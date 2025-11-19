ИПИ представи алтернативен на държавния бюджет с драстични реформи и орязване на разходите

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи свой, алтернативен на държавния бюджет, с драстични реформи и орязване на разходите в администрацията, здравеопазването и съдебната система.

Така, според експертите, ще се предотврати задълбочаването на дефицита до края на десетилетието и ще се избегне "румънския сценарий". Решенията обаче трябва да минат през съкращения, премахване на обвързващите механизми за увеличаване на доходите, промяна в системата за социално подпомагане и закриване на лечебни заведения, изброи БНР.

Радикални са идеите, предложени от експертите на Института за пазарна икономика, но мерките могат да ограничат държавния дълг до 30% от Брутния вътрешен продукт, през решения за ограничаване на преразпределението на средствата от бюджета до 38%, но със запазване на данъчната и осигурителната тежест.

В конкретика – съкращаване на заетите в публичния сектор до 20% от броя на заетите в икономиката, в момента по данни на ИПИ са 24%, и на разходите за персонал – до 10% от БВП. Това означава освобождаване на между 50 и 100 хиляди души в следващите години, съкращаване на незаети щатни бройки и премахване на обвързващите механизми за ръст на възнагражденията.

Икономистите изчисляват, че по нарастване на разходите за персонал, България се нарежда втора през последното повече от десетилетие, след Румъния, с 3,3 пъти. И въпреки че в цяла Централна и Източна Европа растат, при нас това се случва с изпреварващи приходите и най-ускорени темпове.

Другото, което от Института за пазарна икономика предлагат е интегриран модел на социално подпомагане и подоходен критерий за социални помощи.

В здравеопазването има огромно разхищение на огромен финансов ресурс, при ежегодно нарастване на бюджета на Здравната каса и неефективно разходване на средствата, с прогноза за увеличаване на вноската за здраве още през следващата година.

Как да се противодейства на това – с редукция на средствата за болнична помощ и за клиничните пътеки, казва експертът на института по здравните теми, Петя Георгиева.

От Института за пазарна икономика предлагат и драстични мерки срещу огромните разходи в съдебната система. Бюджетът на съдебната власт, който се обсъжда в момента, е един милиард евро, посочи Иван Брегов.

Подобни мерки могат да предотвратят тенденцията от прекомерно нарастване на дефицита, който е с прогноза за влошаване до края на десетилетието и все още могат да ни спестят "румънския сценарий", казват от Института за пазарна икономика.