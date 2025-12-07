Благомир Коцев пред NOVA: Предаваха ми, че в страната има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени

Той беше арестуван на 8 юли – преди близо 5 месеца, по обвинения за участие в престъпна група, корупционно престъпление и принуда. Заедно с него бяха арестувани и двама общински съветници от ПП-ДБ, както и местен бизнесмен. Всички, без него, бяха освободени с по-леки мярки. Обвинения бяха повдигнати и на пиарката му Антоанета Петрова. На 28 ноември той беше освободен срещу парична гаранция в размер на 200 000 лева, а на 1 декември се върна на работното си място. На фокус е кметът на Варна Благомир Коцев.
"Когато се случи всичко с мен попитах жена ми как синът ми приема липсата ми. И тя ми сподели: „Аз му казвам, че той се бие с дракони.” Тук съм, защото смятам, че трябва да се говори за тези битки с дракони. И се надявам на моя син да не се налага да води такива двубои. Свободата на духа и чистата съвест носят истинската свобода на човека. Макар и пет месеца под запрещение не се чувствах несвободен, защото да загубиш тази свобода е да не можеш да се движиш без охрана. А аз ходя свободно по улиците. Истинската свобода е да имаш чиста съвест и да знаеш, че истината е на твоя страна", сподели Коцев.
Той каза още, че е вярвал, че ще излезе от ареста, но усещането е за обреченост. „Аз никога не съм се сблъсквал с тази система. Усещането да си там без причина. През цялото време човек си мисли, ако той попадне в ареста на база на лъжливи показания, лъжесвидетелстване, измислени обвинения, какво следва оттук нататък – едно овладяване на системата, която те кара да стоиш в ареста по непонятни причини”, каза още кметът на Варна.
Коцев каза още, че е получил силна подкрепа от семейството си, макар че то е преживяло огромен стрес, докато той е бил в ареста. Коцев сподели, че огромна травма за него е била раздялата с любимите му хора.
По отношение на твърдението, че върху него е бил оказан натиск да се присъедини към друга политическа партия Коцев каза: „В момента, в който трябваше да функционираме след кабинета „Денков”,рязко се промениха отношенията на работа в Общината. Идваха различни посланици, през хора, да ми кажат, че в България има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени.”
Той допълни още: „Това, което ми казваха, е – имате много проекти, ако искате те да бъдат реализирани, вие нямате много голям шанс, освен да вървите по течението, което сега върви на централно ниво в държавата. Ако не бъдете с правилните хора, няма как да вървят проектите. Моят отговор беше категоричен – не. Отказах. След това имаше мълчание.” Коцев каза още, че не е знаел какъв ще бъде ефектът от това. По-късно, малко след ареста, той е споделил тази информация с Кирил Петков и Асен Василев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даката
Коментиран от #11, #24, #31
19:19 07.12.2025
2 съдията Дред
Коментиран от #12
19:20 07.12.2025
3 Послушко
Коментиран от #7, #15
19:21 07.12.2025
5 Мими Кучева🐕
19:22 07.12.2025
6 Руснаков
19:22 07.12.2025
7 Мими Кучева🐕
До коментар #3 от "Послушко":Уменъ си,не мое се отрече!Сигурно одиш и да гласуваш?🤔🤗🤣👍
19:23 07.12.2025
8 Мафия! На протест срещу мафията
19:24 07.12.2025
9 Опааа
19:24 07.12.2025
10 Пич
19:25 07.12.2025
11 Послушко
До коментар #1 от "Даката":Не обиждам хората с разрично мнение по принцип, но за вас ще направя изключение. Когато си боклук е за цял живот.
Коментиран от #37
19:25 07.12.2025
12 Затова всички
До коментар #2 от "съдията Дред":Заедно на протест! Стига вече ! 15 години - крадене, крадене, крадене
19:25 07.12.2025
13 А ПЪК АЗ МИСЛЕХ
19:26 07.12.2025
14 Мъйнов
19:27 07.12.2025
15 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Послушко":Прочети за баща му Рубин Коцев
Коментиран от #17
19:27 07.12.2025
16 Послушко
19:29 07.12.2025
17 Мими Кучева🐕
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Е кво,бащата на Коцев също е демократичен българин,и краде умерено и с достойнство.🦍🤔🤗🤣👍
Коментиран от #21
19:29 07.12.2025
18 ДрБр
19:30 07.12.2025
19 Пълни Педеистини
19:31 07.12.2025
20 Защо
19:33 07.12.2025
21 Докато
До коментар #17 от "Мими Кучева🐕":Ти му светеше???
19:36 07.12.2025
23 никой
19:40 07.12.2025
24 Драката
До коментар #1 от "Даката":Да те светна по въпроса: рано или късно двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски ще търкат наровете в затвора.
19:41 07.12.2025
25 Гошо
19:41 07.12.2025
26 Йес
19:42 07.12.2025
27 007
19:42 07.12.2025
28 Проверете
Тогава правете заключения
19:43 07.12.2025
29 Дедо поп
До коментар #22 от "Ми то.....":Амин, дай боже! 🙏
19:43 07.12.2025
30 Мими Кучева🐕
19:44 07.12.2025
31 Маката
До коментар #1 от "Даката":Първо да продадат / подарят като стадиона / на ТИМ големия паметник с околната земя . Тръгнат ли строежите и ще го уредят според големината на % .
19:44 07.12.2025
32 Може и като
До коментар #22 от "Ми то.....":Алексей Петров ..😂
19:45 07.12.2025
33 Уса
19:45 07.12.2025
34 Моряка
19:45 07.12.2025
35 Прилагали
19:46 07.12.2025
36 Повръща ми се от лъжци като Коцев
19:46 07.12.2025
37 Даката
До коментар #11 от "Послушко":Някой друг прибирал подкупите от негово име и този някой нямал име... Толкова много свидетели и доказателства има, че този човек определено ще влезе в затвора или ще избяга в Дубай, което по ми се вярва.
Жена му като се върне от Германия, може да го прибирате обратно в затвора.
19:46 07.12.2025
38 Грухльо
19:47 07.12.2025
39 Джо
19:50 07.12.2025