Българи протестираха и в Барселона, а и в Лондон

Над 50 души се събраха на протест пред Генералното консулство на България в Барселона с искане за оставката на правителството в София, разказва БНР.
Организирана от български студенти в каталунската столица, демонстрацията събра десетки, които изразиха недоволството си от политическата ситуация в нашата страна.
"Някои от нас искат по някое време да се приберат в България и сега в момента, както е устроена, ние нямаме реализация там."
"Желаем да живеем в държава със съществуваща правосъдна система, където хората да могат да бъдат съдени, независимо кои са."
"Аз лично съм тук, защото искам да се върна в моята страна и там да бъда щастлив. И там да мога да се реализирам и да бъда спокоен, и да ходим на избори като нормално западно общество."
"Искам прозрачност в държавата, защото аз израснах в държава, в която ни управляват хора с прякори. В една ленива, бавна система. Система, в която трябва да си човек на човека.", казаха протестиращи в Барселона.
Около 60-70 млади българи се събраха на площад "Трафалгар" в центъра на британската столица Лондон, за да изразят протеста си срещу управляващите в България.
Носейки български знамена, те скандираха "Оставка" и носеха плакати с надписи като: "България е наша", "Времето ви изтича" и "Престъпниците са за затвора, а не да бъдат в правителството."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Полит.коректен расист
Коментиран от #6
07:57 11.12.2025
2 Никой
Медицина в България няма и - Образование - няма. Има авто-мото Техника - Страничните огледала как са ти.
Ще грябва да изчакаме.
07:57 11.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бай Араб
07:59 11.12.2025
5 оня с питон.я
08:01 11.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Май Дан
08:02 11.12.2025
8 Нси
08:03 11.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Каквито управляващите
08:10 11.12.2025
11 Йеронимус БОШ
Как да не протестира момичето. И тя иска малката Ема да си има ЛЕГИТИМЕН баща , пък било той и с прякори като Тиква , Мутра и Тулуп !
08:29 11.12.2025
12 Майк Алън Патън
ВСИЧКИ на ОРУЖИЕ !!!!!
08:30 11.12.2025
13 Хахахаха
09:02 11.12.2025