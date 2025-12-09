Пеевски: Днес дадохме урок по демокрация и любов

Днес дадохме урок по демокрация и любов към България. Това заяви в своя позиция лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.
"Днес бе чудесен ден за българската демокрация. Ден, в който заявихме мирно, но категорично, че никой не може да отклони нашата родина България от нейния евроатлантически път. Че демокрацията няма алтернатива и единствено с вота си хората могат да дават и отнемат властта - на избори. Както повелява Конституцията. Че властта е отговорност към хората. Днес казахме “НЕ на омразата!”, “ДА на демокрацията!”, пише лидерът на партията.
"Цяла България видя колко сме позитивни. Цяла България видя колко сме единни. И затова от сърце благодаря на всеки един от вас. Благодаря на нашите членове, избиратели и симпатизанти – за силата и за достойното поведение, с което още веднъж показахме защо ДПС е най-отговорната и най-стабилната политическа сила в страната. Благодаря ви, че не се поддадохте на провокации. Благодаря ви, че избрахте мира пред конфликта. Благодаря ви за мъдростта, за силата, за куража да защитим демокрацията така, както само ДПС умее – спокойно, категорично, с достойнство. Днес нашето поведение даде урок на всички – урок по демокрация и любов към България. Гордея се с вас. Гордея се, че сме заедно - смели и достойни. Благодаря ви!", пише още Пеевски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Днес се опита да се наложиш
22:56 09.12.2025
2 Видяхме
22:58 09.12.2025
3 Пеевски
Коментиран от #61
22:58 09.12.2025
4 Тралала
Коментиран от #37
22:59 09.12.2025
5 Искра Фидосова
23:00 09.12.2025
6 хмм
23:01 09.12.2025
7 пеефски
Коментиран от #25
23:03 09.12.2025
8 Ако демокрацията ти е да приватизираш.
Коментиран от #38
23:04 09.12.2025
9 100000 души
Коментиран от #12
23:04 09.12.2025
10 Какво си дал
23:04 09.12.2025
11 Ехо
23:05 09.12.2025
12 Заедно с бълхите по тях.
До коментар #9 от "100000 души":Са 100 000.
23:08 09.12.2025
13 прасето
Коментиран от #18
23:08 09.12.2025
14 сФи
23:08 09.12.2025
15 Антон
23:08 09.12.2025
16 ООрана държава
23:09 09.12.2025
17 бива , бива
23:11 09.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Смешник
23:14 09.12.2025
20 ндк
23:15 09.12.2025
21 анонимен
23:17 09.12.2025
22 Смях в залата
23:17 09.12.2025
23 Да бе,да
Коментиран от #28
23:17 09.12.2025
24 Хе!
Коментиран от #30
23:19 09.12.2025
25 липсващото звено
До коментар #7 от "пеефски":Но карам скъпо BMW!!!
23:20 09.12.2025
26 Истината е,че
23:20 09.12.2025
27 Позитивни?
23:20 09.12.2025
28 Долнопробен политически водевил.
До коментар #23 от "Да бе,да":Напазаруван. По същият начин организаторът му се е озовал в НС.
23:20 09.12.2025
29 оня с коня
23:21 09.12.2025
30 Моля?
До коментар #24 от "Хе!":Я пак! Може ли да повториш какво лице има?
Коментиран от #45
23:22 09.12.2025
31 Софето
Коментиран от #33
23:22 09.12.2025
32 Газ
23:23 09.12.2025
33 озверял българин
До коментар #31 от "Софето":ммммммм свинско печено...
23:24 09.12.2025
34 Това именно са етнически манифестации
23:24 09.12.2025
35 Удри
23:25 09.12.2025
36 На бас 👍
23:26 09.12.2025
37 Бастардо
До коментар #4 от "Тралала":Е видяхме ви защо сте там.Измет.
23:26 09.12.2025
38 смехоран
До коментар #8 от "Ако демокрацията ти е да приватизираш.":Щото пък твойте пеперасти хич,ама никога не са купували,а?
23:27 09.12.2025
39 Тервел
23:27 09.12.2025
40 Бг гражданин
23:29 09.12.2025
41 Хмм
23:29 09.12.2025
42 Интересно би било
23:30 09.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хе!
До коментар #30 от "Моля?":Не люблю тавтология, но ще поясня - господин Пеевски притежава открит, честен, валчест, одухотворен и блатороден лик! Освен това е много успешен, способен и чевръст! Присвои цяла партия, а днес присвои и изкара на показ електората на Герб! Поклон!
23:36 09.12.2025
46 ГЕРБ са отговорни за постъпките на ДПС
23:36 09.12.2025
47 ППДБ
По голямата част от тях- в София.
В страната са пълна скръб!
В подкрепа на ДПС днес излязоха хора в 35 града в цялата страна.
Единственият кмет, забранил протеста, беше в Ботевград от партията на Радев.
Този човек трябва да бъде разследван!
Коментиран от #50
23:36 09.12.2025
48 Човек от службите
23:38 09.12.2025
49 Нагла 🐽
Коментиран от #53
23:39 09.12.2025
50 Откъде е информацията?
До коментар #47 от "ППДБ":От министъра на пропагандата на ГЕРБ на една мента 50мл.
23:41 09.12.2025
51 Гост
23:41 09.12.2025
52 Очаквам много хора, които не симпатизира
Такива хора има много.
В България има сериозна празна ниша от десни хора, които не намират представителство.
ДПС най добре се доближава до тях.
Само фактът, че са явни опоненти на Радев и групата партии около него, начело с ППДБ. е достатъчен.
23:43 09.12.2025
53 Хе!
До коментар #49 от "Нагла 🐽":На избори, гласа на тези безграмотни хора тежи точно колкото вашия, мила госпожичке теоретично, а на практика много повече, защото те ще отидат да гласуват всичките, а вие ще се правите на умна по форомите или за гъби и горски еделвайси! Няколко дни преди поредни избори видях една такава особа да излиза от контейнер за отпадъци, така дефицитен днес в София! В деня на вота особата гласува с мерак и ентусиазъм, а аз пак гледах високомерно отвисоко и чаках новия проект...!
23:44 09.12.2025
54 За каква
23:48 09.12.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Докога
00:02 10.12.2025
59 За каква
00:04 10.12.2025
60 За каква
00:04 10.12.2025
61 ХПХ
До коментар #3 от "Пеевски":Ще ви изметем от политиката тогава.
00:05 10.12.2025
62 Това
00:07 10.12.2025
63 Смешник
00:14 10.12.2025
64 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
00:19 10.12.2025
65 Само пред закона може да има равенство
00:19 10.12.2025
66 Горски
Австралопитеци, неможещи да четат, държат плакати с текст...Добре, че бай Дарвин пукна отдавна, да не гледа! Ти му викаш "спри да крадеш", то ти вика "не на омразата". 80% от тези сричат или не могат да четат ама протестират хахаха. Берящите тютюн протестират с готови плакати срещу липсата на втори частен самолет на шефа им. Смешен протест. Протестиращите не знаят защо протестират. Насила докарани и платени.
00:27 10.12.2025
67 Митингите искат комунизъм
00:28 10.12.2025