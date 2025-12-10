Новини
Васил Терзиев: Омръзна ми да слушам как на кмета на "Люлин" все някой друг му е виновен

Столичната община подкрепя с техника и човешка сила мащабната доброволческа акция в столичния квартал тази събота

Васил Терзиев: Омръзна ми да слушам как на кмета на "Люлин" все някой друг му е виновен - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичният кмет Васил Терзиев отговори на твърденията, отправяни в последните дни срещу него и екипа на общината от кмета на район “Люлин” Георги Тодоров.

Терзиев заяви, че му е омръзнало да слуша как „на кмета на Люлин все някой друг му е виновен“. „Все нещо не му се помагало, все нямало диалог. Диалог има – работа няма“, подчерта кметът.

Той припомни, че на район “Люлин” са осигурени над 600 хил. лева именно за дейности по чистотата, но въпреки това резултатите липсват. Това е и най-голямата сума, предоставена на който и да е от петте района, в които временно се изпълнява организация за сметосъбиране след изтичането на постоянните договори.

От Общината подчертават, че считано от 1 декември, сметоизвозването в “Люлин” е възложено на общинското дружество „Софекострой“, след като през октомври Столичният общински съвет гласува допълнителен бюджет от 9 млн. лв. за повишаване на капацитета на фирмата и за гарантиране на непрекъсваемост и качество на услугата за жителите на района.

В днешното си изявление кметът Терзиев увери, че всички налични ресурси се мобилизират, за да бъде почистен кварталът в най-кратък срок, и то с по-малко средства от тези, предоставени на районната администрация. „Просто защото може – когато имаме воля и характер“, подчерта той. В момента се събира още техника, установяват се най-проблемните точки и се организира допълнителна помощ отвън.

Кметът отправи специални благодарности към десетките доброволци от „Люлин“, които за пореден път се включват активно в почистването. Тази събота те организират нова мащабна доброволческа акция, която Столичната община и „Софекострой“ ще подкрепят с техника, с екипи и с допълнителни ресурси. „Аз лично ще участвам в почистването на терен и каня всеки, който има оплаквания, да дойде и да ми ги сподели лично“, призова Терзиев.

Той подчерта, че в трудните моменти ясно се вижда кой как работи. Кметът на столицата посочи кметовете на “Изгрев”, “Подуяне” и “Слатина” – Делян Георгиев, Кристиян Христов и Георги Илиев като пример за активна и последователна работа на терен, „ден след ден“, с организация, машини и ежедневни действия в полза на хората.

„Изборът пред всички нас е дали ще сме общество на мрънкачи, скептици и циници, или хора, които държат живота и града си в собствените си ръце. Аз съм направил своя избор и ще продължа да го отстоявам“, завършва Терзиев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Люлин е спалнята

    16 20 Отговор
    на селяндурите.

    Коментиран от #6

    12:48 10.12.2025

  • 2 Софето мяза на

    17 11 Отговор
    постсъветска панелна кочина!

    Коментиран от #41

    12:49 10.12.2025

  • 3 Факт

    5 7 Отговор
    И цинични интриганти!

    12:49 10.12.2025

  • 4 Пич

    35 11 Отговор
    Тихо , калмук !!! Паветата и плочките на ларгото не са били толкова разбити и при Фандъкова !!! Нали само ходехте и ги снимахте - вие какво променихте?! Довечера вашите паветници ще се спъват на протеста !!!

    12:50 10.12.2025

  • 5 Хасковски каунь

    25 3 Отговор
    Виновна, по стар български обичай най-накрая ще е леля Пена чистачката на входа

    12:51 10.12.2025

  • 6 Зарзават

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Люлин е спалнята":

    Бих казал Младост, Дружба и Студентски - там все говори на старобългарски. Люлин го причислявам към винкел-град.

    12:51 10.12.2025

  • 7 Кттг

    9 4 Отговор
    До1 Еми на простосмъртните, селендурите и маангата им даваха само по Люлин и Ботунец, на останали я по надежда, я по банишора

    12:52 10.12.2025

  • 8 ГЕРБ

    24 7 Отговор
    Идиот ела да си видиж кофите гад

    12:53 10.12.2025

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    25 6 Отговор
    Отроче на ДС....

    12:54 10.12.2025

  • 10 Децата на дс

    9 6 Отговор
    Управляват в симбиоза с мафиятС и ни зар от маха с боклуцо

    12:55 10.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Добрата новина

    19 4 Отговор
    е че веска и бляжко невинния показват всички " възможности " на пдб+ в цвят и аромат. Плюс 6%

    12:56 10.12.2025

  • 13 Абе

    25 3 Отговор
    А не ти ли омръзна да се водиш кмет на град, който е зарит с боклуци и проблеми, а твоята дейност е само да пише постове и да се прави на жертва на тормоз?

    12:58 10.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Давай го на съд

    11 4 Отговор
    За саботаж и екологична заплаха ! На съд и арест

    12:59 10.12.2025

  • 16 Дзън-дзън

    19 7 Отговор
    Кметът на Люлин ли обявява конкурсите и после подписва договорите с почистващите фирми?
    Май това се е опитал да ни внуши този откровен лъжец и глупак.
    Изронената опора на надлеза към Бояна защо не я оправи, а две години се оплакваше от пътната администрация, която била виновна за ремонта там? Защото не иска да е мрънкащ неможач, нали?

    Коментиран от #26

    13:00 10.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Омръзна nи да слушамe как тва кметче

    22 4 Отговор
    е некадърно избрано от заблудени хорица надявайки се на промяна
    и както винаги виждаме делата в негативна посока

    Коментиран от #21, #27

    13:04 10.12.2025

  • 19 Неможач

    16 3 Отговор
    Подавай си устафката, неможач!

    13:04 10.12.2025

  • 20 Умен

    9 4 Отговор

    До коментар #17 от "Гошу":

    Да беше си останал на село.Там всичко е с мраморни плочки от времето на соца.

    13:05 10.12.2025

  • 21 Определено има промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Омръзна nи да слушамe как тва кметче":

    Но накъде?

    13:05 10.12.2025

  • 22 Нека им е

    9 1 Отговор
    Люлинци вместо да търсят сметка,плащат с труд чужда сметка.

    Коментиран от #24

    13:07 10.12.2025

  • 23 име

    9 3 Отговор
    И на нас ни омръзна да слушаме как на жълтжпаветния кмет все някой го изнудва с цената в конкурсите за сметосъбиране, ама нямаме избор.

    13:07 10.12.2025

  • 24 виновни са хората

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "Нека им е":

    Малко камиони му купиха на Ухото.

    13:07 10.12.2025

  • 25 каза

    5 2 Отговор
    васе пу та ко

    13:09 10.12.2025

  • 26 ТИЯ КОЛОНИ ИЗРОНЕНИ СА НАСЯКЪДЕ

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Дзън-дзън":

    В СТРАНАТА. ПЪТУВАМ И ГИ ВИЖДАМ СИИИИЧКИИТЕ. В КАЗСНЛЪШКО СА НА ТРИ МЕСТА КАТО ПЪРВАТА Е ОТ НАД ДЕСЕТ ГОДИНННИ....В СТАРАЗАГОРСКО СЪЩАТА РАБОТА ТАМ ПЪК НА НАДЛЕЗА НА ЗЗУ СМАЧКАНИ СРЕДНИ МАНТИНЕЛИ СТЪРЧЪР ОТ 15 ГОДИНИ ПОНЕ..... А КМЕТЧЕТО ОТ ГРОБ СИ ПЙ КАФЕТО В СОФИЯ В СКУТА НА БЕЬОВЕТЕ....

    Коментиран от #28

    13:10 10.12.2025

  • 27 Метресата от Барселона

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "Омръзна nи да слушамe как тва кметче":

    Терзиев го натресе Борисов, само да не бьде Ваня кмет!

    13:14 10.12.2025

  • 28 Дзън-дзън

    9 3 Отговор

    До коментар #26 от "ТИЯ КОЛОНИ ИЗРОНЕНИ СА НАСЯКЪДЕ":

    Мисля, че имаш изронени мозъчни клетки в главата си - говорим за опора на пътно съоръжение в София, а не за републикански път. Говорим за кмет, който трета година подпира надлеза с хидравлични опори, чийто наем дотук няколко ПЪТИ надвишава цената на ремонта на опората. И през цялото време се оплаква, че някой друг трябва да свърши тази дребна за мащабите на София работа.
    Това е недоразумението ДСУшко. Мрънкащ неможач.

    Коментиран от #33

    13:15 10.12.2025

  • 29 ПП-ДБ

    5 1 Отговор
    Да не ми умуват а в бригади да се организират и да почват боклука да чистят. Тея псевдокултурници да свършат и те нещо полезно

    13:15 10.12.2025

  • 30 Евроджендър

    11 2 Отговор
    По стар обичай от ДС никога не са виновни

    13:16 10.12.2025

  • 31 Както казваше баба,

    7 2 Отговор
    Хвани единия - удари другия. Като умрели са никой не работи.

    13:17 10.12.2025

  • 32 Вижте

    7 1 Отговор
    Терзиев работи всички пречат.

    13:21 10.12.2025

  • 33 ААААС НАЧИ ГАТО ИЗРОНЕНОТО

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дзън-дзън":

    Е В ГРОБАДЖИЙСКИ ВИЛАЕТ НЕ ВАЖИИИ ААА АМИ СВЕТА НЕ Е САМО В СОФИЙСКО БЕ МУШМУЛШОПСКИ....

    13:22 10.12.2025

  • 34 Ами не е решена

    9 2 Отговор
    кризата с боклука. В район Красно село положението е подобно на това в Люлин.И какво означава, че му е омръзнало да слуша, след като проблемът не е решен?Добре, че е студено и битовият отпадък се разлага по-бавно, та миризмата се усеща само на метри от купищата отпадъци около контейнерите.

    13:24 10.12.2025

  • 35 Според това

    12 2 Отговор
    недоразумение, наречено кмет, софиянци трябва хем да плащат такса смет, хем да си чистят сами. Къде гледате като гласувате за такива боклуци!

    13:26 10.12.2025

  • 36 Боклукчиите не чистят докрай

    4 1 Отговор
    Минават, изпразват кофите, и не събират боклука около кофите, какво е това?!

    13:26 10.12.2025

  • 37 Споко

    3 1 Отговор
    На този студ може боклука може дастой цяла зима.

    13:29 10.12.2025

  • 38 Анонимен

    7 1 Отговор
    Хахаха, досега на ТЕБ все някой друг ти беше виновен!

    13:32 10.12.2025

  • 39 ВАСИЛЧО МАМА

    7 1 Отговор
    ДЯДО ТИ ЛИ ТЕ НАУЧИ ДА СИ ТАКЪВ НАГЛЕЦ.КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА БОКЛУКА В СОФИЯ НЕ Е ЛИ ВАСИЛЧО МАМИН.ТОБИВА ПРОСТОТИЯ АМА ЧАК ТОЛКОЗ НЕ БИВА.

    13:36 10.12.2025

  • 40 Прави впечатление,

    6 1 Отговор
    че в изказването на Терзиев липсва тема за преговори с фирми по сметоизвозване. С доброволческа акция в събота( дори да е всяка събота) район с население от почти 125 000 жители не може да се почисти.Такива са реалностите.

    13:38 10.12.2025

  • 41 Големдебил

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Софето мяза на":

    Ами като идвате от кол и въже,ко да праим?

    13:39 10.12.2025

  • 42 Ей, наглец,

    8 2 Отговор
    Не стига, че си инфантилен и некадърен, а и самочувствие имаш!!! Какво, характер ли ни показваш?!? Смешник, не само Люлин, всички квартали са затънали в мръсотия и боклуци, откакто фирмите спряха да чистят! Мислиш, че можеш като тях и че си ги победил, но си пълен провал - цената я плащаме ние, живеейки като клошари!
    Разкарай се от поста и остави някой кадърен да свърши работата!!!

    Коментиран от #44

    13:41 10.12.2025

  • 43 Чичо Манчо

    1 2 Отговор
    Кмета на Люлин, е Пеевски.

    13:41 10.12.2025

  • 44 Доволен от вота

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Ей, наглец,":

    Няма разкарване, нямаа, пак гласувам за него.

    Коментиран от #53

    13:44 10.12.2025

  • 45 Терзиев, боклук мръсен!

    5 0 Отговор
    Ела да почистиш Люлин и без да мрънкаш и философстваш!

    13:45 10.12.2025

  • 46 мутрафон

    3 1 Отговор
    И други освен Тоя пе....л ще квичат и ще те предават!

    13:45 10.12.2025

  • 47 цигането Симо

    4 0 Отговор
    Като ти омръзна напусни.Да се смени кмета на Соф. обяина.Това е най некадърния смет
    който София е имала.Да дойде сигането от малата.

    13:53 10.12.2025

  • 48 ХА,ХА,ХА

    2 0 Отговор
    ама кмета от Люлин е от твоето котило бе терзийски и май те е яд, че и той припява твоята песничка със заглавие “Аз съм готин, виновните са ТЕ”

    13:55 10.12.2025

  • 49 Подозирам, че сагата с

    3 1 Отговор
    боклука се разиграва с цел да няма протести при увеличението на такса сметоизвозване. А тя неминуемо ще се увеличи.

    13:56 10.12.2025

  • 50 Трол

    0 3 Отговор
    Вместо да се сърдим на г-н Терзиев, редно е да излезем и да почистим столицата като граждани и борци срещу мафията.

    13:57 10.12.2025

  • 51 Сергей Хрушчов

    1 2 Отговор
    На нас жителите на община "Слатина" НИ ОМРЪЗНАХТЕ ВИЕ И КМЕТА НА СЛАТИНА. Вече седми ден боклука расте, вони, плъхове се разходждат. Обмисляме да Ви съдим. Авнсово сме внесли пари -такса за сметосъбиране, а вие не си изпълнявате договора. Колективен иск подготвяме за 50 000 лв

    13:59 10.12.2025

  • 52 съученик

    2 1 Отговор
    Роден ДС боклук и живее в боклук.Автентична среда.

    14:01 10.12.2025

  • 53 Аман от

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Доволен от вота":

    Доволни да ги плющят отзад!

    14:03 10.12.2025

  • 54 Алексей Сергеев

    2 1 Отговор
    НА ПРИЗИВА: да излезем и да събираме боклука, казвам НЕ. Авансово съм платил още през март такса смет.
    Срига с тия комсомолско- бригадирски призиви о комунистическото минАЛО. Пътища стоихме, домати събирхме, тютюн брахме, ТО НЕ БЯХА СЕЛСКОСТОПАНСКИ, СТРОИТЕЛНИ БРИГАДИ - ВСЕ БЕЗПЛАТНИ
    ТЕРЗИЕВ- ВИЕ СЕ ОКАЗАХТЕ НАЙ-НЕКАДЪРНИЯ КМЕТ, ОСТАВКА

    14:08 10.12.2025

  • 55 Нали не ви харесваха съботниците

    2 0 Отговор
    Нали плюхте по т. нар. ленински съботници, когато доброволно се събирахме и чистехме, сега май се оказва, че имало и куп положителни неща при соца, ама като не мислим... А кметът да излиза да чисти!

    14:16 10.12.2025

  • 56 Баш химик

    0 0 Отговор
    Този, освен да си вдигне заплатата, нищо друго не свърши като кмет на София! И той, и люлинския кмет са едни и същи нещастници, които не могат и не знаят как!

    14:18 10.12.2025

