Важните новини във ФАКТИ на 09.12.2025 г.

9 Декември, 2025 23:30 438 1

В рамките на Третата сесия на Стратегическия диалог бяха проведени няколко тематични панела

България и САЩ потвърдиха задълбочаването на стратегическото си партньорство

България и Съединените американски щати проведоха третата сесия на Стратегическия диалог на 9 декември 2025 г. в София. Делегацията на САЩ беше водена от заместник помощник държавния секретар за Европа и Евразия Кристофър Смит, а българската - от министър-председателя Росен Желязков. Министърът на външните работи Георг Георгиев взе активно участие във всички основни панели и представи ключовите приоритети в развитието на стратегическото партньорство между двете държави.

България първа в ЕС по употреба на тютюневи изделия сред децата

България е на първо място в ЕС по употреба на тютюневи изделия сред децата. Проучване от 2023 г. показва, че близо 27% от учениците у нас пушат, съобщава БНТ.

Президентът Радев за контрапротеста: Навремето на това му викахме манифестация

Управляващите изобретиха нов жанр – протест в подкрепа на властта. Навремето на това му викахме "манифестация". Но то не може да скрие очевидното, а то е, че недоволството е масово. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев във връзка с организираните от ДПС-Ново начало тази вечер прояви в подкрепа на правителството.

Контрапротести в подкрепа на кабинета

Контрапротести, организирани от „ДПС – Ново начало” се проведоха в повече от 20 града в страната. Демонстрациите бяха в подкрепа на кабинета „Желязков“, а техният слоган е „Не на омразата“, съобщи Нова тв.

Редкоземните елементи - шанс комплексът „Марица-изток“ да придобие нова индустриална стойност

Ролята на държавата е да създаде условия за предвидимост и спазване на правилата, а мащабните инвестиции в енергетиката предполагат активно участие на частния капитал. Това каза заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов по време на тазгодишното издание на Powers Summit – платформа за диалог между властта, бизнеса, науката и гражданския сектор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще остане за следващото правителство.

    0 0 Отговор
    Стратегическото партньорство.

    23:45 09.12.2025

