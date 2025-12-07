Два влекача са в готовност да изтеглят танкера, блокиран край Ахтопол

Все още не са изяснени всички обстоятелства как танкерът, ударен от Украйна, е достигнал до българските води край Ахтопол. Това коментира пред бТВ вътрешният министър Даниел Митов.
“От информацията, с която разполагаме, не представлява опасност. Той е закотвен, в момента се намира в стабилно положение и състояние. Подготвени са два влекача, които са готови да отидат и да го изтеглят на вече съвсем безопасно място. И разбира се, да се види какво превозва този кораб. Но от това, което знаем, и информацията, която имаме - не представлява опасност, поне нямаме такива данни“, коментира Даниел Митов.
„Информацията, която имаме от преди 45 минути, е, че двата основни компонента върху които работим, са безопасността на екипажа и безопасността на нашето крайбрежие“, заяви в „Тази неделя“ Румен Николов, директор на ГД "Аварийно спасителни дейности" към ИА „Морска администрация“.
„Мога уверено да кажа, че и в двата случая ние нямаме сериозни проблеми. Екипажът декларира сутринта, че е в добро физическо и психическо състояние, има все още храна и вода и известни запаси от батерия за комуникационните средства“, посочи той.
По думите му ще бъде подготвена операция, с която най-вероятно по въздуха ще се осигури доставка до кораба на храна, вода и комуникационни средства.
„Благодарение на тази връзка, която беше при подхождането на кораба към нашите брегове, бяха изключително добре спазени указанията на Морския координационен център и екипажът успя да отдаде котвата си, в резултат на което корабът се намира в едно стабилно състояние“, обясни Румен Николов.
„Колкото и да ми се иска, към момента метеорологичните условия не позволяват изпълнение на операция по качване на допълнителни хора на борда на кораба, както и сваляне на хора от екипажа. В реалната ситуация вятърът е около 10-12 метра в секунда, с пориви на 18-20, а морето е 4-5 бала. Прогнозата сочи, че подобряване на времето можем да очакваме не по-рано от утрешния ден“, посочи още той.
„Ние ще подготвим операция на два етапа с качване на наши експерти и инспектори от състава на Министерството вътрешните работи, „Гранична полиция“ и „Морска администрация“, които да извършат огледа, да установят личен контакт с екипажа и оценявайки на място безопасността, което е изключително важно за нас, да се предприемат мерки за сваляне на част от екипажа - които са заявили, че имат такова желание“, разясни Румен Николов.
„Защо този танкер е на мястото, на което се намира, ще бъде изяснено най-вероятно утре от дипломатическите служби на България и Турция“, посочи още той.
„Предположението е, че корабът е бил закачен на буксир, което е факт. И при неизяснени към момента условия, след навлизането му в нашия отговорен район за търсене и спасяване и териториални води, връзката между танкера и буксиращия го турски кораб е прекъсната“, обясни Николов.
В този момент е започнала операцията по проследяване и набелязване на мерки за предотвратяване на по-тежки случаи.
„Нашата реакция започна веднага след като технически беше установено разделянето на двата плавателни съда. Тъй като танкерът продължи да се движи с около възел-възел и половина на север, а буксиращия го кораб се отправи на юг“, посочи още той.
Установен е контакт с посолството на Китай, а утре се очаква да бъде установена връзка и с корабособственика.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #20
10:01 07.12.2025
2 Делю Хайдутин
10:02 07.12.2025
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
10:02 07.12.2025
4 Абе
10:03 07.12.2025
5 Малтрапазин
Коментиран от #6, #23
10:03 07.12.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Малтрапазин":Не е ръжда а пепел от пожара .
10:04 07.12.2025
7 1 въпрос
Коментиран от #22
10:06 07.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Абе ,
10:09 07.12.2025
10 Ч€$ТНА милицион€р$ка
-Н€, той ОТДАВНА € Г € Й НА ГЪРБА НА НАРОДА!
10:11 07.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЕвроАтлантически безроден простак
Умишленото провлачване на кораб с екипаж на него, който е бил взривен наскоро и който е без възможност да се управлява, от територията на една държава до територията на друга съседна държава, в границите на ЕС, е прецедент в международното морско право. При други обстоятелства този инцидент би бил източник на международен скандал България-Турция или Европейски съюз-Турция.
Коментиран от #24
10:12 07.12.2025
13 Сусу Манарата
10:13 07.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Познато
Коментиран от #16
10:19 07.12.2025
16 ФАКТ
До коментар #15 от "Познато":Украйна е демократична държава.
10:22 07.12.2025
17 Ройтерс
10:23 07.12.2025
18 Натовски еничари
10:34 07.12.2025
19 От къде го извадиха…
10:34 07.12.2025
20 Бих казал..
До коментар #1 от "Последния Софиянец":То няма туризъм от години…
10:35 07.12.2025
21 Факт
10:37 07.12.2025
22 Ескобар
До коментар #7 от "1 въпрос":Държава НЯМА от години..! Само 240 подлоги..
10:38 07.12.2025
23 255
До коментар #5 от "Малтрапазин":След като си толкова компетентен и загрижен българино защо се срамуваш да говориш и пишеш правилно на български?
10:45 07.12.2025
24 ББ и ДПС сакат ограбване на резерва
До коментар #12 от "ЕвроАтлантически безроден простак":ЯКО НИ ЛЪГАХА ЧЕ КОРАБА Е РУСКИ! А СЕГА ПРАВЯТ ВРЪЗКИ С КИТАЙ? ЛЪЖЦИ, НАЛИ БЕШЕ РУСКИ? ВСЯКА НОВИНА В КОЧИНАТА Е ЛЪЖА. ОСТАВКА МА МАФИОТСКОТО СВИНСКО БОЙКОВИСТКО ЛЪЖЛИВО , КРАДЛИВО УПРАВЛЕНИЕ! САКАТ СЛЕД НОВА ГОДИНА ДА ОГРАБЯТ РЕЗЕРВА И ДА БЕГАТ ЗА ТОВА НЕ СИ ПОДАВАТ ОСТАВКАТА!
10:52 07.12.2025
25 ще го дърпат две влечуги
10:53 07.12.2025
26 Хе!
11:10 07.12.2025
27 Евгени от Алфапласт
11:18 07.12.2025
28 Фен
11:24 07.12.2025