Кабинетът "Желязков" се изправя срещу шестия вот на недоверие

8 Декември, 2025 07:05 706 16

Той беше внесен в петък от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ с мотив провал в икономическата политика на правителството

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителството се изправя срещу шестия вот на недоверие. Той беше внесен в петък от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ с мотив провал в икономическата политика на правителството, припомнят от Нова телевизия. До тук се стигна след мащабни протести в цялата страна.

По Конституция вотът трябва да влезе за обсъждане в пленарната зала не по-късно от 7 дни след неговото внасяне.

Според предварителните парламентарните нагласи със сигурност „за“ ще гласуват вносителите от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ – сумарно техните гласове са 62. Ако добавим и тези на "Възраждане" и "Величие" се получават общо 105-ма народни представители.

Не е ясно как ще гласуват четиримата независими депутати, но и с техните гласове не могат да се съберат необходимите 121 гласа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    23 5 Отговор
    За 20 г. ГРАБ напрвихиа толкова злини на държавата колкото турците за пет века не успяха !

    Коментиран от #11

    07:19 08.12.2025

  • 2 хаберих

    7 0 Отговор
    Две английски крави лежат на полянката и едната пита:
    - Ти познаваш ли някоя, която е болна от "луда крава"?
    - Въобще не ме интересува! - отвръща другата. - Аз съм хеликоптер.

    07:26 08.12.2025

  • 3 СЛАМЕНИЯ

    11 3 Отговор
    Единствено ми е важно хотела да върви. Държавата кучета я яли.

    07:31 08.12.2025

  • 4 Жалки

    6 3 Отговор
    И много смешни особено тези от дясно!

    07:31 08.12.2025

  • 5 побърканяк

    8 2 Отговор
    Втория бюджет е като първия само е леко парфюмиран

    07:34 08.12.2025

  • 6 през улицата няма да стане

    5 6 Отговор
    Спечелете изборите и управлявайте

    Коментиран от #8

    07:38 08.12.2025

  • 7 Нашийник

    6 0 Отговор
    Т.е., протестите продължават.

    07:39 08.12.2025

  • 8 Няма как по честен път

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "през улицата няма да стане":

    Да спечелиш изборите.
    Лично аз видях името на починал мой близък преди 10 години в избирателен списък!
    Как мислиш, къде от отвъдното е отишъл гласа му?
    Трябва да заиграе тоягата!

    Коментиран от #9

    07:44 08.12.2025

  • 9 ай па ти

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Няма как по честен път":

    На изборите има наблюдатели от цял свят. Ама ви мързи да отидете до урните, а после мрънкате.

    Коментиран от #13

    07:45 08.12.2025

  • 10 аз съм твърдо против

    2 5 Отговор
    Твърдо против съм улицата да управлява държавата.

    07:46 08.12.2025

  • 11 Послъгваш

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    Май забравяш Ж.Виденов и Р..Гечев ,дето направиха долара 3000лв а безработицата гонеше 60%.В момента сме най добре от когато и да е било.На мързеливите все нещо им пречи.

    Коментиран от #12

    07:48 08.12.2025

  • 12 не послъгва

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Послъгваш":

    Той тогава си е бил най-добре. Затова иска онова време да се върне.

    07:51 08.12.2025

  • 13 Не ме разсмивай

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "ай па ти":

    Камери заснеха 100% фалшифициране на избори в секции, титнаивно вярваш на наблюдатели!
    Какво наблюдават? Как се раждат облаците?

    08:03 08.12.2025

  • 14 Нострадамус Ново Начало

    2 0 Отговор
    БСП ще свали Водопадника, но и след това ще участват в новата парламентарна коалиция анти Борисов Пеевски, която ще сложи Бойко Рашков за министър на вътрешните работи, а Асена Василев за министър на финансите и т.н. и за един месец затворите ще се напълнят с такива като Росен Желязков, които са използвали положение за неправомерно получени активи на търговски дружества. Ще има голям психически терор за всички герберски отрепки, които тероризираха обществото 20 години

    08:07 08.12.2025

  • 15 На бас 👍

    1 2 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% . Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #16

    08:17 08.12.2025

  • 16 не съм гласувал

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "На бас 👍":

    Но не ги искам тези!

    08:24 08.12.2025

