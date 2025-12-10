Шести ден танкерът „Кайрос“ е край Ахтопол

Кораб на Гранична полиция със 17 души екипаж тръгна към заседналия край Ахтопол танкер „Кайрос“. Плавателният съд вече шести ден се намира в български води, след като турски влекач го остави край нашата граница.
Това е първата операция по море, досегашните бяха отлагани заради лошото време. На борда има представители на „Морска администрация“, които ще инспектират състоянието на танкера, който беше атакуван от украински дронове.
Корабът е 280 метра дълъг и 50 метра широк, на него има и хеликоптерна площадка. По данни на екипажа е празен.
Към плавателния съд са се насочили и петима от евакуираните по-рано моряци от екипажа, трима от тях ще сменят тези, които останаха на танкера. Двамата ще се върнат обратно.
През изминалите дни общо 7 моряци от 10-членния екипаж „Кайрос“. бяха евакуирани по въздух. В рамките на 24 часа бяха осъществени три полета с вертолет „Пантер“ на ВВС в сложна метеорологична обстановка.
Капитан Димо Тюфекчиев успя да се спусне при силен вятър и дъжд от зависналия на 40 метра над танкера вертолет. Справя се със задачата и моряците са изтеглени без проблеми във вертолета. Пилотът Георги Тонев признава, че ситуацията е била сложна, но и рутинна за тях.
1 Боруна Лом
09:53 10.12.2025
2 Троянски кон
Коментиран от #14
09:54 10.12.2025
3 Застрашава сигурността на Европа
09:55 10.12.2025
4 Хе!
09:56 10.12.2025
5 Нашите
Коментиран от #8
09:58 10.12.2025
6 място има за сто танкера
10:00 10.12.2025
7 Цялата истина как 3дневната стана на 5 г
Коментиран от #13
10:01 10.12.2025
8 Хе!
До коментар #5 от "Нашите":Ще напишат съобщение /телеграма/ до София и ще я изпратят по електронната поща! Нищо друго няма да правят със съзнанието, че са приключили работата по случая! Може и факс, ако електронната поща се е скапала в момента!
10:01 10.12.2025
9 дядото
Коментиран от #12
10:02 10.12.2025
10 Коментар
10:05 10.12.2025
11 А ГДЕ...?!
10:06 10.12.2025
12 Хе!
До коментар #9 от "дядото":Танкерът е там, защото турската страна не може да допусне този обемист съд да заседне и затлачи Босфора! Правилно са го изтеглли на безопасно място! Единственото, което е неприятно е, че не са сметнали за нужно да уведомяват българската страна! Защо е така, не знам, но при форсмажорна и извънредна ситуация най важно е да се реагира навреме, а докладите и дипломацията после! Представи си това голямо нещо да забенти Босфора!? И нашите органи начело с Георг, като не знаят какво става, можеха да излъжат грамотно, точно това, което посочих! Те пак това ще обявят, но малко закъсняват!
Коментиран от #17, #22
10:07 10.12.2025
13 СПОКО,ВЕ!
До коментар #7 от "Цялата истина как 3дневната стана на 5 г":Стига си хленчил за руснаците!
ТИ в НАТО-вска БГ,нали имаш най-съвременните самолети ,,Ф"-16 ,Блок-70 ,Вход ,,А"...,,Апартамент 36...!
10:09 10.12.2025
14 нее лодка
До коментар #2 от "Троянски кон":голям е кораба
10:15 10.12.2025
15 Като сме такива нещастници
10:19 10.12.2025
16 Заседнал?
10:20 10.12.2025
17 Стига писа глупости
До коментар #12 от "Хе!":Да не би в Игнеада на 2-3 километра пристанище да няма ? Даже две са там едното е военно. Я виж картата ако не си ходил там ..
10:23 10.12.2025
18 Кану каяка
10:27 10.12.2025
19 Бай Иван
10:48 10.12.2025
20 Емигрант
10:48 10.12.2025
21 Хе!
Коментиран от #23
10:52 10.12.2025
22 Абе глупчо,
До коментар #12 от "Хе!":как не те досрамя да напишеш толкова дълга тирада от глупости ? Защо не се сети да попиташ как българската морска охранителна система е допуснала навлизането на такъв огромен танкер влачен от влекач чак до брега на Ахтопол ? Алоо админите, не трийте истини, а такива глуппаци като тоя, че показва какво тъппо племе сме !
10:56 10.12.2025
23 Чак до
До коментар #21 от "Хе!":Ахтопол ли бе ?
10:57 10.12.2025