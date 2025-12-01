Новини
В Стара Загора се провеждат протест и контрапротест

1 Декември, 2025 18:52 1 176 18

  стара загора
  протест
  контрапротест

Стигна се до размяна на словесни обиди и скандирания, но полицейското присъствие предотврати инциденти

В Стара Загора се провеждат протест и контрапротест - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова

В Стара Загора граждани се събраха на протест и контрапротест. Едната част от протестиращите се обявиха срещу правителството и приемането на бюджет 2026 в този му вид, а другите протестиращи носеха плакати срещу Плана за възстановяване и устойчивост и "Продължаваме промяната - Демократична България", разкри БТА.

И двете фракции от протестиращи представиха действията си като граждански и необвързани партийно.

При началото на протестните действия на гражданите против приемането на бюджета се появи и втората група протестиращи. Стигна се до размяна на словесни обиди и скандирания, но полицейското присъствие предотврати инциденти.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 срам

    13 6 Отговор
    Прасетата пратиха телетата !!

    18:54 01.12.2025

  • 2 лора табуретката

    11 6 Отговор
    Kонтра протеста е организиран от мене! 3ащото ми плащат!!!

    Коментиран от #5, #6, #8

    18:55 01.12.2025

  • 3 хахаха

    7 2 Отговор
    Едните на хранилката, а другите в реалната икономика.

    18:59 01.12.2025

  • 4 Мда

    5 3 Отговор
    И в к.епоста на гроб щом има пратест зночи стават нещата.

    19:02 01.12.2025

  • 5 Ветета та бойко

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "лора табуретката":

    Не бе тебе ти стега с 200 и ки доволен. Заща са ги плащат. Воже и отпред.

    19:03 01.12.2025

  • 6 Мда

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "лора табуретката":

    Може и на роднините ти с 200. Пак ще си доволен.

    19:04 01.12.2025

  • 7 Ян Вандал

    7 3 Отговор
    Браво Стара Загора! Утре прасетата могат да кажат "затваряме Мариците". Буден град с будни хора!

    19:05 01.12.2025

  • 8 На таборетката

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "лора табуретката":

    На дъщеря ти също с 200

    19:06 01.12.2025

  • 9 Мдааа

    12 4 Отговор
    Това може да се случи само в Стара Загора. Протест и антипротест едновременно. Хората протестират, а ГРОБ кмета и общината антипротестират. Санират ги хората да са на топло. А един общински съветник взема няколко средни заплати без да работи. Този град е вече ромски вилает.

    19:08 01.12.2025

  • 10 Емигрант

    4 3 Отговор
    Когато в една държава има контрапростест срещу "бъдеще за добро" означава, че голямата част от населението е лишено от разум и мизеруването е заслужено !

    19:20 01.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оня с коня

    1 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH

    19:29 01.12.2025

  • 13 Ужасяващо е

    5 1 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    Коментиран от #15

    19:33 01.12.2025

  • 14 604

    2 0 Отговор
    паххахахахахаххахахаахя, протест срещу умнокрасивоста, и жълтопаветноста ......

    19:51 01.12.2025

  • 15 ЗА КОЛЕДА КЕ ПЕЧЕМ ТИКВА И 🐷

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ужасяващо е":

    НАРОДА ИСКА КРАДЛИВИТЕ ТИКВИ ОТ ШАЙКАТА И ПРАСЕТАТА НОВО НАЧАЛО В ЗАТВОРА! ПП И НА ТЕХ НЕ ВЕРВАМ, АРЕСТУВАХА ТИКВАТА И ПОСЛЕ ГО ИЗПРАХА, А СЕГА РЕВАТ ПРОТИВ НЕГО. НЕ МОГА ДА ГО РАЗБЕРА ТОВА СЛАГАЧЕСТВО НА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА!

    19:58 01.12.2025

  • 16 Ха сега де...

    1 1 Отговор
    А защо не се сбият и който е победител той да протестира? Нали според Радев мирните договори се пишат от победителите?

    20:01 01.12.2025

  • 17 Цент

    1 1 Отговор
    В Стара Загора много платени п одлоги на голямата буква. Корупция...

    Коментиран от #18

    20:02 01.12.2025

  • 18 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Цент":

    А ТИ СИ ПЛАТЕНА ПОДЛОГА НА МИРЧЕВ И РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ХАХАХАХА

    20:04 01.12.2025

