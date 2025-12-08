Новини
България »
Делян Пеевски: Утре по мирен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България

8 Декември, 2025 17:47 1 420 86

  • делян пеевски-
  • кърджали-
  • протест

Лидерът на "ДПС - Ново начало" посети Кърджали по покана на областната структура на партията

Делян Пеевски: Утре по мирен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България - 1
Снимка: ДПС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В откровен разговор с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, кметовете на общините от областта, депутати, членове на централното и областното ръководство на ДПС и общински съветници от ДПС Кърджали, лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски обсъди случващото се в политическия живот в София и подготовката за митингите под наслов “НЕ на омразата!”, организирани от ДПС в цялата страна, посочи БНТ.

Ние не делим хората, те делят хората. И смятат, че като има протести в Триъгълника на властта от там те ще командват България, коментира Пеевски поведението на партиите от опозицията и конкретно ПП-ДБ.

За мен това, което те наричат “Триъгълника на властта” в София е триъгълникът на тези, които служат на България. И президентът трябва да служи на България, а той не служи на България. Парламентът трябва да служи на България, а не само да се карат. Те за това са изпратени - да вършат работа на хората. Министерският съвет също.

Трябва да се сетят, че това е “триъгълникът на слугите на държавата”, подчерта лидерът.

Само избирателите могат да решат кой е техният лидер и кой не може да бъде, напомни Делян Пеевски.

Не трябва да се чупи държавата! Призовавам всички - тя е една, на всички български граждани, които са равни пред нея, каза той.

Властта я дават хората, подчерта лидерът на ДПС.

Призовавам към спокойствие и разум. С рушене на държавата, преврати и насилие - нищо няма да се получи, предупреди Пеевски. Ние утре ясно, по мирен и демократичен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България, призова Делян Пеевски.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски посети Кърджали по покана на областната структура на партията, каза за БТА заместник-председателят на партията и кмет на Кърджали Ерол Мюмюн. По думите му, поводът за посещението е да се запознае лидерът на партията с напредъка на града и свършеното през последната година и половина.

По време на визитата си в родопския град Делян Пеевски, придружаван от кметовете от областта, народни представители и симпатизанти, е посетил няколко обекта. Сред тях са църквата „Св. Йоан Предтеча“, джамията в кв. „Възрожденци“, новоизградената и открита на 15 септември детска градина, отново в кв. „Възрожденци“, както и ремонтираната сграда, в която вече се помещава Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“.

Делян Пеевски се е разходил и по един от централните булеварди в Кърджали, като е провел и кратка среща с актива в областния партиен клуб.

Визитата на лидера на "ДПС - Ново начало" в Кърджали се случва ден преди обявеният от Областният съвет на ДПС митинг „в защита на стабилността в държавата, в подкрепа на правителството на република България“, както пише в поканата.

Ерол Мюмюн каза още, че при визитата си в Кърджали Пеевски е коментирал, че протестите имат за цел да се чуе и другата страна, като е подчертал, че те трябва да преминат без ескалация, без провокации, мирно и без провокации, в защита на правителството и стабилността.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 31 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    83 0 Отговор
    Твоята престава за мирна и спокойна държава е да те оставят мирно и спокойно да я крадеш. Не съм съгласен!

    Коментиран от #17, #25

    17:49 08.12.2025

  • 2 Бай Тошо

    44 2 Отговор
    Лили , ти не разбра ли, че хората не те искат.

    17:51 08.12.2025

  • 3 Мирно и тихо

    56 1 Отговор
    ше бъде когато се приложи закона магнитски

    17:51 08.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 12340

    54 1 Отговор
    ".... Делян Пеевски се е разходил и по един от централните булеварди в Кърджали, като е провел и кратка среща с актива в областния партиен клуб.."...
    ... като по този случай е блокиран половината град!

    17:51 08.12.2025

  • 6 Гост

    62 0 Отговор
    Мирна и спокойно, в смисъл, че ти крадеш, граби, плячкосваш и всички си стоят мирно и спокойно? Така ли бе, свинчо мазна?!

    17:51 08.12.2025

  • 7 хаха

    36 1 Отговор
    Гзът със рози закичи, нас.раното да не личи.

    17:52 08.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    2 42 Отговор
    Не е възможно да е толкова тъп.Явно играе комбина с Радев и ПП и ДБ срещу Бойко.

    17:53 08.12.2025

  • 9 кратун

    26 1 Отговор
    аб е делмане разкарай се бе с винй

    17:54 08.12.2025

  • 10 Деций

    28 2 Отговор
    Да ще изразим,ще изразим с насила докарани животни хлипащи и фъфлещи членоразделна реч почти неразбираема,хора закарани със заплахи и шантаж да защитават собственият си палач, който повече от десетилетие ги граби най безжалостно и има наглостта да ги нарича свои братя!Но нищо,това само ще удвои гражданите които ще излязат е сряда вечерта! Времето на тази престъпна шайка изтича във всеки аспект!

    17:57 08.12.2025

  • 11 Мирен начин ?

    27 2 Отговор
    При такива агресивни и с речник на пияни хамали в Началото , да се говори за спокойствие и мир в България , е просто парадоксално !

    17:57 08.12.2025

  • 12 Господи!

    27 2 Отговор
    Господи! ДЗащо така наказа збочестата ни България, та да се разпорежда с нея като бащиния това тлъсто, мазно, омразно на цял един народ туловище и чудовище? Ти да видиш наглост и цинизъм! Туловището "по мирен начин" щяло нещо да показва! Да го покажеш на оня свят бе, тлъсто туловище!"

    17:57 08.12.2025

  • 13 Новини от последните минути

    24 1 Отговор
    Преди малко лидера на ДПС пристигна в областния град Кърджали да води утре контрапротеста в града. С 34 човека охрана и 9 симпатизанти. Цяло видео е но публикувам само екранна снимка.

    17:59 08.12.2025

  • 14 Шести

    25 3 Отговор
    Това прасе да се спре да прави простотии и да не докарва турците и циганите в София ,ще направи голяма беля и после пак,ще квичи

    Коментиран от #20

    17:59 08.12.2025

  • 15 Прес център ИТН

    9 16 Отговор
    Уважаеми Българи!
    Утре в 18 часа е организиран всеобщ контрапротест от ПП "Движение за Права и Свободи".
    Ние от ПП "Има Такъв Народ" призоваваме всички наши структури ,членове и симпатизанти да се включат в масовата проява на колегите от ПП ДПС .Нека не допуснем уличния метеж и подмяна вота на гражданите. Нека подкрепим масово законно избраното демократично Българско правителство. Нека подкрепим и лидера на ДПС г-н Делян Пеевски гарант за етническия мир и стабилността на управлението.

    С уважение:

    Станислав Т. Трифонов - председател на ПП ИТН
    Тошко Йорданов Хаджитодоров - председател ПГ ИТН

    Александър Рашев - народен представител и кординатор структури ИТН

    18:00 08.12.2025

  • 16 Ако Борисов пак развее

    2 20 Отговор
    бялото знаме и клекне пред ППДБ, Пеевски ще обере целия вот на вбесените гербери!

    Няма да има прошка за Борисов повече!

    Пеевски ще бъде премиер!

    Коментиран от #29

    18:01 08.12.2025

  • 17 Да да да

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Дебелото прасе срещу Младежта .Кое ще има по голяма енергия голямото Д или голямотоМ. Аз залагам на второто.

    Коментиран от #54

    18:01 08.12.2025

  • 18 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    25 1 Отговор
    Вземи си еднопосочен билет за Южна Африка или за Афганистан за среднощен полет преди Сряда и дим да те няма! Тук не те искаме!

    18:02 08.12.2025

  • 19 голяма гнус е този

    25 0 Отговор
    Още 17 дена до Коледа !!

    18:02 08.12.2025

  • 20 Анджо

    15 1 Отговор

    До коментар #14 от "Шести":

    Кучета и котки може ,а прасета не може.😂🙊

    18:03 08.12.2025

  • 21 Самият факт,

    1 27 Отговор
    че Пеевски докарва розоводесните и копейките до пяна на устата ме кара да гласувам за ДПС!

    18:03 08.12.2025

  • 22 Герб

    3 19 Отговор
    Страхотна новина преди малко. Младежката структура на ГЕРБ се солидаризира с партия ИТН и се включват в контрапротестите организирани от Делян Пеевски и ДПС

    Коментиран от #84

    18:03 08.12.2025

  • 23 Българин

    28 2 Отговор
    Братя мюсюлмани турци, помаци, роми, не се оставяйте едно дебело Д да ви лъжи, изнудва и краде! С най - добри чувства към вас трудови хора!

    Коментиран от #58

    18:04 08.12.2025

  • 24 Горски

    18 1 Отговор
    ДПС начело с Пеевски и Доган които нон стоп сеят етническа омраза начело с тяхните м..а..н..г..а..л..и които още при раждането си мразят българина и белия човек както и не..г..рите същото го правят ще казват НЕ на омразата...омраза има само в ДПС и апс защото електората от о.рки им е такъв ..мразят българите защото са комплексари и са от низшата раса която говори нечленоразделено хъхри заеква,невъзпитани про.сти необразовани с криви зъби като на магарета миришат грозни са и са си чисти фе.калии ...ей това му е електората на тоя милиардер олигарх.

    Коментиран от #79

    18:05 08.12.2025

  • 25 Представата

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    за забогатяване на мързеливите е кражба

    Коментиран от #35

    18:06 08.12.2025

  • 26 Руснаков

    12 0 Отговор
    Много си подмолен,никога няма да станеш хубав на здраво мислещите хора...

    18:06 08.12.2025

  • 27 Къде ГО

    12 2 Отговор
    Чукаш по свинската глава къде се пука ?!

    18:06 08.12.2025

  • 28 Избирател

    15 1 Отговор
    "Само избирателите могат да решат кой е техният лидер и кой не може да бъде"

    Срещу 50 лв. ли "избирателите" решават - като купите и секционите комисии и вече е решено прасето да ни е "лидер". То за това толкова ви е страх от избори че си е сериозен разход за вас и ако има няколко един след друг ще фалирате - друго си е да ви оставят 4 години да си крадете че спокойно да си купите изборите.

    Коментиран от #61

    18:08 08.12.2025

  • 29 Явно

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ако Борисов пак развее":

    Живееш в някой друг свят

    18:08 08.12.2025

  • 30 Миньоро

    18 0 Отговор
    Братята мюсюлмани свинско не ядат, но за водач го търпят! Не е ли грешно братя?

    Коментиран от #40

    18:08 08.12.2025

  • 31 цриуйас

    17 0 Отговор
    Шишко, колко протеста ще можеш да платиш на Мюмюн??? За да ги държите във феодален строй си плащате с пари ограбени и от тях. Добре сте го измислили с лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, да ограбвате милиарди и с част от ограбеното да плащате за да ви "обичат". Те ако знаят как ги грабите с тоягите ще ви бият. Слава Богу колкото и да лъжете все е напразно.

    18:08 08.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 21 - о нищжество

    13 0 Отговор
    Не, не е достатъчно да гласуваш за уродливото 190 - килограмово туловище Дебелян Пеевски! Задължително трябва и да му оближеш тлъстия з....к! Нищожество!

    18:09 08.12.2025

  • 34 ХАХА

    14 0 Отговор
    ПО МИРЕН НАЧИН СИ ТРЪГНИ И ЩЕ СПЕЧЕЛИШ.

    18:10 08.12.2025

  • 35 Избирател

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "Представата":

    "за забогатяване на мързеливите"

    Ха ха ха че прасето кога и какво е работило че стана милиардер за нула време - влезе в политиката с един Москвич - като го гледам как се е наклал и от закуски не спестява.

    18:11 08.12.2025

  • 36 Кой разпореди това безобразие

    4 0 Отговор
    Кой разпореди това безобразие !!!

    18:13 08.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ТИ ЕЛА ПЪК ЩЕ ВИДИМ

    9 1 Отговор
    КАКВО ЩЕ ТИ СЕ СЛУЧИ ПРЕСТЪПНИКО ! ДОВЕДИ И ТОЛУПА !

    18:13 08.12.2025

  • 40 Запознат

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "Миньоро":

    "но за водач го търпят"

    Не го слушай - колкото турци познавам всичките плюят по прасето повече и от нас - ама областните са въвели нещо като феодализъм и за това му минават номерата.

    18:14 08.12.2025

  • 41 Да,бе

    7 1 Отговор
    Стойте си в махалите...По-безопасно е.

    18:14 08.12.2025

  • 42 Ново начало

    12 1 Отговор
    Утре ще направят граждански арест на Пеевски и Цонев и ще се разграничат от това обсебване и плашене, което извършва Пеевски спрямо собствените си подчинени. Надявам се поделение на българската армия да нападне престъпниците от делта гард и да направи кратък процес с тях

    18:14 08.12.2025

  • 43 Мнение

    15 1 Отговор
    Като е в Кърджали му направете веднага граждански арест на този боклук . Турците са почтени хора

    18:15 08.12.2025

  • 44 стоян георгиев

    9 1 Отговор
    Руските тролове заедно с турските им другари искат да повторят събитията от украйна.справедливия протест на българския народ да бъде изкаран етнически.

    18:15 08.12.2025

  • 45 Уса

    3 1 Отговор
    Вие разделихте хората

    18:16 08.12.2025

  • 46 Мирни протести хахаха

    4 0 Отговор
    И тоя глупост "мирни протести" го урежда тоя Пеевски и Борисов....по- добре би трябвало м били да няма нужда кви протести, но ви изтърпят и тъпите мирни протести...

    18:17 08.12.2025

  • 47 Жалко, че турците не ядат свинско,

    8 0 Отговор
    иначе нямаше да се вържат на играта на този свинчо.

    18:18 08.12.2025

  • 48 За един приятел питам

    11 0 Отговор
    Пеефски утре пак ли с бенвето и обиколен от НСО ще изразява волята си?

    18:18 08.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Промяна

    2 12 Отговор
    ЗАРАБОТЕЩО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНИ И ПРАВИЛА ТУКПРЕДПОЧИТАМ ПЕЕВСКИ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ЖЕЛАЯ САБОТАЖНИЦИТЕ ШАРЛАТАНИ МЕТЕЖНИЦИ ВОДЕНИ ОТ ЧЕРЕПИТЕ

    Коментиран от #57

    18:18 08.12.2025

  • 51 Мирни протести хахаха

    10 2 Отговор
    И тая глупост "мирни протести" ги урежда тоя Пеевски и оня Борисов....по- добре би им били да ги няма валите протести, но щом се налага, че ви изтърпят и тъпите мирни протести...само в само нищо да не се промени и те да си останат завинаги дерибеи и султани...

    18:18 08.12.2025

  • 52 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Да ставаме на контра

    18:19 08.12.2025

  • 53 нннн

    7 1 Отговор
    Гледам го, слушам го и ме е срам. А вас?

    18:19 08.12.2025

  • 54 Промяна

    3 12 Отговор

    До коментар #17 от "Да да да":

    17 ПРЕДПОЧИТАМ ПЕЕВСКИ ПРЕД ТЕЗИ КОИТО САМО ВИРЯТ ДЖУКИ ДУПЯТ СЕ В ИНТЕРНЕТ И СМЯТАТ ЧЕ НЯКОЙ И Е ЗАДЪЛЖЕН

    18:20 08.12.2025

  • 55 СВИНЯ

    7 2 Отговор
    СВИНЯ !

    Коментиран от #74

    18:20 08.12.2025

  • 56 за прасето

    9 2 Отговор
    Ко ле да, Ко ле да......

    18:20 08.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Промяна

    1 8 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    А ДА СЕ ОСТАВЯТ ДА ГИ ЛЪЖЕ РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ЛИ ХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #60

    18:21 08.12.2025

  • 59 Хм Хм

    6 1 Отговор
    Сега да видим на плондера колко гроша ще му се откъснат, при положение, че ще ходим на избори. Е, може само софри да се сложат и да се пусне музичка от фамилия Стораро. Нали сбирките ще са само по селата...

    18:21 08.12.2025

  • 60 Баща ти

    5 1 Отговор

    До коментар #58 от "Промяна":

    Теб не те съжалявам, съжалявам майката, която те е родила и възпитавала

    Коментиран от #68

    18:22 08.12.2025

  • 61 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Избирател":

    ИЗБИРАТЕЛ ТИ ЗАБРАВИ ЗА АЛА БАЛАТА И ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО КС КОЕТО ИЗХВЪРЛИ ЗАКОННО ИЗБРАНИ ДЕПУТАТИ ЗА ДА НАЗНАЧИ ИЗМАМНИЦИТЕ ДА РУШАТ ДЪРЖАВАТА ЗАБРАВИ ЗА ТОВА НАЛИ И ЗА ГНУСНИТЕИЗБОРИ В ПАЗАРДЖИК БЯХА НАЕТИ МЕТЕЖНИЦИ ТАМ ЗАБРАВИ ЗА ТОВА

    18:23 08.12.2025

  • 62 МАЙ МИРНИТЕ ПРОТЕСТИ

    5 1 Отговор
    СВЪРШИХА - ОКОЛО НАС Е ВОЙНА С КРАДЦИТЕ ПРЕВЗЕЛИ ЕВРОПА ! НАЛАГА СЕ И НИЕ ДА СКОЧИМ !

    18:23 08.12.2025

  • 63 МВР служител

    6 1 Отговор
    Само не разбрах Пеевски ще прати ли пак орда на Бойка и ще предупреди ли къдравото недоразумение да не праща патрулки

    18:24 08.12.2025

  • 64 Иван Вазов

    2 1 Отговор
    Спешно да се намери още една Еврозона и давайте да влизаме и там, докато е време, господа!

    18:24 08.12.2025

  • 65 ДА ДА МИРНА СПОКОЙНА

    3 1 Отговор
    И И И НАЙ БЕДНАТА БОЛНАТА НЕЩАСТНАТА И БЪРЗО ОТИВАЩА СИ НАЦИЯ. И КАЖИ КОЙ КОЙ КОЙ ЩЕ ПЛАЩА АВТОБУСИТЕ СЪС ПАСАЖЕРИТЕ. ДА ПАК НИЕ КОИТО ОГРАБИ И РАЗДАВАШ ЗА НАША СМЕТКА И ЗА ТВОЕ УДОВОЛСТВИЕ И СПОКОЙСТВИЕ.

    18:24 08.12.2025

  • 66 виктория

    4 1 Отговор
    пътнико свиден,пътнико млад!!!

    18:24 08.12.2025

  • 67 Въпрос

    6 1 Отговор
    Какви глупости говори този? КОЙ иска протестът да не е мирен? Интелигентни, млади хора са протестиращите, къде го сърби Дебелия, че ни развява етническата карта? Какъв му е проблемът. Народът не ги понася и е добре да го разберат и Дебелото Д, и толупа.

    Коментиран от #71

    18:26 08.12.2025

  • 68 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #60 от "Баща ти":

    СЪЖАЛЯВАЙ СЕБЕ СИ СЛЯП СИ НАУЧИ СЕ ДА МИСЛИШ НАУЧИ СЕ ДА РАБОТИШ НАУЧИ СЕ ДА УСПЯВАШ ВМЕСТО ДА ПИШЕШ НЕБИВАЛИЦИ МЕН НЕ МЕ МИСЛИ НЕЖЕЛАЯ САБОТАЖИ ОТ ЧЕРЕПИ НЕ ЖЕЛАЯ МЕТЕЖИ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ КОИТО С ИЗБОРИ НЯМА КАК ДА УПРАВЛЯВАТ Я

    Коментиран от #73

    18:27 08.12.2025

  • 69 Башибузука на Прасето

    6 1 Отговор
    ще дойде в Софето да усмири раята и гя урите!

    18:27 08.12.2025

  • 70 Ганя Путинофила

    4 4 Отговор
    Ердогане, пращай аскера в територията, че няма управия с тези путинофили!

    18:29 08.12.2025

  • 71 Промяна

    2 7 Отговор

    До коментар #67 от "Въпрос":

    Я КОЛКО ИНТЕЛИГЕНЦИЯ ИМАЛО НОСЯТ ЕДНИ ПРОСТАЩИНИ ПО ПЛАКАТИТЕ ПРАСЕ И ТИКВА ОГРОМНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ОГРОМНА Е И КАКВО КАТО СА МЛАДИ САМО ТЕ ЛИ ЖИВЕЯТ ТУК АСЕН ВАСИЛЕВ ИЗКАРА ЕДНО ПРАСЕ НА ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ КОЛКО ИНОВАТИВНО НАЛИ САМО ТОВА ЛИ ЗНЯТ УМНИЦИТЕ ПРОСТАЩИНА ЦИНИЗЪМ АРОГАНТНОСТ БЕЗОЧИЕ

    Коментиран от #75

    18:31 08.12.2025

  • 72 Пръцко

    4 1 Отговор
    В кърджалийско ядат ли свинско? - питам аз и отговор не искам... :(

    18:31 08.12.2025

  • 73 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Промяна":

    Обществената медийна провокация е престъпление.

    Коментиран от #76

    18:32 08.12.2025

  • 74 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "СВИНЯ":

    ЩО РОЗИВИЯТ ПЕНЬОАР ДА НЕ Е ФИДАНКА ЛИ ХАХАХАХА НЕЩО ДРУГО ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ТОВА ВЕЧЕ СИ ГУБИ СМИСЪЛЪТ

    18:33 08.12.2025

  • 75 Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #71 от "Промяна":

    Какво са ГЕРББ ново начало десет хиляди лева за повтаряща се провокация в медийното пространство

    18:34 08.12.2025

  • 76 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #73 от "Мнение":

    ПО ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗИИ ЛЪЖАТ ОБИЛНО НАХАЛНО МАНИПУЛИРАТ КЪДЕ ВИДЯХА 100 ХИЛЯДИ АЗ ТАКИВА ЛЪЖИ УМИШЛЕНИ НЕЗНАМ ЗАЩО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ

    18:36 08.12.2025

  • 77 Боят

    3 0 Отговор
    от хората на Пригожин на яхтата в Дубай ти беше малко. Време е да си го опресниш и да върнеш откраднатите пари, заедно с Тиквун.

    18:38 08.12.2025

  • 78 кратун

    3 0 Отговор
    тикавата напраил сюнет на шиши

    18:40 08.12.2025

  • 79 Морски

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Горски":

    Недей обижда етносите, защото Пеевски може да си прави политика,но такива изказвания като твоите може наистина да разпалят етническия огън и тогава ще има много лош край за всички.

    Коментиран от #82

    18:41 08.12.2025

  • 80 кратун

    1 1 Отговор
    ей прасе нямаш право да носиш бг знамето

    18:42 08.12.2025

  • 81 кратун

    0 1 Отговор
    ще го преместивм в другият крачол като изкара платените неуки ц иг ани

    18:44 08.12.2025

  • 82 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Морски":

    Не разбирам ако си морския защо си против етническата карта? Нали си фен на путлер? В украйна бе същото народа искаше справедливост а путлер го изкара етнически бунт.

    Коментиран от #85

    18:49 08.12.2025

  • 83 Никой

    1 0 Отговор
    Никой Юрист, не трябва да се изразява така остро - това е човеко-ненавистна терминология.

    Другата страна - другата страна - като под-един вид - под-хора. То да беше само на приказки.

    Тоест има един Великолепен Султан - надарен със сериозен Разум, Космическо вдъхновение.

    Кльопали сме всичко и - Стефан Стамболов, Драган Цанков, Дедовия, Внучевия, Татовия.

    Впрочем и Тодор Живков беше Човек от народа.

    18:52 08.12.2025

  • 84 Мхм

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Герб":

    Тия пъпки ли ще ни заплашват

    18:52 08.12.2025

  • 85 Морски

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "стоян георгиев":

    Аз съм единствено за България. Но разни които обиждат етносите в България не проумяват с какво си играят. Живков вече игра тази роля. Нека се учим от грешките,а не да ги повтаряме

    18:53 08.12.2025

  • 86 На бас 👍

    0 0 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% . Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    18:58 08.12.2025

