В Стара Загора се провеждат протест и контрапротест

В Стара Загора граждани се събраха на протест и контрапротест. Едната част от протестиращите се обявиха срещу правителството и приемането на бюджет 2026 в този му вид, а другите протестиращи носеха плакати срещу Плана за възстановяване и устойчивост и "Продължаваме промяната - Демократична България", разкри БТА.

И двете фракции от протестиращи представиха действията си като граждански и необвързани партийно.

При началото на протестните действия на гражданите против приемането на бюджета се появи и втората група протестиращи. Стигна се до размяна на словесни обиди и скандирания, но полицейското присъствие предотврати инциденти.