.2025

  • 7 1 въпрос

    33 2 Отговор
    Как турски влекач навлиза в български териториални води, теглейки на буксир танкер. Къде е българската брегова охрана? Морски съдове на страни извън ЕС акостират на 700 метра от плажната ни ивица и няма нито един официален коментар от българските гранични служби по случая? Ами ако кораба превозваше радиоактивни отпадъци или друг опасен товар? КЪДЕ Е ДЪРЖАВАТА?

    Коментиран от #22

    10:06 07.12.2025

  • 9 Абе ,

    14 2 Отговор
    ей , нали вчера НЕ превозвал нефт и беше празен , а ? Днес друга песен пее Данка ! И все още ще ми изяснявал разбирач , как бил стигнал до български води ? ОСТАВКА !

    10:09 07.12.2025

  • 10 Ч€$ТНА милицион€р$ка

    8 2 Отговор
    -Г-н полицай, вашият мини $тър П€ дал ли €?
    -Н€, той ОТДАВНА € Г € Й НА ГЪРБА НА НАРОДА!

    10:11 07.12.2025

  • 12 ЕвроАтлантически безроден простак

    22 1 Отговор
    Защо евроатлантическите еничерски власти мълчат как турски влекач влезе в нашите териториални води и заряза бедстващия танкер? Защо евроатлантическите еничари лъжат? Защо запазват мълчание как бедстващият танкер „Кайрос“ аварира край Ахтопол - танкерът е бил изоставен от турски влекач, който след като е влязъл необезпокоявано в българската зона на Черно море, също така необезпокоявано е напуснал нашите териториални води, зарязвайки цял танкер.

    Умишленото провлачване на кораб с екипаж на него, който е бил взривен наскоро и който е без възможност да се управлява, от територията на една държава до територията на друга съседна държава, в границите на ЕС, е прецедент в международното морско право. При други обстоятелства този инцидент би бил източник на международен скандал България-Турция или Европейски съюз-Турция.

    Коментиран от #24

    10:12 07.12.2025

  • 13 Сусу Манарата

    17 2 Отговор
    Митов говори като страничен наблюдател. Смешен човек, недоразумение.

    10:13 07.12.2025

  • 15 Познато

    20 2 Отговор
    Натовска Турция ни използва за сметище, като без да ни пита и в противоречие с всички възможни регламенти на международното право, ни джироса от турски в наши териториални води ударен от укрите танкер. Явен знак че не зачита нашия суверенитет, а властта у нас се гуши и мълчи. Кой е отговорен? Кой ще плаща? Кой охранява държавната граница?

    Коментиран от #16

    10:19 07.12.2025

  • 16 ФАКТ

    3 10 Отговор

    До коментар #15 от "Познато":

    Украйна е демократична държава.

    10:22 07.12.2025

  • 17 Ройтерс

    7 2 Отговор
    Така изглежда Дани Мити, когато Бою му го отлере!

    10:23 07.12.2025

  • 18 Натовски еничари

    7 0 Отговор
    Как се допуска турски влекач да си прави каквото иска до българското крайбрежие ? При две турски партии в парламента , и още няколко протурски в управляващата сглобка , България е жалък турски вилает ❗

    10:34 07.12.2025

  • 19 От къде го извадиха…

    8 1 Отговор
    И тоя е един министър…

    10:34 07.12.2025

  • 20 Бих казал..

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То няма туризъм от години…

    10:35 07.12.2025

  • 21 Факт

    6 2 Отговор
    Ясна е причината. Да го докарат до Нефтеното пристанище или до Варна. Поне там може да ремонтират нещо.

    10:37 07.12.2025

  • 22 Ескобар

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "1 въпрос":

    Държава НЯМА от години..! Само 240 подлоги..

    10:38 07.12.2025

  • 23 255

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Малтрапазин":

    След като си толкова компетентен и загрижен българино защо се срамуваш да говориш и пишеш правилно на български?

    10:45 07.12.2025

  • 24 ББ и ДПС сакат ограбване на резерва

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "ЕвроАтлантически безроден простак":

    ЯКО НИ ЛЪГАХА ЧЕ КОРАБА Е РУСКИ! А СЕГА ПРАВЯТ ВРЪЗКИ С КИТАЙ? ЛЪЖЦИ, НАЛИ БЕШЕ РУСКИ? ВСЯКА НОВИНА В КОЧИНАТА Е ЛЪЖА. ОСТАВКА МА МАФИОТСКОТО СВИНСКО БОЙКОВИСТКО ЛЪЖЛИВО , КРАДЛИВО УПРАВЛЕНИЕ! САКАТ СЛЕД НОВА ГОДИНА ДА ОГРАБЯТ РЕЗЕРВА И ДА БЕГАТ ЗА ТОВА НЕ СИ ПОДАВАТ ОСТАВКАТА!

    10:52 07.12.2025

  • 25 ще го дърпат две влечуги

    1 2 Отговор
    Ами ако се опъва както се е отскубнал от турското присъствие?

    10:53 07.12.2025

  • 26 Хе!

    1 0 Отговор
    Библейски пример за бягане от неприятен ангажимент! Ако бе нещо престижно, сами ми кажете, коя обемиста фигура щеше да се изтъпани там и обилно да обяви на медиите как е спасил екипажа, екологията и как са му благодарили от Украйна, Русия, Турция, Габон, подините на всички членове на екипажа и ООН!? Помните ли как се натрупаха над 20 висши началници с лампази да се снимат с първия довлякан до Графа Ф-16 и как се разбягаха при констатиран технически проблем, за да не ги обвинят, че са пипали софтоера! Тук има поне 4 неприятни ангажимента - Как да помогнеш на руснаци - ужаст! Как Георг да се скара на Киев - още ужаст! Как да си затвориш очите, ако има някакъв разлив или екологична опасност - ау-ау! И ох, аман - аман, как да питаш Ердоган, защо закачи това корито от турски териториални води или изключителната икономическа зона на Турция и го достави тук да си блъскаме главите с коскоджами ти золум! Да бе потънал, въпросът е решен, а сега ето ти ядове!

    11:10 07.12.2025

  • 27 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Въпросът е цайсатия герберски гейзер кога ще бъде изгърбен. Щото "другото" му харесва.

    11:18 07.12.2025

  • 28 Фен

    0 0 Отговор
    Украинските ни приятели ударили танкера с дрон, във водите на турските си приятели. Турските ни приятели, тихомълком го довлекли до Ахтопол и го зарязали. А ние, нали сме атлантически приятели, си мълчим като п. Е, с такива приятели, врагове не ни трябват.

    11:24 07.12.2025

