Новини
България »
Българи протестираха и в Барселона, а и в Лондон

Българи протестираха и в Барселона, а и в Лондон

11 Декември, 2025 07:41 1 005 13

  • протест-
  • корупция-
  • българия-
  • барселона-
  • лондон

Искам прозрачност в държавата, защото аз израснах в държава, в която ни управляват хора с прякори

Българи протестираха и в Барселона, а и в Лондон - 1
Снимка: Facebook/Протест Без Граници
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Над 50 души се събраха на протест пред Генералното консулство на България в Барселона с искане за оставката на правителството в София, разказва БНР.

Организирана от български студенти в каталунската столица, демонстрацията събра десетки, които изразиха недоволството си от политическата ситуация в нашата страна.

"Някои от нас искат по някое време да се приберат в България и сега в момента, както е устроена, ние нямаме реализация там."

"Желаем да живеем в държава със съществуваща правосъдна система, където хората да могат да бъдат съдени, независимо кои са."

"Аз лично съм тук, защото искам да се върна в моята страна и там да бъда щастлив. И там да мога да се реализирам и да бъда спокоен, и да ходим на избори като нормално западно общество."

"Искам прозрачност в държавата, защото аз израснах в държава, в която ни управляват хора с прякори. В една ленива, бавна система. Система, в която трябва да си човек на човека.", казаха протестиращи в Барселона.

Около 60-70 млади българи се събраха на площад "Трафалгар" в центъра на британската столица Лондон, за да изразят протеста си срещу управляващите в България.

Носейки български знамена, те скандираха "Оставка" и носеха плакати с надписи като: "България е наша", "Времето ви изтича" и "Престъпниците са за затвора, а не да бъдат в правителството."


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Полит.коректен расист

    12 3 Отговор
    Както И В БРЮКСЕЛ пред парламента където живеят сади-стите тровещи цяла Европа с извращ-енията си !!+

    Коментиран от #6

    07:57 11.12.2025

  • 2 Никой

    6 3 Отговор
    Нищо не можем да променим - Ориент сме. Мънички сме - мафияга ни е заляла.

    Медицина в България няма и - Образование - няма. Има авто-мото Техника - Страничните огледала как са ти.

    Ще грябва да изчакаме.

    07:57 11.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бай Араб

    7 8 Отговор
    Спирала от избори до пълното съсипване на България и от там директно в ръцете на Путин, Република Коми очаква новите български роби , в България бензин на тройни цени. Българските пенсионери хвърлят парите си през балкона ,а по-младите хвърлят свободата си през балкона .

    07:59 11.12.2025

  • 5 оня с питон.я

    8 3 Отговор
    Най-хубавото на това правителство е, че фашистите от ппдб не са във властта. Явно някой в Брюксел това не го устройва.

    08:01 11.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Май Дан

    4 2 Отговор
    Май май заформят втора линия. Що така? Умре ли Окраина?

    08:02 11.12.2025

  • 8 Нси

    3 3 Отговор
    Жалка работа

    08:03 11.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Каквито управляващите

    3 0 Отговор
    Такива и протестиращите... Тези малките особено са само на приказки. Дъртите може и да са мафиоти, но поне са от старата школа. Младото поколение е тотал щета. Не знаят къде се намират!

    08:10 11.12.2025

  • 11 Йеронимус БОШ

    0 0 Отговор
    На протестите в Барселона била ли е и Борислава Йовчева - мис Бикини ? И тя може да има основание за протест срещу Бойко. Все пак - дадоха й къща , после й я взеха , пратиха я да обикаля от място на място , защото я надушиха противниците на ББ и журналягите.
    Как да не протестира момичето. И тя иска малката Ема да си има ЛЕГИТИМЕН баща , пък било той и с прякори като Тиква , Мутра и Тулуп !

    08:29 11.12.2025

  • 12 Майк Алън Патън

    0 0 Отговор
    Доста робство и тиранство
    ВСИЧКИ на ОРУЖИЕ !!!!!

    08:30 11.12.2025

  • 13 Хахахаха

    0 0 Отговор
    А в раша защо няма протести???? Ааааа, забравих! Защото в раша няма българи!

    09:02 11.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове