Зафиров: Дано не се налага да влизаме в следващата година със стария бюджет, който не е адекватен на новите реалности

Зафиров: Дано не се налага да влизаме в следващата година със стария бюджет, който не е адекватен на новите реалности

9 Декември, 2025 13:46

Надявам се за първи път от четири или пет години България да има нормална бюджетна процедура, каза още вицепремиерът

Зафиров: Дано не се налага да влизаме в следващата година със стария бюджет, който не е адекватен на новите реалности - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Надявам се за първи път от четири или пет години България да има нормална бюджетна процедура, така че да не се налага да влизаме в следващата година със стария бюджет, който не е адекватен на новите реалности - нито на еврозоната, нито на инфлацията от последната година, нито на очакванията и на тези млади хора, които искат да има повече средства за образование, за социални дейности. Това каза вицепремиерът Атанас Зафиров пред журналисти, след като участва в първата копка на Факултета по ветеринарна медицина в Медицинския университет в Плевен, предават от БТА.

Той отказа да отговори с твърдо „Да“ на въпроса дали България ще влезе в първата си година в евро с бюджет, но изтъкна, че и депутатите на управляващото мнозинство, и правителството правят всичко възможно за това и новият бюджет вече е в комисиите на парламента.

Зафиров допълни още, че в новия бюджет са заложени 11% ръст на средствата за образование или над 580 млн. евро.

Атанас Зафиров обвърза първата копка с протестите в страната, които, по думите му, целят да хвърлят страната в поредната политическа криза и поредния цикъл от парламентарни избори. Ако страната нямаше редовно правителство, ако нямаше тази устойчивост и стабилност, които създадохме в последната близо една година, днешният проект също щеше да остане само на хартия, допълни Зафиров. И не само той, но и много други хубави неща, които се случиха в Плевен и във връзка с решаването на водната криза и с други, забавени през годините проекти и така е в цялата страна, каза още вицепремиерът.

Това беше моето послание към младите хора – да, протестирайте, аз уважавам правото на всеки човек да протестира, особено когато е млад, когато има мечти, надежди, изисквания, които трябва да постави, но нека този протест не бъде използван за нечисти политически цели от политически сили, които се доказаха, че не могат да бъдат алтернатива на сегашното управление, каза Атанас Зафиров.

Нещо повече – ние чухме гласа на смислено протестиращите хора и това, за което те протестираха, това, за което беше обявен последния голям протест намери своето отражение в актуализирания бюджет, който вчера приехме на Министерски съвет и в който са отразени всички очаквания на работодателите, на социалните ни партньори и на немалка част от хората, които протестираха добронамерено, а не на хората, които рушиха, чупеха, хората, агресираха и имаха за цел да тласнат България в друга посока, каза още той.


Плевен / България
  • 1 Шатун

    28 0 Отговор
    Ти се моли да не те срещне мечка, нищо че си ръгбист!

    13:58 09.12.2025

  • 2 Никъде няма

    35 0 Отговор
    да влизаш , а ще излизаш , подъл нагъл ! Оставка !

    13:58 09.12.2025

  • 3 БСП са подлоги

    31 0 Отговор
    Насо Фритюрника е ибрикчията на ПееФ

    13:59 09.12.2025

  • 4 На бас 👍

    1 26 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата ще е нулева 😆

    Коментиран от #19

    13:59 09.12.2025

  • 5 ккк

    22 0 Отговор
    на там ми намирисва но вие ще оперете пешкира с гербавите и итн-то, а на избори герб стават 10% а вас ви няма с и така нататък

    13:59 09.12.2025

  • 6 Деций

    21 0 Отговор
    Ам ко да ти кажа Фрютюрник, е е този "преработения" няма да стане!

    14:00 09.12.2025

  • 7 нннн

    28 0 Отговор
    Дано не се налага да влизаме в следващата година със старото правителство!

    14:00 09.12.2025

  • 8 Гост

    22 0 Отговор
    Изчезвай изм"екяр

    14:02 09.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    17 0 Отговор
    Охраненият ибр"икчия на пеефски вече е тежък милионер и му е все едно с какъв бюджет ще се влиза в 2026, в 2027, в 2028 и въобще не го интересува нищо, освен още тъпчене на милиони у банковата си сметка

    14:06 09.12.2025

  • 11 дядото

    19 0 Отговор
    докато на върхът на политиката и властта стоите все едни и същи,стари,не продуктивни,вмирисани на пръст и ури на,заслепени от алчност хора,все така ще е и по-зле ще става за обществото.вървете си с мир.може да станете причина за нещо страшно

    14:06 09.12.2025

  • 12 Червената шапчица

    6 4 Отговор
    Украинските въоръжени сили са се изтеглили от някои позиции близо до Покровск - бягат, а...

    Коментиран от #21

    14:07 09.12.2025

  • 13 Ни са къхари

    16 0 Отговор
    Оди хапни в стола за последно и БЕГАЙ …

    14:07 09.12.2025

  • 14 Ал Бънди

    17 0 Отговор
    По неадекватни от БСП-то на Флийнстоун са само трупата на Славито. За останалите Бацето и Голямото Д няма какво да се коментира. Най забавното е, че нямащите нищо общо с това правителство ДПС-НН правят антипротести срещу протестите за сваляне на правителството. В тези антипротести липсват хората на фритюрника, тиквата и зулуса.

    14:08 09.12.2025

  • 15 ДЕБИТ

    19 0 Отговор
    Съжалявам че , няма достатъчно бюджетни банички за всички, ама и много станахте на клона. От къде толкова баница? Н 5 Милиона население , 1 милион администарция и полиция?!?!?

    14:15 09.12.2025

  • 16 ТИ ТУУУТУТЛУП И ТВОЯТ

    8 1 Отговор
    МЕНТОР ШИШИ СТЕ НЕ АДЕКВАТНИ ОСОБЕНО ТИ. И НЕ СЕ ПОКАЗВАЙ ГОВОРИ ЗАЩОТО ПОЗНАВАМ ВСИЧКИ КОИТО СА ТВОИ И РОДИТЕЛИ НЕ ЗНАЯ НО СИГУРНО СЕ СРАМУВАТ.А МОЖЕ БИ ГЕН.

    14:19 09.12.2025

  • 17 Пиянка Залянка

    13 0 Отговор
    Кабапчията.
    Оператор скара.
    Връткай кебапчета на скарата и не давай акъл, гнy !

    14:20 09.12.2025

  • 18 Нолмален човек:

    14 0 Отговор
    Дано не се налага да влизаме в следващата година със старите мафиоти управляващи, които не са адекватни на новите реалности

    14:23 09.12.2025

  • 19 Споко шишка

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "На бас 👍":

    Тоя път ще излезем да ви изметем.

    14:27 09.12.2025

  • 20 ами дано най сетен гръмне АЕЦ-А

    0 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    14:43 09.12.2025

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Червената шапчица":

    БЯГАТ ЩОТО РУСКИТЕ ГИ БИЯТ КАТО МЕЧЕ У ДЕРЕК

    14:45 09.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пипи

    1 0 Отговор
    Дано и вас ви няма! Квик квик!

    14:47 09.12.2025

  • 24 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    ТО И ВИЕ НЕ СТЕ АДЕКВАТНИ НА РЕАЛНОСТТА,
    ЗАТОВА ГРАБВАЙТЕ СИ НЕАДЕКВАТНИЯ БЮДЖЕТ И МАРШ С 200 ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
    О С Т А В К А!

    14:48 09.12.2025

  • 25 ЕЙ ЗАФИРОВ

    4 0 Отговор
    ПРОДАДИ ПАРТИЯТА НА ДЯДОМИ ,БАБАМИ МАЙКА МИ,БАЩАМИ НА БРАТМИ И НА ХИЛЯДИ СОЦИАЛИСТИ ЩЕ ДОЙДЕ ДЕН ДА ТЕ СЪДИМ НАРОДНОМУ ЗНАЕШ КАК.

    14:48 09.12.2025

  • 26 А дано

    2 0 Отговор
    Дано почнеш пак да продаваш кебапчета че за нищо друго не ставаш

    15:00 09.12.2025

