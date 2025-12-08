Кабинетът "Желязков" се изправя срещу шестия вот на недоверие

Правителството се изправя срещу шестия вот на недоверие. Той беше внесен в петък от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ с мотив провал в икономическата политика на правителството, припомнят от Нова телевизия. До тук се стигна след мащабни протести в цялата страна.
По Конституция вотът трябва да влезе за обсъждане в пленарната зала не по-късно от 7 дни след неговото внасяне.
Според предварителните парламентарните нагласи със сигурност „за“ ще гласуват вносителите от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ – сумарно техните гласове са 62. Ако добавим и тези на "Възраждане" и "Величие" се получават общо 105-ма народни представители.
Не е ясно как ще гласуват четиримата независими депутати, но и с техните гласове не могат да се съберат необходимите 121 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гражданин
Коментиран от #11
07:19 08.12.2025
2 хаберих
- Ти познаваш ли някоя, която е болна от "луда крава"?
- Въобще не ме интересува! - отвръща другата. - Аз съм хеликоптер.
07:26 08.12.2025
3 СЛАМЕНИЯ
07:31 08.12.2025
4 Жалки
07:31 08.12.2025
5 побърканяк
07:34 08.12.2025
6 през улицата няма да стане
Коментиран от #8
07:38 08.12.2025
7 Нашийник
07:39 08.12.2025
8 Няма как по честен път
До коментар #6 от "през улицата няма да стане":Да спечелиш изборите.
Лично аз видях името на починал мой близък преди 10 години в избирателен списък!
Как мислиш, къде от отвъдното е отишъл гласа му?
Трябва да заиграе тоягата!
Коментиран от #9
07:44 08.12.2025
9 ай па ти
До коментар #8 от "Няма как по честен път":На изборите има наблюдатели от цял свят. Ама ви мързи да отидете до урните, а после мрънкате.
Коментиран от #13
07:45 08.12.2025
10 аз съм твърдо против
07:46 08.12.2025
11 Послъгваш
До коментар #1 от "гражданин":Май забравяш Ж.Виденов и Р..Гечев ,дето направиха долара 3000лв а безработицата гонеше 60%.В момента сме най добре от когато и да е било.На мързеливите все нещо им пречи.
Коментиран от #12
07:48 08.12.2025
12 не послъгва
До коментар #11 от "Послъгваш":Той тогава си е бил най-добре. Затова иска онова време да се върне.
07:51 08.12.2025
13 Не ме разсмивай
До коментар #9 от "ай па ти":Камери заснеха 100% фалшифициране на избори в секции, титнаивно вярваш на наблюдатели!
Какво наблюдават? Как се раждат облаците?
08:03 08.12.2025
14 Нострадамус Ново Начало
08:07 08.12.2025
15 На бас 👍
Коментиран от #16
08:17 08.12.2025
16 не съм гласувал
До коментар #15 от "На бас 👍":Но не ги искам тези!
08:24 08.12.2025