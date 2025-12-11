Костадин Костадинов: Правителството си отива - въпросът е кога

Че правителството си отива - това го казваме от няколко седмици. Въпросът е точно кога ще се случи това. Дали ще стане до края на годината или, както за съжаление по-вероятно се очертава, да стане след 1 януари. Това заяви в студиото на "Здравей, България" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
По думите му самият той е бил на протеста в четвъртък. Но беше категоричен, че едва ли управляващите ще променят позицията си и ще подадат оставка след демонстрациите, които бяха огромни по мащаб. И припомни, че това се е случвало само веднъж - през 1997 година, когато БСП се отказа да създаде правителство с втори мандат, защото имаше такава възможност.
"Не вярвам ГЕРБ и ДПС да подадат оставка сега заради този огромен протест. Ние неслучайно ги наричаме „коалиция Наглите“. Помните кои бяха „Наглите“ — това беше една престъпна групировка, която отвличаше хора и им режеше части от телата. Това в момента прави правителството на коалицията „Наглите“ — отвлича нашия народ и го реже част по част", подчерта лидерът на "Възраждане.
И отново подчерта убедеността си, че кабинетът ще си тръгне. "Те вече нямат нито морална, нито каквато и да било легитимна основа да продължат да управляват страната, включително и в парламента. Страхът се вижда в погледа им. Меко казано са омърлушени. Но при тях, в крайна сметка, има други фактори, които са по-важни. Факторът е Пеевски. Пеевски е началникът на правителството. Той е началникът на Борисов", посочи Костадинов.
1 Реалността
Коментиран от #15, #20
08:14 11.12.2025
2 Копейка ти си васал
08:14 11.12.2025
3 Алооуу..., Четвъртък сме днес,
Някой не изтрезнял от снощи?
08:15 11.12.2025
4 И ти
Коментиран от #12
08:16 11.12.2025
5 две добри новини
Копейкин си отива.
Коментиран от #27
08:16 11.12.2025
6 Веско
08:16 11.12.2025
7 Мда, Марийка е била на "соаре" снощи
08:16 11.12.2025
8 Умен , бе
08:17 11.12.2025
9 Mими Кучева🐕🦺
08:17 11.12.2025
10 така е
08:18 11.12.2025
11 име
08:19 11.12.2025
12 ей жълтопаветник
До коментар #4 от "И ти":Помниш ли кой крепеше правителството на четири вота на недоверие? Не бяха Възраждане.
Коментиран от #62
08:20 11.12.2025
13 Протестиращ
Ние протестираме, ония отвътре ни се хилят и НИКОЙ не те взема и е-е дори и за 5 стотинки !!!
На държавата трябва да и се вземе страха и ония в София да разберат,че сметката за техните престъпления срещу народа ще бъде платена от тях !
А как да го разберат това ???
С хумористични полит-коректни плакати и скандиране ,,оставка" ???
Ами че то честно казано аз немога като протестиращ по ТОЗИ начин да се взема несериозно ,а чакам ония доказани престъпници и социопати да се съобразят с мнението на народа.
08:20 11.12.2025
14 ха ха
Коментиран от #43
08:21 11.12.2025
15 Прав си!
До коментар #1 от "Реалността":Коцето е творение на двамата Дебели. Каквото и да говори, хората виждат, че депутатите му гласуват антинародни закони заедно с двете Угоени парчета.
Коментиран от #50
08:21 11.12.2025
16 След 20 години
Коментиран от #19, #22
08:21 11.12.2025
17 Mими Кучева🐕🦺
08:24 11.12.2025
18 Правителството си отива
08:24 11.12.2025
19 така е
До коментар #16 от "След 20 години":Държава в която процъфтява хазарта, не ми я хвали. Колкото повече хазарт играе народа, толкова по-бедна е държавата. Мафията е в хазарта.
08:24 11.12.2025
20 Някой
До коментар #1 от "Реалността":Когато човек няма аргументи, почва с подмятания от рода на "Тис па си мноу убаф...".
08:25 11.12.2025
22 млък гepбepacт
До коментар #16 от "След 20 години":Ако беше ходил по-далече от гръцкото море, щеше да знаеш че в демократичните общества масово хората са финансово неграмотни, изплащат зял живот ипотеки на дървени бараки, въртят кредитни карти без да се усегят че плащах лихви и други елементарни схеми.
Коментиран от #33
08:26 11.12.2025
25 Александър 3
08:26 11.12.2025
26 Последния Софиянец
Коментиран от #31
08:27 11.12.2025
27 И още една
До коментар #5 от "две добри новини":Сретан Йосич е излязал от затвора
08:27 11.12.2025
29 Ха ха ха ха ха ха
08:28 11.12.2025
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
08:28 11.12.2025
31 Мурийив
До коментар #26 от "Последния Софиянец":Абсолютно вярно
08:28 11.12.2025
32 Някой
До коментар #21 от "Майора":А, според тебе народа е само за еврото, за Украйна и за ЕС? И само Радев и Костадинов разединяват народа? Ами тогава, щом ДП и ББ са за еврото, за ЕС и за Украйна, защо хората протестират срещу тях?
Коментиран от #39
08:29 11.12.2025
33 Само на гръцкото море не съм ходил
До коментар #22 от "млък гepбepacт":Но мога да ти кажа, че имам сметки в Англия от 15 години и една стотинка месечно обслужване не съм платил!
Коментиран от #36
08:29 11.12.2025
34 Блатен Асечки
08:30 11.12.2025
35 1001
08:30 11.12.2025
36 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #33 от "Само на гръцкото море не съм ходил":Но редовно плащаш на своя преател Илхан от Пакистан,нали?🦧🌈🛴💋🛴🌈🦧
08:33 11.12.2025
37 Възраждане
Коментиран от #40
08:33 11.12.2025
38 Бончо
Коментиран от #52
08:33 11.12.2025
39 защото
До коментар #32 от "Някой":протестират простите хора
08:33 11.12.2025
40 БСП олигархията
До коментар #37 от "Възраждане":Също си отива. Ще окапят и други партъна задкулисната мафия.
08:34 11.12.2025
41 МВР служител
08:34 11.12.2025
43 е колко да ги надуят
До коментар #14 от "ха ха":Всеки що годе кадърен интернет потребител може лесно да провери как са цените в Еврозоната.
08:36 11.12.2025
45 Здравейте роб.и
08:36 11.12.2025
46 Стоян
08:37 11.12.2025
47 ЖекяскоФ
08:37 11.12.2025
48 българия или мафията в читанка инфо
Коментиран от #55
08:37 11.12.2025
50 Меки китки
До коментар #15 от "Прав си!":Имаш предвид забраната за разпространение на ЛГБТИ идеоллгия в училищата ли? Надуших, че си от другия бряг веднага :))) такъв е електоратът на ППДБ. Явно и мозъците ви преформатират постоянно и не помниш, че ППДБ се коалираха и с ГЕРБ, и с БСП, и с ИТН, а и сядаха в скута на Пеевски. Това са фактите
Коментиран от #61
08:39 11.12.2025
52 Дида
До коментар #38 от "Бончо":Бончо соросиста ли е това? На Сорос и неговата банда разбойници мястото им е предопеределено вече - в клоаката на историята!
08:41 11.12.2025
54 Правителството
08:43 11.12.2025
55 Ееропа
До коментар #48 от "българия или мафията в читанка инфо":В днешния свят не може да си единак. Ние сме част от Европа. Вече сме почти част и от еврозоната. Европейските интереси са наши интереси. Но това не означава, че трябва на всичко да се казва да. България също трябва да участва в ядрото, което управлява и възпроизвежда тези интереси. Като Полша! Не сме част нито от Русия, нито от Америка, че да им защитаваме тяхните. Особено когато Америка реши да се съюзяват с Русия. Недейте да играете по свирката на лешоядите, на които всичко им е криво и по всякакъв начин се опитват да рушат, било то и европейския съюз. Били срещу Европа, искали излизане от Европа, протестират срещу еврозоната. Това са едни крайно наивни и глупави хора. Нали като разрушиш Европейския съюз, разрушаваш и икономическите взаимовръзки между страните членки включително и България? Кой ще понесе вредите от такива действия? България естествено. Ама как нямате аналитична мисъл. Това че нещо не ви харесва в Европа, борете се и го променете! Вие имате това право да участвате в ежедневните европейски процеси на Европа. Европа трябва да бъде единен икономически, политически и военен блок на всички държави, който има възможността да се противопостави на Америка и на Русия по един неопровержим начин. Държави, като България, Румъния, Македония, Гърция, Чехия, Словения, Норвегия, скандинавските държави могат да бъдат икономически мотор за Европа. Където да се върнат много производства от Китай и да дадат прехрана и работа на местните в съответните държав
Коментиран от #57
08:44 11.12.2025
56 ами
До коментар #53 от "Валери":ха ха ха - само така гласувайте за възраждане и ще заменим еврото с рубли
08:44 11.12.2025
57 Ееропа
До коментар #55 от "Ееропа":Където да се върнат много производства от Китай и да дадат прехрана и работа на местните в съответните държави. Европа трябва да може да се конкурира с Русия и Америка. Според вас кой няма полза от това, държавите да са единни? Случайно да си прочел че съм написал Европа пази корупцията? Защото това в вярно. Европа се унесе в охолството си на капитализма и роди много пишман бизнесмени селяндури, които вместо да прилагат и развиват производствени мощности, те ги изнесоха извън Европа и се правеха на прекупвачи. В България с лопата да ги ринеш. Това трябва да се промени. И тази промяна зависи от всички, и от теб!
Коментиран от #60
08:44 11.12.2025
58 А бре Костадине!
08:46 11.12.2025
59 избирател
08:46 11.12.2025
60 здрасти
До коментар #57 от "Ееропа":В европейските фабрики има много свободни места. Защо не запълниш едно, ами висиш безработен?
08:49 11.12.2025
61 Не позна
До коментар #50 от "Меки китки":Коцето и смешковците около него гласуваха заедно с Дебелите закони свързани със здравната ни система, но на практика неводещи до добро здравеопазване.
08:51 11.12.2025
62 Ззз
До коментар #12 от "ей жълтопаветник":Остави вота на недоверие. Точно преди дни пак гласуваха с тях да отхвърлят предложението за референдум.
08:51 11.12.2025
63 не знаеш
09:01 11.12.2025
64 предлагам
09:02 11.12.2025
65 Троловете вървете си у дома
09:05 11.12.2025