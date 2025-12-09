Зафиров: Дано не се налага да влизаме в следващата година със стария бюджет, който не е адекватен на новите реалности

Надявам се за първи път от четири или пет години България да има нормална бюджетна процедура, така че да не се налага да влизаме в следващата година със стария бюджет, който не е адекватен на новите реалности - нито на еврозоната, нито на инфлацията от последната година, нито на очакванията и на тези млади хора, които искат да има повече средства за образование, за социални дейности. Това каза вицепремиерът Атанас Зафиров пред журналисти, след като участва в първата копка на Факултета по ветеринарна медицина в Медицинския университет в Плевен, предават от БТА.
Той отказа да отговори с твърдо „Да“ на въпроса дали България ще влезе в първата си година в евро с бюджет, но изтъкна, че и депутатите на управляващото мнозинство, и правителството правят всичко възможно за това и новият бюджет вече е в комисиите на парламента.
Зафиров допълни още, че в новия бюджет са заложени 11% ръст на средствата за образование или над 580 млн. евро.
Атанас Зафиров обвърза първата копка с протестите в страната, които, по думите му, целят да хвърлят страната в поредната политическа криза и поредния цикъл от парламентарни избори. Ако страната нямаше редовно правителство, ако нямаше тази устойчивост и стабилност, които създадохме в последната близо една година, днешният проект също щеше да остане само на хартия, допълни Зафиров. И не само той, но и много други хубави неща, които се случиха в Плевен и във връзка с решаването на водната криза и с други, забавени през годините проекти и така е в цялата страна, каза още вицепремиерът.
Това беше моето послание към младите хора – да, протестирайте, аз уважавам правото на всеки човек да протестира, особено когато е млад, когато има мечти, надежди, изисквания, които трябва да постави, но нека този протест не бъде използван за нечисти политически цели от политически сили, които се доказаха, че не могат да бъдат алтернатива на сегашното управление, каза Атанас Зафиров.
Нещо повече – ние чухме гласа на смислено протестиращите хора и това, за което те протестираха, това, за което беше обявен последния голям протест намери своето отражение в актуализирания бюджет, който вчера приехме на Министерски съвет и в който са отразени всички очаквания на работодателите, на социалните ни партньори и на немалка част от хората, които протестираха добронамерено, а не на хората, които рушиха, чупеха, хората, агресираха и имаха за цел да тласнат България в друга посока, каза още той.
