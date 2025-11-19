Новини
ИПИ представи алтернативен на държавния бюджет с драстични реформи и орязване на разходите

19 Ноември, 2025 15:38 1 420 22

Бюджетът на съдебната власт, който се обсъжда в момента, е един милиард евро

ИПИ представи алтернативен на държавния бюджет с драстични реформи и орязване на разходите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи свой, алтернативен на държавния бюджет, с драстични реформи и орязване на разходите в администрацията, здравеопазването и съдебната система.

Така, според експертите, ще се предотврати задълбочаването на дефицита до края на десетилетието и ще се избегне "румънския сценарий". Решенията обаче трябва да минат през съкращения, премахване на обвързващите механизми за увеличаване на доходите, промяна в системата за социално подпомагане и закриване на лечебни заведения, изброи БНР.

Радикални са идеите, предложени от експертите на Института за пазарна икономика, но мерките могат да ограничат държавния дълг до 30% от Брутния вътрешен продукт, през решения за ограничаване на преразпределението на средствата от бюджета до 38%, но със запазване на данъчната и осигурителната тежест.

В конкретика – съкращаване на заетите в публичния сектор до 20% от броя на заетите в икономиката, в момента по данни на ИПИ са 24%, и на разходите за персонал – до 10% от БВП. Това означава освобождаване на между 50 и 100 хиляди души в следващите години, съкращаване на незаети щатни бройки и премахване на обвързващите механизми за ръст на възнагражденията.

Икономистите изчисляват, че по нарастване на разходите за персонал, България се нарежда втора през последното повече от десетилетие, след Румъния, с 3,3 пъти. И въпреки че в цяла Централна и Източна Европа растат, при нас това се случва с изпреварващи приходите и най-ускорени темпове.

Другото, което от Института за пазарна икономика предлагат е интегриран модел на социално подпомагане и подоходен критерий за социални помощи.

В здравеопазването има огромно разхищение на огромен финансов ресурс, при ежегодно нарастване на бюджета на Здравната каса и неефективно разходване на средствата, с прогноза за увеличаване на вноската за здраве още през следващата година.

Как да се противодейства на това – с редукция на средствата за болнична помощ и за клиничните пътеки, казва експертът на института по здравните теми, Петя Георгиева.

От Института за пазарна икономика предлагат и драстични мерки срещу огромните разходи в съдебната система. Бюджетът на съдебната власт, който се обсъжда в момента, е един милиард евро, посочи Иван Брегов.

Подобни мерки могат да предотвратят тенденцията от прекомерно нарастване на дефицита, който е с прогноза за влошаване до края на десетилетието и все още могат да ни спестят "румънския сценарий", казват от Института за пазарна икономика.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    8 2 Отговор
    Но в сфинярника е трудно приложим

    15:43 19.11.2025

  • 2 Бойко Разбойко

    12 0 Отговор
    Този бюджет не печели избори.

    15:43 19.11.2025

  • 3 честен ционист

    15 0 Отговор
    Разликата между бюджета на ИПИ и бюджета на Теменужка, е че соросоидите ще изкарат Ганчо на гладни бунтове още в началото на годината, докато при Теменужка, фалитът се отлага за 9-ти септември.

    15:43 19.11.2025

  • 4 1488

    12 1 Отговор
    що бе нал в клуба на богатите сме

    15:44 19.11.2025

  • 5 Дориана

    12 0 Отговор
    Борисов и Теменужка Петкова нали трябва да угодят на Пеевски , защото за него да работи за хората е само и единствено да повиши заплатите на силовите структури и администрацията за да си затварят очите когато купуват и фалшифицират изборите. И да повишат бюджетите в общините с турско и ромско население.

    15:46 19.11.2025

  • 6 надарена кака

    1 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    15:49 19.11.2025

  • 7 лют пипер

    5 0 Отговор
    Теменушка с чушка.

    15:50 19.11.2025

  • 8 Един

    12 1 Отговор
    Тия експерти са по глъмави и от теменуга!

    на Петето да му обясня за здравната каса - държавата е длъжна да осигурява 60% от населението... и за разлика от частния сектор ги осигурява едва на 40% от това, което частника внася - ето за това сектора е недофинансиран!

    а иначе за 140 000 държавни служители плащаме над 7 милиарда! А общо на държавната хранилка са 800 000 - ето къде отиват парите ви!

    15:50 19.11.2025

  • 9 1111

    6 1 Отговор
    Аз пък викам да започнем първо със закриването и съкращаването на напълно ненужния "Институт за пазарна икономика".

    16:02 19.11.2025

  • 10 Минчо Спасов

    5 0 Отговор
    Ние излизаме с аргументът, да се закрие Института по Пазарна Икономика поради отпаднала необходимост. Най главния аргумент е че този институт не произвежда абсолютно нищо от което обществото в България има нужда.

    16:13 19.11.2025

  • 11 Кочо Честименски

    6 0 Отговор
    В България няма пазарна икономика, защо има институт по пазарна икономика? Няма никаква нужда от него. Експертите и служителите в този институт да си потърсят нова работа от която и обществото да има някаква полза.

    16:18 19.11.2025

  • 12 Един

    4 0 Отговор
    Скочих да си взема една вафла... в понеделник беше 99 стотинки, днес е 1,10 колко е инфлацията?
    А същата вафла струваше 25-30 стотинки!

    Живеем в кочина, но изглежда на никой не му пука!
    Да не говорим, че пред магазина глутница кучета си тръска бълхите и преследва хората с чанти и особено децата и на никой не му прави впечатление! К О Ч И Н А!

    Коментиран от #15

    16:25 19.11.2025

  • 13 Кънчо Минчев

    6 0 Отговор
    Аз предлагам като начало този институт да изпрати в командировка десет експерта от този институт да хигиенизират улиците на София с МЕТЛА. Обществото ще има много по-голяма полза от този труд отколкото да им чете некомпетентните анализи и доклади.

    16:32 19.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Симо

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Един":

    Вафлите са вредни...

    17:17 19.11.2025

  • 16 Е ! Б ! А ! Н ! А !

    5 0 Отговор
    Е ! Б ! А ! Н ! А !

    Държава !

    Е ! Б ! А ! Н ! И !

    Управници !

    17:19 19.11.2025

  • 17 вън от ЕС е решението

    3 3 Отговор
    Финансирането, което уж ЕС дава всъщност са част от парите, които държавите вече са внесли. Внасяш в общата касичка, за да има какво да краде брюкселския елит и ти връщат част от твоите пари, представяйки го за финансова помощ. Схема за идиоти. Идиотите са европейските народи, които вярват, че получават някакви облаги от членството в ЕС. Това, което получаваме са безумни изисквания, налагане на анти-християнски, анти-човешки и анти-национални закони и неприлично забогатяване на една шепа хора за сметка на всички останали.

    17:24 19.11.2025

  • 18 Малии

    1 1 Отговор
    Пари за Украйна трябват ,Урсулата чака и иска и направо да спират пенсиите и да премахнат заплатите.

    19:35 19.11.2025

  • 19 Безпартиен

    0 1 Отговор
    Значи икономиката в Цяла Източна Европа става все по-развита, а странно защо все повече граждани предпочитат да работят в бюджетната сфера

    20:12 19.11.2025

  • 20 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    И П И - ИСТЕРИЦИ НА ПАЗАРА ИИИ!?!?!?!?!?

    13:50 20.11.2025

  • 21 Икономисти мизерия

    0 0 Отговор
    Да се съкрати населението на България и да има робото. Така според ИПИ ще се ограничи дефицита. Никога за бюджет не трябва да се питат икономисти. С тях се стига до бедност и революция. Бойко хубаво се сеща за пицата на Мони вмест съкращения да спрат финансирането от бюджета на частен бизнес. Така ще се наоънат и няма да си купят гъзария сега а ще си търсят бизнвестициите в производство и заплатида не забравят че много неща в съдебната система са европейско закинодателзтво

    21:47 20.11.2025

  • 22 Няма пазар тук

    0 0 Отговор
    Твзи защо искат те да вземат добри пари защото уж са учили за икономисти а другите да ги съкратят и да ходят на улицата или да правят нещо дето не им харесва. Пазарасам го прави познавам адвокати полицаи военни и пенсионери които отидоха да карат камиони в чужбина за чужди фирми и решиха въпроса с незаетите места. После търсим хоранте в чужбина. Нашите все икономисват от заплати ама не и от лукса си.

    21:56 20.11.2025

