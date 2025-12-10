Слави Василев: Историческият момент за президента Радев настъпва

Президентът Румен Радев ясно е показал, че е готов да се включи активно в политическия живот и изказването му, че може да създаде партия „когато най-малко се очаква“, не е изненада за никого. Това коментира политологът Слави Василев в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.
По думите му голяма част от хората, които се очаква да се включат в днешните протести, се надяват именно на политическо действие от страна на държавния глава. „Немалка част от тези, които отиват на протеста, очакват появата на Радев. И немалка част от хората изобщо го очакват“, каза Василев.
Според политолога „сега е историческият момент за президента Радев“, който през годините е изградил образ на лидер, способен да носи отговорност. „Радев е изградил образа на човек, който може да носи отговорност и да управлява съдбините на държавата в тези сложни времена“, подчерта той. Василев е убеден, че в настоящия политически контекст президентът изпъква като фигура, способна да измести влиянието на Делян Пеевски и Бойко Борисов както във вътрешната, така и във външната политика. „Това вече го е доказал“, допълни той.
Относно бъдещето на правителството политологът заяви, че не очаква незабавна оставка. „Аз смятам, че правителството ще издържи до Нова година, но след 1 януари не може да продължи да управлява“, каза Василев. По думите му „се усеща енергия във въздуха“, която подсказва, че „краят на тези е настъпил“.
Политологът е уверен, че през следващата година президентът Радев ще се появи активно на политическия терен. Той подчерта още, че днешните протести са органични и че хората излизат по собствена воля.
