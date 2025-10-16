Новини
Борислав Сарафов остава и.ф. главен прокурор

16 Октомври, 2025 16:10

  • борислав сарафов-
  • главен прокурор

"Както са приети решенията на Съдийската и Прокурорската колегии във ВСС, те ще продължат", разясни представляващият ВСС Боян Магдалинчев

Мария Атанасова

Така както са приети решенията на двете колегии, ще продължат – Мариника Чернева встъпва като изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд, а Борислав Сарафов – като изпълняващ функциите главен прокурор - това обясни пред медиите представляващият Висшият съдебен съвет Боян Магдалинчев след решението на Пленума на ВСС да не отправи искане до Народното събрание (НС) за тълкуване на текста от чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт.

Магдалинчев обясни, че Съдийската и Прокурорската колегии във ВСС са с различни позиции. При случая със Сарафов и определянето му за изпълняващ функциите се отчита, че той няма мандат и е избран за временно изпълняващ длъжността след прекратяване на мандата на Иван Гешев като главен прокурор. За разлика от ВАС, където мандатът на Георги Чолаков е изтекъл в края на 2024 г., той е избран за изпълняващ функциите след това и при действието на разпоредбата от Закона за съдебната власт трябваше да се избере нов изпълняващ функциите (и.ф.) до избор на титуляр, което по думите на Магдалинчев не се знае кога ще бъде, тъй като мандатът на ВСС е изтекъл и няма член, който да може да гласува.

По думите му след шест месеца трябва да бъде избран нов и.ф. председател на ВАС на мястото на Мариника Чернева, като се следва текстът в закона.

Магдалинчев коментира и позицията на два състава на Върховния касационен съд, които посочват по две искания за възобновяване на дела, че Борислав Сарафов не може да бъде и.ф. главен прокурор и няма право да иска това. Той посочи, че тези актове на съда имат действие само по конкретните предложения за възобновяване и нямат обвързващо действие по отношение на други случаи към този момент. Боян Магдалинчев добави, че, ако има противоречива практика, във ВКС може да се пристъпи към приемане на тълкувателно решение, при което да се уеднакви позицията и тя ще бъде задължителна.

По време на днешния дебат в Пленума на ВСС двама членове на Прокурорската колегия Стефан Петров и Огнян Дамянов посочиха, че няма да подкрепят да се пита НС, тъй като позицията на колегията е ясна – разпоредбата в ЗСВ е неприложима спрямо решението за определяне на Борислав Сарафов за изпълняващ функциите. Също така бе отбелязано, че потвърждението на тяхното решение за Сарафов от септември не е било обжалвано пред ВАС.

Олга Керелска от Съдийската колегия отбеляза, че досега два пъти е отправяно искане до парламента за тълкувателен закон по различни текстове, едното около 2018 г., като до момента на нито едно от двете не е получен отговор. Председателят на ВКС Галина Захарова заяви, че текстът на разпоредбата е ясен.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Нали уж това -онова,Сарафов такъв -онакъв,и накрая след шушу-мушу пак е той.

    16:13 16.10.2025

  • 2 пешо

    3 0 Отговор
    в каква държава живеем , време е да се събудим

    Коментиран от #8

    16:15 16.10.2025

  • 3 Ония психар Бащата

    0 0 Отговор
    Сега може да си отдъхне, че горкия шофьор, който го набедиха за катастрофата на щерка му, ще го отнесе.
    Сараф, ама и ти с кой акъл му семвръзваш на тоя връзкар. Дядката е виновен за смъртта на внучка си, а сега пишат « отворени писма» и се намесват в работата на ВСС и съда.
    Срамота г- н и. ф

    16:18 16.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на полицията трябва да се избират пряко от народа като кметовете а не от Пепи Еврото.

    16:18 16.10.2025

  • 5 Иван С

    2 0 Отговор
    Кучето си лае, кервана си върви, искаме да лапкаме а народа да слушка. Нямам думи колко ви мразя и какво ви мисля шайка управленска.

    16:18 16.10.2025

  • 6 Факт

    2 0 Отговор
    Нема оттърване от тоя!!!Хванал се е във властта кат коала за евкалипт

    16:20 16.10.2025

  • 7 Дааа,

    1 0 Отговор
    Осмото джудже несменяемо. Kpaжбията npoдължава. Време е за събуждане.

    16:20 16.10.2025

  • 8 Живеем в държава

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    С изтекъл срок на годност!
    Самият ВСС е с изтекъл мнооооого отдавна мандат.

    16:21 16.10.2025

