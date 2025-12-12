Новини
България »
Всички градове »
В понеделник Румен Радев започва консултациите с парламентарните групи

В понеделник Румен Радев започва консултациите с парламентарните групи

12 Декември, 2025 14:51 1 066 51

  • румен радев-
  • понеделник-
  • консултации-
  • парламентарни групи

Първи на разговор с държавния глава ще отидат от ГЕРБ-СДС

В понеделник Румен Радев започва консултациите с парламентарните групи - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. Това съобщиха от пресцентъра на президентството, цитирани от Нова телевизия.

Срещите в изпълнение на основния закон ще започнат в понеделник, 15 декември, когато президентът ще приеме на „Дондуков“ 2:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сретан

    14 2 Отговор
    Айде! Пуцай, куме!

    Коментиран от #5

    15:04 12.12.2025

  • 2 Браво г-н Президент!

    20 23 Отговор
    Добре е, че поне на президент случихме. А как само ни срамеше в Европа и света простата и крадлива герберска Тиква Борисов?!

    Коментиран от #16

    15:05 12.12.2025

  • 3 ТОВА Е

    10 3 Отговор
    резултата от мантрата "трябва ни правителство на всяка цена".

    15:06 12.12.2025

  • 4 Време е

    6 18 Отговор
    за Алтернатива за България !

    15:07 12.12.2025

  • 5 Със сигурност

    15 12 Отговор

    До коментар #1 от "Сретан":

    И двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и аверчето му Пеевски трябва доброволно да влязат в затвора зад решетките. Там поне ще имат малко сигурност.

    Коментиран от #6

    15:08 12.12.2025

  • 6 Май няма да

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Със сигурност":

    Могат да стигнат до затвора.
    И по-добре ше е.

    15:10 12.12.2025

  • 7 мдаааа

    16 10 Отговор
    Румбата е като мухата ... Знаете къде ще ви заведе ..

    15:10 12.12.2025

  • 8 ДАВАЙ РАДЕВ!

    7 15 Отговор
    С ТЕБ СМЕ!

    15:11 12.12.2025

  • 9 Ганя Путинофила

    16 9 Отговор
    Партията на Резидента ще се казва ПП Боташ !

    15:11 12.12.2025

  • 10 Евала

    4 4 Отговор
    Пак сме в бизнеса

    15:12 12.12.2025

  • 11 Хипотетично

    6 1 Отговор
    Процедурата е конституциозно съобразена, но обречена на неуспех и в конкретния случай е безсмислена.

    15:13 12.12.2025

  • 12 Румен Чорапа

    14 6 Отговор
    Тиквата хариза на путин 4 милиарда за турската тръба!
    Аз харизах на турската Боташ 6 милиарда!
    Кой сега е Номер 1?

    Коментиран от #18

    15:13 12.12.2025

  • 13 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    2 2 Отговор
    Дали още да "работя за хората" ?

    15:14 12.12.2025

  • 14 Като 2 капки

    11 1 Отговор
    Бай Тошо така гледаше на 10 ноември!

    15:15 12.12.2025

  • 15 Понеделник всички и айде

    2 3 Отговор
    Трябва да бърза, не да се мотае пак и мафията да се наговори.

    15:15 12.12.2025

  • 16 Хипотетично

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "Браво г-н Президент!":

    На избора на нашия президент, съгласуван предварително с Решетников, случиха руския , но и турския бизнес.

    Коментиран от #21

    15:17 12.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Не може да краде повече от Борисов

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Румен Чорапа":

    За Росатом 3 милиарда, не непостоянни магистрали 2 милиарда, нито един лев печалба от ЛукОйл

    15:18 12.12.2025

  • 19 име

    6 4 Отговор
    Не се надявайте на чудо, от тук нататък ни чакат сружебни кабинети на боко и шишо, щото домовата книга е пълна с ГРОБадгии ДПСари. А за тази хубава конституционна реформа ще благодарите лично на христо шехерезадата, както и на двете партии-чужди агенти, ПpocтитеПарчета и ДайБългария.

    15:18 12.12.2025

  • 20 И льотчика ще кацне по корем

    11 1 Отговор
    без колесник!

    15:20 12.12.2025

  • 21 Що се мразите толкова бре

    1 10 Отговор

    До коментар #16 от "Хипотетично":

    да ви ползват срещу България и единственият български държавник Радев?

    Коментиран от #32

    15:20 12.12.2025

  • 22 Тия

    3 0 Отговор
    консултации ми пораснаха на ....

    15:21 12.12.2025

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 4 Отговор
    ТОBA BEЩЕСТВО Е ТУМОР ЗА БЪЛГАРИЯ ....................., ФАКТ !

    Коментиран от #26

    15:21 12.12.2025

  • 24 Много

    5 0 Отговор
    консултации хилаво бебе !

    15:22 12.12.2025

  • 25 Събота и неделя

    8 1 Отговор
    голф ли ще играе?

    15:22 12.12.2025

  • 26 Ще те допълня

    4 6 Отговор

    До коментар #23 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Туморите в България са два. Единият е булката Борисов, а другият е неговия мъж ПееФ.

    Коментиран от #34

    15:24 12.12.2025

  • 27 Дадено

    1 2 Отговор
    Нека си вземе своето,заслужи си го.

    15:24 12.12.2025

  • 28 раз

    6 1 Отговор
    „Продължаваме Подмяната-Дехомократична България".

    15:24 12.12.2025

  • 29 Радев да каже,

    10 3 Отговор
    Вицето колко бг паспорти даде на руските шпиони?

    15:26 12.12.2025

  • 30 Юрисг

    3 3 Отговор
    Стига популизъм, та вие не може да се понасяте. Просто губите времето на всички. Действието е елементарно. Изготвя се официално писмо от партиите и се отказвате от консултации, и че не желаете да съставите правителство. И на избори до дупка.

    15:27 12.12.2025

  • 31 Равносметката днес на ИТН

    0 0 Отговор
    За 11 месеца в коалиция с ГЕРБ и ДПС

    15:28 12.12.2025

  • 32 Определено

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Що се мразите толкова бре":

    Заради недържавническия деветомайски референдум в чест на руската победа над нацизма, насочен президентски коз единствено да предизвика отрицателна оценка в извънредния доклад на еврочиновниците и така действа изцяло срещу българските интереси. Ако не беше толкова лицемерно уж загрижен за общественото мнение, имаше два мандата и шест години да преосмисли и да предложи такъв референдум. Но който разбира, вече е разбрал, а който не - тепърва ще разбере..

    Коментиран от #36

    15:28 12.12.2025

  • 33 Горски

    8 2 Отговор
    Важното е да има розови понита и джейзита в изобилие. След този вот няма да могат да съставят правителство, Радев да не бърза. Да се готви за следващите или по-следващите избори, но най-късно до президентските! Първо ги храни по телевизията, че били мафия и корупция, сега ще ги консултира. Процедура, викаш. Аз му викам пълен цирк. Това е все едно да бутнeш баба си по стъпалата и после да я питаш, що тича.

    15:29 12.12.2025

  • 34 КУРНЕЛИЯ

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ще те допълня":

    Кокорка с пеньоара .

    15:33 12.12.2025

  • 35 Догодина

    0 4 Отговор
    идва спасителя!Или на бял кон,или на бял самолет!

    15:34 12.12.2025

  • 36 Кой какво е направил

    0 3 Отговор

    До коментар #32 от "Определено":

    или не направи, правилно или грешно, е въпрос на дискусия, възгледи и факти. То няма общо с лъжите които се леят срещу единственият български държавник.

    Коментиран от #41

    15:34 12.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 муцунка

    3 0 Отговор
    В понеделник ще има лицеви опори.

    Коментиран от #40

    15:36 12.12.2025

  • 39 А ще участва ли

    2 0 Отговор
    джен Зетя?

    15:36 12.12.2025

  • 40 а коремно

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "муцунка":

    и коремно

    15:37 12.12.2025

  • 41 Определено

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Кой какво е направил":

    Държавник е различно понятие от избран на държавен пост.
    Подчертавам, че който разбира, вече е разбрал, а който не - тепърва ще разбере..

    15:38 12.12.2025

  • 42 Вучич

    2 0 Отговор
    Ха ха ха!А ми изказваха съболезнования!

    15:38 12.12.2025

  • 43 гражданин

    4 1 Отговор
    И на всички да знаят какво се получи. Първо минималната работна заплата няма да се пипа. Второ бюджетните заплати които са вързани със средната работна заплата ще се увеличат. Трето пенсионерите ще имат индексация на пенсиите но ако няма бюджет ще почакат по добри времена да я вземат. Четвърто избори до дупка. И пето дългосрочната прогноза в бюджета където се очакваше увеличение на данъците е само прогноза а не, че ще стане задължително.

    15:40 12.12.2025

  • 44 Зетджен

    3 0 Отговор
    Кога тати,ще ми купува колело....

    15:43 12.12.2025

  • 45 Трябва

    2 2 Отговор
    да покани и протестиращите!

    15:45 12.12.2025

  • 46 Атлантик

    2 2 Отговор
    Няма никакъв смисъл Президента да се среща с Бойко Борисов и да му предлага да съставя кабинет, защото българският народ отново ще въстане, този път и срещу зеления чорап. Аман от руски шпиони!

    15:45 12.12.2025

  • 47 Мая

    1 2 Отговор
    готова съм с нов,спасителен проект!

    15:46 12.12.2025

  • 48 Газ

    1 1 Отговор
    България има нужда от Ново Начало.

    15:46 12.12.2025

  • 49 Путин

    2 0 Отговор
    ще е онлайн,от бункера!

    15:47 12.12.2025

  • 50 И БРЯЯЯЯ....

    0 1 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха 🤣🤣🤣🤣
    Шапка ви свалям, еййййй, шапка ви свалям на всичките доказани престъпници там в тая сграда у софето !!!
    Как го измислихте само...тц тц тц....лекичко без напрежение и агресия завихте желанието на народа от смъкване на еврото към смъкване на правителството.
    Дай му на бългъряка пирова победа, а той кервана с еврото си вървииии, даже вече е пристигнал.
    Сега правителство ще падне,а от Брюксел и посолствоТО казаха:
    - спокойно баценца, след година същите ще сте ПАК там !
    А само да попитам нещо, тези протести не бяха ли срещу еврото всъщност поне в началото ?!

    15:49 12.12.2025

  • 51 Сценария

    0 0 Отговор
    е писан отдавна!Затова махнаха Киселова!

    15:49 12.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол