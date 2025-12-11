Новини
България »
Костадин Костадинов: Правителството си отива - въпросът е кога

11 Декември, 2025 08:12 1 293 65

  • костадин костадинов-
  • правителство-
  • оставка-
  • протест-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов

Не вярвам ГЕРБ и ДПС да подадат оставка сега заради този огромен протест, посочи лидерът на "Възраждане"

Костадин Костадинов: Правителството си отива - въпросът е кога - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Че правителството си отива - това го казваме от няколко седмици. Въпросът е точно кога ще се случи това. Дали ще стане до края на годината или, както за съжаление по-вероятно се очертава, да стане след 1 януари. Това заяви в студиото на "Здравей, България" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

По думите му самият той е бил на протеста в четвъртък. Но беше категоричен, че едва ли управляващите ще променят позицията си и ще подадат оставка след демонстрациите, които бяха огромни по мащаб. И припомни, че това се е случвало само веднъж - през 1997 година, когато БСП се отказа да създаде правителство с втори мандат, защото имаше такава възможност.

"Не вярвам ГЕРБ и ДПС да подадат оставка сега заради този огромен протест. Ние неслучайно ги наричаме „коалиция Наглите“. Помните кои бяха „Наглите“ — това беше една престъпна групировка, която отвличаше хора и им режеше части от телата. Това в момента прави правителството на коалицията „Наглите“ — отвлича нашия народ и го реже част по част", подчерта лидерът на "Възраждане.

И отново подчерта убедеността си, че кабинетът ще си тръгне. "Те вече нямат нито морална, нито каквато и да било легитимна основа да продължат да управляват страната, включително и в парламента. Страхът се вижда в погледа им. Меко казано са омърлушени. Но при тях, в крайна сметка, има други фактори, които са по-важни. Факторът е Пеевски. Пеевски е началникът на правителството. Той е началникът на Борисов", посочи Костадинов.


България
Оценка 3.6 от 16 гласа.
Оценка 3.6 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалността

    21 32 Отговор
    Ти па си па мноу убаф ...

    Коментиран от #15, #20

    08:14 11.12.2025

  • 2 Копейка ти си васал

    29 37 Отговор
    А Коцето пази руските интереси.

    08:14 11.12.2025

  • 3 Алооуу..., Четвъртък сме днес,

    27 5 Отговор
    Протеста беше вчера.

    Някой не изтрезнял от снощи?

    08:15 11.12.2025

  • 4 И ти

    19 15 Отговор
    с тях. Помним с кого и как гласува в НС възраждане.

    Коментиран от #12

    08:16 11.12.2025

  • 5 две добри новини

    29 37 Отговор
    Еврото идва.
    Копейкин си отива.

    Коментиран от #27

    08:16 11.12.2025

  • 6 Веско

    37 3 Отговор
    Не е ли странно, че никой не протестира срещу Желязков, а него май не го имат за премиер?! хаха

    08:16 11.12.2025

  • 7 Мда, Марийка е била на "соаре" снощи

    11 4 Отговор
    а не на Протеста.😁😆❤️🇧🇬

    08:16 11.12.2025

  • 8 Умен , бе

    16 5 Отговор
    Като на агнето дядо му .

    08:17 11.12.2025

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    25 5 Отговор
    Отива си,НО първо ша ни го фкара в Клуба на богатите!🦍🥳🤣🖕

    08:17 11.12.2025

  • 10 така е

    31 7 Отговор
    Умнокрасививите се опитват да употребят младите и неопитни българи да им направят Оранжева революция, ама нещо снощи удариха на камък. Протест има, ама революция - друг път.

    08:18 11.12.2025

  • 11 име

    18 5 Отговор
    ПрocтитеПаpчета готови ли са за избори, ще има ли ала-бала с машините, от посолството дали ли са нови инструкции за овладяване на службите?!

    08:19 11.12.2025

  • 12 ей жълтопаветник

    26 6 Отговор

    До коментар #4 от "И ти":

    Помниш ли кой крепеше правителството на четири вота на недоверие? Не бяха Възраждане.

    Коментиран от #62

    08:20 11.12.2025

  • 13 Протестиращ

    23 5 Отговор
    НЯМА да стане по този начин и с ТОЯ ВИД протести !
    Ние протестираме, ония отвътре ни се хилят и НИКОЙ не те взема и е-е дори и за 5 стотинки !!!
    На държавата трябва да и се вземе страха и ония в София да разберат,че сметката за техните престъпления срещу народа ще бъде платена от тях !
    А как да го разберат това ???
    С хумористични полит-коректни плакати и скандиране ,,оставка" ???
    Ами че то честно казано аз немога като протестиращ по ТОЗИ начин да се взема несериозно ,а чакам ония доказани престъпници и социопати да се съобразят с мнението на народа.

    08:20 11.12.2025

  • 14 ха ха

    17 6 Отговор
    е та много ясно че си отиват , да не са луди да управляват при надуване на цените в евро

    Коментиран от #43

    08:21 11.12.2025

  • 15 Прав си!

    16 17 Отговор

    До коментар #1 от "Реалността":

    Коцето е творение на двамата Дебели. Каквото и да говори, хората виждат, че депутатите му гласуват антинародни закони заедно с двете Угоени парчета.

    Коментиран от #50

    08:21 11.12.2025

  • 16 След 20 години

    9 18 Отговор
    Пак ще се реве за Бойко, както реват за Бай Тошо. Българина постоянно милее за миналото. Хората се развиват технологично, а тука още ги щавят банките за такса на месец, такса теглене, такса вноска, редят се на касите на Изипей, не могат да си платят сметките онлайн....Функционално неграмотни, с огромни претенции.

    Коментиран от #19, #22

    08:21 11.12.2025

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 5 Отговор
    Протестиращите протестират, или просто проституират?🦧💋🥳🤣🖕

    08:24 11.12.2025

  • 18 Правителството си отива

    15 11 Отговор
    Но Ти няма да на власт в предстоящето! Никой не те иска, нито тебе, нито "Възраждане", защото сте популисти и нищо добро няма да донесете на страната ни!

    08:24 11.12.2025

  • 19 така е

    17 3 Отговор

    До коментар #16 от "След 20 години":

    Държава в която процъфтява хазарта, не ми я хвали. Колкото повече хазарт играе народа, толкова по-бедна е държавата. Мафията е в хазарта.

    08:24 11.12.2025

  • 20 Някой

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "Реалността":

    Когато човек няма аргументи, почва с подмятания от рода на "Тис па си мноу убаф...".

    08:25 11.12.2025

  • 22 млък гepбepacт

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "След 20 години":

    Ако беше ходил по-далече от гръцкото море, щеше да знаеш че в демократичните общества масово хората са финансово неграмотни, изплащат зял живот ипотеки на дървени бараки, въртят кредитни карти без да се усегят че плащах лихви и други елементарни схеми.

    Коментиран от #33

    08:26 11.12.2025

  • 25 Александър 3

    13 4 Отговор
    Радев май е фалшив герой ! Ппдб си търсят нов скут и мазно кафе !

    08:26 11.12.2025

  • 26 Последния Софиянец

    9 6 Отговор
    копейките и пияните им робовладелци трябва да са в чували.

    Коментиран от #31

    08:27 11.12.2025

  • 27 И още една

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "две добри новини":

    Сретан Йосич е излязал от затвора

    08:27 11.12.2025

  • 29 Ха ха ха ха ха ха

    4 0 Отговор
    И още пясък в очите на хората

    08:28 11.12.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    7 2 Отговор
    Наведените рашподлоги трябва да са в затвора‼️

    08:28 11.12.2025

  • 31 Мурийив

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    Абсолютно вярно

    08:28 11.12.2025

  • 32 Някой

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Майора":

    А, според тебе народа е само за еврото, за Украйна и за ЕС? И само Радев и Костадинов разединяват народа? Ами тогава, щом ДП и ББ са за еврото, за ЕС и за Украйна, защо хората протестират срещу тях?

    Коментиран от #39

    08:29 11.12.2025

  • 33 Само на гръцкото море не съм ходил

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "млък гepбepacт":

    Но мога да ти кажа, че имам сметки в Англия от 15 години и една стотинка месечно обслужване не съм платил!

    Коментиран от #36

    08:29 11.12.2025

  • 34 Блатен Асечки

    6 1 Отговор
    Варненски МА. н. Г. о

    08:30 11.12.2025

  • 35 1001

    7 1 Отговор
    И тоя е в играта да си ходи!

    08:30 11.12.2025

  • 36 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Само на гръцкото море не съм ходил":

    Но редовно плащаш на своя преател Илхан от Пакистан,нали?🦧🌈🛴💋🛴🌈🦧

    08:33 11.12.2025

  • 37 Възраждане

    3 2 Отговор
    Вие сте герберска патерица и също си отивате!

    Коментиран от #40

    08:33 11.12.2025

  • 38 Бончо

    4 2 Отговор
    Искаме радикални промени без Копейки бе Боцанко без боки без прасчо без данчо без всички тия 230 самозабравили се кратуни!

    Коментиран от #52

    08:33 11.12.2025

  • 39 защото

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Някой":

    протестират простите хора

    08:33 11.12.2025

  • 40 БСП олигархията

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Възраждане":

    Също си отива. Ще окапят и други партъна задкулисната мафия.

    08:34 11.12.2025

  • 41 МВР служител

    3 1 Отговор
    Сега въпросът е кога ще се съберат шепа почтени прокурори за да изхвърлят псевдо прокурорите от ВСС начело с престъпника Сарафов и да ги изпратят за сваляне на показания на ГМ Димитров. Същото се отнася и за служителите в ДАНС и в МВР, всички знаем, че има носещи герба, които прикриват явната и непозволена власт на тумора като негови метастази. , което е престъпление

    08:34 11.12.2025

  • 43 е колко да ги надуят

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "ха ха":

    Всеки що годе кадърен интернет потребител може лесно да провери как са цените в Еврозоната.

    08:36 11.12.2025

  • 45 Здравейте роб.и

    6 0 Отговор
    На комунизма по БНТ БТВ НОВА И КАБЕЛАРКИ САМО Комунисти дърти преяли с таван на пенсиите с фирми на децата им ....каква система ще променяте децата не знаят на кой свят са тези които протестират срещу кой ? Срещу какво ??

    08:36 11.12.2025

  • 46 Стоян

    5 1 Отговор
    Хубаво протестирате, но Радев яхна протеста.

    08:37 11.12.2025

  • 47 ЖекяскоФ

    4 5 Отговор
    Добре, оставка и после какво ? Шопарът и Пеевски купуват новите избори и пак същото. Каква е алтернативата ? Когато ген.Радев направи партия и я оглави, тогава ще има промяна.

    08:37 11.12.2025

  • 48 българия или мафията в читанка инфо

    4 1 Отговор
    Прокопиев ли е платил концертът?? Нито викат против еврото и работниците от Пакистан ВНАСЯНИ ПО 2000 НА СЕДМИЦА? Нито викат Костов в затворът, нито Бойко в затворът. НО ДА, ТЕ С БАЙ СТАВРИ ГО ЗАПЛАШВАХА!!??? И КВО? ........... Няма как този протест да е най-голям за 36 години. Нито вярваме в избори нито в протести, за започване на промяна, опитът ни показа, всичко е измама. НЯМА НАДЕЖДА. ВРЕМЕТО ГО ДОКАЗА. И сме колония на САЩ. протестът е всеки ден, а този не е, с протести няма промяна - историята го доказва, промяната е когато всички сме честни и съвестни - българите и един няма такъв - да показва как прави вредни храни по заповед на работодателят си, да вади статистика против неолибералната държава и икономика и капитал. Да, може да стане нещо от протестът, както срещу Орешарски, Бойко се върна на бял кон. И тогава и сега соросите са начело на протестът. Румен Радев измами хората очакващи той да се опълчи на статуквото и да намери свестни можещи българи. И той имаше много партии и политици и правителства, с некадърници - по скоро мошеници и неолиберални експерти на буржоазната и дясна крайно дясна икономика. Той бе против увеличение на доходите и пенсиите. Негови хора от чиста лакомия и глупост, алчност, ХАЗАРТНОСТ - с Боташ, големи количества за да е "ИЗГОДНО" - "ЕВТИНО" да пренасят течният газ заместващ целият руски внос в ЕС. .. Асен Василев: Референдумът на Радев за еврото е саботаж!

    Коментиран от #55

    08:37 11.12.2025

  • 50 Меки китки

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Прав си!":

    Имаш предвид забраната за разпространение на ЛГБТИ идеоллгия в училищата ли? Надуших, че си от другия бряг веднага :))) такъв е електоратът на ППДБ. Явно и мозъците ви преформатират постоянно и не помниш, че ППДБ се коалираха и с ГЕРБ, и с БСП, и с ИТН, а и сядаха в скута на Пеевски. Това са фактите

    Коментиран от #61

    08:39 11.12.2025

  • 52 Дида

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Бончо":

    Бончо соросиста ли е това? На Сорос и неговата банда разбойници мястото им е предопеределено вече - в клоаката на историята!

    08:41 11.12.2025

  • 54 Правителството

    1 1 Отговор
    и да си иде, този на власт, няма да дойде.

    08:43 11.12.2025

  • 55 Ееропа

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "българия или мафията в читанка инфо":

    В днешния свят не може да си единак. Ние сме част от Европа. Вече сме почти част и от еврозоната. Европейските интереси са наши интереси. Но това не означава, че трябва на всичко да се казва да. България също трябва да участва в ядрото, което управлява и възпроизвежда тези интереси. Като Полша! Не сме част нито от Русия, нито от Америка, че да им защитаваме тяхните. Особено когато Америка реши да се съюзяват с Русия. Недейте да играете по свирката на лешоядите, на които всичко им е криво и по всякакъв начин се опитват да рушат, било то и европейския съюз. Били срещу Европа, искали излизане от Европа, протестират срещу еврозоната. Това са едни крайно наивни и глупави хора. Нали като разрушиш Европейския съюз, разрушаваш и икономическите взаимовръзки между страните членки включително и България? Кой ще понесе вредите от такива действия? България естествено. Ама как нямате аналитична мисъл. Това че нещо не ви харесва в Европа, борете се и го променете! Вие имате това право да участвате в ежедневните европейски процеси на Европа. Европа трябва да бъде единен икономически, политически и военен блок на всички държави, който има възможността да се противопостави на Америка и на Русия по един неопровержим начин. Държави, като България, Румъния, Македония, Гърция, Чехия, Словения, Норвегия, скандинавските държави могат да бъдат икономически мотор за Европа. Където да се върнат много производства от Китай и да дадат прехрана и работа на местните в съответните държав

    Коментиран от #57

    08:44 11.12.2025

  • 56 ами

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "Валери":

    ха ха ха - само така гласувайте за възраждане и ще заменим еврото с рубли

    08:44 11.12.2025

  • 57 Ееропа

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Ееропа":

    Където да се върнат много производства от Китай и да дадат прехрана и работа на местните в съответните държави. Европа трябва да може да се конкурира с Русия и Америка. Според вас кой няма полза от това, държавите да са единни? Случайно да си прочел че съм написал Европа пази корупцията? Защото това в вярно. Европа се унесе в охолството си на капитализма и роди много пишман бизнесмени селяндури, които вместо да прилагат и развиват производствени мощности, те ги изнесоха извън Европа и се правеха на прекупвачи. В България с лопата да ги ринеш. Това трябва да се промени. И тази промяна зависи от всички, и от теб!

    Коментиран от #60

    08:44 11.12.2025

  • 58 А бре Костадине!

    3 2 Отговор
    Ти ли си мислиш, че ще се настаниш на мястото на сегашното правителство?

    08:46 11.12.2025

  • 59 избирател

    2 1 Отговор
    Арестувайте голямото Д, преди да е избягал

    08:46 11.12.2025

  • 60 здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ееропа":

    В европейските фабрики има много свободни места. Защо не запълниш едно, ами висиш безработен?

    08:49 11.12.2025

  • 61 Не позна

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Меки китки":

    Коцето и смешковците около него гласуваха заедно с Дебелите закони свързани със здравната ни система, но на практика неводещи до добро здравеопазване.

    08:51 11.12.2025

  • 62 Ззз

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "ей жълтопаветник":

    Остави вота на недоверие. Точно преди дни пак гласуваха с тях да отхвърлят предложението за референдум.

    08:51 11.12.2025

  • 63 не знаеш

    2 1 Отговор
    защото си манипулиран от москау и нямаш полезен ход БОРИСОВ ще си подаде оставката когато му я гласува парламента и като дойде еврото МА рубладжиите нямате никакъв шанс . И кой глупак ще гласува а тъпак като теб

    09:01 11.12.2025

  • 64 предлагам

    0 1 Отговор
    Да се приеме закон за взаимоуважение между политиците и да сядат да работят. Има партии в политиката от които се лее само жлъч срещу останалите и нищо конструктивно не са доставили на България, но си вземат субсидиите.

    09:02 11.12.2025

  • 65 Троловете вървете си у дома

    1 0 Отговор
    Вие нямате преценка и объркахте всичко в живота. Именно заради вас станаха всички злини в Европа и по света. Именно заради вас стсна тази толкова голяма война. Именно заради вас и Европа се обърка така.

    09:05 11.12.2025

