Благомир Коцев пред NOVA: Предаваха ми, че в страната има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени

7 Декември, 2025 20:10, обновена 7 Декември, 2025 19:17 1 229 39

  • благомир коцев-
  • варна-
  • кмет

Свободата е да имаш чиста съвест и да знаеш, че истината е на твоя страна, заяви кметът на Варна

Благомир Коцев пред NOVA: Предаваха ми, че в страната има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Той беше арестуван на 8 юли – преди близо 5 месеца, по обвинения за участие в престъпна група, корупционно престъпление и принуда. Заедно с него бяха арестувани и двама общински съветници от ПП-ДБ, както и местен бизнесмен. Всички, без него, бяха освободени с по-леки мярки. Обвинения бяха повдигнати и на пиарката му Антоанета Петрова. На 28 ноември той беше освободен срещу парична гаранция в размер на 200 000 лева, а на 1 декември се върна на работното си място. На фокус е кметът на Варна Благомир Коцев.

"Когато се случи всичко с мен попитах жена ми как синът ми приема липсата ми. И тя ми сподели: „Аз му казвам, че той се бие с дракони.” Тук съм, защото смятам, че трябва да се говори за тези битки с дракони. И се надявам на моя син да не се налага да води такива двубои. Свободата на духа и чистата съвест носят истинската свобода на човека. Макар и пет месеца под запрещение не се чувствах несвободен, защото да загубиш тази свобода е да не можеш да се движиш без охрана. А аз ходя свободно по улиците. Истинската свобода е да имаш чиста съвест и да знаеш, че истината е на твоя страна", сподели Коцев.

Той каза още, че е вярвал, че ще излезе от ареста, но усещането е за обреченост. „Аз никога не съм се сблъсквал с тази система. Усещането да си там без причина. През цялото време човек си мисли, ако той попадне в ареста на база на лъжливи показания, лъжесвидетелстване, измислени обвинения, какво следва оттук нататък – едно овладяване на системата, която те кара да стоиш в ареста по непонятни причини”, каза още кметът на Варна.

Коцев каза още, че е получил силна подкрепа от семейството си, макар че то е преживяло огромен стрес, докато той е бил в ареста. Коцев сподели, че огромна травма за него е била раздялата с любимите му хора.

По отношение на твърдението, че върху него е бил оказан натиск да се присъедини към друга политическа партия Коцев каза: „В момента, в който трябваше да функционираме след кабинета „Денков”,рязко се промениха отношенията на работа в Общината. Идваха различни посланици, през хора, да ми кажат, че в България има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени.”

Той допълни още: „Това, което ми казваха, е – имате много проекти, ако искате те да бъдат реализирани, вие нямате много голям шанс, освен да вървите по течението, което сега върви на централно ниво в държавата. Ако не бъдете с правилните хора, няма как да вървят проектите. Моят отговор беше категоричен – не. Отказах. След това имаше мълчание.” Коцев каза още, че не е знаел какъв ще бъде ефектът от това. По-късно, малко след ареста, той е споделил тази информация с Кирил Петков и Асен Василев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даката

    24 27 Отговор
    Рано или късно ще влезе в затвора... когато си боклук е за цял живот.

    Коментиран от #11, #24, #31

    19:19 07.12.2025

  • 2 съдията Дред

    34 6 Отговор
    А трябваше Потник да го замени в ареста но той е на свобода ,и след обявяване на присъдата му-направо в затвора !!!

    Коментиран от #12

    19:20 07.12.2025

  • 3 Послушко

    21 22 Отговор
    Дано има повече хора като него в управлението. Изглежда достоен и благороден човек. А и не излъчва омраза след това, което му причиниха.

    Коментиран от #7, #15

    19:21 07.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мими Кучева🐕

    23 16 Отговор
    Благомир Коцев краде умерено и с достойнство.Респект и уважение за този демократичен българин.💋🤗🤣👍

    19:22 07.12.2025

  • 6 Руснаков

    12 9 Отговор
    Страсбург...гони ги до последно....лошото е че ще плаща държавата а не отделни корумпета...

    19:22 07.12.2025

  • 7 Мими Кучева🐕

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "Послушко":

    Уменъ си,не мое се отрече!Сигурно одиш и да гласуваш?🤔🤗🤣👍

    19:23 07.12.2025

  • 8 Мафия! На протест срещу мафията

    16 6 Отговор
    Мафията, хотелиерите и разни мутри искат всичко да си тече по старо му. Да си тече към Пламенките и към чекмеджета на правилните хора. Няма да стане, прекрачихте чертата, от много години сте я прекрачили.

    19:24 07.12.2025

  • 9 Опааа

    22 12 Отговор
    Как може тоя ПРЕСТЪПНИК да е в ТВ ефир??? Мястото на тоя корумпиран мошеник е в Белене и минимум 20г.каторга!

    19:24 07.12.2025

  • 10 Пич

    17 10 Отговор
    Паветниците са толкова малоумни , че защитата на този му беше , как не успял да открадне колкото предишният !!!

    19:25 07.12.2025

  • 11 Послушко

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Даката":

    Не обиждам хората с разрично мнение по принцип, но за вас ще направя изключение. Когато си боклук е за цял живот.

    Коментиран от #37

    19:25 07.12.2025

  • 12 Затова всички

    13 8 Отговор

    До коментар #2 от "съдията Дред":

    Заедно на протест! Стига вече ! 15 години - крадене, крадене, крадене

    19:25 07.12.2025

  • 13 А ПЪК АЗ МИСЛЕХ

    6 0 Отговор
    Че още е стария шериф.

    19:26 07.12.2025

  • 14 Мъйнов

    12 5 Отговор
    Всичките синчета на десета!

    19:27 07.12.2025

  • 15 Последния Софиянец

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "Послушко":

    Прочети за баща му Рубин Коцев

    Коментиран от #17

    19:27 07.12.2025

  • 16 Послушко

    9 6 Отговор
    Пламенка 16 години поред е печелила поръчки. Честно и почтено разбира се. И след това дойде корумпираният Коцев да и развали рахатлъка.

    19:29 07.12.2025

  • 17 Мими Кучева🐕

    14 6 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Е кво,бащата на Коцев също е демократичен българин,и краде умерено и с достойнство.🦍🤔🤗🤣👍

    Коментиран от #21

    19:29 07.12.2025

  • 18 ДрБр

    8 4 Отговор
    Не ми дадоха възможност да крадна на спокойствие!

    19:30 07.12.2025

  • 19 Пълни Педеистини

    8 3 Отговор
    60% от хората ви бягат уплашени колко сте корумпирани и как не знаете да си потърсите

    19:31 07.12.2025

  • 20 Защо

    9 4 Отговор
    Всички градове на пдб изглеждат идентично : изоставени, непочистени, без улици, все едно са без кмет

    19:33 07.12.2025

  • 21 Докато

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Мими Кучева🐕":

    Ти му светеше???

    19:36 07.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 никой

    5 3 Отговор
    пълен театър е тоя корумпиран плъх

    19:40 07.12.2025

  • 24 Драката

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Даката":

    Да те светна по въпроса: рано или късно двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски ще търкат наровете в затвора.

    19:41 07.12.2025

  • 25 Гошо

    1 1 Отговор
    ЦОБ (Централно оперативно бюро) на ДПС-НН на заседание на всички областни кординатори на движението взе решение на 9 декември от 18 часа във всички общини в смесените райони да се проведат масови контрапротести с мотив "В защита на законното правителство и НЕ на омразата". Мероприятия няма да има единствено в София да не се провокират сблъсъци. От 18 часа на площада на град Белица чийто кмет е Радослав Ревански зам.председател на движението. В същото време на центъра в град Кърджали на който кмет е Ерол Мюмюн. И ще участват всички граждани на социални помощи и с ТЕЛК. ДПС -Велико Търново днес на свое заседание също взе решение за масово участие на структурата начело с народния представител Гюнай Далоолу дясна ръка на лидера Пеевски който днес на пресконференция заяви че ромите и турците имат същите права като Българския етнос. Демонстрации ще има още в Разград ,Търговище,Омуртаг, Исперих и други градове. В интервю за сайта Би нюз Бойко Борисов заяви че това не е тяхна акция и няма да участват в нея. Същото заявиха и от БСП. Координатора на структурите на ИТН и народен представител Александър Рашев заяви че призовава всички членове и симпатизанти на ИТН да се включат в масовите прояви на ДПС и заяви от името на партията пълна подкрепа за лидера на движението Делян Пеевски. Аз като гласоподавател на ИТН се включвам и ще участвам в проявите на ДПС.

    19:41 07.12.2025

  • 26 Йес

    6 1 Отговор
    Жив светец!Направо да го прайме пРезидент! Шерифът го познавам-ходи с едно голямо Д...

    19:42 07.12.2025

  • 27 007

    2 2 Отговор
    "Кажи ми кои са ти приятелите да ти кажа кой и какъв си". Това да ти се усигури партийна победа, означава да усигуриш обратно средства за партията. Новите и неопитни в тази схема лесно попадат в капана, обикновено заложен от опозицията, какъвто е случаят на този сладкиш, но няма белязани пари и ще се отърве, както една една министърака спокойно се фръцка с жълтото си бентли, а заслужаваше, както една друга кметица си го получи. Дано си е научил урока поне и да бяга далеч от пуделите и подобни.

    19:42 07.12.2025

  • 28 Проверете

    2 0 Отговор
    Каква собственост има Коцев.
    Тогава правете заключения

    19:43 07.12.2025

  • 29 Дедо поп

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ми то.....":

    Амин, дай боже! 🙏

    19:43 07.12.2025

  • 30 Мими Кучева🐕

    4 1 Отговор
    Благомир Коцев е умерен крадец🥳 като девица спрямо баш крадците милиардери боко ,свинчуга и чалга славуца 🥸 стотици милиони на месец от обществено поръчки и строителните фирми😰

    19:44 07.12.2025

  • 31 Маката

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даката":

    Първо да продадат / подарят като стадиона / на ТИМ големия паметник с околната земя . Тръгнат ли строежите и ще го уредят според големината на % .

    19:44 07.12.2025

  • 32 Може и като

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ми то.....":

    Алексей Петров ..😂

    19:45 07.12.2025

  • 33 Уса

    1 0 Отговор
    Тоя крадец не си е платил таксата на двете прасета.Кмет в България се става само с благословията на тиквата и задължително трябва да си корумпиран и добър слуга

    19:45 07.12.2025

  • 34 Моряка

    1 1 Отговор
    Ненавиждам екс премиера от ПП Киро Парапетов,заради гаврата със служителите на руското посолство,но като варненец оценявам,че най после имаме интелигентен,достъпен и грижлив кмет,макар и издигнат от ПП.Х.За разлика от предишния корумпиран пияница,който се показваше из града,само когато идваше Боко.Да е жив и здрав Благо и дълго да е кмет.

    19:45 07.12.2025

  • 35 Прилагали

    5 1 Отговор
    са му типичните милиционерски трикове от миналото столетие ! Днес , в 21 - век , в държава членка на ЕС , а от Първи Януари в Еврозоната....Какво правосъдие , каква свобода ?

    19:46 07.12.2025

  • 36 Повръща ми се от лъжци като Коцев

    1 3 Отговор
    Повръща ми се от лъжци като Коцев. Поредният шарлатанин който не само е лъжец но и корумпиран. Фамилията на Коцев има безброй офшорни фирми , заграбени декари от Морската градина във Варна, натрупани милиони, неплатени данъци и няколко живи свидетели обвиняващи го в корупционни практики и изнудване. А телевизиите му дават ефирно време. Повдигачи се от ППДБ. И никога повече няма да ме накарат да гласувам за тях тези алчни корумпирани и безочливи шарлатани като Коцев и Асен и символите им на лъжата Киро Лена, Денков и най-големият от всички тях Ивайло Мирчев- Лъжата. Пълна отврат е тази сбирщина от лъжци и корупционери защитаващи олигархични кръгове и занимаващи се с корупция и митническа контрабанда като Асен Василев и техните районни кметове в София, Варна, Пазарджик и други градове. Навсякъде където има кметове на ППДБ мафията има корупция.

    19:46 07.12.2025

  • 37 Даката

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Послушко":

    Някой друг прибирал подкупите от негово име и този някой нямал име... Толкова много свидетели и доказателства има, че този човек определено ще влезе в затвора или ще избяга в Дубай, което по ми се вярва.
    Жена му като се върне от Германия, може да го прибирате обратно в затвора.

    19:46 07.12.2025

  • 38 Грухльо

    1 1 Отговор
    Важното е че фашистите от ппдб са извън властта.

    19:47 07.12.2025

  • 39 Джо

    0 0 Отговор
    Не го съжалявам,те са фамилни крадци. Нали беше успешен милионер,какво вие за 200хилки? А това което говори си е ясно. На всеки бизнесмен идват и му шепнат разни другари. Ако си чист ти дирят цаката. Но ако имаш нещо мътно те разкатават.

    19:50 07.12.2025

