Депутатите приеха единодушно оставката на кабинета "Желязков"

Депутатите приеха единодушно оставката на министър-председателя Росен Желязков. Точката бе включена в дневния ред в началото на днешното заседание. Предложението бе гласувано с 227 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше, съобщават от novini.bg
Очевидният факт е, че това правителство падна, заради гнева на десетки хиляди хора по площадите на цялата страна. Но защо те излязоха? Бюджетът беше поводът - капката, която преля чашата, заедно с арогантността на неговото силово прокарване. Но първопричината е друга. И тя съвпада с причината за системната политическа криза, в която се намира България. Това каза Божидар Божанов от ПП-ДБ в декларация от парламентарната трибуна.
"Ще ви цитирам няколко изречения от преамбюла на един документ, който публикувахме преди точно една година и един месец: “Тежката политическа криза, в основата на която стоят нерешените проблеми с нелегитимното упражняване на власт чрез корупционни влияния". “Ескалиращото използване на институциите за незаконна саморазправа с политически опоненти, множеството сигнали за нарушения и високото обществено недоверие спрямо проведените предсрочни избори, породено от мащаба на съмненията за купен, контролиран и манипулиран вот, свързван основно с действията и влиянието на Делян Пеевски”; “Необходимостта конструкцията около Делян Пеевски, спрямо която има обосновани съмнения за корумпирана и насилствена намеса в демократичните процеси в България, да бъде осъзнато поставена в изолация, за да се възстанови нормалният ход на българската политика". Декларацията за поставяне на санитарен кордон около Пеевски имаше за цел да реши системната политическа криза, като изолира нейната първопричина", добавя той.
По думите му още тогава не се намерило мнозинство за това. "ГЕРБ ги беше страх, а някои от останалите подписани бързо се извъртяха и започнаха да назначават хора на Пеевски с Пеевски. И това обслужване ескалира особено много през есента. Всички тези неща: политическите арести и дела, комисии за 28 секунди, допревземане на службите, в комбинация с липсата на смирение, доведе до покачване на напрежението. И за това, че това беше парламент на пропилените възможности, отговорност носи мнозинството, управлявало довчера. И ще продължавате да носите тази отговорност до следващите избори, не се опитвайте да се измъкнете и да се правите на опозиция в парламент, който вие сте конфигурирали около порочния модел. Отговорността за бюджета и за неговото удължаване също е на правителството. Не си мислете, че причините да се напълни площада са антиевропейски настроения, дезинформационни кампании или някаква дълбока конспирация. Не. Това беше напълно органично изразяване на гнева срещу завладяната държава, която вече дори не се крие", казва още Божанов.
Аз разбирам, че Борисов иска да казва "аз ви вкарах в еврозоната и в Шенген". Но в Шенген ни вкара кабинетът Денков, а след това го довърши служебният кабинет. А еврозоната беше причината ние да не участваме във вотове на недоверие срещу кабинета до официалното приемане на всички необходими актове на европейските институции. Но кабинетът не се справи достатъчно добре с подготовката. Информационна кампания в социалните мрежи още липсва. Така или иначе еврозоната е факт. И това е добре. Тази оставка е закъсняла. И ще бъде подкрепена от целия парламент. Но трябва да ползваме този парламент, този кабинет и тази оставка като най-важния урок - че без да демонтираме модела на задкулисието, политическата криза ще продължи, посочва още Божидар Божанов.
"Честито, честито, българи, радвам се ,че успяхме да изпратим това вредно за страната правителство в историята", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
Никога не сме искали да управляваме напук на ситуацията и на тенденциите. За нас властта не е самоцел. Ние сме една от партиите, които можем да дадем няколко примера, в които много ясно сме показвали и пред обществото, и пред нашите избиратели, с всички рискове на това, че за нас властта не е самоцел, заяви депутатът от ГЕРБ - СДС Тома Биков.
"През последните седмици ние наблюдавахме много внимателно протестите на българските граждани, които бяха по различни теми, които бяха разнородни, които не бяха на една или друга партия, а на част от хора с различни идеологически разбирания и с различни искания. Ние като парламентарна група и като част от тази коалиция, осъзнахме, че няма как да осъществяваме нашите програми и намерения в една такава среда, и че единственото, което може да се случи, е да се нагнети още по-голямо обществено напрежение. Надявам се, че всички политически сили оттук нататък ще преценяват по този начин участието си във властта, тъй като ние със сигурност ще го правим", допълва още Биков.
Тома Биков обяви, че правителството ще внесе удължителен бюджет. Той бе категоричен, че ГЕРБ няма желание да управлява с ПП-ДБ. "ГЕРБ няма да влезе с вас в коалиция, няма да има разговори. Надявам се президентът да поеме отговорност, да обяви своя политически проект и да се яви на предсрочни парламентарни избори", обърна се Биков към държавния глава.
Това са дебатите за гласуване на оставката на едно правителство, което беше вредно за България. Мисля, че всички български граждани с облекчение ще го изпратим в историята, посочи Асен Василев от парламентарната трибуна. "След революциите идва промяната. Революциите много често са необходими, когато една система се е самозабравила. Това, което българските граждани излязоха да изразят на площада, не беше подкрепа към ПП-ДБ, то беше отхвърляне на модел на управление, което е вреден за обществото", каза Василев.
Според Драгомир Стойнев правителството е било необходимо, за да може България да върви по европейския си път. "Тези хора на площада отново може да бъдат излъгани. Вие можете ли да направите тази промяна? Хората тръгнаха с амбицията, че България може да тръгне по друг път. Аз, освен европейски, друг път не виждам", добави още той. Ние освен част от това управление бяхме част и от решението да се подаде оставка. За БСП никога не е било проблем да се разделим с властта в името на народа, посочи още Стойнев.
Подаваме оставка, защото чухме автентичните критики, които дават храна за размисъл. Уважаеми колеги от ПП-ДБ ние не чуваме вашата пропаганда. Ние знаем кои сме, знаем защо се занимаваме с политика, знаем каква е нашата отговорност в тази зала. Подаваме оставката, защото войната може да прекрати само този, който организира мира. Знам, че моите колеги от ГЕРБ-СДС са тези, които имат характера, мъдростта да направят това, заяви Деница Сачева от парламентарната трибуна.
Сачева се обърна към Асен Василев: "Ние няма да носим повече отговорност за реализацията на вашите мечти. Вие често говорите за дългове, но аз бих искала да насоча вниманието към вашите дългове - с чии гласове бяхте финансов министър, с чии гласове се приемаха вашите бюджети и се реализираха вашите политики, с чии гласове днес се кичите с еврозоната и Шенген? Кога вие ще платите вашите дългове, защото вие фалирате. Вие имате задължение към ИТН, дължите на БСП левите политики. Вие дължите на ГЕРБ, с които реализирахте вашите политики. Вие дължите и на ДПС - Ново начало не малко. Не чувствате ли, че вие не сте победил. Не чувствате ли, че вие фалирахте и в следващ парламент бърз кредит няма кой да ви даде. Няма да ви даде кредит и Радев". "Благодаря ви че потвърдихте моите опасения, че няма как да работим с вас", каза Асен Василев в отговор на Сачева.
Точка втора в днешното пленарно заседание е парламентарен контрол.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #3, #28, #84, #85, #101
11:18 12.12.2025
2 Какво ли ни очаква?
Другарю ляв неолиберал Денков, с кого ще управлявате, с Радевата партия ли!
Прозападната уж ПП-ДБ ще ни насади на пачи яйца, но тогава протестът ще бъде още по-силен, защото никой не иска да ни вкарат в руската кочина!
Коментиран от #41, #86, #96, #106, #108
11:19 12.12.2025
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #1 от "ООрана държава":БОЙО ТЪПОТО И СВИНЯТА КОГА??
11:19 12.12.2025
5 хихи
Така управляващине, ще се самосвалят!
Коментиран от #6
11:20 12.12.2025
6 честен ционист
До коментар #5 от "хихи":В България никога не е имало опозиция.
11:22 12.12.2025
7 Кастадинав бил казал!
Коментиран от #9, #24
11:23 12.12.2025
8 Притихнали снишаване
11:24 12.12.2025
9 честен ционист
До коментар #7 от "Кастадинав бил казал!":След 1 год никой не може да каже какъв ще е курсът EUR:USD и може на друг клон да скокнете.
11:25 12.12.2025
10 Хе!
11:25 12.12.2025
11 Поро
Коментиран от #12, #19
11:25 12.12.2025
12 честен ционист
До коментар #11 от "Поро":Мирише на празни банкомати.
11:26 12.12.2025
13 Метресата от Барселона
Коментиран от #31
11:28 12.12.2025
14 ймилои
11:29 12.12.2025
15 Мими Кучева🐕
да превърне България в клозет!
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤗🤣🖕
Коментиран от #23
11:29 12.12.2025
16 Май Наим Г Зина
Коментиран от #21
11:29 12.12.2025
17 Анджо
11:29 12.12.2025
18 Последния Софиянец
Коментиран от #49
19 Бегайзоро
До коментар #11 от "Поро":Смърди ти д-то ! Следващия протест едва ли щеше да бъде митен и то беше заявено в края на последния такъв ! Цяла европа чу и видя случващото се !!! Когато няма желязна завеса има ПРИЕТА оставка ! Ай чао на танцовата двойка !!!
11:31 12.12.2025
20 Павел пенев
11:32 12.12.2025
21 Спококако
До коментар #16 от "Май Наим Г Зина":Ти за 1 час искаш да решиш проблеми трупани 1 век ???
11:33 12.12.2025
22 Дориана
Коментиран от #25, #30, #32
23 Въпросът
До коментар #15 от "Мими Кучева🐕":Тези досега в какво я превърнаха ???
11:34 12.12.2025
24 Тоя,
До коментар #7 от "Кастадинав бил казал!":след едни поредни избори при откриване на поредния парламент топло се поздравява с Борисов и след малко, когато се изказват парламентарните групи какво ще правят през сесията, застана на трибуната и направи дармадан и Борисов, и Герб, и всички атлантици и заявили се като такива! Но, само пред камерите! Иначе всичката му енергия е против ППДБ, а приказките му против Герб и Пеевски са неискрени и народа усеща фалша, затова никой не го припознава като боец срещу мафията! Припознаха Мирчев и Кокорчев, защото видяха двама, наистина влезли в открит конфликт с това, срещу което протестират! Крим е руски, дори Киев трябва да е руски! В ППДБ има достатъчно хора, които не са против Герб и си мечтаят как ще заемат разни постове, за да им върви личния бизнес! Асен Василев прекрасно знае това и го е споделял пред хора, които счита за приятели! Бдете! Бдете! Бдете и не спете!
11:34 12.12.2025
До коментар #22 от "Дориана":Супер ! Абсолютно точно !
11:35 12.12.2025
26 Ивелин Михайлов
Коментиран от #35
27 Всичко свърши
11:36 12.12.2025
До коментар #1 от "ООрана държава":че в парламента остават баш тия дето ни лъжат и крадат!
11:36 12.12.2025
29 от Странджата
Коментиран от #33, #37, #43
11:36 12.12.2025
30 Най
До коментар #22 от "Дориана":ми е кеф, че чалгаджийте на итн повече никога няма да ги видим.
31 Дометресата
До коментар #13 от "Метресата от Барселона":Е той може да ти подари палатка за зимния сезон в юндола в района на мечките ...
11:38 12.12.2025
32 Когато имаш
До коментар #22 от "Дориана":коалиционно споразумение и програма и се придържаш към тях, не си патерица. Патерица бяха ПП и ДБ, които се наричаха некоалиция, докато стояха в скута на пеевски и подписваха законите на ГЕРБ и ДПС.
Коментиран от #62
11:39 12.12.2025
До коментар #29 от "от Странджата":Аз съм достоен , ама НЕ съм депутат от герп ! Наздраве !!!
11:40 12.12.2025
34 Летящата Годзила Ерато
11:41 12.12.2025
35 Абе помня
До коментар #26 от "Ивелин Михайлов":в студиото на Славуца като си промотираща пирамидата. Сега явно за друго плащат.
Коментиран от #92
11:41 12.12.2025
36 Бай Данчо
Коментиран от #51
11:42 12.12.2025
37 Пращай!
До коментар #29 от "от Странджата":Ще ти кажа един, който и да е, ти само изпрати ракийката😜
11:42 12.12.2025
38 Тутууууу
До коментар #30 от "Най":Те са попонай нааканитееее !!!! Айде 7/8 и вече паднаха !!!!
11:42 12.12.2025
39 Студопор
11:42 12.12.2025
40 Весело
Ало мисиркигиле, следващият път когато Костадин Костадинов дойде при вас го питайте: Защо е гласувал заедно с ГЕРБ и ДПС-Пеевски. И не само "Възраждане", пигайте всички други партии защо гласуваха заедно с ГЕРБ и ДПС-Пеевски.
Ало мисирки питайге ги защо гласуват с ГЕРБ и ДПС-Пеевски, защо са в договорки за сварянето на правителството Желязков с Пеевси и Борисов. Така както питахге ППДБ, защо са грасували да еврото заедно с Бописов и Пеевски.
Коментиран от #78
11:43 12.12.2025
41 Хаха
До коментар #2 от "Какво ли ни очаква?":Очаква ни като миналия път, избори до дупка,освен ако на президента Радев не му писне и си направи проекта по-рано
11:43 12.12.2025
42 !!!?
Честито на всички българи !
Коментиран от #46
11:43 12.12.2025
43 ТИГО
До коментар #29 от "от Странджата":А аз у мезе ще дам да не я пие на голо !Видяхте ли Боце как се изсули лееко вчера ,той нямало да внася бюджета ! Нали това сме искали демек оня другия тoл0п Пиги го нема никъв !Ако изпуснем и този златен момент да ги накажем по ,добре да гасим и да викаме я турците я руснаците че Европа нема да се занимават с такива нещастници !
11:45 12.12.2025
44 Някой
11:45 12.12.2025
45 Българин
11:45 12.12.2025
46 Какво е в полза на България
До коментар #42 от "!!!?":че честитиш? Да замениш една мафия с друга или да повториш същият резултат на избори, като междувременно си хвърлил страната в хаос заради един ПР, няма никаква полза за България, а само ущърб.
Коментиран от #54
11:45 12.12.2025
47 Домашен любимец
11:46 12.12.2025
48 Забележителен
11:46 12.12.2025
49 ХАххахах
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Да и сега ще се радва на тройно по високи...ЦЕНИ...Измислени от по умните българи .....Бизнесът е с развързани ръце.
Коментиран от #61
11:46 12.12.2025
50 Сашко
11:46 12.12.2025
51 ТИГО
До коментар #36 от "Бай Данчо":Ами ако си седим пак и люпим семки по изборите така ще е !И Бог няма да ни помогне .
Коментиран от #53
11:47 12.12.2025
52 ХАххахах
11:48 12.12.2025
53 Що бе
До коментар #51 от "ТИГО":За кой измамник ще гласуваш?
Коментиран от #69, #76
11:50 12.12.2025
54 Ползата
До коментар #46 от "Какво е в полза на България":Че никога повече тези двамата няма да могат да се разпореждат със съдбата на Народа ! А ако случайно се случи на ТРЕТИЯ ден ще им се случи същото но в повече !
Коментиран от #60
11:52 12.12.2025
55 Я у лево
11:53 12.12.2025
56 Христо
11:54 12.12.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 50/50
11:56 12.12.2025
59 Дано с тази оставка се спре
11:56 12.12.2025
60 Трябва да си много глупав/а
До коментар #54 от "Ползата":за да не виждаш, че два олигархични кръга са разпределили България и се борят за власт и пари. Единият е зад ГЕРБ и ДПС, другият зад ПП и ДБ и патериците им меч, величие и нинова създадени от кръга капитал. В един момент единият надделява малко, в друг, другият. И за целта се ползва един народ като стадо! Това положение няма да се промени, докато народа е ползван за стадо и вярва на лъжи и пропаганда, а не гледа кой какво прави.
11:57 12.12.2025
61 Хохохохо
До коментар #49 от "ХАххахах":Цените започнаха да скачат главоломно от момента в който обявиха че приемаме еврото от 1 януари 2026 !!! От тогава ! И уникалния кабинет хаяши така защити потребителите че имаме увеличения на основни стоки и продукти 170-200% ! Вчера го обявиха офицоално
11:57 12.12.2025
62 Дориана
До коментар #32 от "Когато имаш":Коалиционно споразумение не означава да предадеш идеите на собствените си избиратели в името на политическото си оцеляване. Арогантността , наглостта , да управляваш на инат без да се се съобразяваш какво иска народа се наказва с Революция и Оставка.
Коментиран от #68
11:58 12.12.2025
63 Майора
11:58 12.12.2025
64 Без гражданска
11:59 12.12.2025
65 смелия мирчево
11:59 12.12.2025
66 Цвете
12:00 12.12.2025
67 Бацетиквун
12:00 12.12.2025
68 Коалиционно споразумение
До коментар #62 от "Дориана":значи почтеност, за разлика от така наречената не коалиция.
12:01 12.12.2025
70 флип
12:03 12.12.2025
71 Рибарь
12:03 12.12.2025
72 Рибарь
12:06 12.12.2025
73 смелия мирчев-толбухин
Коментиран от #88
12:07 12.12.2025
74 Ами
Коментиран от #79
12:07 12.12.2025
75 кики
12:07 12.12.2025
76 ТИГО
До коментар #53 от "Що бе":За Гела ако има по читави ще видя ! НО ще гласувам
Коментиран от #80
12:07 12.12.2025
77 Гост
Коментиран от #82
12:08 12.12.2025
78 Сандо
До коментар #40 от "Весело":Умнико,не питай защо Възраждане са гласували за оставката,а защо управляващите партии са гласували заедно с Възраждане да им падне правителството!Човек може само да се чуди на акъла ви и на това какви ги ражда той.
12:08 12.12.2025
79 ТИГО
До коментар #74 от "Ами":АМА не се оплаквай ,а се кандидатирай ако имаш визия за по добро !
12:09 12.12.2025
81 хе хе
12:10 12.12.2025
82 Е как бе
До коментар #77 от "Гост":Все едно пишеш за некоалицията на ПП и ДБ. Всичко тайно и задкулисно в скута на пеевски, под наслов не сме коалиция.
12:11 12.12.2025
83 Анонимен
12:13 12.12.2025
84 Историк
До коментар #1 от "ООрана държава":Масови протести.
Правителството пада.
Управляващите се оттеглят до новите избори.
Идва служебен кабинет от Президента, но с назначени от управляващите лица.
2026: Никой не носи отговорност за кризата произтичаща от взетите през 2025г. политически решения.
=
Отново пълна безотговорност от страна на българските политици.
Отново няма никой виновен.
Отново няма никой наказан за предателство към България и Българския народ.
12:15 12.12.2025
85 Абе не знам
До коментар #1 от "ООрана държава":Да си правят и цели клипове пред парламента.Голем праз,че няма да влязат в парламента.Нали групово ,до един- итн,гербери и седсеари,леви, включително и върлата опозиция - пепета + дебета ,с помощта на Делян ни вкараха с ритници в еврозоната.Трябваше през пролетта и лятото,да има такива протести- в цялата страна.Срещу блокираният Референдум, с искане за отлагане на еврозоната.Но няма кой да ваканцува,да копа зелъе и компир.Сега и марсианци да си изберем,все тая.Капана е щракнал,обратен път за излизане от него няма.От ЕЦБ ще ни " одобряват" бюджет,данъци,а нашио Парламент ще се превърне в гумен печат- да узакони заповедите на ЕЦБ и акушерката.Защо чехи,поляци,унгарци( все бивши соцдържави) не натискат за еврозоната? По глупави ли са от сървул Ганъо? С по слаба икономика и промишленост.
12:16 12.12.2025
86 Българин
До коментар #2 от "Какво ли ни очаква?":"защото никой не иска да ни вкарат в руската кочина"
Хайде бе и защо не направихте референдума за лева тогава да се разбере кой какво иска и колко от българите искат да ни вкарат в потъващия кораб ЕС.
12:17 12.12.2025
88 Отец Дионисий
До коментар #73 от "смелия мирчев-толбухин":от сигурен източник се знае чр мирчо мирчев има апетити и голямо желание да е министър председател,мераклия е
Коментиран от #107
12:19 12.12.2025
89 каква гавра
днеска единодушно за падане на кабинета.
Цялата пас мина сте за изриване на бунището и да
върнете заплатите с лихвите!
12:19 12.12.2025
90 оня с коня
12:20 12.12.2025
91 Честито българи !
Коментиран от #95, #97, #103
12:20 12.12.2025
92 Българин
До коментар #35 от "Абе помня":Дано да има повече такива пирамиди в България!
Коментиран от #98
12:21 12.12.2025
93 ТИГО
12:21 12.12.2025
94 дончичо
А на първо време всички,абсолютно всички на избори,няма значение от пол ,религия и друго !
Показахте ,че сте много и заедно.Но изборите решават не улицата!
Всички ,до един на избори и ние от 1997 ще ви подкрепим!
Успех деца!
12:22 12.12.2025
96 дончичо
До коментар #2 от "Какво ли ни очаква?":а другото ти и ме е ФАКТ
Кожата не те скрива
12:23 12.12.2025
97 нали
До коментар #91 от "Честито българи !":Асен Василев вече официално се разграничи от трибуната на НС и каза, че няма да носи отговорност, че е оставил държавата в хаос и без Бюджет. А кой искара младите неумни по площадите?
Коментиран от #111
12:23 12.12.2025
98 Ами айде
До коментар #92 от "Българин":да не са в България пирамиди и мошеници като ивелин. Нищо лично, но не вярвам българите да мечтаят да ги лъжат и крадат.
12:24 12.12.2025
99 Жалко
12:24 12.12.2025
100 Гедер
12:31 12.12.2025
101 Честито българи!
До коментар #1 от "ООрана държава":Против тиквата и прасето.
Честито, българи!
Тиквата става 5лв/кг, а свинското - 30 лв/кг.
12:31 12.12.2025
102 пак този
12:31 12.12.2025
105 А ве - ,,депутати"...,,оставки"...
Коментиран от #109
12:37 12.12.2025
106 Няма да по смеят...
До коментар #2 от "Какво ли ни очаква?":Протеста беше проевропейски, хванат ли се с руската подлога Радев ще бъдат тричани от същите тези хора от протестите, руските мекерета нямат работа в управлението на европейска България.
Коментиран от #112
12:37 12.12.2025
107 ТИГО
До коментар #88 от "Отец Дионисий":А ти нямаш никакви мераци А?Ама нищо ,никак не искаш една сгодна джипка или една виличка на моренцето ! Даже и за женичка нямаш мерак А ? Аз па ще ти кажа знам го от точен източник че имаш мераци ах леле кви мераци имаш !
12:38 12.12.2025
108 СПОКО!
До коментар #2 от "Какво ли ни очаква?":Не се кахъри!
Той и Слави казваше-,,Никога с Борисов"...,пък после ква стана тя...всички знаем!
12:39 12.12.2025
109 На про...
До коментар #105 от "А ве - ,,депутати"...,,оставки"...":Ст... човек като теб както и да ти започне деня все по същият начин ще завърши.
12:39 12.12.2025
110 ГЕРБ не само клекнаха
Радев може да бави процедурата колкото си иска!
12:42 12.12.2025
111 Младите били неумни, така ли?
До коментар #97 от "нали":А ти ли си умният?, не ги е изкарал Асен Василев по площадите, изкара ги престъпната ОПГ на тиквата и прасето, и техните безобразия.
12:44 12.12.2025
