В Стара Загора се провеждат протест и контрапротест

В Стара Загора граждани се събраха на протест и контрапротест. Едната част от протестиращите се обявиха срещу правителството и приемането на бюджет 2026 в този му вид, а другите протестиращи носеха плакати срещу Плана за възстановяване и устойчивост и "Продължаваме промяната - Демократична България", разкри БТА.
И двете фракции от протестиращи представиха действията си като граждански и необвързани партийно.
При началото на протестните действия на гражданите против приемането на бюджета се появи и втората група протестиращи. Стигна се до размяна на словесни обиди и скандирания, но полицейското присъствие предотврати инциденти.
1 срам
18:54 01.12.2025
2 лора табуретката
Коментиран от #5, #6, #8
18:55 01.12.2025
3 хахаха
18:59 01.12.2025
4 Мда
19:02 01.12.2025
5 Ветета та бойко
До коментар #2 от "лора табуретката":Не бе тебе ти стега с 200 и ки доволен. Заща са ги плащат. Воже и отпред.
19:03 01.12.2025
6 Мда
До коментар #2 от "лора табуретката":Може и на роднините ти с 200. Пак ще си доволен.
19:04 01.12.2025
7 Ян Вандал
19:05 01.12.2025
8 На таборетката
До коментар #2 от "лора табуретката":На дъщеря ти също с 200
19:06 01.12.2025
9 Мдааа
19:08 01.12.2025
10 Емигрант
19:20 01.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH
19:29 01.12.2025
13 Ужасяващо е
Коментиран от #15
19:33 01.12.2025
14 604
19:51 01.12.2025
15 ЗА КОЛЕДА КЕ ПЕЧЕМ ТИКВА И 🐷
До коментар #13 от "Ужасяващо е":НАРОДА ИСКА КРАДЛИВИТЕ ТИКВИ ОТ ШАЙКАТА И ПРАСЕТАТА НОВО НАЧАЛО В ЗАТВОРА! ПП И НА ТЕХ НЕ ВЕРВАМ, АРЕСТУВАХА ТИКВАТА И ПОСЛЕ ГО ИЗПРАХА, А СЕГА РЕВАТ ПРОТИВ НЕГО. НЕ МОГА ДА ГО РАЗБЕРА ТОВА СЛАГАЧЕСТВО НА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА!
19:58 01.12.2025
16 Ха сега де...
20:01 01.12.2025
17 Цент
Коментиран от #18
20:02 01.12.2025
18 Промяна
До коментар #17 от "Цент":А ТИ СИ ПЛАТЕНА ПОДЛОГА НА МИРЧЕВ И РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ХАХАХАХА
20:04 01.12.2025