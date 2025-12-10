Васил Терзиев: Омръзна ми да слушам как на кмета на "Люлин" все някой друг му е виновен

Столичният кмет Васил Терзиев отговори на твърденията, отправяни в последните дни срещу него и екипа на общината от кмета на район “Люлин” Георги Тодоров.

Терзиев заяви, че му е омръзнало да слуша как „на кмета на Люлин все някой друг му е виновен“. „Все нещо не му се помагало, все нямало диалог. Диалог има – работа няма“, подчерта кметът.

Той припомни, че на район “Люлин” са осигурени над 600 хил. лева именно за дейности по чистотата, но въпреки това резултатите липсват. Това е и най-голямата сума, предоставена на който и да е от петте района, в които временно се изпълнява организация за сметосъбиране след изтичането на постоянните договори.

От Общината подчертават, че считано от 1 декември, сметоизвозването в “Люлин” е възложено на общинското дружество „Софекострой“, след като през октомври Столичният общински съвет гласува допълнителен бюджет от 9 млн. лв. за повишаване на капацитета на фирмата и за гарантиране на непрекъсваемост и качество на услугата за жителите на района.

В днешното си изявление кметът Терзиев увери, че всички налични ресурси се мобилизират, за да бъде почистен кварталът в най-кратък срок, и то с по-малко средства от тези, предоставени на районната администрация. „Просто защото може – когато имаме воля и характер“, подчерта той. В момента се събира още техника, установяват се най-проблемните точки и се организира допълнителна помощ отвън.

Кметът отправи специални благодарности към десетките доброволци от „Люлин“, които за пореден път се включват активно в почистването. Тази събота те организират нова мащабна доброволческа акция, която Столичната община и „Софекострой“ ще подкрепят с техника, с екипи и с допълнителни ресурси. „Аз лично ще участвам в почистването на терен и каня всеки, който има оплаквания, да дойде и да ми ги сподели лично“, призова Терзиев.

Той подчерта, че в трудните моменти ясно се вижда кой как работи. Кметът на столицата посочи кметовете на “Изгрев”, “Подуяне” и “Слатина” – Делян Георгиев, Кристиян Христов и Георги Илиев като пример за активна и последователна работа на терен, „ден след ден“, с организация, машини и ежедневни действия в полза на хората.

„Изборът пред всички нас е дали ще сме общество на мрънкачи, скептици и циници, или хора, които държат живота и града си в собствените си ръце. Аз съм направил своя избор и ще продължа да го отстоявам“, завършва Терзиев.