България първа в ЕС по употреба на тютюневи изделия сред децата

9 Декември, 2025 22:25

Проучване показва, че близо 27% от учениците у нас пушат

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е на първо място в ЕС по употреба на тютюневи изделия сред децата. Проучване от 2023 г. показва, че близо 27% от учениците у нас пушат, съобщава БНТ.

От коалиция за живот без тютюн и никотин и СЗО искат държавата да предприеме спешни мерки за ограничаване на тютюнопушенето в страната.

Повечето ученици употребяват електронни цигари. Момичетата пушачи са повече от момчетата. Много от подрастващите са пасивни пушачи у дома и на закрити обществени места. Голяма част от децата признават, че са купували цигари от магазини и заведения.

Повече от половината домакинства у нас заделят пари за тютюневи изделия. Средният разход е между 7 и 8% като по-бедните заделят повече за цигари.

гл. асистент Димитър Събев, Институт за икономически изследвания, БАН: "Хората, които пушат цигари от нискодоходната група трябва да се простят с 40% от годишните си разходи за облекла и обувки".

Кристина Мауер-Стендер, ръководител на офиса на СЗО в България: "Посланието на Световната здравна организация към България е много ясно. Трябва да се направи повече и то сега веднага. Употребата на тютюн и никотинови продукти сред млади и възрастни е висока и коства твърде много."


  • 1 Бяла Мечка

    4 0 Отговор
    БОЕЦ И БЪРД ПУБЛИКУВАХА ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ ОТ МВР,В КОИТО БОЙКО БОРИСОВ Е ОБВИНЕН В ПЕДОФИЛИЯ,РАЗВРАТ,ВЗЕМАНЕ НА ПОДКУП И ЗАПЛАХА ЗА УБИЙСТВО.

    22:25 09.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    И кво? Като вдигнете акциза и направите кутията с лев два по-скъпа ще спрете пушач да пуши ли?!

    Пак глупости за пълнене на касичката

    22:31 09.12.2025

  • 3 Аз пушех в десети клас но спрях

    4 0 Отговор
    И сега вече не пуша от доста години.

    22:33 09.12.2025

  • 5 Рашко от маалата

    2 0 Отговор
    Ми то нашто сигане учи първо пуши после ходи

    22:39 09.12.2025

  • 6 с българските

    3 0 Отговор
    НЕМОЖАЧИ сме номер едно по всички негативни класации...

    22:42 09.12.2025

