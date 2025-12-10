Васил Терзиев: Омръзна ми да слушам как на кмета на "Люлин" все някой друг му е виновен

Столичният кмет Васил Терзиев отговори на твърденията, отправяни в последните дни срещу него и екипа на общината от кмета на район “Люлин” Георги Тодоров.
Терзиев заяви, че му е омръзнало да слуша как „на кмета на Люлин все някой друг му е виновен“. „Все нещо не му се помагало, все нямало диалог. Диалог има – работа няма“, подчерта кметът.
Той припомни, че на район “Люлин” са осигурени над 600 хил. лева именно за дейности по чистотата, но въпреки това резултатите липсват. Това е и най-голямата сума, предоставена на който и да е от петте района, в които временно се изпълнява организация за сметосъбиране след изтичането на постоянните договори.
От Общината подчертават, че считано от 1 декември, сметоизвозването в “Люлин” е възложено на общинското дружество „Софекострой“, след като през октомври Столичният общински съвет гласува допълнителен бюджет от 9 млн. лв. за повишаване на капацитета на фирмата и за гарантиране на непрекъсваемост и качество на услугата за жителите на района.
В днешното си изявление кметът Терзиев увери, че всички налични ресурси се мобилизират, за да бъде почистен кварталът в най-кратък срок, и то с по-малко средства от тези, предоставени на районната администрация. „Просто защото може – когато имаме воля и характер“, подчерта той. В момента се събира още техника, установяват се най-проблемните точки и се организира допълнителна помощ отвън.
Кметът отправи специални благодарности към десетките доброволци от „Люлин“, които за пореден път се включват активно в почистването. Тази събота те организират нова мащабна доброволческа акция, която Столичната община и „Софекострой“ ще подкрепят с техника, с екипи и с допълнителни ресурси. „Аз лично ще участвам в почистването на терен и каня всеки, който има оплаквания, да дойде и да ми ги сподели лично“, призова Терзиев.
Той подчерта, че в трудните моменти ясно се вижда кой как работи. Кметът на столицата посочи кметовете на “Изгрев”, “Подуяне” и “Слатина” – Делян Георгиев, Кристиян Христов и Георги Илиев като пример за активна и последователна работа на терен, „ден след ден“, с организация, машини и ежедневни действия в полза на хората.
„Изборът пред всички нас е дали ще сме общество на мрънкачи, скептици и циници, или хора, които държат живота и града си в собствените си ръце. Аз съм направил своя избор и ще продължа да го отстоявам“, завършва Терзиев.
16 Дзън-дзън
Май това се е опитал да ни внуши този откровен лъжец и глупак.
Изронената опора на надлеза към Бояна защо не я оправи, а две години се оплакваше от пътната администрация, която била виновна за ремонта там? Защото не иска да е мрънкащ неможач, нали?
18 Омръзна nи да слушамe как тва кметче
и както винаги виждаме делата в негативна посока
26 ТИЯ КОЛОНИ ИЗРОНЕНИ СА НАСЯКЪДЕ
До коментар #16 от "Дзън-дзън":В СТРАНАТА. ПЪТУВАМ И ГИ ВИЖДАМ СИИИИЧКИИТЕ. В КАЗСНЛЪШКО СА НА ТРИ МЕСТА КАТО ПЪРВАТА Е ОТ НАД ДЕСЕТ ГОДИНННИ....В СТАРАЗАГОРСКО СЪЩАТА РАБОТА ТАМ ПЪК НА НАДЛЕЗА НА ЗЗУ СМАЧКАНИ СРЕДНИ МАНТИНЕЛИ СТЪРЧЪР ОТ 15 ГОДИНИ ПОНЕ..... А КМЕТЧЕТО ОТ ГРОБ СИ ПЙ КАФЕТО В СОФИЯ В СКУТА НА БЕЬОВЕТЕ....
28 Дзън-дзън
До коментар #26 от "ТИЯ КОЛОНИ ИЗРОНЕНИ СА НАСЯКЪДЕ":Мисля, че имаш изронени мозъчни клетки в главата си - говорим за опора на пътно съоръжение в София, а не за републикански път. Говорим за кмет, който трета година подпира надлеза с хидравлични опори, чийто наем дотук няколко ПЪТИ надвишава цената на ремонта на опората. И през цялото време се оплаква, че някой друг трябва да свърши тази дребна за мащабите на София работа.
Това е недоразумението ДСУшко. Мрънкащ неможач.
33 ААААС НАЧИ ГАТО ИЗРОНЕНОТО
До коментар #28 от "Дзън-дзън":Е В ГРОБАДЖИЙСКИ ВИЛАЕТ НЕ ВАЖИИИ ААА АМИ СВЕТА НЕ Е САМО В СОФИЙСКО БЕ МУШМУЛШОПСКИ....
41 Големдебил
До коментар #2 от "Софето мяза на":Ами като идвате от кол и въже,ко да праим?
13:39 10.12.2025
42 Ей, наглец,
Разкарай се от поста и остави някой кадърен да свърши работата!!!
44 Доволен от вота
До коментар #42 от "Ей, наглец,":Няма разкарване, нямаа, пак гласувам за него.
47 цигането Симо
който София е имала.Да дойде сигането от малата.
53 Аман от
До коментар #44 от "Доволен от вота":Доволни да ги плющят отзад!
54 Алексей Сергеев
Срига с тия комсомолско- бригадирски призиви о комунистическото минАЛО. Пътища стоихме, домати събирхме, тютюн брахме, ТО НЕ БЯХА СЕЛСКОСТОПАНСКИ, СТРОИТЕЛНИ БРИГАДИ - ВСЕ БЕЗПЛАТНИ
ТЕРЗИЕВ- ВИЕ СЕ ОКАЗАХТЕ НАЙ-НЕКАДЪРНИЯ КМЕТ, ОСТАВКА
