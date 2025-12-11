Новини
България »
Добромир Живков: Президентът остава единствената политическа фигура с положителен рейтинг

11 Декември, 2025 08:26, обновена 11 Декември, 2025 08:45 920 30

  • добромир живков-
  • протест-
  • оставка-
  • корупция

Българското общество знае за какво протестира. 6 партии в НС, ако изборите са днес. ГЕРБ са първи, но със спад. Втори са ПП-ДБ

Добромир Живков: Президентът остава единствената политическа фигура с положителен рейтинг - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българското общество знае за какво протестира. То протестира срещу системата, срещу този модел, срещу бюджета, срещу отровителството, протестира персонално срещу лидерите. Това каза социологът Добромир Живков в предаването "Тази сутрин" по бТВ.

Той коментира изследване на "Маркет линкс" и бТВ проведено в периода 3-7 декември сред 1009 лица над 18 години по метода пряко лично интервю или анкета.

Симпатизантите на "Има такъв народ" и БСП подкрепят протестите. Резултатите са им над средните, обясни Живков.

Наблюдаваме спад в доверието и към премиера и към кабинета. Политическите лидери, които са в управлението, търпят спад. Обществото има поглед към президента. Той остава единствената политическа фигура с положителен рейтинг, добави още Живков.

По думите му ако имаме избори днес може да надскочим 50.6% избирателна активност, която имахме през 2021 г. "Обществото се политизира и е много ясно за какво е този протест", каза още той. Добромир Живков отбеляза още, че 25% от решилите твърдо да гласуват не са избрали своята политическа сила.

82% от българите протестират срещу модела на управление. Това сочат данните от проучване на социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“.

Националното проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“, е проведено сред 1009 лица над 18 г. в страната в периода 3-7 декември по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

61% от включилите се в допитването не са съгласни с твърдението, че протестите целят да всеят хаос, докато 31% са на противоположното мнение. 9% нямат мнение.

„Българското общество знае точно за какво протестира. Протестира срещу системата на управление, срещу този модел, срещу бюджета. Иска оставка на кабинета и протестира срещу лидерите на тази коалиция“, коментира в „Тази сутрин“ социологът от „Маркет ЛИНКС“ Добромир Живков.

Той уточни, че симпатизантите на БСП и „Има такъв народ“ подкрепят протеста, като техните резултати са над средните.

Колко партии ще влязат в парламента, ако се стигне до предсрочен вот?

По думите на социолога има изключително интересна динамика в подкрепата за партиите.

ГЕРБ-СДС са първа политическа сила със 17% подкрепа. Втори са ПП-ДБ с 14,7% подкрепа. Трети са „Възраждане“ с 9,3% подкрепа, а четвърти „ДПС-Ново начало“ с 9,1% подкрепа. Пети са МЕЧ с 5,3%, а шести БСП с 4,7% подкрепа.

„Очевиден е сериозният спад в дела на подкрепа за ГЕРБ, като в последния месец е намалял с 5%“, уточни социологът от „Маркет ЛИНКС“.

Наблюдава се мобилизация на подкрепящите ПП-ДБ. „Възраждане“ остават устойчиви, а при „ДПС-Ново начало“ също има спад с около 4%.

Под 4-процентната бариера, ако изборите бяха днес, остават „Величие“, „Има такъв народ“ и АПС.

Доверието в политическите фигури

„Изглежда, че политическите фигури понастоящем – тези, които са свързани с управлението - търпят спад. Бойко Борисов, който обикновено е с около 21-24% одобрение, сега е в ниската си точка на одобрение и в пик на неодобрението – 88%“, коментира социологът.

Относно президента Румен Радев той посочи, че „погледите към него се връщат“ и то най-вече по отношение на намаляване на недоверието към него.

„Той, както обичайно, остава единствената публична фигура, която е с позитивен рейтинг“, допълни Живков.

„До известна степен се възстановява доверието в опозиционните лидери“, каза още социологът.

„Слави Трифонов очевидно е в съвсем различна ситуация от април и юни 2021 г. именно с разочарованието, че не успя да изпълни заявката, с която дойде на политическата сцена“, коментира Добромир Живков.

По думите му рекордно е недоверието към Делян Пеевски – 81%.

Има ясна тенденция на политизиране на българското общество – връщане отново в темите, които са свързани с управлението. Отново голяма част от българите са готови да гласуват – над 3,4 милиона могат да излязат до урните в настоящия момент.

„За“ и „против“ бюджета

Против бюджета са 72% от включилите се в социологическото проучване. 11% са „за“, а 17% нямат мнение.

56% от българките граждани подкрепят искането за оставка на кабинета „Желязков“.

„Отново имаме ясно изразена позиция. И все пак много хора се притесняват страната да не влезе отново в спирала на избори“, уточни Добромир Живков.

Оценка на посоката на развитие на страната

„Наблюдаваме успореден спад в доверието и в премиера Росен Желязков, и в правителството. От януари, когато правителството влезе с около 27% доверие, сега е почти с 10 пункта надолу“, каза социологът.

„Струва ми се, че има тежък блокаж в настоящото Народно събрание. Въпреки това засега работи парламентът, докато няма оставка и не бъдат завъртяни следващите мандати. Нищо не можем да кажем повече от това“, коментира Добромир Живков.


България
Оценка 4.1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То е случайно

    7 13 Отговор
    и е на институцията, а не на Чорапа.

    Коментиран от #22

    08:31 11.12.2025

  • 2 ФАКТИ

    3 5 Отговор
    Споко, всички ги мразя по равно, всички продават България

    08:32 11.12.2025

  • 3 Зъл пес

    3 3 Отговор
    Верно ли?

    08:32 11.12.2025

  • 4 Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

    9 8 Отговор
    ВИЕ СТЕ НА ХОД!

    08:37 11.12.2025

  • 5 Тото 1 и Тото 2

    7 4 Отговор
    Ааааа , не така , как Румен да има положителен рейтинг. Ще обидиш бат Бойко ! Пък той разсърди ли се , ще ни стъжни живота.

    08:37 11.12.2025

  • 6 Вашето мнение

    11 7 Отговор
    Генерал Радев има най-висок рейтинг защото говори истината за фашисткия режим в украйна, за разгрома на ес и украйна, за корупционерите в териториите на ес, България и украйна, за еврото и гласа на хората. Както всички знаем розовите са един стадион хора и не могат да променят ф акта, че Радев е най-харесвания политик в страната.

    Коментиран от #10

    08:37 11.12.2025

  • 7 Лицемерно

    9 9 Отговор
    Румен Радев няма шанс, и няма да има никакви изненади. Много грешите точките във времето, когато Радев го смятаха за човек до народа. За президент на всички граждани. Какъвто трябва да бъде един президент и да носи потенциала за обединение в себе си. В онази точка в която си вдигна фалшивия юмрук хоората искаха да вярват в някого, че стои до тях. Въпреки вонята на определени партии която се носеше още тогава, хората избираха на вярват на Радев. Аз бях един от тях, аз вярвах че Радев е патриот и човек на народа. Обаче се оказа човек на задкулисието, показа се като тесен партиен лидер. На който избиратели са пределно ясно, по антиевропейската му насоченост може да се предопредели къде се поставя като политик. Радев от преди 5 6 години загуби правото да се определя, като човек на народа. Той не е такъв. Може да придърпа към себе си 15% до 21 % при 40% 45 % гласуване. Което ми се струва и това за много. Но разбира се на момата и плащат да мами. Мома мами.

    Коментиран от #9

    08:39 11.12.2025

  • 8 сидероДРОМОС

    10 2 Отговор
    На фона на индивидите Бойко и Делян , всеки друг ще изглежда по-добре ! Те май се превърнаха в единица за ОТВРАТИТЕЛНОСТ , ПОШЛОСТ и ЛИЦЕМЕРИЕ !

    08:39 11.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 така е

    4 3 Отговор
    То и Гоце бе единствен с положителен рейтинг. Хахахахаха

    08:43 11.12.2025

  • 13 пери

    4 6 Отговор
    Ако не беше такъв отявлен русофил, Радев щеше да има доста по-голям шанс и да ги измете всички. Ама сега съмнително, особено ако се появят млади genZ-та на политическата сцена.

    08:44 11.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 гн президент

    4 4 Отговор
    С вас отпред и с парите на Бобокови можем да направим чудеса!

    08:45 11.12.2025

  • 16 че какво му е

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Соня":

    шофьор на самолед

    08:46 11.12.2025

  • 17 Дядо от село

    6 3 Отговор
    Той и Тодор Живков беше с мноого положителен рейтинг, преди да падне...

    08:46 11.12.2025

  • 18 Дзън-дзън

    7 4 Отговор
    Хахахахахахахххххххх, да си дойдем на приказката за Добрия Президент, дето по цял ден мисли за нас докато хората му сключват споразумения с различни боташи 😂😂😂

    Коментиран от #23

    08:49 11.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ами

    2 3 Отговор
    време е радев да направи служебно превителство от бивши кадри на на герб които пп-дб му набутаха по списък

    08:49 11.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 всъщност

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Дзън-дзън":

    БОТАШ е прокси. Всеки ден България плаща 1 050 000 лева на Москва, за да плаща с тях заплатите на руските убийци в Украйна.

    Коментиран от #28, #29

    08:50 11.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 така де

    3 2 Отговор
    бе ти чувал ли си за БОТАШ или да ти сдключат боташ 2 та да чуеш и да ми кажеш къде ще отиват парите при него ЗАЩОТО се знае че министрите му са забогатели и вече карат яхти а като са подписвали договори не са ги чели.Да не говорим че шарлатаните прецедента ги докара,когатоБЪЛГАРИЯ беше тръгнала да си връща заемите и имаше пари за магистрала хемус Та юмтручев е първопричината за протестите и кризата

    08:52 11.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Само да добавя

    2 2 Отговор
    Единствената светла личност е президентът. Тези, които му завиждат, използват гаменския език срещу него. Лошите думички не му се лепят, защото е стойностен, възпитан човек. Хайде, давайте още от същата боя, че да се направим свястно правителство, свестен парламент и да престанем да бъдем мижава България на водопади, нощни шкафчета, частни фалкони и пр,, и пр.

    08:55 11.12.2025

  • 28 Дзън-дзън

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "всъщност":

    Забрави да кажеш и това, че Боташ е на Пеевски, дето работи магнитно за Москва.
    Спазвай инструкциите, другарю, че хората от ДС не си поплюват, нали знаете!

    08:56 11.12.2025

  • 29 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "всъщност":

    То бива бива да лъжеш,ама чак толкова?

    09:05 11.12.2025

  • 30 Отвратен

    1 0 Отговор
    E то за това е целия Цирк , да дойде Гадев да ни спаси ! Преди беше от мафията сега ще ни спасява от прасета !? Но поколението Z как да го разбере като " Ергена " е най смисленото което са гледали !

    09:06 11.12.2025

