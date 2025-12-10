Новини
Слави Василев: Историческият момент за президента Радев настъпва

10 Декември, 2025

Немалка част от тези, които отиват на протеста, очакват появата на Радев. И немалка част от хората изобщо го очакват

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев ясно е показал, че е готов да се включи активно в политическия живот и изказването му, че може да създаде партия „когато най-малко се очаква“, не е изненада за никого. Това коментира политологът Слави Василев в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

По думите му голяма част от хората, които се очаква да се включат в днешните протести, се надяват именно на политическо действие от страна на държавния глава. „Немалка част от тези, които отиват на протеста, очакват появата на Радев. И немалка част от хората изобщо го очакват“, каза Василев.

Според политолога „сега е историческият момент за президента Радев“, който през годините е изградил образ на лидер, способен да носи отговорност. „Радев е изградил образа на човек, който може да носи отговорност и да управлява съдбините на държавата в тези сложни времена“, подчерта той. Василев е убеден, че в настоящия политически контекст президентът изпъква като фигура, способна да измести влиянието на Делян Пеевски и Бойко Борисов както във вътрешната, така и във външната политика. „Това вече го е доказал“, допълни той.

Относно бъдещето на правителството политологът заяви, че не очаква незабавна оставка. „Аз смятам, че правителството ще издържи до Нова година, но след 1 януари не може да продължи да управлява“, каза Василев. По думите му „се усеща енергия във въздуха“, която подсказва, че „краят на тези е настъпил“.

Политологът е уверен, че през следващата година президентът Радев ще се появи активно на политическия терен. Той подчерта още, че днешните протести са органични и че хората излизат по собствена воля.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радостен

    12 7 Отговор
    … а не бе, ще ги търпи още ли ?

    Коментиран от #12

    21:48 10.12.2025

  • 2 Очакват

    10 5 Отговор
    Едни се плашат от Радев, други от ППДБ. Аз викам да мятат оставка ония двамата и каквото сабя покаже! И честта, майко, юнашка!

    21:48 10.12.2025

  • 3 Прав си!

    11 10 Отговор
    Милиони хора, които искат крадците Борисов и Пеевски да бъдат изправени на подсъдимата скамейка ще гласуват за Румен Радев.

    Коментиран от #13, #22

    21:48 10.12.2025

  • 4 Пич

    6 7 Отговор
    По народному - Песовете подушиха че ще се коли прасето !!! Радев е нахъсан и се готви ! За бавно загряващите - прасето не е Пеевски ! Той си има твърд електорат !

    Коментиран от #10

    21:49 10.12.2025

  • 5 На теб

    10 6 Отговор
    кой пък от протеста ти каза , че очакват Радев , бе господине ? Или пускаш кьор фишеци ?!

    21:49 10.12.2025

  • 6 Това е ясно на всички

    5 1 Отговор
    Ама и вие нали трябва да си изработите заплатите,не спират да повтаряте едно и също.

    21:49 10.12.2025

  • 7 Хмм

    4 4 Отговор
    за да ни докара някой нов Кирил Петков ли?

    21:50 10.12.2025

  • 8 Да,бе

    3 4 Отговор
    Дано историческият момент настъпва за България,че друга си нямаме,а на спасители се напатихме...Дано ме опровергае Радев,ще се извиня с най-голямо удоволствие,ама важна е и свитата на царя.Тоя път да преценява...

    21:50 10.12.2025

  • 9 радев от боташ тръбата

    5 6 Отговор
    ще вдигна юмручето и край

    21:50 10.12.2025

  • 10 Има

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Електорат от неграмотници.

    Коментиран от #16, #20

    21:51 10.12.2025

  • 11 Промяна

    3 5 Отговор
    СЛАВИ РАДЕВ НЕ Е ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #15

    21:52 10.12.2025

  • 12 През 2020 година си мислех

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Радостен":

    че заради огромните кражби Бойко Борисов ще влезе в загтвора. Но това не се случи и всеки ден се плези пред микрофоните. Сега надеждата ни е в Румен Радев, че Тиквата Борисов ще се озове зад решетките.

    21:52 10.12.2025

  • 13 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Прав си!":

    ЕДИН СИ ДРАСКАЧ СИ И СИ НИКОЙ

    Коментиран от #18

    21:53 10.12.2025

  • 14 Яйляк

    3 1 Отговор
    Радев работи ли изобщо?

    21:53 10.12.2025

  • 15 Така е!

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Промяна":

    Едноличен собственик на държавата е един голям крадец и това е простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    Коментиран от #21

    21:54 10.12.2025

  • 16 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Има":

    А тези които се хващат на шарлатаните какви са УМНИЦИ ЛИ ХАХАХАХАХАХА И КРЕЩЯТ СВИНЯ ТИКВА ТОВА ЛИ СА УМНИЦИГЕ МАЛОУМНИЦИ СА И ПЪЛНИ НЕВЕЖИ

    Коментиран от #24

    21:55 10.12.2025

  • 17 Нах

    2 2 Отговор
    И мен ми се иска Радев да е спасителят,но не ми се вярва .Той ако искаше нещо да направи можеше вече имаше 2 възможности,но и той иска да сме в еврозоната,а ако вземе сега властта трябва направи референдум иначе от самото начало ще се издъни ,а той референдум не иска.

    21:55 10.12.2025

  • 18 Обнадежден

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Тиквоча Бойко Борисов заедно с аверчето си Пеевски оглозгаха до кости Отечеството ни.

    Коментиран от #25

    21:56 10.12.2025

  • 19 Хората,

    2 1 Отговор
    стотици хиляди , включително и много млади с изключителна енергия и заряд , протестират , защото искат оставка на правителството на мафията ! А ти умен , си взел да слагаш каруцата пред коня !

    Коментиран от #29

    21:56 10.12.2025

  • 20 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Има":

    Толкова ли е трудно да мислиш безпристрастно за да видиш истината? Никой не се интересува от оценката ти за електората му! Реалностите са че този електорат го има, и ще гласува така. Няма нужда да се оправдаваш глупаво , защото моите разсъждения са безпристрастни и не дават оценка на желанието на този - онзи , а са съобразени с възможното !!!

    21:56 10.12.2025

  • 21 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Така е!":

    А ЗАЩО НЕ ПРЕДСТАВИШ ДОКАЗАТЕЛСТВА ВМЕСТО ДА ДРАСКАШ ЛЪЖИ И ШАРЛАТАНИТЕ ДА ХВАЩАТ НЕВЕЖИ НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ ЧЕ ИМА ТОЛКОВА НЕВЕЖИ ТУК 2025 ГОДИНА Е

    Коментиран от #28, #31

    21:57 10.12.2025

  • 22 Наивници.

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Прав си!":

    И Радев е част от статуквото. Поредният лансиран ,,спасител". Опитайте се да анализирате действията му през годините безпристрастно. Просто: "Взорът от нийде помощ не види".

    21:57 10.12.2025

  • 23 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Наивен народ !
    Ще пристигнат старите ПП-ДБ, и с още по-старите ГЕРБ ще управляват. В едни гащи пръцкат.

    21:57 10.12.2025

  • 24 Съгласен съм с теб

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    Двете Мазни и Угоени парчета Борисов и Пеевски не трябва да се сравняват с животни, защото животинките не са окрали никого.

    Коментиран от #27

    21:57 10.12.2025

  • 25 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Обнадежден":

    ОСВЕН ТЕЗИ ГЛУПОСТИ ДРУГО МОЖЕШ ЛИ ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ ПО СКОРО ТИ СЕ ПРЕДСТАВЯШ ТАКА

    21:58 10.12.2025

  • 26 В синергия с дневния ред на САЩ

    1 1 Отговор
    президентът Радев, както сам се похвали на Байдън през юли 2021 г., когато президентът на САЩ не сбърка името на канадския гражданин Кирил Петков, но сбърка името на Радев, се ослушва като триморско прасе в шума.

    Какво ще направи триморският ни русофоб и върл натовец Румен Радев?

    Ще си поръча нови момчета от Канада?

    Или ще подари на Украйна и остатъка от българските оръжия, които абсолютно с неговото знание, като върховен главнокомандващ, МАФИЯТА ПОДАРИ НА УКРАЙНА?

    КЪДЕ СА БЪЛГАРСКИТЕ 13бр. ЩУРМОВИ САМОЛЕТА СУ-25, преминали през скъп основен ремонт в Белорусия, преди да им се загуби следата!!!???

    21:58 10.12.2025

  • 27 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Съгласен съм с теб":

    КОЙТО ИМА ДОКАЗАТЕЛСТВА ИСТИНСКИ ДА ГИ ПРЕДСТАВИ НА ПРАВИЛНОТО МЯСТО ТУК НЕЗНАМ ЗАЩО ПОСТОЯННО ГО ДРАСКАТЕ И СЕ ХВАЩАТЕ НА ВЪДИЦАТА НА ШАРЛАТАНИТЕ ТОВА ВЕЧЕ Е ПОТРЕС

    Коментиран от #30

    21:59 10.12.2025

  • 28 Виж сега,

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    Огледай се около теб и ще намериш доказателствата. Благодарение на Тиквоний Борисович България е опашкарката на Европа. Борисов изгони лично над два милиона българи в чужбина,

    Коментиран от #33

    22:00 10.12.2025

  • 29 Промяна

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Хората,":

    КОЯ МА ФИ Я КОЙ КЪДЕ ГО ДО КАЗВА ТОВА НА ГОЛИ ШАРЛАТАНСКИ ЛЪЖИ ВИЕ КОГА СТЕ ВИЖДАЛИ МА ФИ Я ЗНАЕТЕ ЛИ КАК ФУНКЦИОНИРА КАК ВИ ИЗПОЛЗВАТ ШАРЛАТАНИТЕ НЕ Е ИСТИНА

    Коментиран от #32

    22:01 10.12.2025

  • 30 Така е, но

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Промяна":

    девизът на Борисов винаги е бил "кражби и след кражбите, пак кражби".

    22:01 10.12.2025

  • 31 1111

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    Невежа обижда другите на невежи! Погледни си постовете, невежа! Няма начало и край на мисъл, няма препинателни знаци! Дори изкуственият интелект е по-образован от тебе!

    22:02 10.12.2025

  • 32 Да си го кажем,

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Банкянският мафиот и бандит Бойка Борисов няма равен на себе си.

    Коментиран от #36

    22:02 10.12.2025

  • 33 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Виж сега,":

    А ТИ КЪДЕ ЖИВЕЕШ СИГУРНО СИ НА МАРС ОКОЛО МЕН ЖИВЕЯТ МНОГО БОГАТИ ХОРА ИМАТ КОЛИ НЯКОЛКО КУПУВАТ АПАРТАМЕНТИ ХОДЯТ НА ГЪРЦИЯ НЯКОИ СИ ПРИТЕЖАВАТ КЪЩИ НА ГЪРЦИЯ А ТВОЕТО СА ОБЩИ ПРИКАЗКИ ЗА НАИВНИЦИ АЗ ЖИВЕЯ ТУК И ВИЖДАМ ВСИЧКО

    22:04 10.12.2025

  • 34 хаха

    0 0 Отговор
    Радев ще изчака още по всяка вероятност...и понеже на следващите избори по всяка вероятност няма да има стабилно правителство след това ще е мътна и кървава.
    В момента ако може да вкара 90-ина дупетата, то на следващите избори има вероятност да са повече.

    22:06 10.12.2025

  • 35 докога

    0 0 Отговор
    руски подлоги ще яздят българина?

    22:06 10.12.2025

  • 36 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Да си го кажем,":

    С ГОЛИ П.ИКАЗКИ ПО САЙТОВЕТЕ СЕ ЛОВЯТ САМО КАНАРЧЕТА С ЖЪЛТО ОКОЛО УСТАТА ТОВА ГО РАЗКАЗВАЙ НА ОНЕЗИ НЕ НА МЕН ТИЯ

    22:06 10.12.2025

