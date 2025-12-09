Новини
България »
Пеевски: Днес дадохме урок по демокрация и любов

Пеевски: Днес дадохме урок по демокрация и любов

9 Декември, 2025 22:55 1 378 67

  • делян пеевски-
  • контрапротест

"Цяла България видя колко сме позитивни", заяви той в своя позиция

Пеевски: Днес дадохме урок по демокрация и любов - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес дадохме урок по демокрация и любов към България. Това заяви в своя позиция лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

"Днес бе чудесен ден за българската демокрация. Ден, в който заявихме мирно, но категорично, че никой не може да отклони нашата родина България от нейния евроатлантически път. Че демокрацията няма алтернатива и единствено с вота си хората могат да дават и отнемат властта - на избори. Както повелява Конституцията. Че властта е отговорност към хората. Днес казахме “НЕ на омразата!”, “ДА на демокрацията!”, пише лидерът на партията.

"Цяла България видя колко сме позитивни. Цяла България видя колко сме единни. И затова от сърце благодаря на всеки един от вас. Благодаря на нашите членове, избиратели и симпатизанти – за силата и за достойното поведение, с което още веднъж показахме защо ДПС е най-отговорната и най-стабилната политическа сила в страната. Благодаря ви, че не се поддадохте на провокации. Благодаря ви, че избрахте мира пред конфликта. Благодаря ви за мъдростта, за силата, за куража да защитим демокрацията така, както само ДПС умее – спокойно, категорично, с достойнство. Днес нашето поведение даде урок на всички – урок по демокрация и любов към България. Гордея се с вас. Гордея се, че сме заедно - смели и достойни. Благодаря ви!", пише още Пеевски.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Днес се опита да се наложиш

    79 1 Отговор
    Ама не мина. Ела утре.

    22:56 09.12.2025

  • 2 Видяхме

    66 2 Отговор
    Мижав интерс .Да видим утре как ще е

    22:58 09.12.2025

  • 3 Пеевски

    6 61 Отговор
    премиер!

    Коментиран от #61

    22:58 09.12.2025

  • 4 Тралала

    66 1 Отговор
    Видяхме . Четири партии събраха общо 3 хиляди, зорлем. Половината не знаеха защо са там, а другата-охрана 🤣

    Коментиран от #37

    22:59 09.12.2025

  • 5 Искра Фидосова

    29 0 Отговор
    Как да не се обичаме с Дебелан Пеевски ...

    23:00 09.12.2025

  • 6 хмм

    49 0 Отговор
    Глиган Пеевски ще бъде изритан от народа по евроатлантическия път.

    23:01 09.12.2025

  • 7 пеефски

    45 1 Отговор
    е бавноразвиващ а тия дето гласуват за него са липсващото звено!

    Коментиран от #25

    23:03 09.12.2025

  • 8 Ако демокрацията ти е да приватизираш.

    52 1 Отговор
    Булгартабак и изгониш 50 000 на улицата. И въртиш делавери с покупка на вот. Сега да правиш циркове без покритие. Не ставаш.

    Коментиран от #38

    23:04 09.12.2025

  • 9 100000 души

    3 43 Отговор
    да подкрепили ДПС тази вечер!

    Коментиран от #12

    23:04 09.12.2025

  • 10 Какво си дал

    22 0 Отговор
    Като си учил само събиране и умножение дал бил откъде го даде

    23:04 09.12.2025

  • 11 Ехо

    12 2 Отговор
    Пеевски ме мрази! От 20 години!

    23:05 09.12.2025

  • 12 Заедно с бълхите по тях.

    26 3 Отговор

    До коментар #9 от "100000 души":

    Са 100 000.

    23:08 09.12.2025

  • 13 прасето

    5 14 Отговор
    е назначено от кремал

    Коментиран от #18

    23:08 09.12.2025

  • 14 сФи

    17 0 Отговор
    няяяяяяяяя...

    23:08 09.12.2025

  • 15 Антон

    27 1 Отговор
    Учете се от БЛИЦ - забранете коментарите за Пеевски и новото ДПС!

    23:08 09.12.2025

  • 16 ООрана държава

    34 0 Отговор
    Автобусна демокрация, гледали сме я с години, вие депесарите я владеете

    23:09 09.12.2025

  • 17 бива , бива

    29 0 Отговор
    Видях кадрите от дрон -рехава работа , да видим утре в София .Колкото до евроатлантическите ценности , видях какво каза Тръмп и този термин вече не е валиден .Иначе като организация е горе долу добре , натоварени хората като добитък и държат едни плакати за снимки по медиите ,стана пърформанс .

    23:11 09.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Смешник

    27 0 Отговор
    С платени и заплашени протестиращи

    23:14 09.12.2025

  • 20 ндк

    7 0 Отговор
    Реклама

    23:15 09.12.2025

  • 21 анонимен

    23 0 Отговор
    Дадохте урок по платени ц-и.га--н-и и турци да подкрепят нещо ,което и те не знаят какво.

    23:17 09.12.2025

  • 22 Смях в залата

    27 0 Отговор
    Бла, бла-празни приказки. Много думи-нищо не означаващи. Пълнеж, слама, въздух под налягане. Това прочетох аз между редовете от гръмкото приветствие на ДП. Точно обратното се случи. Целяха размирици, под прикритието на безумния в случая девиз Не на омразата, а получиха безразличие и предизвикаха смях и съжаление. Видях едни хора, събрани от страха и финансова зависимост, хора които поне половината от тях не знаеха защо са на този протест, просто бяха там, защото са им наредили. Съжалих ги. Това видях аз.

    23:17 09.12.2025

  • 23 Да бе,да

    30 0 Отговор
    В Разград имаше 300-400 човека,и то насила докарани от цялата Разградска област.....всичките са свързани на заплата в общинските структури и чистотата,администрациите

    Коментиран от #28

    23:17 09.12.2025

  • 24 Хе!

    3 15 Отговор
    Открито, чисто лице! А кмета Коцев с брада е маскирал злобната си физиономия! Два, толкова различни BG типажа! Как президента Радев да бъде обединител на такива противоположни типажи...!?

    Коментиран от #30

    23:19 09.12.2025

  • 25 липсващото звено

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "пеефски":

    Но карам скъпо BMW!!!

    23:20 09.12.2025

  • 26 Истината е,че

    26 0 Отговор
    Хората си нямаха понятие защо са там.

    23:20 09.12.2025

  • 27 Позитивни?

    14 0 Отговор
    Бедни и зависими, но позитивни??? И това ако не е парадокс! Какъв позитивизъм, та те половината бяха подпийнали, мятаха знамената като луди, останалите не знаеха кого и защо го подкрепят! Нямам думи! Позитивни били, просто няма какво друго да каже

    23:20 09.12.2025

  • 28 Долнопробен политически водевил.

    12 0 Отговор

    До коментар #23 от "Да бе,да":

    Напазаруван. По същият начин организаторът му се е озовал в НС.

    23:20 09.12.2025

  • 29 оня с коня

    1 18 Отговор
    крайно време беше РАЗБЕСНЕЛИТЕ СЕ русофилски партии и Бившото Протеже на Радев - ПП да разберат,че НЕ ПЕЯТ В ХОРА и много бързо може да бъдат поставени на място където никак няма за им хареса.

    23:21 09.12.2025

  • 30 Моля?

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хе!":

    Я пак! Може ли да повториш какво лице има?

    Коментиран от #45

    23:22 09.12.2025

  • 31 Софето

    16 0 Отговор
    Утре като гледам ще запалят парламента и ще пръжнат прасето

    Коментиран от #33

    23:22 09.12.2025

  • 32 Газ

    3 17 Отговор
    Истински държавник и лидер.

    23:23 09.12.2025

  • 33 озверял българин

    15 2 Отговор

    До коментар #31 от "Софето":

    ммммммм свинско печено...

    23:24 09.12.2025

  • 34 Това именно са етнически манифестации

    11 1 Отговор
    Манифестации на етническа основа..Точно тези изяви са демонстрации. Тези хора са манипулирани но те имат някаква полза от правителството. Хората имат полза от това управление. Не ги интересува че властта е корумпирана. Нямат претенции Защото и те покрай властта са добре. Те повече не могат.

    23:24 09.12.2025

  • 35 Удри

    2 18 Отговор
    Пеевски най-добре може да се справи с г-н Боташ и Пуделите с Пачки.

    23:25 09.12.2025

  • 36 На бас 👍

    3 7 Отговор
    При евентуални предсрочни предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    23:26 09.12.2025

  • 37 Бастардо

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тралала":

    Е видяхме ви защо сте там.Измет.

    23:26 09.12.2025

  • 38 смехоран

    0 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ако демокрацията ти е да приватизираш.":

    Щото пък твойте пеперасти хич,ама никога не са купували,а?

    23:27 09.12.2025

  • 39 Тервел

    17 0 Отговор
    Ееее тая неграмотна алчна мутра не разбра ли че народа е отвратен от него и не го иска

    23:27 09.12.2025

  • 40 Бг гражданин

    1 7 Отговор
    Утре,хора и ръченици, както подобава! Да живее "демокрацията" ,ще изиграят 2,3 хорца ,ще потанцуват хората на "бяла роза" и кой от къде е!!! "A lager com a lager"

    23:29 09.12.2025

  • 41 Хмм

    2 13 Отговор
    Пеевски ще спаси България от онези политици и олигарси, чиито дядовци навремето избиха цвета на нацията.

    23:29 09.12.2025

  • 42 Интересно би било

    12 0 Отговор
    Ако плакатите, които предварително някой им беше дал на подкрепящите правителството, бяха написани лично от тях - от горките хорица , някои от които трудно говорят български език , тези от най-бедните региони, които за пореден път бяха използвани от човека с огромното его.

    23:30 09.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хе!

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Моля?":

    Не люблю тавтология, но ще поясня - господин Пеевски притежава открит, честен, валчест, одухотворен и блатороден лик! Освен това е много успешен, способен и чевръст! Присвои цяла партия, а днес присвои и изкара на показ електората на Герб! Поклон!

    23:36 09.12.2025

  • 46 ГЕРБ са отговорни за постъпките на ДПС

    9 0 Отговор
    ДПС разделя и фаворизира хора на етнически принцип което е недопустимо. ГЕРБ са виновни и отговорни за манипулациите на ДПС които искат комунизъм. Аз това разбрах от изказванията .

    23:36 09.12.2025

  • 47 ППДБ

    2 9 Отговор
    успяха да съберат едва 50000 души в национален мащаб.

    По голямата част от тях- в София.

    В страната са пълна скръб!
    В подкрепа на ДПС днес излязоха хора в 35 града в цялата страна.

    Единственият кмет, забранил протеста, беше в Ботевград от партията на Радев.
    Този човек трябва да бъде разследван!

    Коментиран от #50

    23:36 09.12.2025

  • 48 Човек от службите

    8 1 Отговор
    Големият корем на ПееееФФФ му пречи да такова жена си и НСО вършат това негово задължение

    23:38 09.12.2025

  • 49 Нагла 🐽

    10 1 Отговор
    Табора с неграмотните и платените лумпени го видяхме🤣

    Коментиран от #53

    23:39 09.12.2025

  • 50 Откъде е информацията?

    7 1 Отговор

    До коментар #47 от "ППДБ":

    От министъра на пропагандата на ГЕРБ на една мента 50мл.

    23:41 09.12.2025

  • 51 Гост

    7 0 Отговор
    Твоята любов я знаем всички - платената любов.

    23:41 09.12.2025

  • 52 Очаквам много хора, които не симпатизира

    1 11 Отговор
    на Радев и Шайката му, но не харесват и Борисов и ГЕРБ, да гласуват за ДПС.
    Такива хора има много.
    В България има сериозна празна ниша от десни хора, които не намират представителство.

    ДПС най добре се доближава до тях.

    Само фактът, че са явни опоненти на Радев и групата партии около него, начело с ППДБ. е достатъчен.

    23:43 09.12.2025

  • 53 Хе!

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Нагла 🐽":

    На избори, гласа на тези безграмотни хора тежи точно колкото вашия, мила госпожичке теоретично, а на практика много повече, защото те ще отидат да гласуват всичките, а вие ще се правите на умна по форомите или за гъби и горски еделвайси! Няколко дни преди поредни избори видях една такава особа да излиза от контейнер за отпадъци, така дефицитен днес в София! В деня на вота особата гласува с мерак и ентусиазъм, а аз пак гледах високомерно отвисоко и чаках новия проект...!

    23:44 09.12.2025

  • 54 За каква

    3 0 Отговор
    Демокрация говориш,бе най-големия крадец на държавни средства с Тиквата.По-големи хайдути от вас няма в тая държава ,мутри...Изчезвай отврат от живота ни.Само олоеоза вас между веждите некадърници.

    23:48 09.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Докога

    2 0 Отговор
    Свинь.... Ще ни тровиш живота?Ходи да се лекуваш маниакално лай....

    00:02 10.12.2025

  • 59 За каква

    2 0 Отговор
    Демокрация говориш,бе най-големия крадец на държавни средства с Тиквата.По-големи хайдути от вас няма в тая държава ,мутри...Изчезвай отврат от живота ни.Само олоеоза вас между веждите некадърници.

    00:04 10.12.2025

  • 60 За каква

    4 0 Отговор
    Демокрация говориш,бе най-големия крадец на държавни средства с Тиквата.По-големи хайдути от вас няма в тая държава ,мутри...Изчезвай отврат от живота ни.Само олоеоза вас между веждите некадърници.

    00:04 10.12.2025

  • 61 ХПХ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пеевски":

    Ще ви изметем от политиката тогава.

    00:05 10.12.2025

  • 62 Това

    3 0 Отговор
    С болния мозък няма ли един българин юнак да го свети,както заслужава.Толкова бензин,чукове ,камъни в тая държава,а то още си живурка и се гаври с нас.

    00:07 10.12.2025

  • 63 Смешник

    2 2 Отговор
    Контрапротеста показва че Пеевски държи управлението в мамента на страната Останалите Тиквата Чалгаря и Зафиров са само статисти и обслужващ и обслужващ персонал

    00:14 10.12.2025

  • 64 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 1 Отговор
    Пеевски се изложи! Утре на кметовете му ще им пораснат ушите.

    00:19 10.12.2025

  • 65 Само пред закона може да има равенство

    1 0 Отговор
    За хората. Само пред закона би трябвало всички хора да са равни но при тая корупция дори и това не е така. По други показатели хората не са равни. И това няма нищо общо с етноса на хората , защо ги лъжете и заблуждавате .

    00:19 10.12.2025

  • 66 Горски

    1 0 Отговор
    Много рехави и не от сърце изглеждат тия протести на една малка част от българското общество. Но когато работещите българи благодарение на чиито труд се крепи и съществува тази държава се надигат да протестират, то тогава Сульо и Пульо ще разберат, че да харчиш безразборно народни пари и да трупаш богатства на чужд гръб е престъпление, което трябва да се накаже по най-строгия начин. Нека да знаят политиците и протежетата им, че за всяко едно престъпление ще има и наказание.Това е БЪЛГАРИЯ и никой няма право да се държи нагло и да краде от българския народ!
    Австралопитеци, неможещи да четат, държат плакати с текст...Добре, че бай Дарвин пукна отдавна, да не гледа! Ти му викаш "спри да крадеш", то ти вика "не на омразата". 80% от тези сричат или не могат да четат ама протестират хахаха. Берящите тютюн протестират с готови плакати срещу липсата на втори частен самолет на шефа им. Смешен протест. Протестиращите не знаят защо протестират. Насила докарани и платени.

    00:27 10.12.2025

  • 67 Митингите искат комунизъм

    1 0 Отговор
    Даже може би си живеят в комунизъм , а Протестиращите фактически изкарват благата за митингуващите. В това се състои различието.

    00:28 10.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове