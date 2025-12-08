Делян Пеевски: Утре по мирен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България

В откровен разговор с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, кметовете на общините от областта, депутати, членове на централното и областното ръководство на ДПС и общински съветници от ДПС Кърджали, лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски обсъди случващото се в политическия живот в София и подготовката за митингите под наслов “НЕ на омразата!”, организирани от ДПС в цялата страна, посочи БНТ.
Ние не делим хората, те делят хората. И смятат, че като има протести в Триъгълника на властта от там те ще командват България, коментира Пеевски поведението на партиите от опозицията и конкретно ПП-ДБ.
За мен това, което те наричат “Триъгълника на властта” в София е триъгълникът на тези, които служат на България. И президентът трябва да служи на България, а той не служи на България. Парламентът трябва да служи на България, а не само да се карат. Те за това са изпратени - да вършат работа на хората. Министерският съвет също.
Трябва да се сетят, че това е “триъгълникът на слугите на държавата”, подчерта лидерът.
Само избирателите могат да решат кой е техният лидер и кой не може да бъде, напомни Делян Пеевски.
Не трябва да се чупи държавата! Призовавам всички - тя е една, на всички български граждани, които са равни пред нея, каза той.
Властта я дават хората, подчерта лидерът на ДПС.
Призовавам към спокойствие и разум. С рушене на държавата, преврати и насилие - нищо няма да се получи, предупреди Пеевски. Ние утре ясно, по мирен и демократичен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България, призова Делян Пеевски.
Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски посети Кърджали по покана на областната структура на партията, каза за БТА заместник-председателят на партията и кмет на Кърджали Ерол Мюмюн. По думите му, поводът за посещението е да се запознае лидерът на партията с напредъка на града и свършеното през последната година и половина.
По време на визитата си в родопския град Делян Пеевски, придружаван от кметовете от областта, народни представители и симпатизанти, е посетил няколко обекта. Сред тях са църквата „Св. Йоан Предтеча“, джамията в кв. „Възрожденци“, новоизградената и открита на 15 септември детска градина, отново в кв. „Възрожденци“, както и ремонтираната сграда, в която вече се помещава Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“.
Делян Пеевски се е разходил и по един от централните булеварди в Кърджали, като е провел и кратка среща с актива в областния партиен клуб.
Визитата на лидера на "ДПС - Ново начало" в Кърджали се случва ден преди обявеният от Областният съвет на ДПС митинг „в защита на стабилността в държавата, в подкрепа на правителството на република България“, както пише в поканата.
Ерол Мюмюн каза още, че при визитата си в Кърджали Пеевски е коментирал, че протестите имат за цел да се чуе и другата страна, като е подчертал, че те трябва да преминат без ескалация, без провокации, мирно и без провокации, в защита на правителството и стабилността.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #17, #25
17:49 08.12.2025
2 Бай Тошо
17:51 08.12.2025
3 Мирно и тихо
17:51 08.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 12340
... като по този случай е блокиран половината град!
17:51 08.12.2025
6 Гост
17:51 08.12.2025
7 хаха
17:52 08.12.2025
8 Последния Софиянец
17:53 08.12.2025
9 кратун
17:54 08.12.2025
10 Деций
17:57 08.12.2025
11 Мирен начин ?
17:57 08.12.2025
12 Господи!
17:57 08.12.2025
13 Новини от последните минути
17:59 08.12.2025
14 Шести
Коментиран от #20
17:59 08.12.2025
15 Прес център ИТН
Утре в 18 часа е организиран всеобщ контрапротест от ПП "Движение за Права и Свободи".
Ние от ПП "Има Такъв Народ" призоваваме всички наши структури ,членове и симпатизанти да се включат в масовата проява на колегите от ПП ДПС .Нека не допуснем уличния метеж и подмяна вота на гражданите. Нека подкрепим масово законно избраното демократично Българско правителство. Нека подкрепим и лидера на ДПС г-н Делян Пеевски гарант за етническия мир и стабилността на управлението.
С уважение:
Станислав Т. Трифонов - председател на ПП ИТН
Тошко Йорданов Хаджитодоров - председател ПГ ИТН
Александър Рашев - народен представител и кординатор структури ИТН
18:00 08.12.2025
16 Ако Борисов пак развее
Няма да има прошка за Борисов повече!
Пеевски ще бъде премиер!
Коментиран от #29
18:01 08.12.2025
17 Да да да
До коментар #1 от "Някой":Дебелото прасе срещу Младежта .Кое ще има по голяма енергия голямото Д или голямотоМ. Аз залагам на второто.
Коментиран от #54
18:01 08.12.2025
18 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:02 08.12.2025
19 голяма гнус е този
18:02 08.12.2025
20 Анджо
До коментар #14 от "Шести":Кучета и котки може ,а прасета не може.😂🙊
18:03 08.12.2025
21 Самият факт,
18:03 08.12.2025
22 Герб
Коментиран от #84
18:03 08.12.2025
23 Българин
Коментиран от #58
18:04 08.12.2025
24 Горски
Коментиран от #79
18:05 08.12.2025
25 Представата
До коментар #1 от "Някой":за забогатяване на мързеливите е кражба
Коментиран от #35
18:06 08.12.2025
26 Руснаков
18:06 08.12.2025
27 Къде ГО
18:06 08.12.2025
28 Избирател
Срещу 50 лв. ли "избирателите" решават - като купите и секционите комисии и вече е решено прасето да ни е "лидер". То за това толкова ви е страх от избори че си е сериозен разход за вас и ако има няколко един след друг ще фалирате - друго си е да ви оставят 4 години да си крадете че спокойно да си купите изборите.
Коментиран от #61
18:08 08.12.2025
29 Явно
До коментар #16 от "Ако Борисов пак развее":Живееш в някой друг свят
18:08 08.12.2025
30 Миньоро
Коментиран от #40
18:08 08.12.2025
31 цриуйас
18:08 08.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 21 - о нищжество
18:09 08.12.2025
34 ХАХА
18:10 08.12.2025
35 Избирател
До коментар #25 от "Представата":"за забогатяване на мързеливите"
Ха ха ха че прасето кога и какво е работило че стана милиардер за нула време - влезе в политиката с един Москвич - като го гледам как се е наклал и от закуски не спестява.
18:11 08.12.2025
36 Кой разпореди това безобразие
18:13 08.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ТИ ЕЛА ПЪК ЩЕ ВИДИМ
18:13 08.12.2025
40 Запознат
До коментар #30 от "Миньоро":"но за водач го търпят"
Не го слушай - колкото турци познавам всичките плюят по прасето повече и от нас - ама областните са въвели нещо като феодализъм и за това му минават номерата.
18:14 08.12.2025
41 Да,бе
18:14 08.12.2025
42 Ново начало
18:14 08.12.2025
43 Мнение
18:15 08.12.2025
44 стоян георгиев
18:15 08.12.2025
45 Уса
18:16 08.12.2025
46 Мирни протести хахаха
18:17 08.12.2025
47 Жалко, че турците не ядат свинско,
18:18 08.12.2025
48 За един приятел питам
18:18 08.12.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Промяна
Коментиран от #57
18:18 08.12.2025
51 Мирни протести хахаха
18:18 08.12.2025
52 ООрана държава
18:19 08.12.2025
53 нннн
18:19 08.12.2025
54 Промяна
До коментар #17 от "Да да да":17 ПРЕДПОЧИТАМ ПЕЕВСКИ ПРЕД ТЕЗИ КОИТО САМО ВИРЯТ ДЖУКИ ДУПЯТ СЕ В ИНТЕРНЕТ И СМЯТАТ ЧЕ НЯКОЙ И Е ЗАДЪЛЖЕН
18:20 08.12.2025
55 СВИНЯ
Коментиран от #74
18:20 08.12.2025
56 за прасето
18:20 08.12.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Промяна
До коментар #23 от "Българин":А ДА СЕ ОСТАВЯТ ДА ГИ ЛЪЖЕ РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ЛИ ХАХАХАХАХАХА
Коментиран от #60
18:21 08.12.2025
59 Хм Хм
18:21 08.12.2025
60 Баща ти
До коментар #58 от "Промяна":Теб не те съжалявам, съжалявам майката, която те е родила и възпитавала
Коментиран от #68
18:22 08.12.2025
61 Промяна
До коментар #28 от "Избирател":ИЗБИРАТЕЛ ТИ ЗАБРАВИ ЗА АЛА БАЛАТА И ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО КС КОЕТО ИЗХВЪРЛИ ЗАКОННО ИЗБРАНИ ДЕПУТАТИ ЗА ДА НАЗНАЧИ ИЗМАМНИЦИТЕ ДА РУШАТ ДЪРЖАВАТА ЗАБРАВИ ЗА ТОВА НАЛИ И ЗА ГНУСНИТЕИЗБОРИ В ПАЗАРДЖИК БЯХА НАЕТИ МЕТЕЖНИЦИ ТАМ ЗАБРАВИ ЗА ТОВА
18:23 08.12.2025
62 МАЙ МИРНИТЕ ПРОТЕСТИ
18:23 08.12.2025
63 МВР служител
18:24 08.12.2025
64 Иван Вазов
18:24 08.12.2025
65 ДА ДА МИРНА СПОКОЙНА
18:24 08.12.2025
66 виктория
18:24 08.12.2025
67 Въпрос
Коментиран от #71
18:26 08.12.2025
68 Промяна
До коментар #60 от "Баща ти":СЪЖАЛЯВАЙ СЕБЕ СИ СЛЯП СИ НАУЧИ СЕ ДА МИСЛИШ НАУЧИ СЕ ДА РАБОТИШ НАУЧИ СЕ ДА УСПЯВАШ ВМЕСТО ДА ПИШЕШ НЕБИВАЛИЦИ МЕН НЕ МЕ МИСЛИ НЕЖЕЛАЯ САБОТАЖИ ОТ ЧЕРЕПИ НЕ ЖЕЛАЯ МЕТЕЖИ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ КОИТО С ИЗБОРИ НЯМА КАК ДА УПРАВЛЯВАТ Я
Коментиран от #73
18:27 08.12.2025
69 Башибузука на Прасето
18:27 08.12.2025
70 Ганя Путинофила
18:29 08.12.2025
71 Промяна
До коментар #67 от "Въпрос":Я КОЛКО ИНТЕЛИГЕНЦИЯ ИМАЛО НОСЯТ ЕДНИ ПРОСТАЩИНИ ПО ПЛАКАТИТЕ ПРАСЕ И ТИКВА ОГРОМНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ОГРОМНА Е И КАКВО КАТО СА МЛАДИ САМО ТЕ ЛИ ЖИВЕЯТ ТУК АСЕН ВАСИЛЕВ ИЗКАРА ЕДНО ПРАСЕ НА ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ КОЛКО ИНОВАТИВНО НАЛИ САМО ТОВА ЛИ ЗНЯТ УМНИЦИТЕ ПРОСТАЩИНА ЦИНИЗЪМ АРОГАНТНОСТ БЕЗОЧИЕ
Коментиран от #75
18:31 08.12.2025
72 Пръцко
18:31 08.12.2025
73 Мнение
До коментар #68 от "Промяна":Обществената медийна провокация е престъпление.
Коментиран от #76
18:32 08.12.2025
74 Промяна
До коментар #55 от "СВИНЯ":ЩО РОЗИВИЯТ ПЕНЬОАР ДА НЕ Е ФИДАНКА ЛИ ХАХАХАХА НЕЩО ДРУГО ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ТОВА ВЕЧЕ СИ ГУБИ СМИСЪЛЪТ
18:33 08.12.2025
75 Мнение
До коментар #71 от "Промяна":Какво са ГЕРББ ново начало десет хиляди лева за повтаряща се провокация в медийното пространство
18:34 08.12.2025
76 Промяна
До коментар #73 от "Мнение":ПО ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗИИ ЛЪЖАТ ОБИЛНО НАХАЛНО МАНИПУЛИРАТ КЪДЕ ВИДЯХА 100 ХИЛЯДИ АЗ ТАКИВА ЛЪЖИ УМИШЛЕНИ НЕЗНАМ ЗАЩО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ
18:36 08.12.2025
77 Боят
18:38 08.12.2025
78 кратун
18:40 08.12.2025
79 Морски
До коментар #24 от "Горски":Недей обижда етносите, защото Пеевски може да си прави политика,но такива изказвания като твоите може наистина да разпалят етническия огън и тогава ще има много лош край за всички.
Коментиран от #82
18:41 08.12.2025
80 кратун
18:42 08.12.2025
81 кратун
18:44 08.12.2025
82 стоян георгиев
До коментар #79 от "Морски":Не разбирам ако си морския защо си против етническата карта? Нали си фен на путлер? В украйна бе същото народа искаше справедливост а путлер го изкара етнически бунт.
Коментиран от #85
18:49 08.12.2025
83 Никой
Другата страна - другата страна - като под-един вид - под-хора. То да беше само на приказки.
Тоест има един Великолепен Султан - надарен със сериозен Разум, Космическо вдъхновение.
Кльопали сме всичко и - Стефан Стамболов, Драган Цанков, Дедовия, Внучевия, Татовия.
Впрочем и Тодор Живков беше Човек от народа.
18:52 08.12.2025
84 Мхм
До коментар #22 от "Герб":Тия пъпки ли ще ни заплашват
18:52 08.12.2025
85 Морски
До коментар #82 от "стоян георгиев":Аз съм единствено за България. Но разни които обиждат етносите в България не проумяват с какво си играят. Живков вече игра тази роля. Нека се учим от грешките,а не да ги повтаряме
18:53 08.12.2025
86 На бас 👍
18:58 08.12.2025