Делян Пеевски: Утре по мирен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България

В откровен разговор с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, кметовете на общините от областта, депутати, членове на централното и областното ръководство на ДПС и общински съветници от ДПС Кърджали, лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски обсъди случващото се в политическия живот в София и подготовката за митингите под наслов “НЕ на омразата!”, организирани от ДПС в цялата страна, посочи БНТ.

Ние не делим хората, те делят хората. И смятат, че като има протести в Триъгълника на властта от там те ще командват България, коментира Пеевски поведението на партиите от опозицията и конкретно ПП-ДБ.

За мен това, което те наричат “Триъгълника на властта” в София е триъгълникът на тези, които служат на България. И президентът трябва да служи на България, а той не служи на България. Парламентът трябва да служи на България, а не само да се карат. Те за това са изпратени - да вършат работа на хората. Министерският съвет също.

Трябва да се сетят, че това е “триъгълникът на слугите на държавата”, подчерта лидерът.

Само избирателите могат да решат кой е техният лидер и кой не може да бъде, напомни Делян Пеевски.

Не трябва да се чупи държавата! Призовавам всички - тя е една, на всички български граждани, които са равни пред нея, каза той.

Властта я дават хората, подчерта лидерът на ДПС.

Призовавам към спокойствие и разум. С рушене на държавата, преврати и насилие - нищо няма да се получи, предупреди Пеевски. Ние утре ясно, по мирен и демократичен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България, призова Делян Пеевски.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски посети Кърджали по покана на областната структура на партията, каза за БТА заместник-председателят на партията и кмет на Кърджали Ерол Мюмюн. По думите му, поводът за посещението е да се запознае лидерът на партията с напредъка на града и свършеното през последната година и половина.

По време на визитата си в родопския град Делян Пеевски, придружаван от кметовете от областта, народни представители и симпатизанти, е посетил няколко обекта. Сред тях са църквата „Св. Йоан Предтеча“, джамията в кв. „Възрожденци“, новоизградената и открита на 15 септември детска градина, отново в кв. „Възрожденци“, както и ремонтираната сграда, в която вече се помещава Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“.

Делян Пеевски се е разходил и по един от централните булеварди в Кърджали, като е провел и кратка среща с актива в областния партиен клуб.

Визитата на лидера на "ДПС - Ново начало" в Кърджали се случва ден преди обявеният от Областният съвет на ДПС митинг „в защита на стабилността в държавата, в подкрепа на правителството на република България“, както пише в поканата.

Ерол Мюмюн каза още, че при визитата си в Кърджали Пеевски е коментирал, че протестите имат за цел да се чуе и другата страна, като е подчертал, че те трябва да преминат без ескалация, без провокации, мирно и без провокации, в защита на правителството и стабилността.