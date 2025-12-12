Новини
България »
Всички градове »
Депутатите приеха единодушно оставката на кабинета "Желязков"

Депутатите приеха единодушно оставката на кабинета "Желязков"

12 Декември, 2025 11:05 2 198 112

  • депутати-
  • оставка-
  • кабинета желязков-
  • приемане

"Честито, честито, българи, радвам се ,че успяхме да изпратим това вредно за страната правителство в историята", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Депутатите приеха единодушно оставката на кабинета "Желязков" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите приеха единодушно оставката на министър-председателя Росен Желязков. Точката бе включена в дневния ред в началото на днешното заседание. Предложението бе гласувано с 227 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше, съобщават от novini.bg

Очевидният факт е, че това правителство падна, заради гнева на десетки хиляди хора по площадите на цялата страна. Но защо те излязоха? Бюджетът беше поводът - капката, която преля чашата, заедно с арогантността на неговото силово прокарване. Но първопричината е друга. И тя съвпада с причината за системната политическа криза, в която се намира България. Това каза Божидар Божанов от ПП-ДБ в декларация от парламентарната трибуна.

"Ще ви цитирам няколко изречения от преамбюла на един документ, който публикувахме преди точно една година и един месец: “Тежката политическа криза, в основата на която стоят нерешените проблеми с нелегитимното упражняване на власт чрез корупционни влияния". “Ескалиращото използване на институциите за незаконна саморазправа с политически опоненти, множеството сигнали за нарушения и високото обществено недоверие спрямо проведените предсрочни избори, породено от мащаба на съмненията за купен, контролиран и манипулиран вот, свързван основно с действията и влиянието на Делян Пеевски”; “Необходимостта конструкцията около Делян Пеевски, спрямо която има обосновани съмнения за корумпирана и насилствена намеса в демократичните процеси в България, да бъде осъзнато поставена в изолация, за да се възстанови нормалният ход на българската политика". Декларацията за поставяне на санитарен кордон около Пеевски имаше за цел да реши системната политическа криза, като изолира нейната първопричина", добавя той.

По думите му още тогава не се намерило мнозинство за това. "ГЕРБ ги беше страх, а някои от останалите подписани бързо се извъртяха и започнаха да назначават хора на Пеевски с Пеевски. И това обслужване ескалира особено много през есента. Всички тези неща: политическите арести и дела, комисии за 28 секунди, допревземане на службите, в комбинация с липсата на смирение, доведе до покачване на напрежението. И за това, че това беше парламент на пропилените възможности, отговорност носи мнозинството, управлявало довчера. И ще продължавате да носите тази отговорност до следващите избори, не се опитвайте да се измъкнете и да се правите на опозиция в парламент, който вие сте конфигурирали около порочния модел. Отговорността за бюджета и за неговото удължаване също е на правителството. Не си мислете, че причините да се напълни площада са антиевропейски настроения, дезинформационни кампании или някаква дълбока конспирация. Не. Това беше напълно органично изразяване на гнева срещу завладяната държава, която вече дори не се крие", казва още Божанов.

Аз разбирам, че Борисов иска да казва "аз ви вкарах в еврозоната и в Шенген". Но в Шенген ни вкара кабинетът Денков, а след това го довърши служебният кабинет. А еврозоната беше причината ние да не участваме във вотове на недоверие срещу кабинета до официалното приемане на всички необходими актове на европейските институции. Но кабинетът не се справи достатъчно добре с подготовката. Информационна кампания в социалните мрежи още липсва. Така или иначе еврозоната е факт. И това е добре. Тази оставка е закъсняла. И ще бъде подкрепена от целия парламент. Но трябва да ползваме този парламент, този кабинет и тази оставка като най-важния урок - че без да демонтираме модела на задкулисието, политическата криза ще продължи, посочва още Божидар Божанов.

"Честито, честито, българи, радвам се ,че успяхме да изпратим това вредно за страната правителство в историята", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Никога не сме искали да управляваме напук на ситуацията и на тенденциите. За нас властта не е самоцел. Ние сме една от партиите, които можем да дадем няколко примера, в които много ясно сме показвали и пред обществото, и пред нашите избиратели, с всички рискове на това, че за нас властта не е самоцел, заяви депутатът от ГЕРБ - СДС Тома Биков.

"През последните седмици ние наблюдавахме много внимателно протестите на българските граждани, които бяха по различни теми, които бяха разнородни, които не бяха на една или друга партия, а на част от хора с различни идеологически разбирания и с различни искания. Ние като парламентарна група и като част от тази коалиция, осъзнахме, че няма как да осъществяваме нашите програми и намерения в една такава среда, и че единственото, което може да се случи, е да се нагнети още по-голямо обществено напрежение. Надявам се, че всички политически сили оттук нататък ще преценяват по този начин участието си във властта, тъй като ние със сигурност ще го правим", допълва още Биков.

Тома Биков обяви, че правителството ще внесе удължителен бюджет. Той бе категоричен, че ГЕРБ няма желание да управлява с ПП-ДБ. "ГЕРБ няма да влезе с вас в коалиция, няма да има разговори. Надявам се президентът да поеме отговорност, да обяви своя политически проект и да се яви на предсрочни парламентарни избори", обърна се Биков към държавния глава.

Това са дебатите за гласуване на оставката на едно правителство, което беше вредно за България. Мисля, че всички български граждани с облекчение ще го изпратим в историята, посочи Асен Василев от парламентарната трибуна. "След революциите идва промяната. Революциите много често са необходими, когато една система се е самозабравила. Това, което българските граждани излязоха да изразят на площада, не беше подкрепа към ПП-ДБ, то беше отхвърляне на модел на управление, което е вреден за обществото", каза Василев.

Според Драгомир Стойнев правителството е било необходимо, за да може България да върви по европейския си път. "Тези хора на площада отново може да бъдат излъгани. Вие можете ли да направите тази промяна? Хората тръгнаха с амбицията, че България може да тръгне по друг път. Аз, освен европейски, друг път не виждам", добави още той. Ние освен част от това управление бяхме част и от решението да се подаде оставка. За БСП никога не е било проблем да се разделим с властта в името на народа, посочи още Стойнев.

Подаваме оставка, защото чухме автентичните критики, които дават храна за размисъл. Уважаеми колеги от ПП-ДБ ние не чуваме вашата пропаганда. Ние знаем кои сме, знаем защо се занимаваме с политика, знаем каква е нашата отговорност в тази зала. Подаваме оставката, защото войната може да прекрати само този, който организира мира. Знам, че моите колеги от ГЕРБ-СДС са тези, които имат характера, мъдростта да направят това, заяви Деница Сачева от парламентарната трибуна.

Сачева се обърна към Асен Василев: "Ние няма да носим повече отговорност за реализацията на вашите мечти. Вие често говорите за дългове, но аз бих искала да насоча вниманието към вашите дългове - с чии гласове бяхте финансов министър, с чии гласове се приемаха вашите бюджети и се реализираха вашите политики, с чии гласове днес се кичите с еврозоната и Шенген? Кога вие ще платите вашите дългове, защото вие фалирате. Вие имате задължение към ИТН, дължите на БСП левите политики. Вие дължите на ГЕРБ, с които реализирахте вашите политики. Вие дължите и на ДПС - Ново начало не малко. Не чувствате ли, че вие не сте победил. Не чувствате ли, че вие фалирахте и в следващ парламент бърз кредит няма кой да ви даде. Няма да ви даде кредит и Радев". "Благодаря ви че потвърдихте моите опасения, че няма как да работим с вас", каза Асен Василев в отговор на Сачева.

Точка втора в днешното пленарно заседание е парламентарен контрол.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    62 4 Отговор
    Итн да си направат снимка от парламента за спомен, за последно влизат в тая зала

    Коментиран от #3, #28, #84, #85, #101

    11:18 12.12.2025

  • 2 Какво ли ни очаква?

    22 28 Отговор
    Денков днес бе категоричен, че ПП-ДБ никога повече няма да управлява с Борисов и Пеевски.
    Другарю ляв неолиберал Денков, с кого ще управлявате, с Радевата партия ли!
    Прозападната уж ПП-ДБ ще ни насади на пачи яйца, но тогава протестът ще бъде още по-силен, защото никой не иска да ни вкарат в руската кочина!

    Коментиран от #41, #86, #96, #106, #108

    11:19 12.12.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    29 10 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    БОЙО ТЪПОТО И СВИНЯТА КОГА??

    11:19 12.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хихи

    18 0 Отговор
    Не ли е редно опзицията да е против!?
    Така управляващине, ще се самосвалят!

    Коментиран от #6

    11:20 12.12.2025

  • 6 честен ционист

    17 36 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    В България никога не е имало опозиция.

    11:22 12.12.2025

  • 7 Кастадинав бил казал!

    16 23 Отговор
    Чакайте бе, хора, кой беше тоя? Не го видяхме на протеста. Сега измисли тъпата идея да отложим приемането на еврото с една година. Все пак трябва да си заслужи ру...блите! Нали Кастадинав беше изцяло против еврото!

    Коментиран от #9, #24

    11:23 12.12.2025

  • 8 Притихнали снишаване

    29 2 Отговор
    Ближат РАНИ, НО ТАЙНИЧКО СИ ПРАВЯТ ПОДЛИ ПЛАНОВЕ. НЕ ЗАСПИВАЙТЕ МЛАДЕЖИ И ПО НЕ ТАКИВА. БДЕТЕ ЯКО И НЕ СЕ ПРЕДАВАЙТЕ. КОЛКО ПЪТИ СА НИ ЛЪГАЛИ. ДО ПОБЕДА И ВЪВ ЗАТВОРА. ТОГАВА МИР ЩЕ ИМА ЗАЩОТО КАЗАЛ БЪЛГАРИНА СТРАХ ЛОЗЕ ПАЗИ.

    11:24 12.12.2025

  • 9 честен ционист

    12 39 Отговор

    До коментар #7 от "Кастадинав бил казал!":

    След 1 год никой не може да каже какъв ще е курсът EUR:USD и може на друг клон да скокнете.

    11:25 12.12.2025

  • 10 Хе!

    22 4 Отговор
    Шашава работа! Вчера му гласуват доверие, днес оставката! Не можахте ли да го приключите с едно гласуване, а харчите народна пара за нищо! И как го измислихте да вземате заплати до избор на нов парламент!? народа ги нарита като непотребни вещи, те ще стоят и ,,вземат решения", че без тях щял да настъпи хаос! Нищо няма да работят! Празници, предизборни отпуски ш обиколки, зплатите вървят, да може Тошко да спести, че работата отива като бездомно куче да става! И тези младежи защо спряха да протестират! Никой не се е махнал! Хартиената бюлетина си стои, престъпните СИК си стоят или са съгласни с домовата книга!? Било конституционно!? Той и Желязков бе конституционен! защо излязохте да пълните града с протести, след като много лесно приемате всичко порочно измислено от порочни хора и система! Все едно болшевиките да спрат пред портите на зимния дворец и отидат да ударят по две - три водки, а якобинците да се снимат пред Бастилията и отидат на екскурзия!!!

    11:25 12.12.2025

  • 11 Поро

    21 7 Отговор
    Смърди, вони на нещо планирано, нещо много гадно, замислено от "Тикво-Шиши". Мафията толкова лесно да пусне тлъстия кокал, не е нормално.

    Коментиран от #12, #19

    11:25 12.12.2025

  • 12 честен ционист

    10 38 Отговор

    До коментар #11 от "Поро":

    Мирише на празни банкомати.

    11:26 12.12.2025

  • 13 Метресата от Барселона

    19 2 Отговор
    Голям европеец бил тоя Драгомир Стойнев. А уж БСП се смяташе за народна партия. Чао, парламент!

    Коментиран от #31

    11:28 12.12.2025

  • 14 ймилои

    13 6 Отговор
    Слава на Господ Иисус Христос, хотел Хаяши с водопада е в историята. Глас народен, глас Божи. ГЕРБ и свинята Шишко "усвоиха", много милиарди и лева и Евро. Време е да кажат къде са милиардите на българите. Къде са парите???

    11:29 12.12.2025

  • 15 Мими Кучева🐕

    11 6 Отговор
    Те ся вече е наред,
    славното поколение Зет,
    да превърне България в клозет!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤗🤣🖕

    Коментиран от #23

    11:29 12.12.2025

  • 16 Май Наим Г Зина

    12 1 Отговор
    А ВСС и Сарафов кога???

    Коментиран от #21

    11:29 12.12.2025

  • 17 Анджо

    11 13 Отговор
    ПП се застреляха, слушах какви глупости наговориха. Не оправдавам управляващите, но си мисля , че се връщаме пак в безвремието на ПП И ДБ. ЛОШОТО е , че стари маймуни ще правим опит да правим нов , вие знаете края на изречението. Това правителство трябваше да го накараме да работи не да го сваляме. Защото беше коалиция и можеше да стане нещо.

    11:29 12.12.2025

  • 18 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Народът усети силата си.

    Коментиран от #49

    11:30 12.12.2025

  • 19 Бегайзоро

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "Поро":

    Смърди ти д-то ! Следващия протест едва ли щеше да бъде митен и то беше заявено в края на последния такъв ! Цяла европа чу и видя случващото се !!! Когато няма желязна завеса има ПРИЕТА оставка ! Ай чао на танцовата двойка !!!

    11:31 12.12.2025

  • 20 Павел пенев

    13 2 Отговор
    Как така всички депутати гласуваха за оставката на премиера Хаяши,включително и ГЕРБ и турците от ДПС НН? До вчера дрънкаха друго. Какви идиоти има в НС,на които плащаме по 15 Хил,лв.заплати?

    11:32 12.12.2025

  • 21 Спококако

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Май Наим Г Зина":

    Ти за 1 час искаш да решиш проблеми трупани 1 век ???

    11:33 12.12.2025

  • 22 Дориана

    18 5 Отговор
    С каменни лица и скърцащи зъби двете предателски партии ИТН и БСП ОЛ превърнали се в дебели патерици на Борисов и Пеевски подкрепиха.оставката на кабинета Желязков.Треска ги тресе , защото изгубиха властта, тотално се компроментираха пред избирателите си и са наясно че това е Края за тях.

    Коментиран от #25, #30, #32

    11:34 12.12.2025

  • 23 Въпросът

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мими Кучева🐕":

    Тези досега в какво я превърнаха ???

    11:34 12.12.2025

  • 24 Тоя,

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Кастадинав бил казал!":

    след едни поредни избори при откриване на поредния парламент топло се поздравява с Борисов и след малко, когато се изказват парламентарните групи какво ще правят през сесията, застана на трибуната и направи дармадан и Борисов, и Герб, и всички атлантици и заявили се като такива! Но, само пред камерите! Иначе всичката му енергия е против ППДБ, а приказките му против Герб и Пеевски са неискрени и народа усеща фалша, затова никой не го припознава като боец срещу мафията! Припознаха Мирчев и Кокорчев, защото видяха двама, наистина влезли в открит конфликт с това, срещу което протестират! Крим е руски, дори Киев трябва да е руски! В ППДБ има достатъчно хора, които не са против Герб и си мечтаят как ще заемат разни постове, за да им върви личния бизнес! Асен Василев прекрасно знае това и го е споделял пред хора, които счита за приятели! Бдете! Бдете! Бдете и не спете!

    11:34 12.12.2025

  • 25 Дориан

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Дориана":

    Супер ! Абсолютно точно !

    11:35 12.12.2025

  • 26 Ивелин Михайлов

    3 3 Отговор
    Сега славуца ще каже вижте аз свалих борисов🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #35

    11:35 12.12.2025

  • 27 Всичко свърши

    5 4 Отговор
    С решение на 5 юли Съвета на Европа поставя дата за приемане на Еврото в България 01.01.2026г. Еврото е прието вече и датата е ясна. Единствения начин да няма евро е излизане от ЕС.

    11:36 12.12.2025

  • 28 По жалкото е

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    че в парламента остават баш тия дето ни лъжат и крадат!

    11:36 12.12.2025

  • 29 от Странджата

    7 2 Отговор
    Ако някой ми каже и докаже ,че има и един депутат от ГРАБ който става за нещо , ще му изпратя пет литра бускаска мускатова !!

    Коментиран от #33, #37, #43

    11:36 12.12.2025

  • 30 Най

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "Дориана":

    ми е кеф, че чалгаджийте на итн повече никога няма да ги видим.

    Коментиран от #38

    11:38 12.12.2025

  • 31 Дометресата

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Метресата от Барселона":

    Е той може да ти подари палатка за зимния сезон в юндола в района на мечките ...

    11:38 12.12.2025

  • 32 Когато имаш

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Дориана":

    коалиционно споразумение и програма и се придържаш към тях, не си патерица. Патерица бяха ПП и ДБ, които се наричаха некоалиция, докато стояха в скута на пеевски и подписваха законите на ГЕРБ и ДПС.

    Коментиран от #62

    11:39 12.12.2025

  • 33 До странджата

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "от Странджата":

    Аз съм достоен , ама НЕ съм депутат от герп ! Наздраве !!!

    11:40 12.12.2025

  • 34 Летящата Годзила Ерато

    0 0 Отговор
    Връщаме са ний на власт, ний ша ва опраим

    11:41 12.12.2025

  • 35 Абе помня

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ивелин Михайлов":

    в студиото на Славуца като си промотираща пирамидата. Сега явно за друго плащат.

    Коментиран от #92

    11:41 12.12.2025

  • 36 Бай Данчо

    2 0 Отговор
    Нищо няма да се промени ! Цирка продължава !

    Коментиран от #51

    11:42 12.12.2025

  • 37 Пращай!

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "от Странджата":

    Ще ти кажа един, който и да е, ти само изпрати ракийката😜

    11:42 12.12.2025

  • 38 Тутууууу

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Най":

    Те са попонай нааканитееее !!!! Айде 7/8 и вече паднаха !!!!

    11:42 12.12.2025

  • 39 Студопор

    6 0 Отговор
    Те и ПП-ДБ трябва да си ходят. Не си правете излишен пиар.

    11:42 12.12.2025

  • 40 Весело

    3 4 Отговор
    "Възраждане" гласуват оставката на правителстното Желязков заедно с ГЕРБ и ДПС-Пеевски.

    Ало мисиркигиле, следващият път когато Костадин Костадинов дойде при вас го питайте: Защо е гласувал заедно с ГЕРБ и ДПС-Пеевски. И не само "Възраждане", пигайте всички други партии защо гласуваха заедно с ГЕРБ и ДПС-Пеевски.

    Ало мисирки питайге ги защо гласуват с ГЕРБ и ДПС-Пеевски, защо са в договорки за сварянето на правителството Желязков с Пеевси и Борисов. Така както питахге ППДБ, защо са грасували да еврото заедно с Бописов и Пеевски.

    Коментиран от #78

    11:43 12.12.2025

  • 41 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Какво ли ни очаква?":

    Очаква ни като миналия път, избори до дупка,освен ако на президента Радев не му писне и си направи проекта по-рано

    11:43 12.12.2025

  • 42 !!!?

    6 2 Отговор
    Казусът "Магнитски" събори Кабинета Желязков !

    Честито на всички българи !

    Коментиран от #46

    11:43 12.12.2025

  • 43 ТИГО

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "от Странджата":

    А аз у мезе ще дам да не я пие на голо !Видяхте ли Боце как се изсули лееко вчера ,той нямало да внася бюджета ! Нали това сме искали демек оня другия тoл0п Пиги го нема никъв !Ако изпуснем и този златен момент да ги накажем по ,добре да гасим и да викаме я турците я руснаците че Европа нема да се занимават с такива нещастници !

    11:45 12.12.2025

  • 44 Някой

    3 2 Отговор
    Делян Пеевски е лицемер, гласува против собственото си правигелстно. Да това правителстно, МВР МИТОВ и бюджет Теменужка са на Делян Пеевски.

    11:45 12.12.2025

  • 45 Българин

    3 2 Отговор
    Възраждане за България бре, маскари евроатлантически! Скоро този мракобесен режим ще бъде обявен за престъпен! Не знам тогава пред кое посолство ще просите...

    11:45 12.12.2025

  • 46 Какво е в полза на България

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "!!!?":

    че честитиш? Да замениш една мафия с друга или да повториш същият резултат на избори, като междувременно си хвърлил страната в хаос заради един ПР, няма никаква полза за България, а само ущърб.

    Коментиран от #54

    11:45 12.12.2025

  • 47 Домашен любимец

    4 2 Отговор
    Колко е забавен Борисов, който желае да посрещне еврото на 1 януари и осъществил детската си мечта да се оттегли достойно! Не помните ли, когато в началото на годината Асен Василев настояваше да се приема еврото, как дрийм тима на Герб, Зафиров и ИТН скочи отгоре му с обвиненията, че той съсипал България и сега не сме готови, това щяло да стане когато сме готови, Теменужка развяваше едни бележки от трибуната, но Асен Василев без да чете бележки, кротко я направи дармадан с факти! И изведнъж, не знам откъде ги изкомандваха и от тогава само говорят как Бойко Борисов искал да приема еврото, но Асен Василев и Костадинов направили коалиция да му пречат да постигне още един исторически успех....! Как си въртят толкова обемистите диференциали и мнения е чудо! Дореана е точна - двете патерици са захвърлени и опечалени, баш атлета загрява за поредната победа!

    11:46 12.12.2025

  • 48 Забележителен

    4 1 Отговор
    Вчера докато хаяши четеше оставката фритюрника толко пот проля че наистина ми стана жал за това човекоподобно !

    11:46 12.12.2025

  • 49 ХАххахах

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Да и сега ще се радва на тройно по високи...ЦЕНИ...Измислени от по умните българи .....Бизнесът е с развързани ръце.

    Коментиран от #61

    11:46 12.12.2025

  • 50 Сашко

    5 1 Отговор
    Премиер който не беше премиер. Ходеше насам натам и се показваше от време на време, но повечето хора го възприеха като някъв не знам какъв с хотел с водопад с много въпросителни.

    11:46 12.12.2025

  • 51 ТИГО

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Бай Данчо":

    Ами ако си седим пак и люпим семки по изборите така ще е !И Бог няма да ни помогне .

    Коментиран от #53

    11:47 12.12.2025

  • 52 ХАххахах

    2 0 Отговор
    Един въпрос към доволните: Колко ще е минималната заплата през 2026 г. (кой ли работи на минимална), а майчинските (кой ли ражда в днешно време)

    11:48 12.12.2025

  • 53 Що бе

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "ТИГО":

    За кой измамник ще гласуваш?

    Коментиран от #69, #76

    11:50 12.12.2025

  • 54 Ползата

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Какво е в полза на България":

    Че никога повече тези двамата няма да могат да се разпореждат със съдбата на Народа ! А ако случайно се случи на ТРЕТИЯ ден ще им се случи същото но в повече !

    Коментиран от #60

    11:52 12.12.2025

  • 55 Я у лево

    2 2 Отговор
    Всички,който на приказки,сте един срещу друг,но за еврозоната сте си плюли в устата.Какво се" кичите" с нея, сякаш е върховото постижение за държавата? Народа ще усети догодина,още през Февруари- Март ,в какво тресавище го набутахте всички- гербери,итн,леви,пепета ,включително с помощта на онзи,срещу когото ще изграждате санитарен кордон.До един,без изключение сте на железен повод в ръцете на ЕЦБ и Акушерката.Какво " постижение" бре,гъон сурати? Разпоредиха ви ,живи, мъртви,но да ни натикате ,ако трябва с ритници в еврозоната.До като не го постигнахте, скърцане със зъби,но ще се понасяме и гласуваме единодушно,опре ли до Референдум, или протести .Но хак му е на този вироглав,но " остър народ" Скочи,за да защитава интересите на едрия бизнес.Това е реалния резутат от протестите.За вас- заплати и пенсии наполовина.Послучай влизането ви в клуба на богатите! Какъв бахур ви чака,бедна ви е фантазията!Беизнеса ще процъфтява още повече.За вас- bахура.Ако наивно си вярвате,че ви очаква скок на заплатите от същия бизнес,сте най големите наивници на света.

    11:53 12.12.2025

  • 56 Христо

    0 0 Отговор
    Па плеснаха с ръце и се прегърнаха....Народее...

    11:54 12.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 50/50

    3 2 Отговор
    Борисов ви заплаши, че ако протестирате, ще хвърли държавата в хаос, за да ви отмъсти, че не го обичате! Властта си е негова и дълго още ще е негова, но вече прехвърля недоволството от пакостите, които ще прави, на хората от улицата и политическите си опоненти! Към момента никой друг няма реалните възможности да влияе на хаоса! Само той и Пеевски! Докато тези пречат, не се надявайте на добри дни! Кирил Петков никога не е управлявал, въпреки, че формално бе нещо като премиер! С кого бе уж в коалиция - с ИТН, които при първата команда от мафията, владееща всички лостове в държавата го свалиха!

    11:56 12.12.2025

  • 59 Дано с тази оставка се спре

    0 2 Отговор
    заема за барутната фабрика и откажат гаранциите за 1,2милярда евро за Украйна.Още да не се теглят и 10 милиарда лева макар и по удължителния бюджет от 2025г.Ако тези действия се изпълнят от протестите ще е имало смисъл,в противен случай всичко ще отиде по вятъра,ще бъдат без смисъл.

    11:56 12.12.2025

  • 60 Трябва да си много глупав/а

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ползата":

    за да не виждаш, че два олигархични кръга са разпределили България и се борят за власт и пари. Единият е зад ГЕРБ и ДПС, другият зад ПП и ДБ и патериците им меч, величие и нинова създадени от кръга капитал. В един момент единият надделява малко, в друг, другият. И за целта се ползва един народ като стадо! Това положение няма да се промени, докато народа е ползван за стадо и вярва на лъжи и пропаганда, а не гледа кой какво прави.

    11:57 12.12.2025

  • 61 Хохохохо

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "ХАххахах":

    Цените започнаха да скачат главоломно от момента в който обявиха че приемаме еврото от 1 януари 2026 !!! От тогава ! И уникалния кабинет хаяши така защити потребителите че имаме увеличения на основни стоки и продукти 170-200% ! Вчера го обявиха офицоално

    11:57 12.12.2025

  • 62 Дориана

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Когато имаш":

    Коалиционно споразумение не означава да предадеш идеите на собствените си избиратели в името на политическото си оцеляване. Арогантността , наглостта , да управляваш на инат без да се се съобразяваш какво иска народа се наказва с Революция и Оставка.

    Коментиран от #68

    11:58 12.12.2025

  • 63 Майора

    5 4 Отговор
    Ало Асенчо и сие , вие кумова срама имате ли? Как не ви е срам да обвинявате другите след като спечелихте изборите чрез ала бала с машините , искахте пвладяване службите и цялата власт в страната , със свое МЕР и свой главен прокурор , извършихте незаконни арести , станахте Партия на кеша и пудела с пачките! Засрамете се шарлатани и мошеници!

    11:58 12.12.2025

  • 64 Без гражданска

    1 2 Отговор
    Нищо няма да се промени на изборите пак същите партий ще са в парламента

    11:59 12.12.2025

  • 65 смелия мирчево

    3 0 Отговор
    победууу

    11:59 12.12.2025

  • 66 Цвете

    4 2 Отговор
    САЧЕВА, СЕГА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗВАДИ ЗАПИСА НА КОЙТО ТИ ГОРДО ПЛЮЕШ ПО БОРИСОВ. НЕ СИ ЗАБРАВИЛА, НАЛИ? ОТ ДНЕС НАИСТИНА ЩЕ СИ ПИШЕМ 6 НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. 🇧🇬🌹🫶

    12:00 12.12.2025

  • 67 Бацетиквун

    2 1 Отговор
    Скоро няма да имам конти за гепаджийските трол ч ета

    12:00 12.12.2025

  • 68 Коалиционно споразумение

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Дориана":

    значи почтеност, за разлика от така наречената не коалиция.

    12:01 12.12.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 флип

    3 1 Отговор
    Плъховете напускат потъващия кораб, сега на пролет като се окаже, че пенсионерите вече и хляб не могат да си позволят и започнат бунтовете те някак рязко ще забравят как насила натикаха народа в евро концлагера.

    12:03 12.12.2025

  • 71 Рибарь

    0 1 Отговор
    В изборния ден отивам за риба.

    12:03 12.12.2025

  • 72 Рибарь

    0 0 Отговор
    На изборите или се хващаш на куката като гласуваш за някой лъжец или отиваш за риба.Или хващаш или те хващат.

    12:06 12.12.2025

  • 73 смелия мирчев-толбухин

    0 3 Отговор
    Мирчо мирчев си заслужи поста министър председател,

    Коментиран от #88

    12:07 12.12.2025

  • 74 Ами

    1 0 Отговор
    Празни,безполезни хора,всичките са за гонене с шутове!

    Коментиран от #79

    12:07 12.12.2025

  • 75 кики

    1 0 Отговор
    А сега приятели, накъде?

    12:07 12.12.2025

  • 76 ТИГО

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Що бе":

    За Гела ако има по читави ще видя ! НО ще гласувам

    Коментиран от #80

    12:07 12.12.2025

  • 77 Гост

    3 2 Отговор
    Най-жалкото, смешно и корумпирано правителство за всички времена. Но като познаваме двете долни прасета, нещата могат да станат още по-зле. Да не се радваме много....

    Коментиран от #82

    12:08 12.12.2025

  • 78 Сандо

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Весело":

    Умнико,не питай защо Възраждане са гласували за оставката,а защо управляващите партии са гласували заедно с Възраждане да им падне правителството!Човек може само да се чуди на акъла ви и на това какви ги ражда той.

    12:08 12.12.2025

  • 79 ТИГО

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Ами":

    АМА не се оплаквай ,а се кандидатирай ако имаш визия за по добро !

    12:09 12.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 хе хе

    0 0 Отговор
    Асеня щял да носи отговорност само като спечели изборите и има мнозинство в парламата. Сега защо нямаш бе?

    12:10 12.12.2025

  • 82 Е как бе

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Гост":

    Все едно пишеш за некоалицията на ПП и ДБ. Всичко тайно и задкулисно в скута на пеевски, под наслов не сме коалиция.

    12:11 12.12.2025

  • 83 Анонимен

    2 4 Отговор
    Отговорност за предстоящия хаос носят ПП ДБ и Радев.

    12:13 12.12.2025

  • 84 Историк

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Масови протести.
    Правителството пада.
    Управляващите се оттеглят до новите избори.
    Идва служебен кабинет от Президента, но с назначени от управляващите лица.
    2026: Никой не носи отговорност за кризата произтичаща от взетите през 2025г. политически решения.
    =
    Отново пълна безотговорност от страна на българските политици.
    Отново няма никой виновен.
    Отново няма никой наказан за предателство към България и Българския народ.

    12:15 12.12.2025

  • 85 Абе не знам

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Да си правят и цели клипове пред парламента.Голем праз,че няма да влязат в парламента.Нали групово ,до един- итн,гербери и седсеари,леви, включително и върлата опозиция - пепета + дебета ,с помощта на Делян ни вкараха с ритници в еврозоната.Трябваше през пролетта и лятото,да има такива протести- в цялата страна.Срещу блокираният Референдум, с искане за отлагане на еврозоната.Но няма кой да ваканцува,да копа зелъе и компир.Сега и марсианци да си изберем,все тая.Капана е щракнал,обратен път за излизане от него няма.От ЕЦБ ще ни " одобряват" бюджет,данъци,а нашио Парламент ще се превърне в гумен печат- да узакони заповедите на ЕЦБ и акушерката.Защо чехи,поляци,унгарци( все бивши соцдържави) не натискат за еврозоната? По глупави ли са от сървул Ганъо? С по слаба икономика и промишленост.

    12:16 12.12.2025

  • 86 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какво ли ни очаква?":

    "защото никой не иска да ни вкарат в руската кочина"

    Хайде бе и защо не направихте референдума за лева тогава да се разбере кой какво иска и колко от българите искат да ни вкарат в потъващия кораб ЕС.

    12:17 12.12.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Отец Дионисий

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "смелия мирчев-толбухин":

    от сигурен източник се знае чр мирчо мирчев има апетити и голямо желание да е министър председател,мераклия е

    Коментиран от #107

    12:19 12.12.2025

  • 89 каква гавра

    2 2 Отговор
    вчера една част мишки гласуваха за запазване на кабинета,
    днеска единодушно за падане на кабинета.
    Цялата пас мина сте за изриване на бунището и да
    върнете заплатите с лихвите!

    12:19 12.12.2025

  • 90 оня с коня

    1 0 Отговор
    След като Протестиращите принудиха Правителството да подаде Оставка,следва да видим към коя Партия ще се влеят Гласовете им и ще отнеме ли тя Първенството на ГЕРБ за да управлява .А дали ще е достатъчно голяма за да Управлява самостоятелно?А ако не,с Кои Партии ще прави коалиция?А акослед изборите се запази същото съотношение в НС с тая разлика че Пеевски увеличи Депутатите си и заеме второто място,а ГЕРБ запазят Предостатъчната си преднина пак ли изборите ще бъдат обявени за нечестни?А Колко пъти ще чуваме кухи Пожелания как Избир. Активност ще стане над 70%,пък тя си стои все около 35-40%?Изобщо предстоят интересни времена,но да му мислят Бедните

    12:20 12.12.2025

  • 91 Честито българи !

    3 4 Отговор
    Честито българи ! Поздравления ! Никога вече тази смрад.

    Коментиран от #95, #97, #103

    12:20 12.12.2025

  • 92 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Абе помня":

    Дано да има повече такива пирамиди в България!

    Коментиран от #98

    12:21 12.12.2025

  • 93 ТИГО

    2 0 Отговор
    Пак се показаха анализатори ! АБЕ Мозъци къде бяхте толкова време та не сторихте нищо за горката ни държава? Жълтопаветници, ,MAл0умници ,поколението З били не знам ккви си ! А ВИЕ разбирачите какво допринесохте за развитието на Родината ?? Дърво ли посадихте ,кабел ли опънахте между две улични лампи та да е по светло? Само приказки ,само глупости и оплакване и мрънкане ,са ще мрънкате че тия двамата "Т0л0пи" не вкараха бюджета и няма да ви дигнат доходите ,ама ако пък го бяха вкарали "оле мале влизаме в дългове" ! А стига с анализаторските ви напъни и се хванете за някаква смислена работа а не само да дремете у ФеиСО ! ВИЕ по читави ли бехте като млади ,пак същите тъпAни при мама и тате лежачи !Тия сега поне излизат навън и виждат колко сме зле ,що щото Вие и такива каво ВАС Боце Ментата Тошко Генералчето пиги,е такива ни управляват а те са от НАШЕТО поколение !! НИЕ сме виновни че не направихме всичко което можем за да не са на власт ТИЯ хубавци ! И сега ВИЕ щото аз не ги обвинявам младите .ВИЕ се държите като ощипани и ще прехвърлите вашите недъзи на младите и ще си измиете ръцете както Боце и Пиги вчера ! И ще трябва да си развалите кефа а ако се сменят нещата някои ще трябва да си ходите от скатаните службици дето сте се намърдали години ! Младите и жълтопаветите са ви само оправдание че сте нефелни и че не сте си мръднали пръста за по добро!

    12:21 12.12.2025

  • 94 дончичо

    2 1 Отговор
    Ще ви изметнат,зеро гендерс! Препоръчвам ви да изгледате "На всеки километър" ден първи и ден втори
    А на първо време всички,абсолютно всички на избори,няма значение от пол ,религия и друго !
    Показахте ,че сте много и заедно.Но изборите решават не улицата!
    Всички ,до един на избори и ние от 1997 ще ви подкрепим!
    Успех деца!

    12:22 12.12.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какво ли ни очаква?":

    а другото ти и ме е ФАКТ
    Кожата не те скрива

    12:23 12.12.2025

  • 97 нали

    1 3 Отговор

    До коментар #91 от "Честито българи !":

    Асен Василев вече официално се разграничи от трибуната на НС и каза, че няма да носи отговорност, че е оставил държавата в хаос и без Бюджет. А кой искара младите неумни по площадите?

    Коментиран от #111

    12:23 12.12.2025

  • 98 Ами айде

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Българин":

    да не са в България пирамиди и мошеници като ивелин. Нищо лично, но не вярвам българите да мечтаят да ги лъжат и крадат.

    12:24 12.12.2025

  • 99 Жалко

    1 0 Отговор
    шоуто беше интересно. Кога ще има продължение?

    12:24 12.12.2025

  • 100 Гедер

    1 3 Отговор
    Лично Желязков имаче става за премиер защото не е конфликтен и се приема добре я чужбина.

    12:31 12.12.2025

  • 101 Честито българи!

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Против тиквата и прасето.
    Честито, българи!
    Тиквата става 5лв/кг, а свинското - 30 лв/кг.

    12:31 12.12.2025

  • 102 пак този

    1 2 Отговор
    Най-после едно смислено гласуване.

    12:31 12.12.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 А ве - ,,депутати"...,,оставки"...

    1 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски,че немое да ми почне деня...?!?!

    Коментиран от #109

    12:37 12.12.2025

  • 106 Няма да по смеят...

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Какво ли ни очаква?":

    Протеста беше проевропейски, хванат ли се с руската подлога Радев ще бъдат тричани от същите тези хора от протестите, руските мекерета нямат работа в управлението на европейска България.

    Коментиран от #112

    12:37 12.12.2025

  • 107 ТИГО

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Отец Дионисий":

    А ти нямаш никакви мераци А?Ама нищо ,никак не искаш една сгодна джипка или една виличка на моренцето ! Даже и за женичка нямаш мерак А ? Аз па ще ти кажа знам го от точен източник че имаш мераци ах леле кви мераци имаш !

    12:38 12.12.2025

  • 108 СПОКО!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какво ли ни очаква?":

    Не се кахъри!
    Той и Слави казваше-,,Никога с Борисов"...,пък после ква стана тя...всички знаем!

    12:39 12.12.2025

  • 109 На про...

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "А ве - ,,депутати"...,,оставки"...":

    Ст... човек като теб както и да ти започне деня все по същият начин ще завърши.

    12:39 12.12.2025

  • 110 ГЕРБ не само клекнаха

    2 0 Отговор
    след два незначителни протеста, ами и цялата отговорност за всички беди от тук нататък ще падне върху тях, понеже правителството продължава да изпълнява функциите си.

    Радев може да бави процедурата колкото си иска!

    12:42 12.12.2025

  • 111 Младите били неумни, така ли?

    2 0 Отговор

    До коментар #97 от "нали":

    А ти ли си умният?, не ги е изкарал Асен Василев по площадите, изкара ги престъпната ОПГ на тиквата и прасето, и техните безобразия.

    12:44 12.12.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол