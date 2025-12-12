В понеделник Румен Радев започва консултациите с парламентарните групи

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. Това съобщиха от пресцентъра на президентството, цитирани от Нова телевизия.
Срещите в изпълнение на основния закон ще започнат в понеделник, 15 декември, когато президентът ще приеме на „Дондуков“ 2:
От 10.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;
От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България.
1 Сретан
Коментиран от #5
15:04 12.12.2025
2 Браво г-н Президент!
Коментиран от #16
15:05 12.12.2025
3 ТОВА Е
15:06 12.12.2025
4 Време е
15:07 12.12.2025
5 Със сигурност
До коментар #1 от "Сретан":И двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и аверчето му Пеевски трябва доброволно да влязат в затвора зад решетките. Там поне ще имат малко сигурност.
Коментиран от #6
15:08 12.12.2025
6 Май няма да
До коментар #5 от "Със сигурност":Могат да стигнат до затвора.
И по-добре ше е.
15:10 12.12.2025
7 мдаааа
15:10 12.12.2025
8 ДАВАЙ РАДЕВ!
15:11 12.12.2025
9 Ганя Путинофила
15:11 12.12.2025
10 Евала
15:12 12.12.2025
11 Хипотетично
15:13 12.12.2025
12 Румен Чорапа
Аз харизах на турската Боташ 6 милиарда!
Кой сега е Номер 1?
Коментиран от #18
15:13 12.12.2025
13 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
15:14 12.12.2025
14 Като 2 капки
15:15 12.12.2025
15 Понеделник всички и айде
15:15 12.12.2025
16 Хипотетично
До коментар #2 от "Браво г-н Президент!":На избора на нашия президент, съгласуван предварително с Решетников, случиха руския , но и турския бизнес.
Коментиран от #21
15:17 12.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Не може да краде повече от Борисов
До коментар #12 от "Румен Чорапа":За Росатом 3 милиарда, не непостоянни магистрали 2 милиарда, нито един лев печалба от ЛукОйл
15:18 12.12.2025
19 име
15:18 12.12.2025
20 И льотчика ще кацне по корем
15:20 12.12.2025
21 Що се мразите толкова бре
До коментар #16 от "Хипотетично":да ви ползват срещу България и единственият български държавник Радев?
Коментиран от #32
15:20 12.12.2025
22 Тия
15:21 12.12.2025
23 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #26
15:21 12.12.2025
24 Много
15:22 12.12.2025
25 Събота и неделя
15:22 12.12.2025
26 Ще те допълня
До коментар #23 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Туморите в България са два. Единият е булката Борисов, а другият е неговия мъж ПееФ.
Коментиран от #34
15:24 12.12.2025
27 Дадено
15:24 12.12.2025
28 раз
15:24 12.12.2025
29 Радев да каже,
15:26 12.12.2025
30 Юрисг
15:27 12.12.2025
31 Равносметката днес на ИТН
15:28 12.12.2025
32 Определено
До коментар #21 от "Що се мразите толкова бре":Заради недържавническия деветомайски референдум в чест на руската победа над нацизма, насочен президентски коз единствено да предизвика отрицателна оценка в извънредния доклад на еврочиновниците и така действа изцяло срещу българските интереси. Ако не беше толкова лицемерно уж загрижен за общественото мнение, имаше два мандата и шест години да преосмисли и да предложи такъв референдум. Но който разбира, вече е разбрал, а който не - тепърва ще разбере..
Коментиран от #36
15:28 12.12.2025
33 Горски
15:29 12.12.2025
34 КУРНЕЛИЯ
До коментар #26 от "Ще те допълня":Кокорка с пеньоара .
15:33 12.12.2025
35 Догодина
15:34 12.12.2025
36 Кой какво е направил
До коментар #32 от "Определено":или не направи, правилно или грешно, е въпрос на дискусия, възгледи и факти. То няма общо с лъжите които се леят срещу единственият български държавник.
Коментиран от #41
15:34 12.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 муцунка
Коментиран от #40
15:36 12.12.2025
39 А ще участва ли
15:36 12.12.2025
40 а коремно
До коментар #38 от "муцунка":и коремно
15:37 12.12.2025
41 Определено
До коментар #36 от "Кой какво е направил":Държавник е различно понятие от избран на държавен пост.
Подчертавам, че който разбира, вече е разбрал, а който не - тепърва ще разбере..
15:38 12.12.2025
42 Вучич
15:38 12.12.2025
43 гражданин
15:40 12.12.2025
44 Зетджен
15:43 12.12.2025
45 Трябва
15:45 12.12.2025
46 Атлантик
15:45 12.12.2025
47 Мая
15:46 12.12.2025
48 Газ
15:46 12.12.2025
49 Путин
15:47 12.12.2025
50 И БРЯЯЯЯ....
Шапка ви свалям, еййййй, шапка ви свалям на всичките доказани престъпници там в тая сграда у софето !!!
Как го измислихте само...тц тц тц....лекичко без напрежение и агресия завихте желанието на народа от смъкване на еврото към смъкване на правителството.
Дай му на бългъряка пирова победа, а той кервана с еврото си вървииии, даже вече е пристигнал.
Сега правителство ще падне,а от Брюксел и посолствоТО казаха:
- спокойно баценца, след година същите ще сте ПАК там !
А само да попитам нещо, тези протести не бяха ли срещу еврото всъщност поне в началото ?!
15:49 12.12.2025
51 Сценария
15:49 12.12.2025