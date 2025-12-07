Благомир Коцев пред NOVA: Предаваха ми, че в страната има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени

Той беше арестуван на 8 юли – преди близо 5 месеца, по обвинения за участие в престъпна група, корупционно престъпление и принуда. Заедно с него бяха арестувани и двама общински съветници от ПП-ДБ, както и местен бизнесмен. Всички, без него, бяха освободени с по-леки мярки. Обвинения бяха повдигнати и на пиарката му Антоанета Петрова. На 28 ноември той беше освободен срещу парична гаранция в размер на 200 000 лева, а на 1 декември се върна на работното си място. На фокус е кметът на Варна Благомир Коцев.

"Когато се случи всичко с мен попитах жена ми как синът ми приема липсата ми. И тя ми сподели: „Аз му казвам, че той се бие с дракони.” Тук съм, защото смятам, че трябва да се говори за тези битки с дракони. И се надявам на моя син да не се налага да води такива двубои. Свободата на духа и чистата съвест носят истинската свобода на човека. Макар и пет месеца под запрещение не се чувствах несвободен, защото да загубиш тази свобода е да не можеш да се движиш без охрана. А аз ходя свободно по улиците. Истинската свобода е да имаш чиста съвест и да знаеш, че истината е на твоя страна", сподели Коцев.

Той каза още, че е вярвал, че ще излезе от ареста, но усещането е за обреченост. „Аз никога не съм се сблъсквал с тази система. Усещането да си там без причина. През цялото време човек си мисли, ако той попадне в ареста на база на лъжливи показания, лъжесвидетелстване, измислени обвинения, какво следва оттук нататък – едно овладяване на системата, която те кара да стоиш в ареста по непонятни причини”, каза още кметът на Варна.

Коцев каза още, че е получил силна подкрепа от семейството си, макар че то е преживяло огромен стрес, докато той е бил в ареста. Коцев сподели, че огромна травма за него е била раздялата с любимите му хора.

По отношение на твърдението, че върху него е бил оказан натиск да се присъедини към друга политическа партия Коцев каза: „В момента, в който трябваше да функционираме след кабинета „Денков”,рязко се промениха отношенията на работа в Общината. Идваха различни посланици, през хора, да ми кажат, че в България има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени.”

Той допълни още: „Това, което ми казваха, е – имате много проекти, ако искате те да бъдат реализирани, вие нямате много голям шанс, освен да вървите по течението, което сега върви на централно ниво в държавата. Ако не бъдете с правилните хора, няма как да вървят проектите. Моят отговор беше категоричен – не. Отказах. След това имаше мълчание.” Коцев каза още, че не е знаел какъв ще бъде ефектът от това. По-късно, малко след ареста, той е споделил тази информация с Кирил Петков и Асен Василев.