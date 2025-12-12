Депутатите приеха единодушно оставката на кабинета "Желязков"

Депутатите приеха единодушно оставката на министър-председателя Росен Желязков. Точката бе включена в дневния ред в началото на днешното заседание. Предложението бе гласувано с 227 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше, съобщават от novini.bg

Очевидният факт е, че това правителство падна, заради гнева на десетки хиляди хора по площадите на цялата страна. Но защо те излязоха? Бюджетът беше поводът - капката, която преля чашата, заедно с арогантността на неговото силово прокарване. Но първопричината е друга. И тя съвпада с причината за системната политическа криза, в която се намира България. Това каза Божидар Божанов от ПП-ДБ в декларация от парламентарната трибуна.

"Ще ви цитирам няколко изречения от преамбюла на един документ, който публикувахме преди точно една година и един месец: “Тежката политическа криза, в основата на която стоят нерешените проблеми с нелегитимното упражняване на власт чрез корупционни влияния". “Ескалиращото използване на институциите за незаконна саморазправа с политически опоненти, множеството сигнали за нарушения и високото обществено недоверие спрямо проведените предсрочни избори, породено от мащаба на съмненията за купен, контролиран и манипулиран вот, свързван основно с действията и влиянието на Делян Пеевски”; “Необходимостта конструкцията около Делян Пеевски, спрямо която има обосновани съмнения за корумпирана и насилствена намеса в демократичните процеси в България, да бъде осъзнато поставена в изолация, за да се възстанови нормалният ход на българската политика". Декларацията за поставяне на санитарен кордон около Пеевски имаше за цел да реши системната политическа криза, като изолира нейната първопричина", добавя той.

По думите му още тогава не се намерило мнозинство за това. "ГЕРБ ги беше страх, а някои от останалите подписани бързо се извъртяха и започнаха да назначават хора на Пеевски с Пеевски. И това обслужване ескалира особено много през есента. Всички тези неща: политическите арести и дела, комисии за 28 секунди, допревземане на службите, в комбинация с липсата на смирение, доведе до покачване на напрежението. И за това, че това беше парламент на пропилените възможности, отговорност носи мнозинството, управлявало довчера. И ще продължавате да носите тази отговорност до следващите избори, не се опитвайте да се измъкнете и да се правите на опозиция в парламент, който вие сте конфигурирали около порочния модел. Отговорността за бюджета и за неговото удължаване също е на правителството. Не си мислете, че причините да се напълни площада са антиевропейски настроения, дезинформационни кампании или някаква дълбока конспирация. Не. Това беше напълно органично изразяване на гнева срещу завладяната държава, която вече дори не се крие", казва още Божанов.

Аз разбирам, че Борисов иска да казва "аз ви вкарах в еврозоната и в Шенген". Но в Шенген ни вкара кабинетът Денков, а след това го довърши служебният кабинет. А еврозоната беше причината ние да не участваме във вотове на недоверие срещу кабинета до официалното приемане на всички необходими актове на европейските институции. Но кабинетът не се справи достатъчно добре с подготовката. Информационна кампания в социалните мрежи още липсва. Така или иначе еврозоната е факт. И това е добре. Тази оставка е закъсняла. И ще бъде подкрепена от целия парламент. Но трябва да ползваме този парламент, този кабинет и тази оставка като най-важния урок - че без да демонтираме модела на задкулисието, политическата криза ще продължи, посочва още Божидар Божанов.

"Честито, честито, българи, радвам се ,че успяхме да изпратим това вредно за страната правителство в историята", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Никога не сме искали да управляваме напук на ситуацията и на тенденциите. За нас властта не е самоцел. Ние сме една от партиите, които можем да дадем няколко примера, в които много ясно сме показвали и пред обществото, и пред нашите избиратели, с всички рискове на това, че за нас властта не е самоцел, заяви депутатът от ГЕРБ - СДС Тома Биков.

"През последните седмици ние наблюдавахме много внимателно протестите на българските граждани, които бяха по различни теми, които бяха разнородни, които не бяха на една или друга партия, а на част от хора с различни идеологически разбирания и с различни искания. Ние като парламентарна група и като част от тази коалиция, осъзнахме, че няма как да осъществяваме нашите програми и намерения в една такава среда, и че единственото, което може да се случи, е да се нагнети още по-голямо обществено напрежение. Надявам се, че всички политически сили оттук нататък ще преценяват по този начин участието си във властта, тъй като ние със сигурност ще го правим", допълва още Биков.

Тома Биков обяви, че правителството ще внесе удължителен бюджет. Той бе категоричен, че ГЕРБ няма желание да управлява с ПП-ДБ. "ГЕРБ няма да влезе с вас в коалиция, няма да има разговори. Надявам се президентът да поеме отговорност, да обяви своя политически проект и да се яви на предсрочни парламентарни избори", обърна се Биков към държавния глава.

Това са дебатите за гласуване на оставката на едно правителство, което беше вредно за България. Мисля, че всички български граждани с облекчение ще го изпратим в историята, посочи Асен Василев от парламентарната трибуна. "След революциите идва промяната. Революциите много често са необходими, когато една система се е самозабравила. Това, което българските граждани излязоха да изразят на площада, не беше подкрепа към ПП-ДБ, то беше отхвърляне на модел на управление, което е вреден за обществото", каза Василев.

Според Драгомир Стойнев правителството е било необходимо, за да може България да върви по европейския си път. "Тези хора на площада отново може да бъдат излъгани. Вие можете ли да направите тази промяна? Хората тръгнаха с амбицията, че България може да тръгне по друг път. Аз, освен европейски, друг път не виждам", добави още той. Ние освен част от това управление бяхме част и от решението да се подаде оставка. За БСП никога не е било проблем да се разделим с властта в името на народа, посочи още Стойнев.

Подаваме оставка, защото чухме автентичните критики, които дават храна за размисъл. Уважаеми колеги от ПП-ДБ ние не чуваме вашата пропаганда. Ние знаем кои сме, знаем защо се занимаваме с политика, знаем каква е нашата отговорност в тази зала. Подаваме оставката, защото войната може да прекрати само този, който организира мира. Знам, че моите колеги от ГЕРБ-СДС са тези, които имат характера, мъдростта да направят това, заяви Деница Сачева от парламентарната трибуна.

Сачева се обърна към Асен Василев: "Ние няма да носим повече отговорност за реализацията на вашите мечти. Вие често говорите за дългове, но аз бих искала да насоча вниманието към вашите дългове - с чии гласове бяхте финансов министър, с чии гласове се приемаха вашите бюджети и се реализираха вашите политики, с чии гласове днес се кичите с еврозоната и Шенген? Кога вие ще платите вашите дългове, защото вие фалирате. Вие имате задължение към ИТН, дължите на БСП левите политики. Вие дължите на ГЕРБ, с които реализирахте вашите политики. Вие дължите и на ДПС - Ново начало не малко. Не чувствате ли, че вие не сте победил. Не чувствате ли, че вие фалирахте и в следващ парламент бърз кредит няма кой да ви даде. Няма да ви даде кредит и Радев". "Благодаря ви че потвърдихте моите опасения, че няма как да работим с вас", каза Асен Василев в отговор на Сачева.

Точка втора в днешното пленарно заседание е парламентарен контрол.