Новини
България »
Шести ден танкерът „Кайрос“ е край Ахтопол

Шести ден танкерът „Кайрос“ е край Ахтопол

10 Декември, 2025 09:49 748 23

  • кайрос-
  • ахтопол-
  • танкер

Кораб на Гранична полиция със 17 души екипаж се отправи към заседналия плавателен съд

Шести ден танкерът „Кайрос“ е край Ахтопол - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кораб на Гранична полиция със 17 души екипаж тръгна към заседналия край Ахтопол танкер „Кайрос“. Плавателният съд вече шести ден се намира в български води, след като турски влекач го остави край нашата граница.

Това е първата операция по море, досегашните бяха отлагани заради лошото време. На борда има представители на „Морска администрация“, които ще инспектират състоянието на танкера, който беше атакуван от украински дронове.

Корабът е 280 метра дълъг и 50 метра широк, на него има и хеликоптерна площадка. По данни на екипажа е празен.

Към плавателния съд са се насочили и петима от евакуираните по-рано моряци от екипажа, трима от тях ще сменят тези, които останаха на танкера. Двамата ще се върнат обратно.

През изминалите дни общо 7 моряци от 10-членния екипаж „Кайрос“. бяха евакуирани по въздух. В рамките на 24 часа бяха осъществени три полета с вертолет „Пантер“ на ВВС в сложна метеорологична обстановка.

Капитан Димо Тюфекчиев успя да се спусне при силен вятър и дъжд от зависналия на 40 метра над танкера вертолет. Справя се със задачата и моряците са изтеглени без проблеми във вертолета. Пилотът Георги Тонев признава, че ситуацията е била сложна, но и рутинна за тях.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    ВАЛИЯТА, КАКВО ОПРАВДАНИЕ ДАДЕ ЗА ТАНКЕРА?

    09:53 10.12.2025

  • 2 Троянски кон

    6 0 Отговор
    В случая лодка.

    Коментиран от #14

    09:54 10.12.2025

  • 3 Застрашава сигурността на Европа

    3 4 Отговор
    Това е недопустимо.

    09:55 10.12.2025

  • 4 Хе!

    7 0 Отговор
    Оправи се времето и граничните отиват да гледат сеир! Военните, които не протестират отдавна свършиха работата! И при пожарите е така, но армията е тотално пренебрегната!

    09:56 10.12.2025

  • 5 Нашите

    7 1 Отговор
    спасители, покрай тоя танкер, що пара ще откъртят.... направо маата си трака. Какво ги разкарват тия само напред-назад. Ако вземе да потъва, какво ще правят.

    Коментиран от #8

    09:58 10.12.2025

  • 6 място има за сто танкера

    0 0 Отговор
    но явно някой страда защото този е там . имаше много закани заради сивия флот . но корабния бизнес е винаги доста усложнен . наркотици . моряци от индия, пакистан, еквадор и други много далечни страни . да го изтеглят до РФ и там да си го напълнят с петрол . то стана ясно че возел петрол за китай . а китай е много голяма страна . може да поеме 200 танкера на ден . тук няма място в лукоил. малък е . зимата ще заледи . и няма да има много танкери .

    10:00 10.12.2025

  • 7 Цялата истина как 3дневната стана на 5 г

    1 7 Отговор
    Руснаците нямат авиация и единственото, което успяха да установят е въздушна малоценност. Нямат SEAD системи като запада и самолетите им са просто въздушна артилерия. Не могат да нанасят прецизни удари в тила на врага, нямат и разузнаване на борда. Разчитат на предател

    Коментиран от #13

    10:01 10.12.2025

  • 8 Хе!

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нашите":

    Ще напишат съобщение /телеграма/ до София и ще я изпратят по електронната поща! Нищо друго няма да правят със съзнанието, че са приключили работата по случая! Може и факс, ако електронната поща се е скапала в момента!

    10:01 10.12.2025

  • 9 дядото

    4 0 Отговор
    и ние можем да броим дните,но кога властта официално ще обясни как и защо е там

    Коментиран от #12

    10:02 10.12.2025

  • 10 Коментар

    3 0 Отговор
    Унищожиха морето и пясъка в този регион поне за две години. Забравете за плаж и риболов. Не знам как още гражданите на Ахтопол траяр тази свинщина, която ще ги превърне в сметище

    10:05 10.12.2025

  • 11 А ГДЕ...?!

    3 0 Отговор
    Камсамолец-Георг...?!

    10:06 10.12.2025

  • 12 Хе!

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "дядото":

    Танкерът е там, защото турската страна не може да допусне този обемист съд да заседне и затлачи Босфора! Правилно са го изтеглли на безопасно място! Единственото, което е неприятно е, че не са сметнали за нужно да уведомяват българската страна! Защо е така, не знам, но при форсмажорна и извънредна ситуация най важно е да се реагира навреме, а докладите и дипломацията после! Представи си това голямо нещо да забенти Босфора!? И нашите органи начело с Георг, като не знаят какво става, можеха да излъжат грамотно, точно това, което посочих! Те пак това ще обявят, но малко закъсняват!

    Коментиран от #17, #22

    10:07 10.12.2025

  • 13 СПОКО,ВЕ!

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цялата истина как 3дневната стана на 5 г":

    Стига си хленчил за руснаците!
    ТИ в НАТО-вска БГ,нали имаш най-съвременните самолети ,,Ф"-16 ,Блок-70 ,Вход ,,А"...,,Апартамент 36...!

    10:09 10.12.2025

  • 14 нее лодка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Троянски кон":

    голям е кораба

    10:15 10.12.2025

  • 15 Като сме такива нещастници

    3 0 Отговор
    Да вземем да помолим турският влекач да ни свърши работата щото за него явно "бурно море" няма

    10:19 10.12.2025

  • 16 Заседнал?

    1 0 Отговор
    Не е ли закотвен?

    10:20 10.12.2025

  • 17 Стига писа глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хе!":

    Да не би в Игнеада на 2-3 километра пристанище да няма ? Даже две са там едното е военно. Я виж картата ако не си ходил там ..

    10:23 10.12.2025

  • 18 Кану каяка

    5 0 Отговор
    е с хеликоптерна площадка, ама нашите се спускат с въже да ги спасяват и от видеото се виждаше, че нямаше никакви вълни.Да бяха извикали Китайците за 2 часа щяха да издърпат параходя и хората на ламБи щяха да работят.Нашите работиха 5 дни с бинокли и се чешеха по главата.Такъв параход не са виждали то тук само водни колела има.А бе смях!!!

    10:27 10.12.2025

  • 19 Бай Иван

    3 0 Отговор
    Слушам по соросоидните ни телевизии, как нашите плачат, че било бурно морето и не можели да направят нищо! Това за мене е пълна глупост и оправдание! Вижте по снимките и кадрите дали е бурно морето. Та то цяла зима си е все така. Те какво искат да е като язовир! Значи за турския влекач морето не е било бурно и той го е довлачил от Босфора до Ахтопол, а нашите велики военни натовци не смеят да влезат в морето и да доближат танкера! Смешки на които и децата не вярват! Истината е, че нашите шефове на водопади чакат да получат разпореждане от "началниците" какво да правят!

    10:48 10.12.2025

  • 20 Емигрант

    3 0 Отговор
    Чак сега ли ще разследват как навляза в териториални води този кораб и как се е добрал чак до брега на Ахтопол ? А онзи измислен министър на войната награди ли "пазителите" на водната граница, че така "успешно" са охранявали плавателния съд чак до засядането му ? Сомалийските пирати биле кандидати да вземат на концесия охраната на българските териториални води и плажовете ?

    10:48 10.12.2025

  • 21 Хе!

    0 0 Отговор
    Отдавна има спор за морските води! Поради тази причина преди години и двете страни започнаха за стесняват реката с цел да я насочат нашите на югоизток, а съседите на североизток, защото продължението на Резовска определя границата по море! Вероятно турският влекач счита тази територия за своя!

    Коментиран от #23

    10:52 10.12.2025

  • 22 Абе глупчо,

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хе!":

    как не те досрамя да напишеш толкова дълга тирада от глупости ? Защо не се сети да попиташ как българската морска охранителна система е допуснала навлизането на такъв огромен танкер влачен от влекач чак до брега на Ахтопол ? Алоо админите, не трийте истини, а такива глуппаци като тоя, че показва какво тъппо племе сме !

    10:56 10.12.2025

  • 23 Чак до

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хе!":

    Ахтопол ли бе ?

    10:57 10.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове