Шести ден танкерът „Кайрос“ е край Ахтопол

Кораб на Гранична полиция със 17 души екипаж тръгна към заседналия край Ахтопол танкер „Кайрос“. Плавателният съд вече шести ден се намира в български води, след като турски влекач го остави край нашата граница.

Това е първата операция по море, досегашните бяха отлагани заради лошото време. На борда има представители на „Морска администрация“, които ще инспектират състоянието на танкера, който беше атакуван от украински дронове.

Корабът е 280 метра дълъг и 50 метра широк, на него има и хеликоптерна площадка. По данни на екипажа е празен.

Към плавателния съд са се насочили и петима от евакуираните по-рано моряци от екипажа, трима от тях ще сменят тези, които останаха на танкера. Двамата ще се върнат обратно.

През изминалите дни общо 7 моряци от 10-членния екипаж „Кайрос“. бяха евакуирани по въздух. В рамките на 24 часа бяха осъществени три полета с вертолет „Пантер“ на ВВС в сложна метеорологична обстановка.

Капитан Димо Тюфекчиев успя да се спусне при силен вятър и дъжд от зависналия на 40 метра над танкера вертолет. Справя се със задачата и моряците са изтеглени без проблеми във вертолета. Пилотът Георги Тонев признава, че ситуацията е била сложна, но и рутинна за тях.