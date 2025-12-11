Българи протестираха и в Барселона, а и в Лондон

Над 50 души се събраха на протест пред Генералното консулство на България в Барселона с искане за оставката на правителството в София, разказва БНР.

Организирана от български студенти в каталунската столица, демонстрацията събра десетки, които изразиха недоволството си от политическата ситуация в нашата страна.

"Някои от нас искат по някое време да се приберат в България и сега в момента, както е устроена, ние нямаме реализация там."

"Желаем да живеем в държава със съществуваща правосъдна система, където хората да могат да бъдат съдени, независимо кои са."

"Аз лично съм тук, защото искам да се върна в моята страна и там да бъда щастлив. И там да мога да се реализирам и да бъда спокоен, и да ходим на избори като нормално западно общество."

"Искам прозрачност в държавата, защото аз израснах в държава, в която ни управляват хора с прякори. В една ленива, бавна система. Система, в която трябва да си човек на човека.", казаха протестиращи в Барселона.

Около 60-70 млади българи се събраха на площад "Трафалгар" в центъра на британската столица Лондон, за да изразят протеста си срещу управляващите в България.

Носейки български знамена, те скандираха "Оставка" и носеха плакати с надписи като: "България е наша", "Времето ви изтича" и "Престъпниците са за затвора, а не да бъдат в правителството."