ИПИ представи алтернативен на държавния бюджет с драстични реформи и орязване на разходите

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи свой, алтернативен на държавния бюджет, с драстични реформи и орязване на разходите в администрацията, здравеопазването и съдебната система.
Така, според експертите, ще се предотврати задълбочаването на дефицита до края на десетилетието и ще се избегне "румънския сценарий". Решенията обаче трябва да минат през съкращения, премахване на обвързващите механизми за увеличаване на доходите, промяна в системата за социално подпомагане и закриване на лечебни заведения, изброи БНР.
Радикални са идеите, предложени от експертите на Института за пазарна икономика, но мерките могат да ограничат държавния дълг до 30% от Брутния вътрешен продукт, през решения за ограничаване на преразпределението на средствата от бюджета до 38%, но със запазване на данъчната и осигурителната тежест.
В конкретика – съкращаване на заетите в публичния сектор до 20% от броя на заетите в икономиката, в момента по данни на ИПИ са 24%, и на разходите за персонал – до 10% от БВП. Това означава освобождаване на между 50 и 100 хиляди души в следващите години, съкращаване на незаети щатни бройки и премахване на обвързващите механизми за ръст на възнагражденията.
Икономистите изчисляват, че по нарастване на разходите за персонал, България се нарежда втора през последното повече от десетилетие, след Румъния, с 3,3 пъти. И въпреки че в цяла Централна и Източна Европа растат, при нас това се случва с изпреварващи приходите и най-ускорени темпове.
Другото, което от Института за пазарна икономика предлагат е интегриран модел на социално подпомагане и подоходен критерий за социални помощи.
В здравеопазването има огромно разхищение на огромен финансов ресурс, при ежегодно нарастване на бюджета на Здравната каса и неефективно разходване на средствата, с прогноза за увеличаване на вноската за здраве още през следващата година.
Как да се противодейства на това – с редукция на средствата за болнична помощ и за клиничните пътеки, казва експертът на института по здравните теми, Петя Георгиева.
От Института за пазарна икономика предлагат и драстични мерки срещу огромните разходи в съдебната система. Бюджетът на съдебната власт, който се обсъжда в момента, е един милиард евро, посочи Иван Брегов.
Подобни мерки могат да предотвратят тенденцията от прекомерно нарастване на дефицита, който е с прогноза за влошаване до края на десетилетието и все още могат да ни спестят "румънския сценарий", казват от Института за пазарна икономика.
8 Един
на Петето да му обясня за здравната каса - държавата е длъжна да осигурява 60% от населението... и за разлика от частния сектор ги осигурява едва на 40% от това, което частника внася - ето за това сектора е недофинансиран!
а иначе за 140 000 държавни служители плащаме над 7 милиарда! А общо на държавната хранилка са 800 000 - ето къде отиват парите ви!
15:50 19.11.2025
12 Един
А същата вафла струваше 25-30 стотинки!
Живеем в кочина, но изглежда на никой не му пука!
Да не говорим, че пред магазина глутница кучета си тръска бълхите и преследва хората с чанти и особено децата и на никой не му прави впечатление! К О Ч И Н А!
Коментиран от #15
16:25 19.11.2025
До коментар #12 от "Един":Вафлите са вредни...
17:17 19.11.2025
